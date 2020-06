Clôture de Wall Street : les indices propulsés par l'emploi US !

Clôture de Wall Street : les indices propulsés par l'emploi US !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York s'est envolée vendredi de 2% à 3% après la publication surprise de 2,5 millions de créations d'emplois en mai aux Etats-Unis, malgré le Covid-19, alors que les marchés craignaient près de 8 millions de suppressions de postes ! Le Nasdaq a même franchi en séance à un nouveau record historique. Les mesures de déconfinement semblent donc avoir produit un effet de rebond de l'activité bien plus fort qu'espéré initialement, ce qui a aussi contribué à une flambée des cours du pétrole de plus de 5%.

A la clôture, le Dow Jones a bondi de 3,15% à 27.110 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grimpé de 2,62% à 3.193 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 2,06% à 9.814 pts, tout près de son sommet historique inscrit le 19 février dernier (9.817 pts), avant la crise du Covid-19. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont bondi respectivement de 6,8% (DJIA), 4,9% (S&P 500) et 3,4% (Nasdaq) et atteignent désormais des valorisations jugées tendues par de nombreux analystes.

Plus tôt dans la journée, les autres Bourses mondiales ont aussi progressé. Le Nikkei a gagné 0,7% et le Shanghai composite a pris 0,4%, tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a bondi de 3,76%. A Paris, le CAC 40 s'est envolé de 3,71% à 5.197 points, et a signé un gain de 10,7% sur la semaine !

Un rapport sur l'emploi plein de bonnes surprises !

Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en mai ont donc créé un électrochoc sur les marchés boursiers. Ainsi, alors que le consensus tablait sur la destruction de 7,7 millions d'emplois, l'économie américaine a au contraire créé 2,51 millions d'emplois non agricoles le mois dernier. Le taux de chômage a baissé à 13,3% contre 14,7% en avril, alors que le consensus s'attendait à un taux proche de 20%, à 19,8% !

Le secteur privé a créé 3,09 millions de postes en mai selon le rapport du Département au Travail, alors que les économistes craignaient les destructions de 6,5 millions de postes supplémentaires. L'emploi manufacturier a augmenté de 225.000, contre -530.000 de consensus. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 60,8%, contre 60% de consensus.

Donald Trump triomphe, saluant la "force" de l'économie américaine

Ces chiffres ont réjoui les investisseurs, mais aussi Donald Trump, qui s'est fendu de plusieurs tweets après la publication des chiffres de l'emploi et a tenu dans la foulée une conférence de presse, dans la roseraie de la Maison Blanche. Le président américain, qui n'a eu de cesse ces dernières semaines d'appeler l'Amérique à redémarrer et à se déconfiner, a ainsi salué "un INCROYABLE RAPPORT SUR L'EMPLOI" sur Twitter, puis devant la presse, il a vanté la "force" de l'économie américaine ainsi que sa gestion de la crise sanitaire.

"Cette force nous a permis de surmonter cette horrible pandémie, nous l'avons largement surmontée", a-t-il dit. "Nous avons pris toutes les décisions qu'il fallait", a-t-il encore assuré, alors que sa gestion de la crise sanitaire a été souvent critiquée. Selon le président, les Etats-Unis ont "fait un grand pas" dans leur "rebond", et les prochains mois démontreront que l'économie, en pleine santé avant l'épidémie et le confinement, repartira de plus belle.

Pour Joe Biden, Trump ne "mérite aucun crédit"

Dans ce discours aux accents électoralistes, Donald Trump a déconcerté en faisant un lien improbable entre les bons chiffres de l'emploi et les manifestations qui ont secoué de nombreuses villes américaines depuis la mort de George Floyd, cet afro-Américain tué par un policier le 25 mai à Minneapolis. "J'espère que George nous regarde d'en haut et dit que c'est une grande chose qui se passe pour notre pays. C'est un grand jour pour lui, c'est un grand jour pour tout le monde. C'est un grand, grand jour en termes d'égalité", a ainsi assuré Donald Trump.

Joe Biden, le probable rival démocrate de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, a critiqué le ton triomphal du président. Pour Biden, "il reste encore beaucoup de travail". "Beaucoup d'Américains continuent de souffrir". Lors d'une allocution à la Delaware State University de Dover, une université "historiquement noire" (HBCU) accueillant les Afro-Américains, il a déclaré que "ce président, qui ne prend aucune responsabilité quand des millions et des millions de gens perdent leur emploi, ne mérite aucun crédit quand une petite proportion d'entre eux en retrouvent".

L'épidémie de Covid-19 ralentit, mais reste active aux Etats-Unis

Sur le plan sanitaire, l'épidémie reste présente aux Etats-Unis, et le rythme de progression de la maladie semble même montrer des signes de hausse depuis le week-end de Memorial Day, du 23 au 25 mai dernier. Ainsi, selon des chiffres cités par la chaîne 'CNBC', la moyenne de nouveaux cas quotidiens (calculée sur les 7 jours précédents) a atteint un pic de 31.578 le 10 avril, avant de tomber à un plus bas de 20.600 le 28 mai. Toutefois, ce chiffre est remonté cette semaine à 21.763 par jour, suggérant un relâchement des mesures barrières pendant ce week-end férié.

