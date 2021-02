Clôture de Wall Street : nouveaux records avec l'espoir de reprise économique

(Boursier.com) — Le S&P 500 et le Nasdaq ont fini jeudi à des niveaux record à Wall Street, soutenus par des chiffres hebdomadaires de l'emploi US meilleurs que prévu, et alors que les résultats d'entreprises ressortent globalement meilleurs qu'attendu. L'épidémie de Covid continue de refluer aux Etats-Unis, tandis que le plan de relance de Joe Biden se profile à l'horizon. La secrétaire au Trésor Janet Yellen réunissait jeudi les autorités boursières au sujet de la fièvre spéculative de la semaine passée. Le pétrole a poursuivi son ascension, tandis que l'or, au contraire, a chuté sous les 1.800$ l'once, victime de l'optimisme sur la reprise économique.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,08% à 31.055 points, non loin de son record de 31.188 pts du 25 janvier, alors que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,09% à 3.871 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, qui avait fait une pause mercredi, a grimpé de 1,23% à 13.777 pts, là aussi un nouveau plus haut historique.

Parmi les valeurs en vue, EBay (+5,3%) et PayPal (+7,3%) ont bondi après des prévisions supérieures aux attentes, tandis que le concepteur de puces Qualcomm (-8,8%) a chuté, certains analystes ayant été déçus par les perspectives du groupe. GameStop (-42%) et AMC Entertainment (-21%) ont continué de se dégonfler après leurs sommets spéculatifs de la semaine dernière. Ce jeudi était la journée la plus chargée en publications de sociétés à Wall Street avec non moins de 42 membres du S&P 500 au rendez-vous.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 sont dans le vert, à commencer par les financières (+2,3%), les industrielles (+1,1%) et les technologiques (+1,5%), des secteurs cycliques qui profitent d'anticipations d'une accélération de la reprise économique dans les mois à venir, grâce à la vaccination.

En outre, le nombre d'hospitalisations pour cause de Covid a reculé jeudi aux Etats-Unis pour le 23e jour consécutif, et le nombre de décès quotidiens a été divisé par deux, même si les experts craignent un rebond de l'épidémie lié à l'arrivée des nouveaux variants encore peu présents aux Etats-Unis.

Les inscriptions au chômage reculent depuis trois semaines aux Etats-Unis

Les dernières statistiques économiques publiées aux Etats-Unis continuent de pointer la résilience de l'économie américaine, malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Après la publication ces derniers jours d'une accélération de l'expansion de l'activité dans le secteur manufacturier comme dans les services, les derniers chiffres hebdomadaire de l'emploi ont apporté de bonnes surprises.

Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 30 janvier sont ainsi ressorties au nombre de 779.000 (consensus 835.000), en retrait de 33.000 par rapport à la semaine antérieure, alors que la moyenne à quatre semaines s'est élevée à 848.250. Il s'agit de la 3e semaine consécutive de recul des demandes d'indemnisation, même si leur nombre reste encore très élevé par rapport à l'avant-crise sanitaire (environ 200.000 demandes par semaine). Les marchés seront très attentifs vendredi au rapport mensuel sur l'emploi en janvier aux États-Unis. Le consensus table sur environ 60.000 créations de postes, après 140.000 destructions en décembre. Le taux de chômage est attendu stable à 6,7%.

Par ailleurs, les commandes industrielles en décembre, publiées jeudi, ont augmenté plus que prévu, de 1,1% sur un mois, contre 0,7% de consensus, et après +1,3% en pour la lecture révisée du mois antérieur.

Seul ombre au tableau, la productivité non-agricole a chuté au 4e trimestre de 4,8%, contre un consensus de -2,8% et après une hausse de 5,1% au 3e trimestre antérieur. Les coûts unitaires du travail ont bondi de 6,8% au quatrième trimestre, contre +3,5% de consensus, après un recul de 7% au 3e trimestre.

Le plan Biden toujours en discussion au Congrès

Les marchés continuent de suivre le processus d'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars présenté par Joe Biden. Alors que l'opposition républicaine renâcle à soutenir certaines dépenses prévues par ce plan, le président américain serait désormais prêt à accepter que l'aide directe de 1.400$ par Américain soit soumise à des conditions de revenus plus restrictives, selon le 'Wall Street Journal'.

Mardi soir, le Sénat avait adopté par 50 voix contre 49 un texte de procédure qui ouvre la voie à une approbation du plan Biden avec une majorité simple de 51 voix. Il s'agit d'une bonne nouvelle, car sans cette procédure, c'est une majorité des deux tiers qui serait requise, alors que les Démocrates disposent au mieux de 51 voix sur 100 au Sénat.

La classe politique scrute l'affaire GameStop

Les investisseurs suivent aussi de près les suites de l'affaire GameStop, avec la tenue, ce jeudi, d'une réunion entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et les autorités de régulation financière pour discuter de la récente "volatilité des marchés".

