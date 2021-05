Clôture de Wall Street : les cycliques grimpent, les "techs" boudées

(Boursier.com) — Wall Street a fini sur une note partagée lundi, la rotation sectorielle profitant aux valeurs cycliques au détriment des valeurs technologiques, dont Tesla (-3,4%), Amazon (-2,3%), Salesforce (-2,8%) ou encore Intel (-0,47%). Les craintes d'un emballement de l'inflation, sur fond de hausse des cours des matières premières et de pénurie de composants électroniques, continuent de faire craindre des taux plus élevés à l'avenir, ce qui pèse sur les cours des valeurs de croissance.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,70% à 34.113 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,28% à 4.192 pts, mais que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,48% à 13.895 pts. Les indices restent proches de leurs records, et viennent de signer un mois d'avril faste avec un gain de 2,7% pour le DJIA, de 5,2% pour le S&P 500 et de 5,4% pour le Nasdaq.

Depuis le début de l'année, les gains des trois indices américains s'élèvent respectivement à 11,4%, 11,6% et 7,8%, dans l'anticipation d'une solide reprise économique post-pandémique.

Les indices sectoriels S&P 500 les plus cycliques ont progressé lundi, à commencer par l'énergie (+2,9%), les matériaux de base (+1,5%), l'industrie (+1%) et les biens de consommation de base (+0,8%), tandis que les technologiques (-0,2%), les valeurs de communication (-0,4%) et les biens de consommation discrétionnaires (-0,6%) ont cédé du terrain.

Les marchés sous-pèsent les risques inflationnistes

Les investisseurs ont apprécié les informations venues d'Europe, où la Commission européenne a indiqué qu'elle envisageait d'autoriser l'entrée sur son territoire de voyageurs de certains pays extérieurs à l'UE, à condition qu'ils soient pleinement vaccinés contre le coronavirus.

Si les feux restent globalement au vert pour les marchés d'actions, les craintes relatives à une hausse trop rapide de l'inflation restent malgré tout bien présentes en toile de fond comme en atteste l'envolée historique de 21,1% des revenus personnels des ménages en mars, en lien avec les aides directes versées aux ménages dans le cadre du plan Biden, l'"American Rescue Act". L'annonce d'une hausse de 1,8% (en glissement annuel) de l'indice "core PCE", qui est la mesure préférée de la Fed pour mesurer l'inflation, a également rendu les marchés un peu nerveux vendredi dernier. De nouveaux signes de tension du côté de l'inflation pourraient en effet contraindre la Réserve fédérale à resserrer plus tôt que prévu sa politique monétaire.

Dans ce contexte, l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'une conférence de la 'National Community Reinvestment Coalition' a été suivie de près lundi soir. Cependant, le patron de la Fed n'a pas abordé le sujet de l'inflation, un phénomène qu'il a jusqu'ici jugé temporaire. Il a affirmé que les perspectives économiques des Etats-Unis s'étaient "clairement améliorées", mais il a insisté sur le caractère inégal de la reprise économique, qui a laissé de côté les catégories sociales les plus modestes.

La Fed temporise tout en surveillant les prix

Dimanche, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a elle aussi minimisé le risque que les plans de relance de Joe Biden favorisent une inflation durable. Ces dépenses seront "réparties de manière presque uniforme sur huit à dix ans", a-t-elle expliqué dans l'émission de NBC "Meet the Press". Elle a ajouté que la Fed (qu'elle a dirigée entre 2014 et 2018) surveillerait attentivement l'évolution des prix et disposait des instruments permettant de la contenir en cas de besoin. "Je ne pense pas que l'inflation sera un problème mais si elle devient un problème, nous avons les outils pour la traiter. Il s'agit d'investissements historiques, dont nous avons besoin pour rendre notre économie productive et égalitaire", a-t-elle déclaré.

Lundi, le président de la Fed de New York, John Williams, a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'inflation dépasse l'objectif de la Fed de 2% en rythme annuel jusqu'à la fin 2021, avant de refluer lorsque l'économie aura retrouvé son rythme de croisière.

Vendredi dernier, Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, s'était distancié de la majorité des membres de la Fed, en estimant qu'il serait d'ores et déjà temps de parler de réduire les achats d'actifs de la Fed... "Les signes d'excès de prises de risque sur les marchés financiers montrent qu'il est temps pour la banque centrale de commencer à débattre d'une réduction de son plan massif d'achat d'obligations d'Etat" (120 milliards de dollars par mois), a-t-il ainsi déclaré. Des propos à nuancer toutefois dans la mesure où M. Kaplan ne dispose pas cette année d'un droit de vote dans le Comité FOMC qui établit la politique monétaire américaine.

