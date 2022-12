Clôture de Wall Street : le rebond tourne court, Tesla de nouveau chahuté

(Boursier.com) — Wall Street a repiqué du nez au lendemain d'une belle séance de rebond. Les indices effacent ainsi leurs gains de la veille avec un S&P 500 qui abandonne 1,45% à 3.822 points, le Dow Jones se replie de 1,05% à 33.027 points et le Nasdaq cède 2,18% à 10.476 pts. La révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre, de 2,9% à 3,2%, a renforcé les inquiétudes relatives à la poursuite du resserrement monétaire de la Fed, d'autant que l'indice des prix PCE "core", mesure d'inflation privilégiée de la Réserve fédérale, a lui aussi été revu à 4,7% en rythme annuel, contre annoncé 4,6% le mois précédent.

Sur le marché du travail, les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis la semaine passée mais restent proches de leur plus bas niveau. Le Département américain au Travail a en effet annoncé, pour la semaine close au 12 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint 216.000, en hausse de 2.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus de place était logé à 222.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 227.750, en repli de 6.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 5 décembre atteint 1,672 million, en repli de 6.000 sur sept jours (1,675 million de consensus).

L'indice des indicateurs avancés américains mesuré par le Conference Board a quant à lui affiché un recul de 1% sur le mois de novembre (en comparaison du mois antérieur), contre un consensus de -0,4%, et après une baisse révisée à -0,9% pour le mois d'octobre.

Les résultats de Nike et de FedEx qui avaient soutenu la tendance mercredi ont fait place à des dérapages du côté de Micron Technologies et de Carmax, tandis que Tesla a lourdement rechuté de plus de 8%.

Sur le marché des devises, le billet vert est remonté après les 'stats' avec un indice dollar à 104,1 pts (+0,25%) tandis que l'euro se stabilise, à 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 16.700$. Enfin, sur le marché pétrolier, le baril de Brent évolue toujours autour des 82 dollars, au lendemain de l'annonce d'une forte baisse des stocks de brut aux USA.

Les valeurs

* AMC Entertainment trébuche de 7,3%. La chaîne américaine de cinémas propose de convertir des actions privilégiées en actions ordinaires avec un fractionnement inversé de 10 titres pour 1. Un reverse split de ce type permettrait de multiplier par 10 le cours de l'action, ce qui la rendrait plus attractive pour certains investisseurs institutionnels. La société va également lever 110 millions de dollars de nouveaux capitaux propres grâce à la vente de ses actions privilégiées à Antara Capital à un prix moyen de 0,66$. Le fonds a également accepté de convertir en actions 100 millions de dollars de dette. La direction sollicite une assemblée extraordinaire de ses actionnaires pour voter sur les propositions du Conseil.

* CarMax recule de 3,6%. Le détaillant a fait état de résultats trimestriels bien en deçà des estimations des analystes. Le groupe a dégagé sur les trois mois clos fin novembre un bpa de 24 cents, contre 70 cents de consensus, alors que ses revenus ont décliné de 23,7% à 6,51 Mds$. Le plus grand détaillant américain de voitures d'occasion a annoncé qu'il allait réduire ses dépenses et suspendre ses rachats d'actions, la hausse des taux d'intérêt sapant la confiance des consommateurs.

* Tesla chute de 8,8%. Le constructeur de voitures électriques offre des remises allant jusqu'à 7.500$ sur ses Model 3 et Model Y livrés aux États-Unis ce mois-ci (5.000$ au Canada) alors que le groupe d'Elon Musk est confronté à un ralentissement de la demande... Outre les craintes de récession, les consommateurs sont aussi dans l'attente de nouvelles incitations fiscales. Tesla, qui proposait jusqu'ici un crédit maximum de 3.750$, offre également 10.000 miles de recharge gratuits sur ses Superchargers. Tesla a été l'un des principaux bénéficiaires de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de l'administration Biden, qui offre des rabais allant jusqu'à 7.500$ sur les achats de véhicules électriques dans le cadre d'une loi visant à pousser les constructeurs automobiles à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.

"Le fait qu'ils semblent réduire les prix pour augmenter les volumes de livraisons ne renforce pas la confiance, en particulier à un moment où nous voyons une concurrence croissante", déclare Craig Irwin, analyste principal chez ROTH Capital Partners. Les rares remises de Tesla font suite à une série de hausses de prix au cours des deux dernières années, le constructeur automobile blâmant la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Le groupe basé à Austin a déclaré en octobre qu'il manquerait son objectif de livraison de véhicules cette année, mais a minimisé les inquiétudes concernant la demande après que ses revenus aient manqué les estimations de Wall Street.

