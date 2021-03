Clôture de Wall Street : le Nasdaq flambe, le DJIA à la traîne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La rotation sectorielle s'est brusquement inversée mardi à Wall Street, avec un vif rebond des valeurs de croissance, tandis que les secteurs cycliques, recherchés ces dernières semaines, ont marqué le pas. Le Nasdaq a rebondi de près de 4%, après être tombé lundi soir en zone de correction, avec une chute de plus de 10% sur ses récents records. Les investisseurs sont partis mardi à la chasse aux bonnes affaires, notamment sur Apple (+4%) et Tesla (+19,6% !) qui avaient perdu respectivement près de 20% et plus de 35% ces dernières semaines. Les valeurs de croissance ont profité d'un reflux des taux d'intérêts souverains, le rendement du T-Bond à 10 ans étant revenu mardi à 1,54% contre 1,60% lundi.

A la clôture, le Dow Jones n'a progressé que de 0,1% à 32.832 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,42% à 3.875 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a flambé de 3,69% pour remonter à 13.073 pts. Lundi, le Nasdaq était tombé au plus bas depuis la mi-décembre 2020, et inscrivait une perte de 10,5% par rapport à son sommet du 12 février à 14.095 pts, entrant dans une zone de correction.

Mardi, 7 des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini en hausse, dont les biens de consommation discrétionnaires (+3,8%), les technologiques (+3,4%) et les service de communications (+0,9%). A la baisse, on trouve l'énergie (-1,9%) qui avait grimpé ces derniers temps dans le sillage des cours du pétrole, ainsi que les financières (-0,8%) et les industrielles (-0,4%). Parmi les plus fortes hausses de la séance figurent, outre Apple et Tesla, Alphabet qui a repris 1,6%, Facebook qui a grimpé de 4%, Microsoft qui a pris 2,8% et Amazon qui a gagné 3,7%.

Détente sur les marchés de taux

Les marchés de taux se sont calmés mardi, ce qui a apporté un grand soulagement aux marchés inquiets de la rapidité de la remontée des taux souverains depuis le début de l'année. Mardi, le rendement du T-Bond à 10 ans est retombé de 6 points de base à 1,54%, après un pic à 1,6% lundi, au plus haut depuis janvier 2020 et alors qu'il ne pointait qu'à 0,9% fin 2020... Le rendement du T-Bond à 30 ans a cédé 6 points de base à 2,24%.

Cette détente est intervenue après le succès d'une émission de 58 milliards de dollars de "Treasury bonds" à 3 ans, qui a rencontré une forte demande, faisant remonter les cours et reculer les taux. Deux autres tests importants sont attendus cette semaine pour juger de l'appétit des investisseurs pour la dette américaine. L'Etat américain émettra mercredi pour 38 Mds$ de T-Bonds à 10 ans, puis jeudi cherchera à placer 24 Mds$ de bons à 30 ans.

En Europe, le taux du Bund allemand à 10 ans a fini mardi à -0,30% (-2 pts de base), contre -0,57% fin 2020. En Europe, les marchés seront très attentifs, jeudi, aux annonces de la Banque centrale européenne, et espèrent des actions concrètes de la BCE face aux tensions obligataires et aux risque inflationnistes. A l'occasion de cette réunion, la BCE devrait réaffirmer son soutien massif, voire accroître temporairement ses achats d'actifs hebdomadaires pour calmer les marchés de taux.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) est reparti en baisse, cédant 0,37% à 91,97 pts, tandis que l'euro a repris 0,49% à 1,1901$.

Le Plan Biden devrait accélérer la reprise outre-Atlantique

Les marchés continuent de saluer la perspective du vote définitif du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de Joe Biden, qui va booster la croissance aux Etats-Unis, ainsi que la poursuite de l'amélioration de la situation sanitaire qui contraste avec les inquiétudes dans d'autres régions du monde (Brésil, Europe).

Le Sénat américain a approuvé samedi le plan Biden, qui sera soumis mercredi à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires et devraient l'approuver définitivement. Sauf coup de théâtre, la loi devrait être promulguée par Joe Biden avant la fin de la semaine, avant le 14 mars, date-butoir à laquelle les indemnités de chômage prévues par les plans précédents prendront fin.

Le plan prévoit notamment le versement d'une aide directe de 1.400$ pour une majorité d'Américains, des allocations chômage, des avantages fiscaux liés aux enfants, ainsi que 350 milliards de dollars d'aide aux Etats et aux collectivités locales. Il comprend aussi des milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 49 Mds$ pour le dépistage et la recherche et 14 Mds$ pour la distribution du vaccin.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen (ex-présidente de la Fed) a estimé que le plan Biden allait "alimenter une très forte reprise" aux Etats-Unis, mais elle a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à ce que la hausse de la consommation entraîne une surchauffe de l'économie, ni une inflation durable. "Et si cela débouche sur de l'inflation, il existe des outils pour régler ça", a-t-elle ajouté sur la chaîne 'MSNBC'.

"Si tout va bien, notre économie retrouvera l'année prochaine le plein emploi que nous avions avant la pandémie", a aussi estimé la ministre des Finances. Malgré des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu en février (+379.000 créations de postes), moins de 13 millions d'emplois ont été recréés aux Etats-Unis sur les plus de 21 millions détruits en mars -avril 2020 par les restrictions liées à la pandémie.

