Clôture de Wall Street : le S&P 500 se hisse à un nouveau record

Clôture de Wall Street : le S&P 500 se hisse à un nouveau record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le S&P 500 franchissant de justesse un nouveau record, après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui a confirmé son attentisme en matière de politique monétaire. Les marchés ont par ailleurs digéré les annonces de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, qui a détaillé le projet de réforme de la taxation des entreprises visant à financer le plan sur les infrastructures de 2.300 milliards de dollars du président Joe Biden. Ce dernier a appelé mercredi les élus Républicains à soutenir ce plan.

A la clôture, le Dow Jones a grappillé 0,05% à 33.446 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,15% à 4.079 pts, un nouveau sommet donc, deux petits points au-dessus de son record de lundi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini sur un léger recul de 0,07% à 13.688 pts.

Cinq des onze indices sectoriels du S&P 500 ont terminé positivement, dont l'énergie (+0,4%), les technologiques (+0,5%) et les services de communication (+0,7%) et les financières (+0,4%).

Le baril de brut WTI a fait du yo-yo avant de finir en hausse de 0,7% à 59,77$ sur le Nymex), alors que le Brent de la mer du Nord se traitait à 63,16$ (+0,7%). L'once d'or a consolidé à 1.741,60$ (-0,1%). L'indice dollar a fini en hausse de 0,09% à 92,42 points, face à un panier de devises, tandis que l'euro reculait de 0,05% face au billet vert à 1,1869$. Le bitcoin rendait environ 4% sur Bitfinex vers les 56.065$. Du côté des rendements obligataires, le T-Bond américain à 10 ans est remonté à 1,67% (+2 points de base) et le "30 ans" à 2,35% (+4 pdb) après les Minutes de la Fed.

Biden tente de rallier les Républicains à son plan d'infrastructures

Les marchés restent portés par les espoirs de reprise économique, avec les soutiens budgétaires et ceux des banques centrales. Le FMI a relevé mardi son estimation de croissance mondiale pour 2021 à 6%, contre 5,5% il y a environ 3 mois. Le Fonds monétaire international évoque en particulier les dépenses publiques sans précédent, essentiellement aux USA où les investisseurs attendent beaucoup du nouveau plan de l'administration Biden.

Depuis la Maison Blanche, Joe Biden a lancé mercredi soir un vibrant plaidoyer pour convaincre le Congrès d'adopter son plan d'investissement dans les infrastructures, indispensable selon lui pour que les Etats-Unis tiennent tête à la Chine et "pour que l'Amérique reste la première puissance mondiale", a déclaré le président démocrate.

"Est-ce que vous croyez que la Chine attend avant d'investir dans ses infrastructures numériques, dans la recherche et le développement ?", a-t-il lancé. "Elle n'attend pas et elle mise sur le fait que la démocratie américaine sera lente et trop divisée pour tenir le rythme". Soulignant qu'il n'existe pas "de ponts républicains ou d'aéroports démocrates", le président a appelé les élus républicains à "faire ce qui est bon pour l'avenir". Il s'est redit ouvert à "des négociations de bonne foi" avec pour seule ligne rouge de ne pas augmenter les impôts des personnes qui gagnent moins de 400.000 dollars par an.

7 des 18 responsables de la Fed voient une hausse des taux courant 2023

Dans le compte-rendu de sa dernière réunion des 16 et 17 mars, publié mercredi à 20h, la Fed a confirmé qu'elle était encore loin d'avoir atteint ses objectifs, ajoutant qu'il faudra attendre encore "quelque temps" avant d'observer des progrès plus importants concernant ces objectifs, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%.

Les marchés financiers ont peu réagi à ce rapport, qui ne fait que confirmer les nombreuses déclarations des dirigeants de la Fed faites ces dernières semaines. Les Minutes indiquent que les membres de la Fed sont convenus de la persistance de fortes incertitudes liée à la pandémie, et ils ont estimé que la politique monétaire actuelle restait appropriée pour "soutenir une plus ample reprise" économique.

Dans ses nouvelles projections faites en mars, la Fed ne prévoyait pas de hausse du taux des "fed funds" avant la fin 2023, même si 7 des 18 responsables de la Fed s'attendaient tout de même à une remontée des taux courant 2023 (contre 11 tablant sur un statu quo), alors qu'ils n'étaient que 5 en décembre dernier. Ils sont 4 sur 18 à envisager une hausse des taux dès 2022.

Par ailleurs, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan a estimé mercredi qu'il était encore trop tôt pour réduire le soutien à l'économie américaine. Il faudra attendre le reflux de la pandémie et un rétablissement plus avancé de l'économie, a-t-il déclaré au 'Wall Street Journal'. "Il y a des raisons d'être optimiste quant à l'avenir. Cela dit, je tiens également à souligner que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire", a-t-il poursuivi. Trois autres membres de la Fed, Charles Evans, Thomas Barkin et Mary Daly devaient s'exprimer mercredi sur divers sujets.

Hausse de l'imposition des entreprises américaines en vue

Mercredi, Janet Yellen a détaillé les projets fiscaux de l'administration Biden pour les entreprises, qui verront notamment le taux d'impôt sur les sociétés remonter de 21% à 28%. Ce projet repose aussi sur la conclusion d'un accord avec les grandes puissances économiques sur l'introduction d'un taux mondial d'imposition minimum des entreprises à 21%, et sur une taxe plancher distincte de 15% sur les bénéfices que les plus grandes firmes américaines publient dans leurs communiqués financiers aux actionnaires. Des dizaines de grandes entreprises aux Etats-Unis recourent à des stratégies fiscales complexes pour réduire à zéro leur dette fiscale fédérale.

