Clôture de Wall Street : le Nasdaq en berne, le Dow Jones surnage

(Boursier.com) — Les actions américaines ont fini en ordre dispersé vendredi, sur fond de tensions persistantes sur les taux d'intérêts. Les investisseurs ont recherché des valeurs jugées défensives (santé, banques, utilities), mais les valeurs de croissance sont restées sous pression, faisant reculer l'indice Nasdaq, qui a abandonné près de 4% sur la semaine. Les cours du pétrole ont rebondi, mais le WTI est resté sous 100$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,40% à 34.721 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,27% à 4.488 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,34% à 13.710 pts. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a reculé de 0,3%, le S&P 500 a lâché 1,3% et le Nasdaq a chuté de 3,9%.

Les grandes "technos" sont reparties dans le rouge après leur rebond de jeudi, à l'instar d'Apple (-1,2%), Microsoft (-1,4%), Salesforce (-1,5%), Amazon (-2,1%) et Alphabet (-1,9%). Tesla a rechuté de 3% malgré l'inauguration de la nouvelle giga-usine de véhicules électriques du groupe à Austin au Texas. Au sein du Dow Jones, les plus fortes hausses ont été signées par Home Depot (+2,7%), Goldman Sachs (+2,3%), JP Morgan (+1,8%), Chevron (+1,7%) et l'assureur santé UnitedHealth Group (+1,7%).

Plus tôt dans la journée, les places européennes avaient progressé, l'Euro Stoxx 50 gagnant 1,48%, le DAX 30 remontant de 1,46% à Francfort, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a repris 1,34%. En Asie, le Nikkei a avancé de 0,36% à Tokyo, et en Chine, le Shanghai composite a pris 0,47%.

L'once d'or a gagné 0,4% à 1.945,60$ sur le Comex. Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a regagné 2,3% à 98,26$ sur le Nymex, mais a cédé 1,2% sur la semaine, sous pression depuis que les Etats-Unis et d'autres pays ont décidé de puiser massivement dans leurs réserves stratégiques pour lutter contre l'inflation des prix des carburants. L'indice du dollar avançait vendredi soir de 0,14% à 99,89 points face à un panier de devises. Le bitcoin évoluait sous 43.000$, autour de 42.823$ en fin de soirée (-1,7% sur 24h).

La BCE se prépare à dompter des tensions obligataires

Sur les marchés obligataires, les taux ont poursuivi leur progression. Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore grimpé de 5 points de base (pb) à 2,70%, et le taux à 2 ans américain s'est tendu de 6 pb à 2,51%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a encore pris 3 pb à 0,71%. Ces taux ont flambé depuis le début de l'année, qu'ils avaient commencée respectivement à 1,5% pour le "10 ans" US, à 0,72% pour le "2 ans" et à -0,18% pour le "10 ans " allemand. L'envolée de l'inflation à 7,5% en mars dans la zone euro et à plus de 8% aux Etats-Unis (les chiffres de mars seront publiés le 12 avril) a renforcé les attentes de resserrement monétaire de la Fed et de la BCE

Selon des sources citées par Bloomberg, face aux incertitudes actuelles aggravées par la crise russo-ukrainienne, la Banque centrale européenne (BCE) travaille à un outil d'urgence pour maîtriser une possible envolée des taux de la dette des pays les plus vulnérable de la zone euro.

Ces sources n'ont pas détaillé la forme que prendrait ce mécanisme, mais a priori, il devrait inclure des achats d'obligations afin de contenir les hausses de taux. Si les responsable de la BCE se préparent à une possible crise, ils ne devraient pas pour autant faire d'annonces concrètes à l'issue de leur réunion de politique monétaire prévue jeudi prochain.

La Fed va accélérer la normalisation de sa politique monétaire

L'attention de Wall Street reste rivée sur la politique monétaire des banques centrales, notamment la Fed qui a signalé cette semaine sa détermination à combattre l'inflation. Les Minutes de la réunion de mars du comité FOMC, publiées mercredi, ont montré une volonté croissante de la part de la Fed de relever les taux par tranches de 50 points de base compte tenu des préoccupations liées à l'inflation. La réduction du bilan sera quant à elle très probablement lancée au prochain FOMC des 3 et 4 mai, et devrait se faire à un rythme rapide de 95 milliards de dollars par mois, soit plus de 1.100 Mds$ par an.

En Europe, les Minutes de la BCE, publiées jeudi, ont elles aussi montré une urgence accrue à agir face aux craintes concernant les anticipations d'inflation. Certains appellent à une hausse de taux directeurs en septembre, tandis que d'autres voient une augmentation en décembre.

