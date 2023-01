Clôture de Wall Street : les indices sous pression, le Nasdaq fait plouf !

(Boursier.com) — Wall Street a fléchi lundi, le S&P 500 abandonnant 1,3% à 4.017 pts, le Dow Jones -0,77% à 33.717 pts, tandis que le Nasdaq a lourdement chuté de 1,96% à 11.393 pts. Le baril de brut WTI reperd 2,5% à 77,55$. Les opérateurs ont redoublé de prudence avant la réunion de la Fed et les comptes trimestriels des géants technologiques, en particulier ceux des 3A, Amazon, Alphabet et Apple, qui publieront leurs résultats jeudi soir... Parmi les grands stratèges de la place, JP Morgan et Morgan Stanley viennent d'avertir du risque couru sur les marchés à court terme, peu convaincus par le récent rebond boursier alors que la politique monétaire devrait rester globalement "restrictive".

La décision du FOMC, comité de politique monétaire de la Fed, mercredi, sera probablement le point culminant d'une semaine macroéconomique chargée (avant la BCE et la banque d'Angleterre jeudi). Les marchés s'attendent à ce que la Fed ralentisse le rythme de resserrement à 25 points de base, portant le taux des fonds fédéraux entre 4,50% et 4,75%. Cette hypothèse recueille l'écrasante majorité des 'suffrages' d'économistes, alors que l'outil FedWatch du CME Group lui donne une probabilité de 98%...

Les anticipations des spécialistes ont mis en évidence les attentes d'une décision unanime et n'ont signalé que des modifications mineures à la déclaration de politique... Ainsi, le communiqué de la Fed devrait réitérer les indications prospectives selon lesquelles des "augmentations continues" du taux des 'fed funds' seraient "appropriées". La conférence de presse de Jerome Powell pourrait ainsi se révéler relativement belliciste. Le leader de la Fed a encore récemment indiqué que malgré le ralentissement du rythme de resserrement, la Fed avait toujours du travail à faire sur l'inflation, en particulier avec un marché du travail toujours tendu. Powell devrait aussi confirmer sa posture prudente concernant la perspective d'un assouplissement ultérieur, alors que les marchés anticipent un pivot dès le deuxième semestre. Ainsi, le dirigeant de la banque centrale américaine pourrait confirmer ses commentaires de la réunion de décembre selon lesquels la politique monétaire devait rester restrictive "pendant un certain temps". De plus, Powell pourrait noter que les points de décembre du SEP (résumé des projections économiques) restent valables malgré la traction du narratif de désinflation...

Le communiqué monétaire de la Fed sera publié mercredi soir à 20 heures, alors que la conférence de presse de Powell se tiendra à 20h30.

Le lendemain, les investisseurs suivront les annonces monétaires de la Banque d'Angleterre et de la BCE. La BCE s'apprête très probablement à relever ses taux de 50 points de base et à maintenir un message belliciste. Le consensus est également d'une hausse de 50 points de base de la part de la BoE, bien que les économistes soient divisés sur l'ampleur du mouvement dans le contexte du ralentissement économique.

La semaine sera donc très active à Wall Street, avec bien évidemment la réunion de la Fed, mais aussi de nombreuses statistiques, ainsi que les résultats de plusieurs grands noms technologiques de la cote. Ce lundi, l'indice manufacturier régional de la Fed de Dallas pour le mois de janvier 2023 s'est établi à -8,4, certes négatif et donc en territoire de contraction, mais supérieur au consensus FactSet qui se situait à -10. Un mois avant, l'indicateur était de -20 (données révisées).

Mardi, l'indice du coût de l'emploi, l'indice S&P Case-Shiller du prix des maisons et l'indicateur FHFA, l'indice manufacturier PMI de Chicago, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, feront l'actualité - alors que débutera par ailleurs la réunion monétaire de la Fed.

Mercredi, les opérateurs suivront le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier, les dépenses de construction, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et bien sûr le communiqué monétaire de la Fed suivi de la conférence de presse de Jerome Powell.

Jeudi, les marchés suivront l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les inscriptions au chômage, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et des coûts unitaires du travail, ainsi que les commandes industrielles. Enfin, la semaine se terminera en beauté vendredi avec le rapport mensuel sur la situation de l'emploi aux États-Unis, l'indice PMI composite final et l'ISM des services américains.