Forte activité en avril aux US, mais problèmes d'approvisionnement

Les indicateurs "macro" américains publiés ce lundi ont confirmé la reprise économique en cours. L'indice PMI manufacturier final est ressorti à 60,5 en avril, contre 59,1 en mars et 60,6 pour sa lecture flash. Chris Williamson, Chief Business Economist chez IHS Markit, a souligné que "les fabricants américains ont enregistré en avril le plus grand boom depuis au moins 14 ans", mais il a précisé que "les retards dans la chaîne d'approvisionnement se sont aggravés, atteignant le niveau le plus élevé jamais enregistré par l'enquête, étouffant la production de nombreuses entreprises. Les entreprises les plus touchées sont celles qui sont tournées vers les consommateurs, où le manque d'intrants a fait que la production est tombée en dessous de la croissance des carnets de commande dans une mesure record au cours des deux derniers mois, alors que les dépenses des ménages ont bondi..."

L'ISM manufacturier a en revanche quelque peu déçu puisqu'il s'établit pour sa part à 60,7, contre 65 de consensus, et 64,7 un mois plus tôt. Par ailleurs, l'indice des prix rattaché à l'ISM progresse de 4 points. A 89,6, il est au plus haut depuis juillet 2008.

Les dépenses de construction pour le mois de mars ont de leur côté rebondi de seulement 0,2% en comparaison du mois antérieur après une baisse révisée à 0,6% en février. Le consensus tablait sur une hausse de 1,6%.

Les cours du pétrole poursuivent leur remontée

Sur les marchés obligataires, les taux se sont fortement détendus en début de séance avant de rebondir. En soirée, le rendement du T-Bond américain à 10 ans pointait à 1,60% (-2 points de base) après un plus bas à 1,58%. Le rendement du "30 ans" se repliait d'un pb à 2,29% après un plus bas en séance à 2,25%.

Du côté des changes, l'indice du dollar cédait lundi soir 0,34% à 90,97 points face à un panier de devises. A l'inverse, l'euro remontait de 0,37% face au billet vert à 1,2062$ dans les échanges interbancaires.

Le pétrole a entamé la semaine à la hausse, l'optimisme sur la croissance de la demande de pétrole l'emportant sur les inquiétudes concernant les nouvelles vagues de Covid-19 en Inde, au Japon et au Brésil. Le baril de brut léger américain WTI a gagné 1,4% à 64,49$ sur le Nymex pour le contrat à terme de juin, tandis que le Brent a pris 1,2% à 67,56$ (contrat de juillet). La semaine dernière, les cours du brut WTI avaient progressé de 2,3% et ils ont grimpé de 7,5% en avril dans l'espoir d'une reprise de la demande pétrolière au 2e semestre 2021.

Enfin, sur le marché des "cryptos", le bitcoin avançait lundi en fin de soirée de 0,6% sur 24h, autour de 57.243$ sur la plateforme Bitfinex, réduisant ses gains après avoir frôlé les 59.000$ plus tôt dans la journée.

VALEURS A SUIVRE

Sur le front des résultats d'entreprises, le programme est encore dense cette semaine. Loews et Estée Lauder ont notamment présenté leurs trimestriels ce lundi, avant Pfizer, Activision, ConocoPhillips ou encore T-Mobile US mardi. Plus de la moitié des composants du S&P 500 ont déjà publié leurs comptes et le bénéfice moyen au premier trimestre est désormais attendu en croissance de 46%, contre 24% début avril, selon les données IBES de Refinitiv.

* Moderna (+4%) a annoncé qu'il fournirait cette année 34 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 au programme international COVAX.

* Berkshire Hathaway (+1,5%), qui a renoué avec les bénéfices au premier trimestre, sera dirigé par Greg Abel une fois que Warren Buffett aura décidé de quitter le navire. "Les directeurs sont d'accord pour dire que si quelque chose devait m'arriver ce soir, ce serait Greg qui prendrait la relève demain matin", a déclaré l'oracle d'Omaha lors de l'AG de sa société. Il a fait l'éloge de Greg Abel et du vice-président Ajit Jain, qui dirige toutes les opérations d'assurance de Berkshire.