Certains s'inquiètent par ailleurs que le conflit en Ukraine puisse faire basculer la zone euro en récession plus tard cette année. L'économie américaine devrait également ralentir rapidement dans l'année à venir, voire tomber en récession l'an prochain si l'inflation reste élevée, obligeant la Fed à resserrer brutalement sa politique.

Les banques de Wall Street intègrent des scénarios de récession aux Etats-Unis

Bank of America a ainsi indiqué que l'environnement macroéconomique se dégradait rapidement et pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur fond de resserrement monétaire. Les stratèges de BofA précisent que le choc d'inflation empire, alors que le choc de taux débute et que le "choc de récession" arrive. C'est l'avis du directeur des investissements de la banque américaine, Michael Hartnett, selon lequel les liquidités, la volatilité, les matières premières et les cryptomonnaies pourraient enregistrer des performances supérieures à celles des obligations et des actions...

La Deutsche Bank a été l'une des premières grandes banques à prévoir une récession. Pour les stratégistes de Deutsche Bank, le resserrement agressif à venir de la politique monétaire de la Fed devrait faire basculer l'économie US en récession à horizon 18 à 24 mois. En mars, Goldman Sachs avait aussi évoqué cette possibilité d'une récession, mais avec une probabilité limitée de 20% à 35%.

Jan Hatzius, économiste en chef de la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs, cité vendredi par Bloomberg, a estimé que les Etats-Unis affichaient la plus grande "surchauffe" du marché de l'emploi depuis les années 1950 ! Jan Hatzius affirme que le principal taux directeur de la Fed pourrait culminer à plus de 4% l'année prochaine, si les conditions financières ne se resserrent pas suffisamment et que le marché du travail reste aussi "bouillant". Ainsi, la Fed pourrait avoir à relever ses taux significativement plus haut qu'actuellement anticipé, afin de calmer cette surchauffe de l'économie américaine. "Si l'économie ne ralentit pas, et si nous, en particulier, ne connaissons pas un ralentissement très substantiel de la croissance de l'emploi, alors vous pourriez attendre quelque chose qui aille significativement plus haut, à plus de 4%", a lancé l'économiste, interviewé par 'Bloomberg'.

D'après le rapport du jour, les stocks de grossistes aux Etats-Unis pour le mois de février 2022 se sont établis en augmentation de 2,5% en comparaison du mois antérieur, contre +1,8% de consensus FactSet.

VALEURS A SUIVRE

KKR (+3,4%) étudie une introduction en bourse, au mois de juin, du concepteur japonais d'équipements de fabrication de semi-conducteurs Kokusai, a appris Reuters de trois sources proches du dossier, l'une précisant que la société pourrait être valorisée près de 700 milliards de yens, soit 5,64 milliards de dollars.

Tesla (-3%) entend concevoir des taxis autonomes futuristes, a indiqué Elon Musk, sans fournir de calendrier. "Échelle massive. Conduite entièrement autonome. Il va y avoir un robot-taxi dédié", a asséné Musk à l'occasion de l'inauguration de son usine d'Austin au Texas, qui abrite son nouveau siège social. Le CEO de Tesla avait déjà précisé plusieurs fois son intention de lancer des véhicules autonomes, puis des robots-taxis.

Musk a aussi annoncé jeudi que la production du pick-up électrique Cybertruck démarrerait l'an prochain. "Excellent travail de l'équipe Tesla Texas !! Nous avons construit et livré les premières voitures de production Giga Texas et organisé une soirée d'ouverture de tueur", a résumé Musk sur Twitter.

Blackstone (-0,58%) et Edizione, premier actionnaire d'Atlantia, devraient lancer une offre d'achat sur le groupe italien d'infrastructures à 24 euros par action autour de Pâques, selon le quotidien Il Messaggero, citant des sources bancaires.

Spirit Airlines (-1%) va entamer des négociations avec Jetblue Airways (-1,5%) concernant son offre d'acquisition de 3,6 milliards de dollars, offre supérieure à celle de Frontier Group (+0,28%).

Biogen (+1,4%). Le gouvernement américain a annoncé que le programme Medicare allait limiter la prise en charge d'Aduhelm, traitement d'Alzheimer du laboratoire.

Robinhood a décroché de 6,9%, alors que la firme Goldman Sachs vient de dégrader la valeur de la plateforme de trading en ligne de 'neutre' à 'vendre', évoquant un affaiblissement de l'engagement des clients.

HP Inc (-3,5%), dopé jeudi à Wall Street par la montée au capital de la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (+1,9%) a reperdu du terrain vendredi suite à une dégradation d'UBS, qui vient de passer d''achat' à 'neutre' sur des critères essentiels de valorisation.