Cette rencontre réunira autour de Mme Yellen des représentants de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Réserve fédérale et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC, l'agence fédérale de régulation boursière). Lors d'un entretien avec la chaîne ABC, l'ex patronne de la Fed a déclaré avoir besoin de "comprendre dans le détail" le déroulement de la frénésie boursière des derniers jours avant de prendre d'éventuelles mesures.

De son côté, la Chambre des représentants organisera une audition des protagonistes de l'affaire le 18 février prochain, dont le courtier sur mobile Robinhood, le réseau social Reddit, GameStop et les hedge funds.

Le pétrole poursuit son ascension, l'or chute lourdement

Les cours du pétrole sont restés bien orientés jeudi, soutenus par les "stats", et après des déclarations de l'Opep+ s'engageant à poursuivre ses efforts pour maîtriser sa production. Le groupe de pays producteurs entend maintenir l'offre de pétrole inférieure à la demande cette année, afin de poursuivre le dégonflement des stocks mondiaux et soutenir les cours.

Le contrat à terme de mars sur le baril de pétrole brut WTI a encore progressé de 1% à 56,23$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance avril a avancé de 0,7% à 58,84$. Les cours du pétrole ont désormais gagné environ plus de 16% depuis le début de l'année.

En revanche, l'or a pâti du retour de l'appétit du risque des investisseurs. Le métal jaune a encore perdu encore 2,4% à 1.791,20$ l'once pour le contrat à terme d'échéance avril sur le Comex.

Sur le marché des changes, le dollar a rebondi, l'indice du dollar avançant de 0,41% à 91,55 points, face à un panier de devises. L'euro a cédé 0,6% face au billet vert, à 1,1963$. Les taux souverains se sont stabilisés, le rendement du T-Bond a 10 ans s'inscrivant à 1,14% (+1 point de base) et celui du Bund allemand à 10 ans terminant à -0,46% (+1 pdb).

VALEURS A SUIVRE

PayPal (+7,3%) a largement dépassé les prévisions de marché sur le trimestre clos. Le groupe californien de San Jose a livré pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté de 1,08$ par titre pour de revenus de 6,12 milliards de dollars. Le consensus était voisin de 1$ de bpa. Un an plus tôt, le profit par action ressortait à 86 cents. Les revenus sont également ressortis meilleurs que prévu. Ils étaient de 4,96 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. PayPal a amélioré de 23% ses recettes sur le trimestre et de 25% son bénéfice ajusté par action. Le groupe anticipe 50 millions de nouveaux utilisateurs actifs sur l'année. Il table sur des revenus 2021 de 25,5 milliards.

Qualcomm (-8,8%). Le concepteur de puces basé à San Diego a annoncé pour le trimestre clos fin décembre, son premier trimestre fiscal, des revenus de 8,24 milliards de dollars pour un bénéfice ajusté de 2,17$ par titre, alors que le consensus était de 8,27 milliards de recettes et 2,1$ de bpa. Le géant des 'puces' pour téléphonie mobile prévoit pour le second trimestre fiscal des revenus de 6,25 milliards environ sur sa principale activité, ce qui dépasserait les attentes des analystes.

eBay (+5,3%) n'a pas démérité au quatrième trimestre, affichant un bénéfice ajusté par action de 86 cents à comparer à un consensus de 83 cents. Les revenus se sont établis à 2,9 milliards de dollars sur le trimestre, en croissance de 28%, contre 2,7 milliards de consensus. Le volume brut de marchandises vendues a progressé de 21% à 26,6 milliards. Le groupe a par ailleurs livré des prévisions de revenus et profits pour le trimestre entamé dépassant les estimations de marché. Les revenus sont attendus entre 2,94 et 2,99 milliards de dollars. Le Californien de San Jose prévoit un bpa ajusté trimestriel allant de 1,03 à 1,08$. Le groupe a terminé le trimestre antérieur avec 185 millions d'acheteurs actifs, en hausse de 7%.

International Paper (-7,6%), le géant papetier de Memphis, a annoncé pour l'exercice clos un bénéfice net de 482 millions de dollars, après un profit de 153 millions de dollars et 39 cents par titre pour le seul quatrième trimestre. Le bénéfice opérationnel ajusté du dernier trimestre est ressorti à 296 millions de dollars et 75 cents par action, contre 280 millions sur le troisième trimestre et 430 millions pour le quatrième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 5,24 milliards de dollars, contre 5,5 milliards un an auparavant, sur la période comparable. Le consensus était de 0,8$ de bpa ajusté et 5,3 milliards de ventes.