* Microsoft (-2,5%) vient d'être sanctionné par la CNIL à verser une amende de 60 millions d'euros, notamment pour ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. À la suite d'une plainte portant sur les conditions du dépôt de cookies sur " bing.com ", la Commission nationale de l'informatique et des libertés a effectué plusieurs contrôles sur le site web en septembre 2020 et mai 2021. Elle a constaté que lorsqu'un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient déposés sur son terminal sans consentement de sa part alors qu'ils poursuivaient, notamment, un objectif publicitaire. Elle a également constaté l'absence d'un bouton permettant de refuser le dépôt de cookies aussi facilement que de l'accepter.

La formation restreinte de la CNIL justifie ce montant par la portée du traitement, par le nombre de personnes concernées et par les bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies. En complément de l'amende administrative, le régulateur a également adopté une injonction sous astreinte afin que la société recueille sur le site web " bing.com ", dans un délai de trois mois, le consentement des personnes résidant en France avant de déposer sur leur terminal des cookies et traceurs à finalité publicitaire. Dans le cas contraire, la société s'exposera au paiement d'une astreinte de 60.000 euros par jour de retard.

* Micron Technology recule de 3,4% au lendemain d'une publication très fade... Le premier concepteur américain de puces mémoire a fait état de résultats inférieurs aux attentes des analystes et a annoncé une série de mesures de baisse des coûts, dont une réduction de 10% de ses effectifs, visant à l'aider à faire face à une diminution rapide de ses revenus. Sur les trois mois clos fin novembre, la firme a essuyé une perte ajustée par action de 4 cents, contre un déficit de 1 cent, pour des revenus de 4,09 milliards de dollars, en repli de 47%. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée dans l'Utah table sur des ventes d'environ 3,8 Mds$, contre une estimation moyenne de 3,88 Mds$, tandis que la perte nette ajustée par action est anticipée à 62 cents, contre 29 cents de consensus.

Alors que l'entreprise a averti le mois dernier qu'elle réduisait sa production d'environ 20% "en réponse aux conditions du marché", elle a annoncé abaisser ses projections de capex pour l'exercice 2023 entre 7 et 7,5 Mds$, contre 8 Mds$ visés précédemment. La société a également réduit "de manière significative" ses plans d'investissement pour l'exercice 2024, affirmant qu'elle s'attend à ce que les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes - un indicateur clé de la demande de puces - diminuent d'une année sur l'autre...

Les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à une chute de la demande pour leurs produits moins d'un an après avoir été incapables de produire suffisamment pour répondre aux commandes. Les consommateurs ont suspendu leurs achats d'ordinateurs personnels et de smartphones dans un contexte d'inflation croissante et d'économie incertaine. Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré que le resserrement de la ceinture était nécessaire en réponse au "déséquilibre le plus important entre l'offre et la demande" pour ses puces mémoire DRAM et NAND depuis 13 ans. "La rentabilité sera mise à l'épreuve tout au long de 2023 en raison de l'offre excédentaire qui existe dans l'industrie", a-t-il déclaré dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Le moment de la reprise de la rentabilité sera déterminé par la vitesse et le rythme auxquels l'offre et la demande sont équilibrées et les stocks sont normalisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

* Under Armour se replie de 2,3% après l'annonce de la nomination de Stephanie Linnartz au poste de directrice générale en remplacement de Patrik Frisk, qui s'est retiré du groupe en juin dernier.

* La filiale d'Alphabet (-2%), YouTube, s'offre la NFL ! Le site web d'hébergement de vidéos a remporté les droits exclusifs du 'NFL Sunday Ticket', a annoncé la Ligue nationale de football américain dans un communiqué. "Nous sommes ravis d'apporter NFL Sunday Ticket à YouTube TV et aux chaînes YouTube Primetime et d'inaugurer une nouvelle ère dans la façon dont les fans à travers les États-Unis regardent et suivent la NFL", a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell. Sunday Ticket, qui met les matchs 'hors marché' (non diffusés sur les chaînes locales, Amazon et ESPN) à la disposition des fans dans tout le pays, sera vendu sous forme de package complémentaire sur YouTube TV et à la carte sur les chaînes YouTube Primetime à partir de la saison 2023. Les termes du contrat n'ont pas été divulgués mais, selon une information du 'Wall Street Journal', YouTube aurait accepté de débourser 2 milliards de dollars par saison pour acquérir les droits, et ce pour une durée de 7 ans. DirecTV, qui détient les droits du 'Sunday Ticket' depuis sa création en 1994, paye 1,5 milliard de dollars par an depuis 2014.

* JP Morgan (-1,1%). Les bonus de fin d'année des banquiers à Londres et New York devraient baisser de 30% à 45% par rapport à l'an dernier, selon des experts du secteur, et certains pourraient même être privés de prime alors que les transactions financières ralentissent dans un contexte économique tendu...