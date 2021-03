Clôture de Wall Street : les bons chiffres de l'emploi US finalement salués

(Boursier.com) — La Bourse de New York a vécu une séance volatile vendredi, en réaction à des chiffres de l'emploi bien meilleurs que prévu en février aux Etats-Unis. Après une hausse à l'ouverture, les actions américaines ont fléchi à l'annonce du rapport sur l'emploi, qui a entraîné une nouvelle tension sur les taux souverains. Mais ces taux sont rapidement retombés, et la Bourse a terminé en nette hausse, appréciant les signes d'amélioration de l'économie américaine face à la crise du coronavirus. Les cours du pétrole ont continué de grimper, retrouvant leur plus haut niveau depuis la mi-2019, suite à la décision surprise de l'Opep+ de n'augmenter qu'à la marge sa production en avril.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 1,85% à 31.496 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,95% à 3.841 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 1,55% à 12.920 pts. Jeudi, le Nasdaq était tombé brièvement en séance en zone de correction, avec une chute de plus de 10% par rapport à son sommet du 12 février, avant d'entamer un rebond.

Les valeurs de croissance les plus affectées par la correction

Le Nasdaq vient tout de même d'inscrire sa deuxième semaine de recul consécutif, en cédant 2% sur les 5 dernières séances, après -5% la semaine précédente... Le DJIA a repris 1,8% cette semaine et le S&P 500 a gagné 0,8% sur 5 séances. Depuis le début 2021, le DJIA gagne encore 2,9%, le S&P 500 prend 2,3% et le Nasdaq grappille tout juste 0,2%.

Les valeurs technologiques et de croissance, les plus fortement valorisées en Bourse, ont été les plus affectées par la brusque remontée des taux d'intérêts ces dernières semaines. Certains stratégistes voient toutefois d'un bon oeil la correction actuelle, qui constituerait une opportunité d'entrer sur ces titres à des prix moins exorbitants, en pariant sur la reprise de l'économie mondiale cette année à mesure que la vaccination fera reculer la pandémie de coronavirus.

La totalité des onze indices sectoriels du S&P 500 a progressé vendredi, à commencer par l'énergie (+3,8%), les matériaux de base (+2,3%), les industrielles (+2,4%), les services de communication (+2,3%) et les technologiques (+1,9%). Les grandes "technos" ont rebondi pour la plupart : +3,7% pour Cisco Systems, +4,1% pour Intel, +3,1% pour Alphabet, +2,1% pour Microsoft, tandis qu'Apple est resté un peu à la traîne (+1%), ainsi qu'Amazon (+0,7%) et que Tesla a encore perdu 3,7%. Le cours du constructeur californien de véhicules électriques a désormais chuté de plus de 30% depuis ses records de la fin janvier.

Des chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes

Vendredi, les marchés ont été surpris par la vigueur du marché de l'emploi en février aux Etats-Unis, avec 379.000 créations d'emplois non-agricoles, contre moins de 200.000 attendus ! Dans un premier temps, ces données ont été interprétées négativement, en tant que facteur augmentant les risques de surchauffe et d'inflation, pouvant inciter la Fed à resserrer sa politique monétaire. Mais dans un second temps, les marchés ont privilégié la bonne nouvelle que constitue une amélioration du marché de l'emploi face à la crise du coronavirus, et qui laisse espérer une accélération de la reprise économique grâce aux campagnes de vaccination.

Le taux de chômage américain a reculé à 6,2% en février, contre 6,3% en janvier et 6,4% de consensus. En outre, les créations d'emplois en janvier ont été revues en nette hausse à 166.000 contre seulement 49.000 annoncées il y a un mois. Le salaire horaire moyen a comme attendu augmenté de 0,2% en comparaison du mois antérieur (+5,3% sur un an).

A noter que la majeure partie des gains d'emplois concerne les secteurs des loisirs et de l'hospitalité (le plus sinistrés par la crise sanitaire), avec 355.000 créations de postes, soit quasiment la totalité des créations du mois. La levée des restrictions sanitaires dans certaines régions du pays a ainsi généré des emplois de manière assez massive, dont les quatre cinquièmes dans les services alimentaires et les débits de boissons (286.000 postes). Les activités d'hébergement ont créé 36.000 emplois, alors que les services de divertissement, jeu et loisirs ont généré 33.000 postes. Les services temporaires d'aide ont créé 53.000 emplois.

