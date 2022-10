Clôture de Wall Street : les indices rebondissent vivement !

(Boursier.com) — Wall Street était orienté en vive hausse ce lundi pour commencer la semaine, après une séance de vendredi éprouvante. Le S&P 500 a rebondi en clôture de 2,65% à 3.677 pts, le Dow Jones a repris 1,86% à 30.185 pts et le Nasdaq est remonté de 3,43% à 10.675 pts. La tendance était ce jour aux achats jugés "à bon compte", dans un climat de volatilité extrême qui persiste après la purge brutale des derniers mois ayant frappé surtout les valeurs technologiques de la cote... Le sursaut a aussi été alimenté par la confirmation par le nouveau ministre britannique des Finances britannique de l'annulation de l'essentiel du projet budgétaire de son prédécesseur, qui avait précédemment secoué les places financières. De quoi faire se détendre nettement les marchés obligataires...

Côté indicateurs économiques, l'indice manufacturier régional Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à -9,1, à comparer à un consensus FactSet de -3 et un niveau de -1,5 un mois auparavant. L'indice s'enfonce donc très nettement dans le rouge, signalant une forte contraction de l'activité manufacturière dans cette région. Du point de vue des marchés boursiers, il ne s'agit pas forcément d'une mauvaise nouvelle, bien au contraire, récession rimant désormais avec recul de l'inflation et moindres durcissements monétaires de la Fed.

Les interventions de responsables de la Fed seront encore nombreuses tout au long de la semaine, avec Raphael Bostic et Neel Kashkari demain, puis ce même Kashkari (décidément !) et Charles Evans mercredi. Patrick Harker aura son mot à dire jeudi... Suite aux derniers chiffres toujours alarmants de l'inflation américaine pour le mois de septembre (avec une inflation au plus haut de 40 ans hors alimentaire et énergie), l'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de plus de 98% d'une nouvelle hausse de taux surdimensionnée de la Fed, de 75 points de base, le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Le taux des fed funds serait alors porté entre 3,75 et 4%.

Dans l'actualité économique américaine cette semaine, les chiffres de la production industrielle et l'indice du marché immobilier seront annoncés demain mardi, alors que les mises en chantier de logements et permis de construire seront connus mercredi. Le Livre Beige économique de la Fed est attendu mercredi soir. Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés.

La semaine va s'avérer également intéressante et fournie concernant les entreprises, puisque plusieurs grands noms 'tech' de la place vont publier leurs derniers résultats financiers trimestriels. L'occasion peut-être de remettre les pendules à l'heure... Netflix, Tesla ou IBM comptent ainsi parmi les publications attendues cette semaine, alors que les colosses Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple dévoileront quant à eux leurs chiffres la semaine prochaine.

Concernant les annonces majeures de la semaine, Tesla a cédé la moitié de sa valeur à Wall Street, depuis les pics historiques inscrits début novembre 2021. Le titre chute de près de 49% cette année. Netflix a été encore plus malmené avec une sanction de 61% cette année, après ses pertes d'abonnés inattendues et en attendant d'observer l'impact de son changement de stratégie au profit d'abonnements associés à des publicités. IBM, enfin, résiste mieux avec une baisse de 12% depuis le début de l'année, mais le titre dépasse à peine ses niveaux du début de l'année 2010 !

Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 0,8% à 85,75$. L'indice dollar fléchit de 0,9% face à un panier de devises.

Côté obligataire, donc, nouvelle journée de forte détente sur le marché de la dette britannique... Les 'gilts' s'envolent pendant que les taux chutent fortement (ils évoluent en sens inverse) après la volte-face du gouvernement de Liz Truss. Le taux du 10 ans perd 43 points de base à 3,95% alors que celui du deux ans abandonne 45 pb à 3,49%. La livre sterling a rebondi pour sa part de 2,3% face au billet vert, à 1,142$. Tout juste nommé ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt a annoncé que le gouvernement allait revenir sur la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées le 23 septembre par son prédécesseur dans le cadre du plan visant à doper la croissance économique du Royaume-Uni. Selon Jeremy Hunt, les nouvelles mesures fiscales se traduiront par des recettes supplémentaires de 32 milliards de livres (36,78 MdsE) par an. Jeremy Hunt a remplacé au pied levé Kwasi Kwarteng, limogé vendredi après la tempête qui a suivi la présentation du programme économique et fiscal de Liz Truss.

