Clôture de Wall Street : les indices s'envolent, Powell lâche la bride !

(Boursier.com) — Après une ouverture encore hésitante, Wall Street a accéléré au cours de la seconde partie de séance mercredi, refaisant largement son retard des deux derniers jours. Alors que les inquiétudes en provenance de Chine pourraient commencer à se dissiper grâce à un relâchement progressif des contraintes sanitaires, c'est surtout Jerome Powell qui a donné le ton : "La banque centrale américaine pourrait ainsi freiner dès le mois de décembre le rythme de ses hausses de taux", a souligné le président de la Réserve fédérale lors d'un débat organisé par la 'Brookings Institution' à Washington : "Il serait sensé de modérer le rythme de nos hausses de prix alors que nous approchons du niveau qui devrait être suffisant pour faire refluer l'inflation", a-t-il dit. "Le moment de la modération de la hausse des taux pourrait se produire dès la réunion de décembre", a-t-il ajouté... La lutte contre l'inflation est toutefois loin d'être terminée, a-t-il également souligné.

S'il n'a pas précisé à quel niveau il situait le "taux neutre" (le fameux 'taux pivot'), Powell a expliqué qu'il était probable qu'il ressorte supérieur aux 4,6% évoqués par les responsables de la Fed dans leurs projections de septembre dernier.

Le combat contre l'inflation nécessitera "de conserver une politique restrictive pendant un certain temps", a-t-il poursuivi. "Nous resterons sur ce chemin tant que le travail ne sera pas achevé", a-t-il encore prévenu. L'objectif de taux des fonds fédéraux, le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, a été porté début novembre entre 3,75% et 4%, le niveau le plus élevé depuis début 2008. La banque centrale américaine a ainsi augmenté son taux lors des six dernières réunions, pilotant sa remontée la plus rapide depuis l'époque de Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

Sur les marchés, tous les indices sont aussitôt remontés : Le DJ gagne 2,18% à 34.589 points, le S&P500 grimpe de 3,09% à 4.080 points et le Nasdaq bondit de 4,41% à 11.468 points.

Le baril de brut WTI regagne aussi 2% de retour sur les 80$. L'indice dollar recule face à un panier de devises de référence avec un euro à 1,0455/$. Le Bitcoin en profite pour retrouver les 17.000$ à 17.105$.

Autre point positif pour les marchés, les mouvements sociaux de ces derniers jours en Chine commencent à produire leurs premiers effets : La ville de Canton dans le sud du pays vient ainsi d'annoncer avoir assoupli les mesures anti-COVID-19 dans plusieurs quartiers, "mettant en application les directives des autorités nationales destinées à alléger certaines restrictions très strictes contre la maladie". Une partie des habitants ont manifesté violemment le week-end dernier contre les restrictions imposées par les autorités chinoises et de nouveaux heurts se sont déroulés la nuit dernière entre manifestants et forces de l'ordre...

Les autorités de plusieurs quartiers de la ville qui compte 19 millions d'habitants ont ainsi annoncé lever les mesures de confinement temporaire.

"Les cours en présentiel dans les écoles du quartier de Conghua peuvent reprendre et les restaurants et autres commerces rouvrir leurs portes" ont annoncé les autorités locales. Par ailleurs, ces dernières avaient déjà annoncé mardi qu'elles autoriseraient les personnes ayant eu un contact étroit avec des malades du Covid à rester en quarantaine à leur domicile, plutôt que d'être obligées de se rendre dans un centre d'hébergement spécialisé construit à cet effet...

En Bourse, les indices ont donc rebondi de manière spectaculaire, à commencer par Wall Street où les groupes chinois cotés sur la place américaine (ALIBABA (+9,6%), PINDUODUO (+4,6%) ou JD.COM (+7,3%)) progressent nettement après l'assouplissement de ces mesures sanitaires qui pourrait préfigurer un changement de politique de la part du pouvoir central qui abandonnerait la stratégie du "Covid 0".

En plus des remous sociaux, il est vrai que l'activité économique locale a largement souffert de cette politique "jusqueboutiste" ces derniers mois : L'activité manufacturière s'est ainsi contractée à un rythme plus rapide que prévu en novembre. Selon des données officielles publiées ce mercredi, l'indice PMI manufacturier chinois s'est établi à seulement 48 en novembre, contre 49,2 le mois dernier, une nouvelle fois sous le seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes anticipaient en moyenne un indice à 49...

Des données publiées par le Bureau national des statistiques ont aussi indiqué que l'activité dans le secteur des services a reculé en novembre : L'indice PMI officiel des services a baissé à 46,7 en novembre, contre 48,7 le mois dernier.