Tous deux étaient considérés comme étant en lice pour le poste suprême depuis qu'ils ont été promus vice-présidents de l'entreprise en 2018. "Si, le ciel nous en préserve, quelque chose arrivait à Greg ce soir, alors ce serait Ajit", a déclaré Buffett, ajoutant que l'âge est un facteur déterminant pour le conseil d'administration. Abel est âgé de 59 ans et Jain de 69 ans. "Ce sont tous deux des gars merveilleux. La probabilité que quelqu'un ait une piste de 20 ans devant lui fait cependant une vraie différence". La question de savoir qui prendrait la relève de Warren Buffett, 90 ans, est une source de spéculation depuis plus de 15 ans du côté de la société d'investissement.

La firme a généré 11,71 Mds$ de profits au premier trimestre contre une perte de 49,75 Mds$ il y a un an lorsque les marchés financiers s'étaient effondrés. Le bénéfice d'exploitation a bondi de 20% à 7,02 Mds$. Au cours du premier trimestre, la société a racheté pour 6,6 milliards de dollars d'actions Berkshire, après un record de 24,7 Mds$ l'année dernière. La montagne de cash de Berkshire a malgré tout augmenté d'environ 5% au cours du trimestre pour atteindre plus de 145,4 Mds$.

* Apple (+0,8%). La bataille judiciaire très attendue entre le géant de la technologie et Epic Games commence ce lundi. L'éditeur de Fortnite reproche à Apple d'avoir abusé de sa position dominante en retirant le jeu vidéo de son magasin d'applications.

* Comme pressenti, Verizon Communications (+0,2%) va céder ses activités médias à Apollo Global Management (-0,5%) pour un montant de 5 milliards de dollars. Le géant des télécoms conservera une participation de 10% dans la société, qui portera le nom de Yahoo à la clôture de la transaction et continuera d'être dirigée par le DG Guru Gowrappan. Verizon Media comprend des marques emblématiques telles que Yahoo ! et AOL, ainsi que des entreprises leaders dans le domaine de la technologie publicitaire et des plateformes média. Selon les termes de l'accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces, des intérêts privilégiés de 750 millions de dollars et conservera donc 10% de Verizon Media. La transaction, soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2021.

Ces derniers temps, de plus en plus d'éléments indiquaient que Verizon souhaitait vendre sa branche média pour se concentrer sur ses réseaux sans fil et ses autres activités de fournisseur d'accès à Internet. L'année dernière, Verizon a notamment vendu HuffPost à BuzzFeed. Le groupe a aussi récemment cédé ou fermé d'autres plateformes médiatiques comme Tumblr et Yahoo Answers.

* Estée Lauder a chuté de 7,9%, plombé par des revenus inférieurs aux attentes sur les trois mois clos fin mars. Sur son troisième trimestre fiscal, le groupe new-yorkais actif dans les produits cosmétiques et de soins a réalisé des ventes nettes de 3,86 milliards de dollars, en hausse de 16% (+13% à change constant), là où les analystes tablaient sur 3,94 Mds$. La firme a enregistré un bénéfice net de 456 M$ ou 1,24$ par titre contre une perte de 6 M$ et 2 cents par action un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 1,62$ contre 1,33$ attendu. La marge brute s'est effritée de 2 pb en séquentiel à 75,7% contre un consensus positionné à 77,03%. Sur l'ensemble de l'exercice, le management mise sur un bpa ajusté compris entre 6,05 et 6,15$ pour des ventes nettes en croissance de 11 à 12%.

* Tesla (-3,4%). Le constructeur automobile, qui fait l'objet d'une surveillance en Chine en raison de plaintes relatives à la sécurité et au service clientèle, opère un changement de stratégie en étoffant son équipe de communications avec Pékin afin de pacifier leurs relations, ont déclaré des sources à Reuters. Par alleurs, l'hebdomadaire allemand Automobilwoche a rapporté que le groupe retardait de six mois de plus le début de la production dans sa Gigafactory près de Berlin.

* Intel (-0,47%) a prévenu que la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte un large éventail d'industries ne sera probablement pas résolue avant quelques années. Le nouveau PDG du géant américain des puces, Pat Gelsinger, a indiqué que la société est en train de réorganiser certaines de ses usines pour augmenter sa production et faire face à la pénurie de puces dans l'industrie automobile. Dans une interview accordée à 'CBS News' dimanche soir, a ajouté qu'"il nous reste quelques années avant de rattraper la forte hausse de la demande dans tous les secteurs de l'industrie".

* Dell Technologies (-0,5%) a annoncé dimanche avoir conclu un accord définitif avec les groupes de capital-investissement Francisco Partners et TPG Capital en vue de la cession de son activité de 'cloud computing' Boomi pour 4 milliards de dollars en numéraire.