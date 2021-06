Clôture de Wall Street : marché partagé, le Nasdaq reste au sommet

(Boursier.com) — Malgré un démarrage dans le vert, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, mercredi, le Nasdaq parvenant tout de même à signer son 2e record d'affilée. Les investisseurs continuent de s'interroger sur le calendrier du futur retrait du soutien monétaire de la Réserve fédérale. Son président, Jerome Powell, s'est montré prudent, mardi, jugeant toujours la hausse de l'inflation temporaire et le marché de l'emploi encore convalescent.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,21% à 33.874 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,11% à 4.241 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,13% à 14.271 pts, s'offrant son 2e record d'affilée.

Seuls trois des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le vert mercredi, les biens de consommation discrétionnaires (+0,6%), les financières (+0,27%) et l'énergie (+0,26%).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar a légèrement progressé de 0,09% à 91,84 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro cédait 0,12% à 1,1923$ en fin de soirée. Sur les marchés obligataires, les taux se sont à nouveau tendus légèrement : le rendement du T-Bond à 30 ans était à 2,10% (+1 points de base) et celui du T-Bond à 10 ans s'affichait à 1,49% (+2 pdb).

Les statistiques du jour aux Etats-Unis ont confirmé la vigueur de la reprise économique, grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires qui a permis la réouverture de nombreuses activités. L'indice d'activité flash PMI manufacturier (calculé par IHS Markit) a ainsi grimpé à un plus haut historique à 62,6 (contre 62,1 en mai). L'indice des services a reculé à 64,8 après 70,4 en mai, mais reste très dynamique. L'indice PMI flash composite s'est affiché à 63,9 en juin contre 68,7 en mai, mais signale néanmoins un taux d'expansion proche de ses plus hauts historiques.

Dans la zone euro, l'indice PMI flash composite PMI a grimpé de 57,1 en mai à 59,2 en juin, son plus haut niveau depuis juin 2006. Il s'agit du 3e mois consécutif de hausse de l'activité dans la zone euro, qui a rouvert largement son économie depuis que la pandémie de Covid-19 a régressé grâce à la vaccination.

Aux Etats-Unis, le secteur immobilier souffre de problèmes d'approvisionnement en matériaux et de la hausse des prix, des facteurs qui ont pesé sur les ventes de logements neufs aux Etats-Unis en mai. Ces ventes de logements neufs, publiées mercredi, ont reculé à 769.000 unités, contre 870.000 de consensus et après 817.000 en avril (lecture révisée en baisse). Le prix median de vente affiche en revanche une forte progression de 18,1% sur un an, à 374.400$. Mardi, les ventes de logements existants avaient aussi déçu pour mai, reculant pour le 4e mois consécutif, sur fond de pénurie d'offre et de hausse des prix.

Tapering, hausse des taux... La Fed opte pour la prudence

Sur le front de la politique monétaire, Jerome Powell s'est donc montré prudent mardi soir, lors de son audition devant une commission de la chambre de représentants sur le thème de la crise du coronavirus. Tout en saluant la vigueur de la reprise économique, qui s'accompagne d'une inflation accrue, le patron de la Fed a souligné que les facteurs d'incertitudes demeurent sur le marché de l'emploi, et empêchent la banque centrale d'agir trop rapidement pour retirer son soutien exceptionnel mis en place en mars 2020 pour lutter contre la crise du coronavirus.

Il a répété qu'il pensait qu'une partie de la hausse des prix observée actuellement était liée à des facteurs passagers, comme l'envolée des prix des voitures et camions d'occasion. Le patron de la Fed a cependant admis que l'inflation pourrait se révéler plus persistante que prévu. Dans ce cas, la Fed est prête à utiliser ses outils pour la contrer, a-t-il assuré.

Le 16 juin, à l'issue de sa dernière réunion, la Fed avait causé un petit électrochoc en signalant aux marchés qu'elle envisageait de retirer graduel de son soutien, indiquant notamment que le débat sur le "tapering" avait commencé. En outre, une majorité de 13 sur 18 membres de la Fed s'attend désormais à ce que le taux des "fed funds", le principal taux directeur de la Fed, soit relevé courant 2023, et non à partir de 2024 comme précédemment estimé. 7 membres estiment même que la première hausse de taux devrait intervenir fin 2022.

Cependant, malgré ce ton un peu moins "colombe", le message reste globalement accommodant, ce qui a permis aux marchés de se reprendre cette semaine après une première réaction négative.