Réunissant les deux secteurs, l'indice PMI composite officiel s'est établi à seulement 47,1 ce mois-ci, contre 49 en octobre...

Sur le front économique outre-Atlantique, la croissance de l'économie US a été un peu plus forte que prévu au troisième trimestre, selon la deuxième estimation du PIB publiée par le département du Commerce américain : Le PIB a en effet augmenté de +2,9% en rythme annualisé, contre 2,6% en première estimation, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une révision à 2,7%.

La progression des dépenses de consommation des ménages a été revue quant à elle à 1,7%, contre 1,4% publié initialement et celle de l'investissement des entreprises à 5,1%, contre 3,7% en données annualisées.

Le département du Commerce fait par ailleurs état d'un bond de 15,3% des exportations, contre +14,4% en première estimation, et d'une baisse de 7,3% des importations, contre -6,9%, ce qui se solde par une contribution accrue du commerce extérieur à la variation du PIB...

Le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé en revanche que 127.000 emplois en novembre, selon l'enquête mensuelle ADP, un chiffre inférieur aux attentes qui confirme la tendance au ralentissement du marché du travail sur fond de remontée des taux d'intérêt. Les économistes prévoyaient en moyenne 200.000 créations d'emplois... L'enquête ADP est publiée deux jours avant le rapport mensuel du département du Travail qui devrait, selon le consensus de place, montrer un ralentissement des créations d'emploi non-agricoles à 200.000 en novembre après 261.000 en octobre.

Les valeurs

Horizon Therapeutics bondit de 27% après l'annonce de discussions préliminaires avec Amgen (+1,5%), Sanofi et Janssen Global Services, une filiale de Johnson & Johnson (+1,08%), en vue de son rachat... Le laboratoire a confirmé qu'il intéressait certains repreneurs ! De quoi faire s'agiter Wall Street ce mercredi... Le groupe développe des médicaments visant à soigner des maladies inflammatoires et auto-immunes rares. Il y a bien des pourparlers très préliminaires avec Amgen, Janssen Global Services (Johnson & Johnson) et le groupe français Sanofi, a déclaré la direction. Le Wall Street Journal avait évoqué récemment des rumeurs de négociations actives en vue d'un changement de mains... Horizon qui fabrique des médicaments pour les maladies inflammatoires rares, auto-immunes et graves, a toutefois ajouté "qu'il n'y avait aucune certitude qu'une offre soit faite".

Workday grimpe de 17,1% après la publication d'un bénéfice ajusté au troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes et l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars...

Tesla (+7,6%) qui vient de perdre environ 100 dollars par titre en l'espace de deux mois, remonte la pente à Wall Street... Selon les données publiées par la China Merchants Bank International, ces dernières montrent que les ventes du constructeur automobile américain ont pratiquement doublé en Chine en novembre sur un an avec la baisse des tarifs des Model 3 et Model Y ! L'analyste Itay Michaeli, spécialiste du secteur automobile chez Citi, avait auparavant revu sa recommandation de 'vendre' à 'neutre' sur Tesla, avec un nouvel objectif de cours de 176$ - contre environ 141,3$ auparavant... "Nous pensons que le recul du titre depuis le début de l'année a équilibré le ratio risque/récompense à court terme", a indiqué l'analyste dans une note détaillée.

Avec une contraction du PER à environ 30 fois le bénéfice par action 2023 estimé, Citi juge que certaines des attentes antérieures avec lesquelles il n'était pas en phase se sont désormais volatilisées... Bien que la dernière mise à jour du modèle de Citi amène le broker à réduire ses estimations de bénéfice par action à court terme, la firme se trouve toujours légèrement au-dessus du consensus pour le bpa du quatrième trimestre 2024.

Le spécialiste craint tout de même une persistance des préoccupations macro/concurrentielles, mais dans le scénario d'un atterrissage brutal, la position du groupe pourrait au contraire s'améliorer...

Boeing progresse de 2%, tandis que l'avionneur a reçu le soutien de la présidente de la commission du Commerce au Sénat américain, Maria Cantwell, concernant sa demande d'une prolongation de la certification de deux modèles de ses 737 MAX.

Hewlett Packard grimpe de 8,5% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et annoncé anticiper pour le trimestre en cours des revenus au-dessus des attentes.

Intuit (+7,3%), l'éditeur de logiciels de comptabilité a déclaré anticiper pour l'exercice 2023 un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de Wall Street.

Netapp corrige de 5,8%. Le groupe d'informatique dématéralisée prévoit un chiffre d'affaires pour son troisième trimestre fiscal compris entre 1,53 milliard et 1,68 milliard de dollars, contre un consensus Refinitiv de 1,71 milliard de dollars.