Clôture de Wall Street : le rebond s'effrite, retour des doutes face au Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un gain d'environ 1,5% en début de journée, la Bourse de New York a fini jeudi proche de l'équilibre, malgré les nouveaux plans de relance envisagés des deux côtés de l'Atlantique pour faire face à la récession provoquée par la crise du coronavirus. Aux Etats-Unis, la chambre des représentants s'apprêtait jeudi soir à adopter un plan complémentaire de 480 milliards de dollars de soutien aux PME et aux hôpitaux, tandis qu'en Europe, les dirigeants peinent à trouver un accord sur les modalités d'un plan de relance. Le pétrole a poursuivi son rebond après son effondrement du début de la semaine.

A la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,17% à 23.515 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,05% à 2.797 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini proche de l'équilibre (-0,01%) à 8.494 pts.

Informations contradictoires sur l'efficacité du remdesivir contre le Covid-19

L'avancée des indices s'est nettement réduite en fin de séance, après des informations faisant état de résultats décevants de l'antiviral remdesivir de Gilead Sciences (-4,3%) dans la lutte contre le coronavirus Covid-19... La semaine dernière, une étude préliminaire avait à l'inverse fait état de résultats prometteurs d'essais cliniques de cette même molécule sur des patients américains... Mais jeudi soir, le 'Financial Times' a évoqué l'échec d'un essai clinique, en citant un "document de travail provisoire publié accidentellement" par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)...

Les marchés boursiers sont restés relativement stoïques face à l'annonce d'un nouveau bond du chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, tandis que les indices PMI d'activité se sont effondrés des deux côtés de l'Atlantique. Ces données sont toutefois désormais intégrées dans les esprits des investisseurs et au moins en partie dans les cours de Bourse... Les marchés préfèrent pour l'instant se projeter vers l'avenir et les espoirs de sortie de crise, avec un début de déconfinement en cours en Europe et aux Etats-Unis. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 admis dans les hôpitaux continue de diminuer, ainsi que le nombre de décès, même si ce reflux est progressif et variable selon les régions et les pays...

Sur le plan sanitaire, les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 856.000 cas de Covid-19 et plus de 47.000 morts, mais le nombre de nouveaux cas et de décès continue de baisser, notamment à New York, l'épicentre américain de l'épidémie. Dans le monde, plus de 2,68 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 187.000 personnes sont décédées du coronavirus, selon le décompte de l'université américaine Johns Hopkins.

Près de 500 Mds$ de soutien supplémentaire aux PME et aux hôpitaux américains

A Washington, la chambre des représentants était sur le point, jeudi soir, d'adopter une rallonge de 480 milliards de dollars pour soutenir les PME en difficulté et les hôpitaux américains face à la crise du coronavirus. Le texte, issu d'un compromis bipartisan, a déjà été voté mardi par le Sénat.

Ce nouveau plan --le 4e acte législatif depuis le début de la crise du coronavirus--, complète le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars. Dans le détail, le nouveau dispositif prévoit de consacrer 320 Mds$ supplémentaires au programme "PPP" qui assure le paiement des salaires des entreprises sinistrées, plus 60 Mds$ à un programme parallèle de crédit aux PME en état de catastrophe, ainsi que 75 Mds$ pour les hôpitaux et 25 Mds$ pour des programmes fédéraux de tests de dépistage du coronavirus.

En Europe, les dirigeants se sont réunis jeudi soir en visioconférence pour élaborer un important plan de sauvetage. Cependant, malgré un accord de principe, des divisions subsistent sur les modalités, notamment sur la question épineuse la mutualisation de la dette, que rejette toujours l'Allemagne et d'autres pays d'Europe du Nord.

Jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti les dirigeants de la région que la production économique pourrait diminuer de 15% cette année et a mis en garde contre le risque "d'agir trop peu, trop tard" face à cet impact économique de la pandémie de Covid-19.

L'emploi et l'activité économique en berne

Les marchés ont pris connaissance jeudi de la dernière salve de statistiques témoignant de la violence de la crise provoquée par le coma artificiel dans lequel l'économie a été plongée pour freiner la propagation du coronavirus. Aux Etats-Unis, le nombre de chômeurs a continué son ascension dans la semaine close au 18 avril. Les inscriptions au chômage ont atteint 4,427 millions après 5,245 millions la semaine précédente. Le consensus était positionné à environ 4,2 millions. Sur les cinq dernières semaines, la première puissance mondiale a détruit plus de 26 millions de postes, du jamais vu. Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes.

