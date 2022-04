Clôture de Wall Street : le Nasdaq boit la tasse face à la hausse des taux

(Boursier.com) — La Bourse de New York a démarré la semaine en berne lundi, plombée par les valeurs technologiques, les plus sensibles à la hausse des taux d'intérêts qui se poursuit. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans approche désormais des 2,8%, au plus haut depuis décembre 2018, dans la crainte d'un resserrement monétaire rapide de la Réserve fédérale face à l'envolée actuelle de l'inflation. Le secteur de l'énergie a chuté avec les cours du pétrole, qui ont abandonné 4%, le Brent retombant à son tour sous les 100$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,19% à 34.308 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,69% à 4.412 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 2,18% à 13.411 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait reculé de 0,3%, le S&P 500 avait lâché 1,3% et le Nasdaq avait chuté de 3,9%.

Les grandes "technos" ont continué à corriger, notamment Apple (-2,5%), Microsoft (-3,9%), Salesforce (-0,87%), Amazon (-2,16%) et Alphabet (-3,3%). Tesla a perdu 4,8% après des informations selon lesquelles son usine de Shanghai tourne au ralenti pour cause de reconfinement lié au coronavirus. Parmi les valeurs pétrolières, Exxonmobil (-3,4%) et Chevron (-2,5%) ont corrigé, tandis que Transocean a perdu plus de 5%.

Plus tôt dans la journée, les places européennes avaient cédé du terrain, l'Euro Stoxx 50 lâchant 0,5% et le DAX 30 fléchissant de 0,6%. A Paris, le CAC 40 est parvenu à terminer dans le vert (+0,12%) après le premier tour de l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron devancer Marine Le Pen. En Asie, le Nikkei a reculé de 0,6% à Tokyo, et en Chine, le Shanghai composite a perdu 2,6% alors que la ville de Shanghai reste confinée pour la 3e semaine face à une nouvelle vague de Covid-19.

Les cours du pétrole ont abandonné plus de 4% en ce début de semaine, sous pression depuis que les Etats-Unis et d'autres pays ont décidé de puiser massivement dans leurs réserves stratégiques pour lutter contre l'inflation des prix des carburants. En outre, les reconfinements sanitaires en Chine font craindre un ralentissement de la demande de la 2e économie mondiale.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a ainsi lâché 4% à 94,29$ sur le Nymex et le Brent de la mer du Nord a reculé de 4,2% à 98,48$ (contrat de juin), ce dernier retombant sous 100$ pour la 1ère fois depuis le 16 mars.

Le taux du T-Bond à 10 ans frôle 2,8%

L'once d'or a gagné lundi soir 0,1% à 1.948,20$ pour le contrat à terme de juin sur le Comex. L'indice du dollar avançait lundi soir de 0,17% à 99,96 points face à un panier de devises, tandis que l'euro gagnait 0,06% à 1,0882$. Le bitcoin a fait les frais de l'aversion au risque, chutant sur les 40.024$, un recul de 7,2% sur 24h.

Sur les marchés obligataires, les taux se sont encore tendus, les opérateurs anticipant un durcissement rapide de la politique monétaire aux Etats-Unis, avec sans doute deux hausses d'un demi-point des taux directeurs en mai, puis en juin, afin de juguler l'inflation. Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore grimpé de 7 points de base (pb) à 2,79%, même si le taux à 2 ans américain a fait une pause à 2,50% (-1 pb). En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, s'est envolé de 10 pb à 0,81%. Ces taux ont flambé depuis le début de l'année, qu'ils avaient commencée respectivement à 1,5% pour le "10 ans" US, à 0,72% pour le "2 ans" et à -0,18% pour le "10 ans " allemand.

L'inflation attendue à 8,4% sur un an en mars aux Etats-Unis

Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, a estimé lundi "hautement probable" que la banque centrale américaine relève le taux des "fed funds " d'un demi-point lors de sa prochaine réunion des 3 et 4 mai. Il a ajouté qu'il ne s'opposerait pas forcément à relever les taux à un niveaux neutre de 2,25% à 2,50% d'ici à la fin de l'année. Un tel resserrement signifierait que la Fed relèverait au moins deux fois ses taux d'un demi-point lors de ses prochaines réunions afin de lutter contre l'inflation.

D'inflation, il sera justement question dès demain mardi, avec l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars. Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel, après 7,9% en février, un plus haut depuis 40 ans.... Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. Mardi soir, les investisseurs suivront également la balance budgétaire du mois de mars.