Moins de 1.000 décès du Covid sur 24h, une première depuis fin novembre aux USA

Sur le front de la pandémie de coronavirus, le nombre de décès aux Etats-Unis est retombé lundi sous le seuil symbolique des 1.000 décès par jour (à 749) pour la première fois depuis la fin novembre, avant les fêtes de fin d'année, ce qui laisse espérer une amélioration définitive alors que la campagne de vaccination bat son plein. Plus de 92 millions d'Américains, soit environ 30% de la population, a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Ces progrès sanitaires permettent de rouvrir progressivement l'économie américaine. En Californie, les parcs à thème, dont Disneyland, pourront rouvrir le 1er avril, de même que les stades, notamment pour les matches de baseball, avec des jauges de fréquentation assez strictes. A New York, les écoles vont rouvrir le 22 mars.

A New York et San Francisco, les cinémas ont rouvert le week-end dernier, avec des mesures d'hygiène accrues, après être restés fermés pendant près d'un an. Ils ont connu une affluence réduite malgré la sortie de film "Raya et le dernier dragon" de Walt Disney et "Chaos Walking" des studios Lionsgate, mais il s'agit tout de même d'un premier pas vers une sortie de la crise sanitaire. L'action du gestionnaire de cinéma AMC Entertainment, qui a été durement touchée par la crise, a bondi de 13% mardi, après un gain de 12% lundi.

Le pétrole souffle après sa récente envolée

Sur les marchés pétroliers, l'heure était aux prises de bénéfices pour la 2e séance de suite, après la récente envolée des cours du brut de plus de 30% depuis le début de l'année. Le contrat à terme de mai sur le Brent d'échéance (qui a dépassé lundi matin les 70$ pour la première fois depuis la fin 2019), a cédé mardi 1,1% à 67,52$, tandis que le contrat à terme d'avril sur le baril de pétrole brut WTI a reculé de 1,6% à 64,01$.

Les deux variétés de pétrole avaient bondi de plus de 7% la semaine dernière, galvanisés par la décision surprise de l'Opep+ de prolonger en avril l'essentiel de ses mesures de réduction de production. Certains analyses soulignent cependant que la hausse actuelle des prix va entraîner une hausse de la production hors Opep+, et notamment aux Etats-Unis, où le nombre de puits en activité a augmenté la semaine dernière pour la 2e semaine d'affilée, selon les données de la firme Baker Hughes.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+4%) a profité du sursaut des 'technos' ce jour à Wall Street. France Digitale, organisation de start-up, entend saisir ce jour la Commission nationale informatique et libertés (Cnil), accusant le groupe californien à la pomme s'enfreindre les règles européennes en matière de protection des données. France Digitale affirme, dans son recours de sept pages que l'agence Reuters a pu se procurer, que la dernière version du système d'exploitation d'Apple, iOS 14, n'est pas conforme aux normes européennes en matière de respect des données des utilisateurs.

Gap (+0,38%), le groupe américain de prêt-à-porter, envisage plusieurs solutions pour ses activités en Chine, dont notamment une cession. C'est ce qu'indique l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

Pfizer (+0,3%) / BioNTech (+6,8%). Le vaccin anti-covid de l'Américain et de son partenaire allemand a été en mesure de neutraliser le variant brésilien du virus, selon une étude publiée lundi dans le 'New England Journal of Medicine'.

Johnson & Johnson (+0,19%), colosse médical et pharmaceutique américain, a indiqué à l'Union européenne qu'il pourrait avoir du mal à tenir son engagement contractuel de livraison de 55 millions de doses de son vaccin contre le covid au deuxième trimestre. C'est ce qu'a confirmé à Reuters un responsable européen du laboratoire.

Les valeurs 'bitcoin' (BTC) et 'cryptomonnaies' ont flambé avec le rebond du BTC, qui a gagné 5,3% sur 24h pour remonter autour de 54.150$ mardi soir. Riot Blockchain (+33,8%) et Marathon Digital (+29%) ont été particulièrement recherchées.

Les 'meme stocks' des traders sociaux des WallStreetBets ont aussi entamé un nouveau "rally", mené par GameStop. Le titre a pris 41,2% lundi, a encore flambé mardi de 26,9% pour finir à 246,90$, alors que certains ont saisi le prétexte de la transition digitale annoncée par le distributeur de jeux vidéo pour spéculer sur un futur retournement positif des comptes.

AMC Entertainment (+13%) et BlackBerry (+7,1%), deux autres valeurs prisées des "day traders" ont aussi surperformé le marché.

AerCap (-2,6%) a confirmé ce jour des discussions avec le géant industriel et financier General Electric (+0,11%) en vue d'un éventuel rachat de ses activités de location d'avions. La firme basée à Dublin et cotée à Wall Street a confirmé être en pourparlers avec le géant américain en vue d'une combinaison avec Gecas, qui créerait un géant du financement aéronautique. "L'issue de ces discussions reste à déterminer et il n'y a aucune garantie qu'un accord sera conclu", a souligné AerCap.

Navistar (-0,3%), compagnie américaine de construction de camions, autobus et moteurs, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2021 une perte nette de 81 millions de dollars soit 81 cents par titre, pour des revenus totaux de 1,8 milliard de dollars. Le groupe a généré un Ebitda ajusté trimestriel de 116 millions de dollars et un bénéfice net ajusté de 5 millions. Les revenus sont ressortis comparables à ceux de l'an dernier. Le consensus sur le trimestre était de 5 cents de bpa ajusté et 1,95 milliard de revenus.

Baidu (+13,5%), le 'Google chinois', a franchi une nouvelle étape en vue de son introduction en bourse à Hong Kong. Le dossier est déjà coté à Wall Street et devrait profiter du franchissement de ce jalon administratif.

Nio (+17,4%), Xpeng (+11,3%) et Li Auto (+8,2%), constructeurs chinois de voitures électriques, envisageraient également, selon des sources 'proches du dossier' de l'agence Reuters, une double cotation avec une introduction à Hong Kong cette année, afin de profiter du nombre croissant d'investisseurs sur le territoire.