Les taux souverains américains font du yo-yo

Sur le marchés de taux, le rendement du T-Bond à 10 ans a fait du yo-yo, grimpant jusqu'à 1,62% après la publication de chiffres de l'emploi, avant de revenir à 1,56%, stable par rapport à jeudi soir, tout en restant proche de son plus haut depuis janvier 2020. Fin décembre, l'emprunt d'Etat US à 10 ans ne rapportait que 0,9%. Le rendement du T-Bond à 30 ans a culminé à près de 2,35% en séance, avant de revenir à 2,29% (-1 point de base) vendredi soir. Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) a bondi de 0,6% à 92,19 points avant de revenir à 91,96 pts (+0,36%).

Jeudi, les taux s'étaient tendus et le dollar avait bondi, après une intervention du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui avait déçu en ne signalant pas de volonté d'intervention de la Fed pour maîtriser cet accès de fièvre des taux. Powell a certes indiqué que la Fed suivait de près l'évolution des conditions de crédit, mais il n'a pas évoqué de possibles actions de la Fed, qui considère pour l'instant que l'inflation ne sera qu'un phénomène passager cette année, lié à la sortie de la crise du Covid.

Joe Biden appelle le Sénat à voter son plan de soutien

Vendredi, le président américain Joe Biden a appelé le Sénat à se hâter de voter son plan de relance de 1.900 milliards de dollars, qu'il a qualifié d'"absolument essentiel" pour sortir de la crise du coronavirus. Malgré des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu en février, moins de 13 millions d'emplois ont été recréés aux Etats-Unis sur les plus de 21 millions détruits en mars -avril 2020 par les restrictions liées à la pandémie. "Le rapport sur l'emploi publié ce jour montre que l'"American Rescue Plan" est nécessaire d'urgence", a ainsi estimé Biden lors d'un point presse depuis la Maison Blanche.

Le Sénat a commencé jeudi à examiner le projet de loi de relance, qui a été voté par la chambre des représentants le week-end dernier, mais des questions de procédure ont ralenti les discussions vendredi. Les sénateurs devraient poursuivre leurs travaux pendant le week-end si nécessaire. Le plan Biden prévoit notamment de verser une aide directe de 1.400$ à une majorité de ménages américains, et inclut le financement de la distribution du vaccin anti-Covid, ainsi que le versement d'indemnités de chômage au-delà du 14 mars, date à laquelle les aides des précédents plans arrivent à échéance.

Le pétrole s'envole au plus haut depuis la mi-2019

Le pétrole a poursuivi son envolée après la décision de l'Opep+, jeudi, de n'augmenter que marginalement sa production en avril, alors que les analystes s'attendaient au retour d'au moins 1,5 million de barils par jour sur le marché mondial.

Le contrat à terme d'avril sur le baril de pétrole brut WTI a encore gagné 3,5% à 66,09$ sur le Nymex, tandis que le Brent d'échéance mai a pris 3,9% à 69,36$. Les deux variétés de pétrole ont bondi de plus de 7% en une semaine, et ils ont désormais repris plus de 35% depuis le début 2021, retrouvant leurs plus hauts niveaux depuis la mi-2019.

L'Arabie saoudite a surpris les marché en décidant de maintenir en avril ses coupes unilatérales de 1 million de barils par jour appliquées en février et mars, tandis que la Russie, qui réclamait un hausse de production, a été autorisée à produire 130.000 barils par jour supplémentaires en avril, et le Kazakhstan aura droit à 20.000 bj de plus.

Au final, l'Opep+ continuera ainsi de produire environ 8 mbj de moins qu'avant la crise du coronavirus, contribuant à soutenir les cours dans un environnement où la demande redémarre progressivement en 2021 à la faveur des campagne de vaccination.

