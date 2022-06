Clôture de Wall Street : le Dow Jones et le Nasdaq gagnent près de 1%

(Boursier.com) — Après quelques hésitations, la Bourse de New York a opté pour le vert mardi soir, balayant les craintes liées aux tensions sur les taux d'intérêts, les prévisions moroses de la Banque Mondiale pour l'économie, et un "profit warning" de Target (-2,3%), qui fait craindre pour la consommation aux Etats-Unis. Le pétrole Brent a fini la journée au-dessus de 120$ le baril, tandis que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est revenu sous 3%, à 2,98%.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,8% à 33.180 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,95% à 4.160 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,94% à 12.175 pts.

Les valeurs de consommation ont souffert dans le sillage du "profit warning" de Target (-2,3%), qui a aussi pesé sur Walmart (-1,2%). L'indice S&P 500 de la consommation de base a tout de même gagné 0,4%, tandis que celui de la consommation discrétionnaire a lâché 0,37%. A la hausse, les "technos" ont bénéficié d'achats d'opportunité, après leur chute des récents mois. Apple a pris 1,7% et l'indice sectoriel S&P 500 de la "tech" s'est apprécié de 1,2%. Le secteur de l'énergie a grimpé de plus de 3% dans le sillage des cours du brut. Exxonmobil a bondi de 4,6% et Chevron a pris 1,9%.

Croissance mondiale durablement ralentie par le conflit ukrainien, selon la Banque Mondiale

La Banque mondiale a jeté un froid mardi en réduisant nettement sa prévision de croissance mondiale, attendue désormais à 2,9% cette année, contre 4,1% en janvier. L'institution a averti que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui s'ajoute aux dégâts causés par la pandémie de COVID-19, menace de nombreux pays de récession et d'autres de stagflation.

"L'économie mondiale devrait connaître sa plus forte décélération suivant une reprise (ndlr : +5,7% en 2021 en sortant de la crise sanitaire) en plus de 80 ans", a souligné la BM dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales. "Il en résulte un risque grandissant de stagflation", a-t-elle prévenu. Le déclenchement du conflit en Ukraine a amplifié le ralentissement de l'économie mondiale, qui entre désormais dans ce qui pourrait être "une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée", explique ainsi l'institution internationale.

Les économistes de la Banque mondiale s'attendent de plus à ce que l'économie mondiale continue de croître au même rythme ralenti en 2023 et 2024, la guerre en Ukraine perturbant fortement l'activité, l'investissement et le commerce international. Ceci s'ajoute à une demande qui faiblit et à la levée progressive des mesures d'aide des gouvernements.

L'inflation a-t-elle atteint un pic aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, l'une des statistiques du jour était la balance du commerce international de biens et services pour avril. Elle est ressortie en déficit (un peu inférieur aux attentes), de 87,1 milliards de dollars, contre un consensus de -90 Mds$ et après un niveau révisé à -107,7 Mds$ en mars. Par ailleurs, les derniers chiffres du crédit à la consommation, publiés mardi soir, ont fait état d'une hausse de 38,1 Mds$ en avril, un peu plus dynamique que les +35 Mds$ attendus par le consensus FactSet.

L'indicateur phare de la semaine aux Etats-Unis sera l'inflation en mai, avec l'indice des prix à la consommation attendu vendredi. Les consensus d'économistes tablent sur une stabilisation de la hausse des prix à 8,3% en mai sur un an, après 8,3% en avril et 8,5% en mars. Ces chiffres seront importants à l'approche de la réunion de la Fed des 14 et 15 juin, qui devrait déboucher sur une nouvelle hausse d'un demi-point du taux des "fed funds". Vendredi dernier, la publication aux Etats-Unis d'un rapport sur l'emploi plus dynamique prévu en mai, avec près de 400.000 créations d'emplois, n'a fait que renforcer les attentes des marchés d'au moins deux hausses de taux d'un demi-point en juin et juillet, voire d'une 3e en septembre.

En attendant la Fed, la Banque Centrale Européenne réunira ce jeudi son comité de politique monétaire. Elle devrait confirmer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs fin juin, et ouvrir la voie à une première hausse de ses taux directeurs lors de sa réunion de juillet. Le taux de dépôt, actuellement négatif à -0,40%, devrait redevenir positif en septembre, a indiqué récemment Christine Lagarde, la présidente de la BCE.

De son côté, la Banque de réserve d'Australie, réunie ce mardi, a surpris les marchés en relevant son principal taux d'intérêt d'un demi-point, et en prévenant que ce mouvement haussier pourrait se poursuivre.

Janet Yellen évoque un "niveau d'inflation inacceptable"

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée par le Sénat a déclaré que les Etats-Unis sont confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et a plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie.