Janet Yellen a déclaré n'avoir pas vu se matérialiser la promesse d'un investissement accru des entreprises aux Etats-Unis faite par la précédente administration au moment de la réforme de 2017, qui a allégé la pression fiscale sur les grandes entreprises. En revanche, a-t-elle regretté, les baisses d'impôts de Donald Trump ont entraîné une lourde chute de la part des recettes fiscales dans l'économie, avec des mesures incitant à basculer des bénéfices hors du pays.

Stocks pétroliers US en baisse, activité dans les services mitigée en Europe

Parmi les publications macro-économiques du jour aux Etats-Unis, le déficit du commerce international de biens et services est ressorti à 71,1 milliards de dollars en février, contre un consensus de marché de 70,4 milliards et un niveau révisé à 67,8 milliards de dollars pour le mois de janvier.

Par ailleurs, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 2 avril ont reculé de 3,5 millions de barils à 498,3 mb, contre une baisse de 2 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont en revanche progressé de 4 mb (contre un repli de 0,6 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont augmenté de 1,5 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une progression de 1 mb attendue.

Ailleurs dans le monde, l'indice des indicateurs avancés japonais est ressorti conforme aux attentes à 99,7%. Les indicateurs PMI européens finaux des services sont ressortis contrastés pour le mois de mars, avec un niveau de 48,1 en Espagne, contre 48,6 en Italie, 48,2 en France, 51,5 en Allemagne et 49,6 pour l'indice européen. Rappelons qu'une lecture inférieure à 50 signale une contraction de l'activité. L'indice britannique des services est ressorti plus dynamique à 56,3.

Course de vitesse entre la vaccination et le variant anglais

Sur le front sanitaire, les vaccinations contre le coronavirus accélèrent aux Etats-Unis. Le président Joe Biden a annoncé mardi soir l'ouverture de la vaccination à tous les Américains majeurs dès le 19 avril, et non le 1er mai comme initialement prévu. La Maison blanche craint une nouvelle vague de Covid, au vu du relâchement des comportements des Américains lassés par la pandémie, et de la levée des mesures de restriction dans certains Etats. Ainsi, sur les 7 derniers jours, le nombre moyen de nouveaux cas a augmenté de 20% par rapport à la période précédente de 7 jours, atteignant 64.847 cas quotidiens aux Etats-Unis. Le nombre d'hospitalisations et de morts reste toutefois contenu.

Alors que le variant britannique, plus contagieux, est désormais majoritaire aux Etats-Unis, selon les autorités sanitaires, les Etats continuent de rouvrir leurs économies. La Californie notamment, prévoit de lever la majeure partie des restrictions sanitaires au 15 juin, du moins si les vaccins sont en nombre suffisant et si les hospitalisations demeurent contenues.

Jusqu'à présent aux Etats-Unis, 108,3 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 32,6% de la population, et plus de 63 millions sont entièrement vaccinés (environ 19%). A noter que la Maison blanche a exclu mardi d'imposer des "passeports vaccinaux" tout en indiquant que les sociétés privées étaient libres d'explorer cette idée.

VALEURS A SUIVRE

Carnival (+1,4% après +4,7% en début de séance). La croisière s'amuse enfin un peu. Carnival a dopé le secteur après un point sur son activité où la direction dit s'attendre pour 2022 à des réservations supérieures à celles, pré-pandémiques, de l'année 2019. En attendant, le groupe a publié une perte nette supérieure aux attentes pour le 1er trimestre (-2 Mds$) tout en faisant état d'une consommation de cash moins élevée que redoutée.

Les autres géants des croisières, Royal Caribbean (+0,3%) et Norwegian Cruise (+0,7%) ont aussi profité de la tendance haussière, même si les gains du secteur se sont nettement effritées en cours de séance, la reprise envisagée étant tout de même lointaine.

Tesla (-3%). Les caméras embarquées des véhicules Tesla ne sont pas activées en dehors des pays d'Amérique du Nord, a affirmé le constructeur californien sur le réseau social chinois Weibo, suite à la décision de l'armée chinoise d'interdire l'entrée des Tesla sur ses sites et installations pour des raisons de sécurité et confidentialité.

Moderna (-1,5%). Le Royaume-Uni a lancé le déploiement au pays de Galles du vaccin anti-covid de l'Américain Moderna, ce qui devrait compenser les soucis d'approvisionnement concernant le sérum du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca (-1,6% à Wall Street). L 'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mercredi avoir découvert un possible lien entre le vaccin d'AstraZeneca et de très rares cas de formation de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes dans le sang.

L'EMA a recommandé de modifier la notice du vaccin AstraZeneca pour intégrer ce risque, mais a réaffirmé que la balance bénéfices-risques générale du vaccin du laboratoire anglo-suédois reste largement favorable.

Amazon (+1,7%). Jeff Bezos, homme le plus riche du monde, fondateur et directeur général du géant américain du e-commerce, soutient l'idée d'un relèvement de l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis pour financer le plan Biden permettant notamment une modernisation des infrastructures.

JP Morgan (+1,5%). Jamie Dimon, le patron du géant bancaire américain, dit envisager... une explosion de la croissance économique des Etats-Unis jusqu'en 2023 sous l'effet des vaccinations et du vaste soutien budgétaire mis en oeuvre par Washington.