Les opérateurs ont aussi pris connaissance ce jour de la balance du commerce international des biens et services aux USA pour le mois de janvier, qui ressort déficitaire de 68,2 milliards de dollars, contre 67,5 milliards de consensus de marché. Les chiffres du crédit à la consommation pour le mois de janvier seront annoncés à 21 heures (consensus +15 milliards de dollars).

VALEURS A SUIVRE

Big Lots (+2,2%), détaillant discount américain, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des profits dépassant les attentes, malgré une croissance un peu moins dynamique que prévu des ventes à comparable. Le bénéfice net pour le trimestre clos fin janvier 2021 est ainsi ressorti à 98 millions de dollars, 2,59$ par titre, contre 94 millions de dollars un an auparavant. Le consensus était de 2,5$ de bpa. Les revenus ont augmenté de 8,1% à 1,74 milliard de dollars, en ligne avec le consensus, alors que la croissance à comparable a représenté 7,9% contre 8,5% de consensus. Pour le premier trimestre, Big Lots table sur un bpa allant de 1,3 à 1,45$, ainsi que sur une légère progression des ventes à un chiffre, à comparable. Le groupe profite d'une solide croissance dans le e-commerce.

Gap (+7,6%) a plutôt agréablement surpris hier soir à Wall Street avec ses comptes du quatrième trimestre fiscal, du moins sur le plan de la rentabilité, alors que l'activité demeure sous pression dans un contexte de pandémie. Pour le trimestre, le bénéfice ajusté par action a représenté ainsi 28 cents, contre 17 cents de consensus et 58 cents sur la période correspondante de l'année antérieure. Les revenus de l'enseigne ont totalisé 4,42 milliards de dollars sur le trimestre clos fin janvier, dépassant de 5% le consensus, contre 4,67 milliards de dollars un an plus tôt. A propos des ventes, Gap évoque les fermetures liées à la pandémie et l'impact des restrictions sanitaires.

Costco Wholesale (-0,5%) consolide suite à sa publication trimestrielle, marquée par des revenus meilleurs que prévu et une nouvelle forte progression des ventes en ligne, mais aussi par un résultat net un peu court et des coûts accrus. Ainsi, sur le trimestre clos, le distributeur américain basé à Issaquah a réalisé un bénéfice net de 951 millions de dollars soit 2,14$ par titre, contre 2,10$ par action un an avant. La croissance de l'activité à comparable a atteint 12,9% hors essence et effets de change. Les ventes de e-commerce ont grimpé de près de 75%. Le consensus de bpa était de 2,45$ sur le trimestre. Les revenus totaux ont été de 44,8 milliards de dollars, contre 39,1 milliards un an avant et 43,8 milliards de consensus.

CoreLogic (-3,3%). Costar (+5,3%) a retiré sa proposition d'acquisition du spécialiste de l'analyste de données immobilières, qui devrait être plutôt repris par les sociétés de capital-investissement Stone Point Capital et InSight Partners pour un montant voisin de six milliards de dollars.

Broadcom (+1,4%) a annoncé des ventes trimestrielles de semi-conducteurs en vive croissance, dans un contexte de pénurie sectorielle. Hock Tan, le directeur général du groupe, indique que la demande est réelle, alors que les commandes s'accumulent sur un rythme sans précédent. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a annoncé un bpa ajusté de 6,61$ à comparer à un consensus de 6,55$. Un an avant, ce bpa se situait à 5,25$. Les revenus ont totalisé 6,66 milliards de dollars, supérieurs de 1% au consensus, contre 5,86 milliards un an avant.

Boeing (-0,66%) aurait approché plusieurs banques afin d'obtenir une nouvelle facilité de crédit renouvelable de quatre milliards de dollars, selon une personne proche du dossier citée par l'agence Reuters. Ces démarches interviennent alors que le constructeur aéronautique demeure confronté à un ralentissement prolongé de la demande.

Cisco Systems (+3,7%), le géant californien des équipements de réseaux, bénéficie d'une recommandation de broker ce jour à Wall Street. JP Morgan vient ainsi de relever son conseil de 'neutre' à 'surpondérer'.