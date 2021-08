Clôture de Wall Street : les indices atteignent de nouveaux sommets !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Encore plus haut ! Le Dow Jones et le S&P 500 ont battu de nouveaux records historiques mercredi soir, après les chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont rassuré au moins provisoirement les investisseurs sur le risque d'un resserrement prochain de la politique monétaire américaine. Le Nasdaq est néanmoins resté sur la touche, pénalisé par le repli de plusieurs grandes valeurs technologiques (Amazon, Alphabet, Facebook...) et par le secteur de la santé.

A la clôture de Wall Street, le DJIA a gagné 0,62% à 35.484 points, enchaînant son deuxième record en deux jours, tout comme le S&P 500, en hausse de 0,25% à 4.447 points. Le Nasdaq a encore perdu 0,16% à 14.765 points.

Les changes

Les chiffres de l'inflation ont pénalisé le dollar : orienté à la hausse face aux autres grandes devises avant leur publication, il abandonne 0,13% face à un panier de référence. L'euro en profite pour remonter vers 1,1742 dollar, en hausse de 0,20%. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis le 17 mai à 46.787,60 dollars.

L'once d'or avance de 0,9% à 1.747$.

Soulagement après l'inflation

Très attendus ce mercredi, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet publiés se sont avérés élevés mais conformes aux attentes du consensus. L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet a progressé comme attendu de 0,5% en comparaison du mois antérieur et de 5,4% en glissement annuel. Cette progression égale celle du mois de juin, qui était pour mémoire la plus élevée depuis août 2008 ! Hors alimentaire et énergie, le CPI a progressé de 0,3% par rapport au mois de juin, contre 0,4% de consensus de marché. Il grimpe de 4,3% en comparaison de l'an dernier.

Le pétrole en retrait

Pénalisé en début de journée par l'appel lancé par l'administration Biden à l'Opep et ses alliés en faveur d'une augmentation de l'offre pour freiner la hausse des prix à la pompe, le brut s'est repris avec un Brent en hausse de 1,3% à 71,55 dollars le baril et un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 69,33 dollars (+1,5).

Selon le rapport du Département américain à l'Énergie pour la semaine close au 6 août, les stocks domestiques de brut hors réserve stratégique ont reculé de 0,4 million de barils en comparaison de la semaine antérieure, alors que les stocks d'essence ont baissé de 1,4 million de barils. Les stocks de distillats se sont établis en hausse de 1,8 million de barils. Le repli des stocks domestiques de brut ressort proche des attentes du consensus.

Les valeurs

NortonLifeLock (+8,7%). La firme tchèque de cybersécurité Avast va bien se faire racheter par la maison-mère de l'antivirus Norton. L'Américain confirme un accord en vue du rachat d'Avast pour plus de 8,1 milliards de dollars, le montant pouvait aller jusqu'à 8,6 milliards. Les deux groupes avaient précédemment fait état de négociations avancées en vue d'une potentielle fusion.

McAfee (+9,9%). Le leader global de la 'protection en ligne' a annoncé ses comptes pour le trimestre clos fin juin. Les revenus ont totalisé 467 millions de dollars, reflétant une croissance de 22% en glissement annuel, par rapport à l'an dernier. Le bénéfice net a été de 108 millions de dollars, soit une marge de 23%, contre 22 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier.

Coinbase (+3,2%) a battu le consensus de marché hier soir pour sa première publication depuis son introduction à Wall Street du mois d'avril. Le groupe a vu ses revenus s'envoler. La plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies a annoncé pour le trimestre clos fin juin des volumes de trading de 462 milliards de dollars, contre 335 milliards sur le précédent trimestre. Le Bitcoin représente à lui seul près d'un quart de l'activité, mais il comptait pour 39% des volumes sur le premier trimestre.

Moderna (-15,6%) poursuit sa correction. Geoff Meacham, analyste chez Bank of America, estime "ridicule" la valorisation actuelle du laboratoire, malgré la forte progression des revenus liés à son vaccin anti-covid. Pour le spécialiste, cette valeur est "injustifiable du point de vue fondamental". Depuis le début de l'année, le titre a plus que quadruplé, profitant de la crise sanitaire. La valorisation actuelle de plus de 170 milliards de dollars est presque équivalente à celle de Merck & Co. BofA ne se laisse pas impressionner et maintient son objectif de cours de 115$ malgré le rallye sur Moderna.

Southwest Airlines (+1,4%) a estimé qu'il pourrait ne pas être rentable au troisième trimestre. La compagnie aérienne américaine évoque l'impact du variant Delta sur les réservations. Les annulations ont ainsi augmenté ce mois du fait du variant très contagieux. Southwest envisage désormais, pour le trimestre, une baisse de 15% à 20% de ses revenus opérationnels en comparaison de 2019, année précédant la pandémie. Ainsi, le transporteur aérien réduit prudemment la guidance fournie il y a moins d'un mois. L'impact de l'épidémie sur les mois d'août et septembre rendra donc difficile l'atteinte de la rentabilité sur ce troisième trimestre.

Wendy's (+3,7%) a publié pour son second trimestre clos début juillet des ventes globales 'du système' de 3,25 milliards de dollars, contre 2,62 milliards un an avant. Ainsi, les revenus totaux se sont établis à 493 millions de dollars, en progression de 23% en glissement annuel, alors que le bénéfice opérationnel a plus que doublé à 127 millions de dollars.