Plusieurs autres membres de la Fed ont confirmé que le resserrement monétaire n'était pas imminent. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré mardi qu'une discussion sur la hausse des taux d'intérêt était "encore très loin dans le futur, tandis que Loretta Mester, la présidente de la Fed de Cleveland, a estimé qu'il fallait attendre septembre avant de parler de réduire les achats d'actifs, afin de mesurer d'ici là quels progrès ont été accomplis sur le marché de l'emploi.

Le bitcoin reprend des couleurs, le pétrole poursuit son ascension

Sur le marché des cryptos, le bitcoin a rebondi d'environ 10% depuis ses plus bas de mardi, sous 30.000$, et s'affichait autour de 33.160$ mercredi soir sur la plateforme Bitfinex. La poursuite de la répression chinoise avec la décision des autorités locales de fermer de nombreuses fermes de minage de cryptomonnaies continue à hanter le marché. Par ailleurs, l'or a repris mercredi 0,3% à 1.783,40$ l'once pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

Enfin, les cours du pétrole ont encore progressé, au plus haut depuis plus de deux ans, après l'annonce d'une forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis, leur 5e semaine de recul consécutive. Le baril de WTI a avancé de 0,3% à 73,08$ sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) a grimpé de 0,5% à 75,19$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent.

D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 18 juin ont chuté de 7,6 millions de barils à 459,1 mb, contre une baisse de 3,5 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont reculé de 2,9 mb (contre une hausse de 1 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,8 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une augmentation de 1 mb attendue.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla (+5,2%). Le constructeur de véhicules électriques a ouvert sa première station de recharge en Chine avec ses propres installations solaires et de stockage d'énergie. Tesla s'est lancé dans le secteur de l'énergie solaire en 2016 en achetant pour 2,6 milliards de dollars la société californienne SolarCity, et a déclaré vouloir développer cette activité. Les services solaires de la société comprennent Solar Roof, un système de production d'énergie censé ressembler à des tuiles de toit normales, et Powerwall, qui peut stocker l'énergie produite par les panneaux solaires.

* GlaxoSmithKline a grimpé de 1,9%. Le fabricant de médicaments a présenté en détail les plans de scission de son activité de soins de santé grand public. Glaxo recevra éventuellement un paiement de 11 milliards de dollars de la nouvelle société.

* Plug Power a redonné 0,6% après son bond de 14% mardi, malgré la publication de pertes plus lourdes que prévu au 1er trimestre. Le fabricant américain de piles à combustible à hydrogène pour véhicules électriques a ainsi affiché une perte nette de 60,75 millions de dollars (12 cents par action, contre 8 cents attendus par le consensus) contre -37,45 M$ un an plus tôt. Cependant, les opérateurs ont apprécié le bond de 76,3% des revenus, qui ont atteint 71,96 M$, un peu au-dessus du consensus de 71,50 M$ établi par le cabinet FactSet. Les ventes de systèmes de piles à combustibles et leurs infrastructures ont même vu leurs ventes exploser de 128,5% à 46,77 M$. Le titre Plug Power est quasi-stable depuis le début de l'année (+0,3%) mais il a été multiplié par plus de 5 depuis un an.

La société américaine a notamment mis sur pied une société commune avec le constructeur automobile français Renault. Annoncée le 12 janvier, la coentreprise baptisée Hyvia, détenue à 50/50 par les deux partenaires, a été officiellement lancée début juin. Elle est présidée par David Holderbach qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions stratégiques produit et vente à l'international, au sein de Renault Group.

* Pfizer (-1,4%). Le vaccin contre le COVID-19 développé par le groupe avec BioNTech reste efficace contre les variants Delta et Kappa du coronavirus à l'origine de la maladie, conclut une étude de l'université d'Oxford publiée mercredi.

* Amazon.com (-0,05%). Le titre a peu réagi au bilan positif du "Prime Day", l'opération promotionnelle d'Amazon. Les ventes ont été supérieures à 11 milliards de dollars aux Etats-Unis, en hausse de 6,1% par rapport à 2020, selon le cabinet Adobe Digital Economy Index. Un chiffre qui correspond aux anticipations des analystes financiers.

Par ailleurs, le géant du ecommerce voit la vie en vert. Amazon s'est engagé à acheter 1,5 gigawatt de capacité de production d'électricité propre auprès de 14 nouvelles centrales solaires et éoliennes dans le monde, dans le cadre de sa volonté d'acquérir suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir toutes les activités de l'entreprise d'ici 2025.

* Microsoft (-0,09%) s'est maintenu de justesse au-dessus de la barre des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est seulement la deuxième société américaine à franchir ce seuil après Apple (-0,2%) qui "pèse" 2.230 Mds$ en Bourse. Cet événement intervient alors que la firme de Redmond présentera demain jeudi une nouvelle version de son logiciel Windows.