Un risque de récession estimé à 40% pour 2024 aux Etats-Unis

Selon un sondage mené par Reuters auprès d'économistes, la Fed devrait procéder à deux tours de vis consécutifs d'un demi-point en mai et juin, ce qui porterait le taux des "fed funds" à 1,25-1,50% dès le mois de juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%. En 2023, la hausse se poursuivrait à un rythme moins élevé, avec +50 points de base attendus au total sur l'année.

Toutefois, cette politique monétaire bien plus restrictive amène les économistes a envisager une probabilité de récession de 25% aux Etats-Unis d'ici un an et de 40% à horizon de deux ans. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2% de la Fed. La hausse des prix devrait culminer à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes.

Coup d'envoi des résultats du 1etr trimestre

C'est dans cet environnement monétaire et économique mouvementé que la saison des résultats d'entreprises va démarrer dans les prochains jours. Le coup d'envoi sera donné par les grandes banques, qui pourraient avoir connu des difficultés dans leurs activités de marché, en raison de la correction des actions et des obligations, mais qui devraient aussi avoir profité de la hausse des taux pour améliorer leurs marges sur les crédits qu'elles octroient.

Parmi les résultats à suivre ces prochains jours, figurent mercredi JP Morgan Chase, BlackRock et Delta Air Lines, suivis jeudi de Citigroup, Morgan Stanley, State Street Co., Goldman Sachs, PNC Financial Services, UnitedHealth Group et Wells Fargo.

Selon le consensus du cabinet FactSet, les analystes s'attendent à une légère hausse, de 4,5%, des bénéfices du S&P 500 par rapport au 1er trimestre 2021, qui serait la plus faible progression depuis le 4e trimestre 2020 (+3,8%), en pleine crise du Covid-19. A noter que le chiffre a été revu à la baisse au cours du 1er trimestre, qui a été marqué par des turbulences de marché, la guerre en Ukraine et l'envolée de l'inflation et des taux d'intérêts. Le 31 décembre, les analystes tablaient encore sur une progression de 5,7% des bénéfices du S&P 500.

VALEURS A SUIVRE

Goldman Sachs (-0,2%) a annoncé la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros. NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management, les plus de 900 employés de la société rejoignant la famille Goldman Sachs et les Pays-Bas devenant un site important dans les activités européennes de Goldman Sachs et un centre d'excellence pour la durabilité dans l'investissement sur les marchés publics. L'acquisition porte les actifs de Goldman Sachs sous supervision à environ 2.800 milliards de dollars et renforce sa position parmi les cinq premiers gestionnaires d'actifs actifs au monde avec des franchises de premier plan dans les domaines des titres à revenu fixe, des liquidités, des actions, des investissements alternatifs et de la gestion d'actifs d'assurance. Elle porte également les actifs sous supervision en Europe à plus de 600 milliards de dollars, conformément aux objectifs stratégiques de l'entreprise visant à développer ses activités européennes et à étendre sa portée mondiale.

Twitter (+1,69%). Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre le conseil d'administration de Twitter, a annoncé le directeur général du réseau social à l'oiseau bleu, Parag Agrawal, dans un tweet. Le board de Twitter et Agrawal avaient pourtant eu de nombreuses discussions à ce sujet. "Nous étions enthousiastes à l'idée de collaborer et conscients des risques", a ajouté le CEO du réseau social média dans un bref message. Ainsi, le conseil d'administration de Twitter avait offert un siège à l'homme le plus riche du monde, qui vient d'acquérir plus de 9% des actions. La nomination au board de Musk devait devenir officielle le 9 avril, mais le milliardaire a finalement préféré décliner l'offre. Agrawal ajoute que le groupe reste ouvert aux 'apports' de Musk. "Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et priorités demeurent inchangés", assure le CEO, ajoutant que les décisions restent entre les mains de la direction de Twitter.

Amazon (-2,16%) demande la tenue d'un nouveau vote des employés d'un entrepôt new-yorkais ayant approuvé la création du premier syndicat de l'histoire du groupe. La direction de l'entreprise accuse l'organisation Amazon Labor Union d'avoir influencé le scrutin, relate Reuters.

Apple (-2,5%), le géant californien de Cupertino, a lancé la production de l'iPhone 13 en Inde, tentant là de diversifier ses sources d'approvisionnement.