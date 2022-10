Clôture de Wall Street : le vert tient encore la corde

(Boursier.com) — La tendance s'est finalement décantée à la hausse ce lundi à Wall Street, après une séance de vendredi déjà marquée par un bond de plus de 2% des indices boursiers. Le S&P 500 gagne encore ce soir 1,19% à 3.797 pts, alors que le Dow Jones avance de nouveau de 1,34% à 31.499 pts. Le Nasdaq prend de son côté 0,86% à 10.952 pts.

L'incertitude politique et fiscale au Royaume-Uni est en train d'être levée, alors que l'ex-Premier ministre Boris Johnson s'est finalement désisté et tandis que Rishi Sunak (ex-chancelier de l'Echiquier de Johnson) va devenir le nouveau Premier ministre en remplacement de Liz Truss. Cet ancien banquier de Goldman Sachs rassure globalement les marchés, alors qu'il avait vivement critiqué le programme économique de Truss et ses réductions massives d'impôts...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte légèrement de 0,3% à 85$, toujours très volatil. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence, l'euro pointe à 0,9875/$.

L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois de septembre est ressorti à 0,10, après une lecture révisée similaire pour le mois d'août. Rappelons qu'une lecture positive de cet indicateur signale... une expansion supérieure à la tendance.

L'indice Markit PMI composite américain du mois d'octobre 2022 est ressorti à 47,3 pour sa lecture préliminaire, contre 49,3 de consensus. L'indicateur, qui était passé sous les 50 en septembre (49,5), traduit donc désormais une nette contraction de l'activité américaine. L'indicateur Markit PMI manufacturier préliminaire se situe à 49,9 contre 51,2 de consensus FactSet. L'indice des services chute à 46,6 pour sa lecture flash d'octobre, contre 49,4 de consensus et 49,3 un mois avant.

Du côté des entreprises, les publications vont s'accélérer à Wall Street, avec surtout les annonces des "MAMAA", nouvel acronyme des ex-GAFA, GAFAM et FAANG... Cette improbable dénomination avait été trouvée l'an dernier par l'animateur de CNBC Jim Cramer, connu pour son émission "Mad Money". Les choix boursiers du présentateur sont souvent critiqués, au point que certains s'amusent... à faire l'inverse de ses conseils. Néanmoins, on ne peut nier son influence dans la communauté financière. Cramer avait déjà inventé l'acronyme FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google), devenu ensuite FAANG avec l'inclusion d'Apple. Désormais, Facebook étant devenu Meta et Google ayant pris le nom d'Alphabet, un nouveau sigle était nécessaire. Les MAMAA (Microsoft, Amazon, Meta, Apple et Alphabet) sont donc de la partie cette semaine et les opérateurs surveilleront très attentivement leurs annonces, après la correction du Nasdaq de plus de 30% cette année...

Dès demain mardi, après bourse, Microsoft et Alphabet dévoileront leurs derniers résultats financiers. Microsoft a perdu près de 28% cette année et la maison-mère de Google plus de 30%... Visa, Coca-Cola, Texas Instruments, UPS, Raytheon, Chubb, General Electric, 3M, Illinois Tool Works, Sherwin-Williams, Archer-Daniels, Valero, General Motors, Moody's, Twitter, Centene, Biogen, Halliburton, Kimberly-Clark, Corning ou Juniper, sont aussi au programme mardi...

Mercredi, Meta Platforms publiera ses comptes après bourse. Le titre de la maison-mère de Facebook a dévissé cette année de plus de 60%... Thermo Fisher Scientific, Bristol-Myers Squibb, ADP, Boeing, Waste Management, General Dynamics, CME Group, Canadian Pacific Railway, ServiceNow, Boston Scientific, Norfolk Southern, Ford Motor, Hess, Kla Corporation, Krakt Heinz, Hilton Worldwide, Otis Worldwide ou Garmin, publient aussi mercredi.

Jeudi, Apple et Amazon dévoileront leurs derniers chiffres après la clôture de Wall Street. Le titre du groupe de Cupertino a cédé 19% en 2022, tandis que celui du groupe de Jeff Bezos a abandonné 31%. Mastercard, Merck & Co, McDonald's, T-Mobile US, Comcast, Honeywell, Intel, Starbucks, S&P Global, Caterpillar, Anheuser-Busch, Gilead Sciences, Northrop Grumman, Altria, Shopify, Pinterest ou Capital One, annoncent également jeudi...

Les valeurs

Mullen Automotive rebondit de plus de 32,9%, le concepteur de voitures électriques ayant annoncé la disponibilité à la vente de son van I-GO sur certains marchés européens.

Tesla abandonne 1,5%. Le constructeur américain de véhicules électriques a procédé à une baisse allant jusqu'à 9% des tarifs sur les Model 3 et Y en Chine dans un contexte de ralentissement de la demande locale. Le prix de départ de la Tesla Model 3 a été abaissé à 265.900 yuans contre 279.900 yuans, alors que celui du Model Y a été ramené à 288.900 yuans contre 316.900 yuans. Le groupe d'Elon Musk réduit les prix de ces deux modèles pour la première fois cette année. Le milliardaire dit s'attendre à ce que son entreprise soit cependant "résistante à la récession" observée en Chine et en Europe. Le management de Tesla avait indiqué lors de sa récente publication trimestrielle qu'il observait une demande forte. Les baisses des prix en Chine relancent donc les doutes, face à la concurrence accrue des fabricants locaux.

Twitter (+3,2%). Elon Musk entendrait se débarrasser de près de 75% des employés du réseau social média, selon le Washington Post, qui confirme ainsi les récentes rumeurs. Citant des interviews et des documents, le Washington Post rapporte que Musk a déclaré aux investisseurs potentiels susceptibles de participer à son accord de rachat de 44 milliards de dollars, qu'il prévoyait de réduire l'effectif "gonflé" de l'entreprise à 2 000 personnes environ contre 7 500 actuellement. Il s'agirait d'une première étape dans son effort de redressement de l'entreprise californienne de médias sociaux. Citant des documents d'entreprise et des interviews, le Washington Post rapporte que même si Musk n'achète pas Twitter, bien que les "discussions sur la réduction des coûts" soient désormais suspendues, la direction actuelle avait l'intention de licencier près de 25% des employés d'ici la fin de l'année 2023 et de procéder également à d'importantes coupes dans les infrastructures.

Meta (-0,2%), ex-Facebook, a menacé de bloquer des contenus liés à l'actualité au Canada du fait d'un texte qui obligerait les plateformes numériques à rémunérer la presse, précise Reuters.

Goldman Sachs (+1,1%), le géant new-yorkais de la banque d'affaires, a annoncé une coentreprise en Chine avec la firme de logistique Sunjade, afin de stimuler les investissements dans les actifs immobiliers et d'infrastructures locales...

Nio Inc, le 'Tesla chinois' coté à Wall Street, plonge de 15,7% sur la cote américaine, avec l'ensemble des grandes valeurs chinoises cotées aux US. Alibaba chute de 12,5% et Baidu de 12,5% également, avec la reconduction du président Xi à la tête du Parti communiste chinois pour un troisième mandat. Les opérateurs s'inquiètent de l'emprise renforcée de ce dernier, ce qui pèse lourdement aujourd'hui sur les principales valeurs chinoises cotées à Wall Street.