En ce qui concerne les publications trimestrielles des entreprises, NXP Semiconductors, GE Healthcare, Canon, Principal Financial Group et Whirlpool, annoncent leurs comptes ce lundi. Mardi, ExxonMobil, Pfizer, McDonald's, UPS, Caterpillar, Amgen, AMD, Chubb, Stryker, Mondelez, Marathon Petroleum, General Motors, Sysco, Electronic Arts, Spotify, Snap, International Paper, Western Digital, Match Group ou encore Moody's, dévoileront leurs chiffres.

Mercredi, Meta Platforms (ex-Facebook), Thermo Fisher Scientific, T-Mobile US, Altria, Boston Scientific, Humana, Waste Management, Metlife, McKesson, Johnson Controls, Allstate ou AmerisourceBergen, seront à suivre.

Jeudi, la journée sera particulièrement animée, avec les comptes d'Apple, Alphabet et Amazon après bourse ! Eli Lilly, Merck, ConocoPhillips, Gen Digital, Bristol-Myers Squibb, Qualcomm, Honeywell, Starbucks, Gilead Sciences, Estée Lauder, Becton, Dickinson, Air Products & Chemicals, Illinois Tool Works, Intercontinental Exchange, Ford Motor, Ferrari, Sirius XM, Cognizant, Parker-Hannifin, Clorox, Cardinal Health, News Corp, Stanley Black & Decker, Harley-Davidson ou Ralph Lauren, annoncent aussi mercredi.

Les valeurs

GE HealthCare (+2%) a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 8% en glissement annuel à 4,9 milliards de dollars, alors que sa croissance organique s'est élevée à 13%. Le bénéfice net trimestriel a été de 554 millions de dollars, contre 564 millions un an plus tôt. L'Ebit ajusté a atteint 844 millions de dollars contre 827 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,31$, contre 1,36$ pour la période correspondante, l'année précédente. Le free cash flow a plus que doublé en glissement annuel à 987 millions de dollars. GE HealthCare réaffirme sa guidance 2023 publiée plus tôt ce mois, avec une croissance organique attendue entre 5 et 7% pour une marge d'Ebit ajusté de 15 à 15,5%. Le bpa ajusté est attendu entre 3,6 et 3,75$, contre 3,38$ en 2022.

SoFi Technologies (+12,4%), après que la société de services financiers numériques a publié des prévisions financières optimistes pour l'ensemble de l'année à venir. Le total des dépôts auprès de SoFi Bank a augmenté de 46% sur une base séquentielle. Pour le premier trimestre, SoFi prévoit un Ebitda ajusté de 40 à 45 millions de dollars, et pour l'ensemble de l'année, la société s'attend à 260 à 280 millions de dollars. Les revenus GAAP du quatrième trimestre ont été de 457 millions de dollars, en croissance de 60%, alors que les revenus annuels 2022 ont augmenté de 58% à 443 millions. L'Ebitda ajusté du quatrième trimestre a atteint un record de 70 millions de dollars, multiplié par 15 en glissement annuel. La perte nette GAAP du quatrième trimestre, à 40 millions de dollars, s'est améliorée de 64% en comparaison de l'an dernier. Les additions de nouveaux membres sur le quatrième trimestre ont été de près de 480.000.

Alibaba (-6%), Nio (-5,4%), Bilibili (-8,8%), Pinduoduo (-7,1%) et les autres valeurs chinoises cotées à Wall Street, sont sous pression. Mike McCaul, nouveau président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, a en effet indiqué que "les risques d'un conflit avec la Chine au sujet de Taïwan étaient très importants".

Goldman Sachs (+1%) pourrait sortir complètement de Russie après y avoir restructuré ses actifs, selon Reuters, qui reprend les informations du quotidien RBC, lequel cite deux sources apparemment bien informées.

Amazon (-1,6%) cessera la livraison gratuite pour les commandes d'épicerie inférieures à 150$ aux Etats-Unis à compter du 28 février, selon l'agence Bloomberg. Dans un e-mail, Amazon indique aux membres Prime que les frais de livraison d'Amazon Fresh seront ainsi de 9,95$ pour les commandes inférieures à 50$, de 6,95$ pour les commandes de 50 à 100$ et de 3,95$ pour les commandes de 100 à 150$...