Elle a défendu les investissements prévus par le président américain Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables et pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance. Ces investissements "peuvent aider à réduire les coûts payés par les consommateurs américains", a-t-elle assuré. Mme Yellen sera également entendue mercredi par la Chambre des représentants.

Vers une levée de certains droits de douane US sur la Chine

Concernant la Chine, qui poursuit la réouverture de son économie à Shanghai et Pékin après la vague Omicron du coronavirus, la Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a estimé sur CNN qu'une levée des droits de douane sur certains produits chinois importés faisait sens afin de lutter contre l'inflation. Elle a jugé que certains tarifs douaniers liés à la sécurité nationale (acier ou aluminium par exemple) devaient être conservés, mais que d'autres pouvaient être réduits sur les produits de consommation ou les vélos. Le président Joe Biden entend pour sa part échanger sur ce sujet des 'tarifs' imposés à la Chine avec la Secrétaire au Trésor Janet Yellen. En revanche, Katherine Tai, Représentante américaine au Commerce, a estimé que les tarifs douaniers devaient rester en place afin de contraindre la Chine à revoir ses pratiques commerciales abusives.

Ailleurs dans le monde, les commandes industrielles allemandes du mois d'avril ont reculé de 2,7% en données ajustées des variations saisonnières, de manière inattendue, alors que le consensus tablait sur +1%. La production industrielle espagnole a régressé de 0,4% en avril contre -1,4% de consensus. Le PMI allemand de la construction s'est établi inférieur aux attentes à 45,4 en mai. L'indice Sentix du sentiment économique de la zone euro pour le mois de juin est ressorti négatif de 15,8, niveau toutefois supérieur aux attentes. L'indice PMI final des services britanniques du mois de mai s'est établi enfin à 53,4 contre 51,8 de consensus de marché.

Sur les marchés pétroliers, les cours ont fluctué pendant la séance entre le rouge et le vert, avant de finir en hausse. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a fini en hausse de 0,8% à 119,41$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août a pris 0,89% à 120,57$ sur l'ICE.

Dans une note à ses clients, la banque d'affaires Goldman Sachs a indiqué mardi qu'elle s'attendait à ce que le Brent atteigne en moyenne 140$ le baril au 3e trimestre, et 135$ en moyenne sur les 12 mois commençant en juillet.

L'or a gagné mardi 0,5% pour terminer à 1.852,10$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex. Le bitcoin a fait du yo-yo, tombant autour de 29.500$ (-6% sur 24h), avant de remonter vers 31.400$ mardi soir, en baisse de 0,2% sur 24h.

VALEURS A SUIVRE

Target (-2,3%), le détaillant discount américain rival de Walmart (-1,2%) a corrigé après un avertissement sur les profits. Le titre avait déjà perdu un tiers de sa valeur cette année. Le groupe évoque ainsi l'excès de stock et réduit sa guidance, envisageant désormais pour le deuxième trimestre une marge opérationnelle voisine de 2%. Target a donc abaissé ce mardi ses prévisions de marge trimestrielle publiées quelques semaines plus tôt et déclaré qu'il devrait offrir des remises plus importantes et stocker davantage d'articles essentiels, car l'inflation fait baisser les dépenses de consommation. La révision surprise de guidance est un nouveau coup dur pour la société, qui signalait déjà en mai une forte baisse des bénéfices trimestriels. Avec la flambée de l'inflation et la hausse des prix de l'essence, les consommateurs modifient en effet leurs habitudes d'achat, prenant de nombreux détaillants au dépourvu et les forçant à offrir davantage de rabais.

Target a déclaré qu'il se concentrerait sur l'élimination des stocks excédentaires au deuxième trimestre, annulerait des commandes et accélérerait les parties de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient être affectées par la "volatilité externe". La société donne également la priorité à des catégories telles que les aliments, les boissons et les articles ménagers essentiels, par rapport aux articles discrétionnaires tels que les articles pour la maison. La stratégie de Target visant à maintenir une grande partie de ses produits à un prix abordable s'avère actuellement coûteuse pour le détaillant, qui devrait désormais augmenter ses prix pour compenser les coûts de transport et de carburant inhabituellement élevés. "Bien que ces décisions entraîneront des coûts supplémentaires au deuxième trimestre, elles se traduiront par une amélioration de la rentabilité au second semestre et au-delà", a nuancé Brian Cornell, le directeur général de Target.

Le détaillant s'attend désormais à une marge d'exploitation d'environ 2% au deuxième trimestre, contre une estimation précédente de 5,3%. Il prévoit des marges autour de 6% pour le second semestre, tout en maintenant ses objectifs de ventes pour l'année.