Cigna (-6,4%), assureur américain du Connecticut, a annoncé pour le trimestre clos un bénéfice inférieur aux attentes, réalisant tout de même sur la période des revenus meilleurs que prévu. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 4,14 milliards de dollars soit 11,45$ par action, contre 977 millions de dollars un an avant. Pour l'exercice, le groupe a réalisé des revenus de 160,4 milliards de dollars, un bénéfice net de 8,5 milliards de dollars et un bpa de 22,96$ par titre. Le bénéfice ajusté des opérations en 2020 a atteint 6,8 milliards de dollars et 18,45$ par titre. Il est attendu à au moins 6,95 milliards soit 20$ par titre en 2021, pour des revenus d'au moins 165 milliards.

Bristol-Myers Squibb (-0,7%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 11,1 milliards de dollars, portant le total annuel à 42,5 milliards. La perte trimestrielle par action est ressortie à 4,45$ en GAAP, mais le bpa ajusté s'est établi positif à +1,46$. Le consensus était de 1,41$ de bpa et 10,73 milliards de facturations. Sur l'exercice, le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 6,44$. Le groupe a par ailleurs révisé en hausse sa guidance 2021 de bénéfice non-GAAP par action. Il a finalisé l'acquisition de MyoKardia, étendant ainsi sa franchise cardiovasculaire leader.

AmerisourceBergen (+6%) a publié des revenus et profits trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a rehaussé dans la foulée sa guidance annuelle. Le groupe de Pennsylvanie, qui fournit des produits pharmaceutiques et de soins, a annoncé pour le premier trimestre fiscal, clos fin décembre, un bénéfice net de 375 millions de dollars soit 1,81$ par action (90 cents un an avant), alors que ses revenus se sont améliorés de 9,7% à 52,5 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,18$, en croissance de 24%. La guidance annuelle de bénéfice ajusté par action 2021 est rehaussée entre 8,4 et 8,6$.

Merck & Co (-1,6%) a publié pour son quatrième trimestre des comptes inférieurs aux attentes et annoncé par ailleurs le départ, programmé pour le mois de juin, de son directeur général Ken Frazier. Les ventes trimestrielles se sont établies à 12,5 milliards de dollars, en augmentation de 5%. La perte GAAP par action est ressortie à 83 cents avec les charges d'acquisitions et les dépréciations. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,32$. Le consensus était de 1,38$ de bpa ajusté pour 12,7 milliards de revenus. Pour l'exercice 2021, le laboratoire américain anticipe des ventes allant de 51,8 à 53,8 milliards, un bpa GAAP allant de 5,52 à 5,72$, et un bpa ajusté situé entre 6,48 et 6,68$.

MetLife (+5%), l'assureur américain, a annoncé une augmentation de son bénéfice ajusté supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre fiscal, avec la croissance des investissements et des souscriptions dans certaines de ses activités US. Sur le trimestre, le bénéfice ajusté par action est ressorti ainsi à 2,03$, contre 1,53$ de consensus et 1,98$ un an avant. Les revenus se sont élevés à 20,6 milliards de dollars, contre 18,2 milliards un an plus tôt.

Hershey Co (+0,4%) a dévoilé des objectifs financiers annuels supérieurs aux attentes, du fait de la forte demande pour ses confiseries sur fond de pandémie. Sur le trimestre clos, le groupe a battu le consensus, bénéficiant surtout de la solidité du marché américain. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 291 millions de dollars soit 1,39$ par titre, contre 207 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus consolidés ont augmenté de 6% à 2,19 milliards de dollars, avec une progression organique comparable.

Yum! Brands (-1,6%) a dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, avec la croissance de KFC, compensant les faiblesses de Pizza Hut et Taco Bell. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 332 millions de dollars soit 1,08$ par action, contre 488 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,15$, contre un consensus FactSet de 1,01$. Les revenus trimestriels ont totalisé 1,74 milliard.

American Airlines (-1,1%) indique qu'environ 13.000 de ses salariés seraient menacés de licenciement lorsqu'un plan d'aide au secteur aérien arrivera à expiration le 1er avril. La compagnie aérienne américaine évoque la chute de la demande et les lenteurs des vaccinations contre le coronavirus, ainsi que les restrictions sur les déplacements.

Ford Motor (+1,5%), le constructeur automobile du Michigan, abandonne son projet de coentreprise dans les véhicules électriques avec le Chinois Zotye Automobile, du fait de changements majeurs dans cette industrie et des politiques gouvernementales en Chine depuis la signature des accords en 2017 et 2018. L'Américain publiera par ailleurs ce soir ses résultats trimestriels, après la clôture de Wall Street.

GameStop (-42%). La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a estimé avoir besoin, comme les autorités financières, de comprendre le détail du déroulement de la frénésie boursière des derniers jours qui a touché entre autres GameStop et AMC avant de prendre d'éventuelles mesures. "Nous avons vraiment besoin de nous assurer que nos marchés financiers fonctionnement correctement, de manière efficace, et que les investisseurs sont protégés", a précisé Yellen sur ABC. Elle réunit ce jour les responsables de la SEC, de la Fed et de la CFTC.