La disparition rapide des emplois se traduit par un effondrement de l'activité économique aux Etats-Unis. En avril, l'indice PMI composite - qui combine le secteur manufacturier et celui des services - a ainsi reculé de 13,5 points en avril pour tomber à 27,4 points, a annoncé l'institut IHS Markit. C'est son niveau le plus bas depuis 2009. Le PMI du secteur des services atteint 27 points, un niveau qui n'a pas été atteint depuis octobre 2009, tandis que le PMI manufacturier est tombé à 36,9.

Un peu plus tôt en Europe, l'indice PMI composite s'est effondré à 13,5 en avril dans la zone euro. Il s'agit d'un nouveau plus bas historique après un chiffre de 29,7 en mars. L'indice des services s'est effondré, à 11,7 dans le zone euro, plombé notamment par l'Allemagne (15,9) et la France (10,4). L'indice PMI manufacturier a aussi plongé de 38,5 en mars à 18,4 en avril dans le zone euro, là aussi un plus bas historique.

Le secteur immobilier aux Etats-Unis commence aussi à souffrir de cette crise. Les ventes de logements neufs ont reculé à 627.000 en mars, contre 643.000 de consensus de place et après 741.000 en février.

Le pétrole poursuit son rebond, mais reste au plus bas depuis 1999

L'hyper-volatilité se poursuit sur les marchés pétroliers, où les cours s'envolent jeudi pour la 2e séance, après leur effondrement en terrain négatif lundi... Le rebond est favorisé par un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump ayant menacé mercredi Téhéran de détruire les navires iraniens susceptibles de "harceler" ceux des Etats-Unis dans le Golfe.

Sur le marché Nymex, le contrat à terme de juin sur le brut léger américain WTI a flambé jeudi de 19,7% pour terminer à 16,50$ le baril (après un bond de 19% mercredi). Le Brent de la mer du nord pour livraison en juin a bondi de son côté de 4,7% à 21,33$ le baril (après +5,4% mercredi). Les cours des deux variétés de pétrole restent toutefois très déprimés, à leurs plus bas niveaux depuis mars 1999, il y a 21 ans, pour le WTI, et depuis février 2002 pour le Brent.

Lundi, le cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance depuis mardi) avait dégringolé en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique... Cette anomalie témoignait de la panique des opérateurs face à une saturation des capacités de stockage de pétrole dans le monde, alors que l'offre reste pléthorique et que la demande a chuté de plus de 30% depuis le début de la crise du Covid-19.

L'or approche les 1.750$ l'once, le dollar reste ferme

De son côté, l'or a lui aussi poursuivi jeudi son rebond. Le contrat à terme de juin, coté sur le Comex, a grimpé de 0,4% pour finir à 1.745,40$ l'once après un bond de 3,2% la veille. Malgré une très forte volatilité ces dernières semaines, l'or reste fondamentalement recherché en tant que valeur refuge, et a gagné près de 15% depuis le début de l'année.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar progresse de 0,11% à 100,50 points, affichant une progression de 4,3% depuis le début de l'année face à un panier de 6 devises de référence. L'euro a reculé de son côté de 0,46% à 1,0772$, en recul de plus de 4% depuis le 1er janvier. La BCE a annoncé mercredi soir qu'elle accepterait certaines obligations devenues "junk bonds" en garantie pour accorder des crédits aux banques européennes.

Les marchés obligataires progressent jeudi, entraînant une baisse des taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans a cédé 2 points de base à 0,60%.

VALEURS A SUIVRE

Les valeurs pétrolières rebondissent avec les cours du brut. Parmi les "majors", ExxonMobil a gagné 3,1%, Chevron a pris 2,8%, ConocoPhillips a avancé de 3,4%, Halliburton prend 8,3%, et Transocean a repris 5,2%... Marathon Oil (+6,8%), le raffineur américain, a annoncé s'attendre à une perte au premier trimestre du fait d'une importante dépréciation de 7,8 milliards de dollars reflétant l'effondrement de la demande.