J.M. Smucker (+5,7%) a également lancé un avertissement en marge de sa publication financière du quatrième trimestre fiscal, mais cela n'a pas surpris les marchés. Le groupe alimentaire américain a abaissé sa guidance annuelle sur fond de rappel de son beurre de cacahuète Jif. Le groupe évoque aussi l'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Sur le trimestre clos, les ventes ont augmenté de 6%. Pour l'année fiscale, les recettes ressortent à 8 milliards de dollars, assez stables. Le bénéfice ajusté par action du trimestre clos a grimpé de 18% à 2,23$. Le bpa ajusté annuel décline de 3% à 8,88$.

Kohl's a bondi de 9,5%. La chaîne américaine de magasins, serait, selon les sources du Wall Street Journal, en discussions avancées et exclusives avec Franchise Group. Ce dernier pourrait ainsi acquérir Kohl's dans le cadre d'une opération évaluée à 8 milliards de dollars. Des personnes familières de la question ont indiqué au WSJ que la période d'exclusivité avec Franchise Group devrait durer plusieurs semaines. L'article rappelle par ailleurs les rumeurs de la semaine dernière concernant la soumission par Franchise d'une offre valorisant Kohl's environ 60$ par titre.

JetBlue (stable) a soumis une offre d'acquisition amendée de Spirit Airlines (+2,1%) d'une considération totale agrégée de 31,5$ par titre, contre une offre antérieure voisine de 30$ par action. Selon les nouveaux termes de la proposition, les actionnaires actuels de Spirit obtiendraient donc 31,5$ en cash par action, comprenant 30$ à la clôture du deal et un prépaiement de 1,5$. Le mouvement intervient quelques jours avant le vote des actionnaires attendu le 10 juin sur une offre rivale de Frontier Group. Hier lundi, JetBlue a rehaussé le montant de la commission d'annulation de 150 millions de dollars, à 350 millions de dollars désormais, payables aux actionnaires de Spirit en cas d'échec de l'opération du fait de motifs antitrust. La bataille entre compagnies aériennes 'low-cost' s'intensifie donc aux États-Unis. Le mois dernier, Spirit avait rejeté la proposition antérieure de JetBlue, jugeant qu'elle avait peu de chances d'obtenir l'approbation des régulateurs. Frontier, pour sa part, a accepté de payer 250 millions de dollars en cas d'échec de son offre.

Apple (+1,76%) a tenu lundi sa traditionnelle conférence annuelle des développeurs, la WWDC. La firme à la pomme a profité de l'occasion pour dévoiler une nouvelle version de CarPlay, son logiciel dédié à l'automobile, qui permettra de personnaliser l'affichage du tableau de bord des véhicules équipés, confirmant ainsi sa volonté de jouer un rôle croissant sur le marché de la mobilité. La nouvelle version de CarPlay permettra entre autres d'afficher la vitesse et l'autonomie du véhicule. Apple a précisé que plusieurs constructeurs, dont Ford, Nissan, Honda et Renault prévoyaient d'utiliser ce nouveau logiciel sur des voitures commercialisées à partir de l'an prochain.

Apple a par ailleurs annoncé avoir "entièrement remodelé" son ordinateur portable MacBook Air autour de son nouveau processeur M2, qu'il présente comme 35% plus rapide que son prédécesseur, le M1. Le M2 équipera également le nouveau MacBook Pro 13 pouces dès le mois prochain. Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées lundi figurent la possibilité de modifier un message envoyé depuis l'application iMessage et une fonction dénommée "Safety Check" (contrôle de sécurité) permettant de désactiver l'accès à toutes les informations sensibles sur l'ensemble des terminaux Apple d'un utilisateur. Apple a également annoncé le lancement d'un service "Apple Pay Later", qui permettra de payer ses achats de produits du groupe en quatre fois sans frais. Cette dernière annonce a pesé en début de séance sur Block (ex-Square), le groupe offrant son service Afterpay dans ce domaine. Block a cependant fini en hausse de 1,4%, tandis qu'Affirm, autre acteur du secteur, a gagné 2,6%.

Peloton Interactive (-0,4%), constructeur de vélos d'appartement, a annoncé hier soir le départ de sa directrice financière, Jill Woodworth, remplacée par Liz Coddington, venue d'Amazon.

Twitter (+1,4%) tient bon, alors qu'Elon Musk menace de retirer son offre de 44 milliards de dollars pour l'acquisition du réseau social média s'il n'obtient par les données précises concernant les 'bots' et faux comptes peuplant la plateforme.

Robinhood a cédé 4,3%, alors que le 'Wall Street Journal' indique que le gendarme des marchés financier américain, la Securities & Exchange Commission, envisagerait des plans augmentant la concurrence dans l'exécution des ordres des investisseurs.