Le gouvernement britannique entend également limiter les aides accordées en matière d'énergie, avec un plafonnement des prix qui s'arrêterait en avril 2023...

Les valeurs

Bank of America (+6%) n'a pas déçu au troisième trimestre fiscal. Le géant bancaire américain a annoncé pour la période un bénéfice net de 6,58 milliards de dollars soit 81 cents par action, contre 7,26 milliards et 85 cents par titre un an plus tôt. Les revenus se sont appréciés de 8% à 24,5 milliards de dollars. Le consensus de marché était logé à 78 cents de bénéfice par action pour 23,5 milliards de dollars de revenus selon les données FactSet. Les revenus nets d'intérêts ont été de 13,8 milliards de dollars, au plus haut de plus d'une décennie, avec la hausse des taux. Cette source essentielle de revenus de la banque a grimpé de 24% en glissement annuel, alors que le consensus Bloomberg était de 23%. Les revenus de trading sont également ressortis en augmentation sur le trimestre clos, contribuant à la performance.

Bank of New York Mellon (+5%) a annoncé ce lundi, pour son troisième trimestre fiscal, des comptes meilleurs que prévu, dopés par une très forte croissance de 44% des revenus nets d'intérêts avec la hausse des taux de la Fed. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a représenté 1,21$, près de 10% de plus que le consensus. Les revenus ont totalisé quant à eux 4,28 milliards de dollars. Le consensus était de 1,1$ de bénéfice par action et 4,2 milliards de revenus. La banque déclare par ailleurs un dividende de 37 cents par titre et trimestre.

Goldman Sachs (+2,2%), qui publiera ses résultats trimestriels demain, devrait annoncer en même temps une réorganisation en trois entités, avec une fusion des activités de banque d'investissement et de courtage d'une part, de banque de détail et de gestion de fortune d'autre part, selon les sources de l'agence Reuters proches de la question.

News Corp (+3,4%). Rupert Murdoch envisage de recombiner Fox Corp. (-9,4%) et News Corp (NWSA)... Des comités spéciaux du conseil d'administration ont été créés chez News Corp et chez Fox pour étudier une éventuelle transaction et évaluer les conditions potentielles. Par ailleurs, un investisseur activiste demande à News Corp d'envisager de séparer son unité d'annonces immobilières en ligne, précise pour sa part le New York Times. Le NYT cite les commentaires d'Adam Katz, l'un des fondateurs d'Irenic Capital Management, qui a déclaré que l'investisseur, qui détient une participation de 150 millions de dollars dans News Corp, a demandé à rencontrer le comité évaluant une combinaison potentielle entre la société et Fox pour proposer un plan impliquant une séparation des actifs immobiliers numériques de l'entreprise de ses activités de médias. Katz a déclaré que les entreprises gagneraient à fonctionner indépendamment les unes des autres.

Splunk (+5,4%). L'investisseur activiste Starboard Value détient désormais près de 5% du capital de Splunk, firme de San Francisco qui produit des logiciels de recherche, suivi et d'analyse de données. Des personnes proches du dossier ont indiqué au Wall Street Journal que Starboard prévoyait de pousser Splunk à prendre des mesures pour faire remonter son cours de bourse, le directeur général de Starboard, Jeff Smith, entendant discuter de Splunk lors d'une conférence, demain 18 octobre.

Uber Technologies (+5%), le géant VTC américain a signé un partenariat avec Leafly Holdings dans la distribution de cannabis à Toronto.

Broadcom (+2,2%) entend demander à la Commission européenne de valider son projet d'acquisition de VMWare, spécialiste du cloud, pour 61 milliards de dollars, annoncé en mai, sans passer par une enquête approfondie, en mettant en avant la concurrence forte d'Amazon, Microsoft et Alphabet, a appris Reuters de plusieurs sources.

Apple (+2,9%) gèle son projet d'utilisation des puces mémoires du Chinois Yangtze Memory Technologies Co, du fait des restrictions à l'export visant des sociétés technologiques chinoises, imposées par par Washington. C'est du moins ce que croit savoir le Nikkei. En outre, Evercore ISI a intégré la valeur Apple dans sa liste à 'superformance'.