Eli Lilly (+2%) a annoncé pour son premier trimestre des revenus et profits supérieurs aux attentes et fourni par ailleurs une guidance en ligne avec les attentes. Le bénéfice net a chuté à 1,46 milliard de dollars soit 1,60$ par titre, contre 4,24 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action a représenté 1,75$, contre 1,33$ un an avant et 1,48$ de consensus FactSet. Le laboratoire d'Indianapolis a affiché des revenus en croissance de 15% à 5,86 milliards de dollars, contre environ 5,5 milliards de consensus de marché. La croissance des volumes a compensé la baisse des prix, alors que les achats liés au covid-19 auraient totalisé 250 millions de dollars. Les ventes du blockbuster Trulicity ont flambé de 40% à 1,23 Md$, largement supérieurs aux attentes. Pour 2020, Lilly prévoit un bpa ajusté allant de 6,7 à 6,9$.

Intel (-1,7%), le géant californien des microprocesseurs, publiera ses résultats financiers trimestriels après bourse ce soir à Wall Street, et pourrait ainsi faire la tendance demain sur les marchés technologiques. Sur ce trimestre de mars, le consensus de place est de 1,28$ de bénéfice par action pour 18,7 milliards de dollars de revenus.

Lam Research (-2,8%), équipementier semi-conducteurs américain, a publié hier soir des revenus inférieurs aux attentes de marché. Le groupe ne fournit pas de prévisions pour le trimestre entamé, du fait de l'incertitude liée au coronavirus. L'impact de l'épidémie a commencé à se faire sentir sur la production et la chaîne d'approvisionnement fin mars. Le groupe indique juste que ses revenus du troisième trimestre ne devraient pas chuter plus bas que 2,5 Mds$, contre 2,62 Mds$ de consensus. Les revenus du second trimestre, clos fin mars, ont augmenté de 3% à 2,5 Mds$, contre 2,58 Mds$ de consensus. Le bénéfice net T2 a atteint 575 millions, 3,88$ par titre, contre 547 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 3,98$ contre 3,85$ de consensus.

Blackstone (+4,5%), leader mondial de la gestion d'actifs alternatifs, a réalisé pour son premier trimestre un bénéfice distribuable de 557 millions de dollars, contre 538 millions de dollars un an auparavant, à la même période. Le bénéfice distribuable par action s'est élevé à 46 cents, contre 50 cents de consensus de place. Le géant du private equity est donc parvenu à améliorer son profit de 4% malgré l'impact de l'épidémie de coronavirus et la forte baisse des marchés actions. Le groupe n'est toutefois pas insensible à la crise, puisqu'il indique que la valeur de son portefeuille de private equity a chuté de 21,6% durant le premier trimestre. Le montant total des actifs sous gestion a reculé à 538 milliards de dollars, contre 571 milliards à la fin du précédent trimestre.

Tyson Foods (+1,6%) ferme deux sites de transformation de viandes porcines, dont la plus grande usine des Etats-Unis de ce point de vue, afin de limiter la propagation du coronavirus covid-19.

Gap (-0,14%). La chaîne américaine de vêtements a indiqué que sa trésorerie pourrait ne pas être suffisante pour mener à bien ses activités pour les douze prochains mois et que des réductions de dépenses et un financement seraient nécessaires face au choc du coronavirus. Le groupe envisage de réduire ses effectifs et anticipe un impact 'matériel' de la crise sur ses bénéfices.

Domino's Pizza (-3,7%), chaîne américaine de pizzeria, a annoncé pour son premier trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a grimpé à 122 millions de dollars et 3,07$ par titre, contre 2,32$ de consensus. Les revenus ont atteint 873 millions de dollars, contre 836 millions un an avant. Le groupe retire toutefois ses prévisions à long terme du fait des incertitudes sur le coronavirus.

Delta Air Lines (stable), transporteur aérien américain, entend mener à bien une augmentation de capital de 3 milliards de dollars sous forme de titres de créance, et en concluant une nouvelle facilité de crédit. Le groupe entend ainsi se donner les moyens de résister à la crise sectorielle brutale consécutive à la pandémie.

Target (-2,8%), le détaillant discount américain, a fait part d'une forte croissance de ses ventes en ligne en mars et en avril, ce qui compenserait la faiblesse actuelle de l'activité traditionnelle du fait des fermetures de magasins. Le distributeur prévoit quoi qu'il en soit un léger recul des marges du premier trimestre, sur fond de charges accrues et du fait d'un nombre d'employés plus important.