L'épidémie de Covid-19 a fait jusqu'ici plus de 108.600 morts aux Etats-Unis (le pays du monde le plus affecté par la pandémie) et a touché au total 1,88 million de personnes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. La maladie a tué plus de 393.000 personnes dans le monde. Elle semble s'essouffler en Europe et en Asie, mais elle est toujours en phase ascendante en Amérique du Sud, en particulier au Brésil.

Le pétrole s'envole, le Brent franchit les 40$

Les cours du pétrole ont vivement rebondi après les chiffres de l'emploi US, dans l'espoir d'une reprise économique rapide, en "V", et alors que l'Opep+ se serait accordé sur une prolongation de son accord de réduction de la production. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet a flambé de 5,7% à 39,55$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août a bondi de 5,8% à 42,30$, repassant au-dessus des 40$ pout la première fois depuis début mars. Sur la semaine, le WTI a bondi de 11,4% et le Brent de 11,8%.

La Russie et l'Arabie saoudite auraient conclu un accord préliminaire en vue de prolonger l'accord de l'Opep+ de maîtrise de la production pour au moins un mois supplémentaire, jusqu'à la fin juillet. La réunion de l'Opep+ prévue les 9 et 10 juin, a été avancée à ce samedi 5 juin, signe que l'accord est désormais à portée de main entre l'ensemble des participants de l'allliance Opep+.

De son côté, l'or est reparti à la baisse, délaissé par les investisseurs qui ont repris goût au risque. Le contrat à terme d'août a perdu 2,56% à 1.683,10$ l'once à la clôture du Comex. Le métal jaune progresse tout de même encore de plus de 10% depuis le début de l'année, faisant office de valeur-refuge face à la multiplication des risques. Les encours des ETF adossés à l'or ont atteint un record en mai, selon le dernier rapport mensuel du conseil mondial de l'or (WGC).

VALEURS A SUIVRE

Broadcom (+2,6%) a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street une baisse de 29% de son bénéfice net au 2e trimestre fiscal, achevé fin avril, mais globalement en ligne avec les attentes des analystes. Malgré la crise du Covid-19, le chiffre d'affaires du fabricant de puces électroniques et de logiciels de cybersécurité est ressorti légèrement supérieur au consensus.

Le bénéfice net a atteint 488 millions de dollars (1,17$ par action) au 2e trimestre fiscal, en baisse de 29% par rapport à la même période de 2019 (691 M$ et 1,64$ par action). En données ajustées des éléments non-récurrents, le bénéfice par action s'est élevé à 5,14$ contre 5,21$ un an plus tôt, et conforme aux attentes du consensus compilé par le cabinet FactSet. Les ventes du groupe ont progressé de 4% pour atteindre 5,75 milliards de dollars contre 5,52 Mds$ un an plus tôt, et sont ressorties supérieures aux attentes, logées en moyenne à 5,69 Mds$.

Les ventes de semi-conducteurs ont atteint 4,03 Mds$ et les logiciels d'infrastructures 1,72 Md$ (activité de Symantec rachetée en 2019). Broadcom avait retiré en mars dernier sa prévision annuelle, et avait dit tabler sur des ventes de 5,55 à 5,85 Mds$ au 2ème trimestre. Pour le 3ème trimestre, le groupe prévoit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 5,6 à 5,9 Mds$, en ligne avec le consensus, qui table sur un revenu trimestriel de 5,79 Mds$.

Amazon (+0,9%). Elon Musk, le patron de Tesla (+2,4%) et SpaceX, s'est une fois encore distingué hier sur le réseau social Twitter (+3,4%), réclamant tout simplement un démantèlement du géant du e-commerce Amazon. Voilà qui devrait donc encore alimenter la querelle entre Musk et le dirigeant d'Amazon, Jeff Bezos. Réagissant au tweet d'un auteur (Alex Berenson) se plaignant que son ouvrage au sujet du Covid-19 ait été refusé par la plateforme Amazon Kindle Direct Publishing au motif qu'il ne serait pas conforme à ses lignes directrices, Musk a d'abord lancé un offusqué "c'est fou Jeff Bezos", avant d'ajouter : "Il est temps de démanteler Amazon. Les monopoles ont tort !"

Slack Technologies (-14,1%) a annoncé hier soir un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alors que le marché anticipait une croissance de la demande pour sa plateforme de messagerie professionnelle. Slack a par ailleurs retiré ses prévisions 2021 de revenus.

Gap (+1,4%), le détaillant américain en vêtements, a annoncé hier soir une perte de près d'un milliard de dollars pour le trimestre clos le 2 mai du fait des fermetures de magasins destinées à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Ainsi, sur le trimestre clos, Gap a perdu 2,51$ par titre, alors que ses revenus ont décroché de 43% en glissement annuel. Un an plus tôt, le groupe avait dégagé un bénéfice de 227 M$.

Twitter (+3,4%) va se fâcher un peu plus avec Donald Trump, puisque le réseau social média a désactivé une vidéo en hommage à George Floyd publiée sur le compte de campagne du président américain, évoquant une plainte relative aux droits d'auteur.

Le compartiment aérien compte parmi les grands gagnants du jour à Wall Street avec les espoirs de reprise. Boeing s'est adjugé 11,4, United Airlines 8,4% et American Airlines 11,1%. Southwest Airlines a en revanche cédé 0,2%.