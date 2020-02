Clôture de Wall Street : le coronavirus fait plonger les indices de plus de 4%

(Boursier.com) — Les fortes secousses sont de retour à Wall Street, et c'est encore le coronavirus qui fait peur aux investisseurs. Après une courte pause hier, les indices ont terminé en forte baisse, les trois principaux indices décrochant brutalement de plus de 4% en toute fin de séance. L'épidémie ne cesse de s'étendre en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, ce qui fait craindre un impact négatif fort sur l'économie mondiale.

Le Dow Jones plonge de 4,42% à 25.767 points, et le S&P500, plus large, dévisse de 4,42% à 2.979 points. Pour le Nasdaq, la chute est de 4,61% à 8.567 points, avec ses poids lourds Apple (-6,5%) et Microsoft (-7). Tesla, le fabricant de voitures électriques haut de gamme, perd même 12,8% !

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) perd 0,55% à 98,39 points, tandis que l'euro grimpe de plus de 1% à 1,0998$.

Le baril de brut WTI chute encore de 4,64% à 46,47$ sur le Nymex. L'once d'or est stable à 1.642$, toujours proche de sommets de sept ans. Le métal jaune a gagné environ 8% depuis le début de l'année.

Coup de tabac en Europe

L'indice large européen Stoxx 600 a cédé jusqu'à plus de 4% en séance, portant à plus de 10% ses pertes par rapport à ses récents plus hauts, en l'occurrence son record du 19 février, ce qui caractérise une correction. Le CAC 40 parisien a perdu 3,32% à 5.495,60 points. Le Footsie britannique 3,5% et le Dax allemand 3,19%.

Semaine catastrophique en vue ?

Sur ces bases, Wall Street pourrait même bien - à moins de se ressaisir rapidement - enregistrer sa pire semaine boursière depuis la crise financière de 2008 survenue suite à l'effondrement de Lehman Brothers.

Le président américain, qui se félicitait encore il y a quelques jours de la grande forme de Wall Street, n'a pas réussi à rassurer. Donald Trump a estimé hier lors de sa conférence de presse que le risque sanitaire demeurait "très faible". Le vice-président Mike Pence est en première ligne sur ce dossier épineux et devra apporter la réponse adaptée à cette crise liée au virus Covid-19. Donald Trump s'est voulu rassurant hier, affirmant que les experts de santé aux USA étaient prêts et capables, susceptibles de réagir rapidement en cas de propagation.

Propagation rapide

Plus de 40 pays et territoires hors de Chine continentale ont déclaré avoir recensé des cas, parmi lesquels, derniers en date, le Brésil, le Pakistan, la Norvège, la Grèce, la Roumanie et l'Algérie ou bien encore le Danemark. Le nombre de malades semble aussi avoir accéléré en Corée du Sud, ce qui ajoute au climat d'anxiété. La France de son côté s'inquiète de sa proximité géographique avec l'Italie, pays le plus touché en Europe (plus de 450 cas et 12 décès).

La croissance confirmée

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, le PIB du quatrième trimestre 2019 a progressé sur un rythme de 2,1%, en ligne avec sa première estimation ainsi qu'avec le consensus de place. Les dépenses réelles de consommation se sont appréciées quant à elles de 1,7% en comparaison du trimestre antérieur, contre +1,8% de consensus. L'indice de prix rattaché au PIB a augmenté de 1,3% contre 1,4% de consensus. Il s'agissait de la seconde estimation sur trois du PIB trimestriel américain.

Les commandes de biens durables aux USA pour le mois de janvier 2020 ont reculé de 0,2% par rapport au mois antérieur, contre -1,2% de consensus et +2,9% pour la lecture révisée du mois antérieur. Hors transport, les commandes ont augmenté de 0,9%, contre +0,2% de consensus et +0,1% sur le mois précédent.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA pour la semaine close au 22 février sont ressorties au nombre de 219.000 unités, contre 210.000 de consensus et 211.000 une semaine auparavant.

L'indice des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2020, qui vient d'être révélé par la National Association of Home Builders (NAHB), est ressorti en vive hausse de +5,2% à 108,8, contre +2,2% de consensus et -4,9% un mois plus tôt.

Les valeurs

On pouvait croire PayPal Holdings (-1,2%) et son service de paiement en ligne insensibles à l'épidémie de coronavirus Covid-19. Il n'en est rien ! Le groupe californien vient ainsi de lancer à son tour un avertissement sur les résultats du fait de l'impact du virus sur son activité. Le groupe estime à un point de pourcentage l'effet négatif sur ses revenus pour le trimestre de mars 2020. Ainsi, PayPal s'attend désormais à ce que ses revenus trimestriels tombent dans le bas de fourchette de la guidance antérieure allant de 4,78 milliards à 4,84 milliards de dollars sur la période. En revanche, le groupe laisse inchangées ses estimations de profits. Plus tôt cette semaine, le colosse Mastercard avait déjà alerté sur ses résultats.

Best Buy (-4,7%), le leader américain de la distribution de produits d'électronique grand public, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes. Par ailleurs, le groupe estime que l'impact sur l'activité du coronavirus devrait être d'une durée relativement brève.

Microsoft (-7%) corrige, et Apple cède plus de 6,5%. Après Apple, la semaine dernière, c'était hier soir au tour de Microsoft de lancer un avertissement sur ses ventes du 3ème trimestre fiscal en cours, en raison des effets négatifs du coronavirus Covid-19. Le groupe a prévenu après la clôture de Wall Street qu'il n'atteindrait pas les objectifs de chiffre d'affaires fixés le 29 janvier lors de la publication de ses comptes du 1er trimestre fiscal.

L Brands (+1,2%) remonte la pente après un difficile début de séance. Le groupe a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos, dégageant un bénéfice ajusté par action de 1,88$ à comparer à un consensus de 1,86$, contre 2,14$ un an avant. Pour l'heure, Victoria's Secret fait encore partie de la compagnie, mais le groupe a annoncé il y a une semaine avoir accepté de vendre une participation de contrôle de Victoria's Secret à la firme de private equity Sycamore Partners, dans le cadre d'un deal valorisant la marque 1,1 milliard de dollars. Sycamore a ainsi accepté de racheter 55% de Victoria's Secret. L Brands conservera 45% de participation. Bath & Body Works deviendra par ailleurs une entité séparée. Sur son quatrième trimestre, L Brands a réalisé des revenus de 4,71 milliards de dollars, en ligne avec le consensus, contre 4,85 milliards un an avant.

Square (+3,5%), autre firme californienne spécialisée dans le paiement mobile et le paiement électronique, a pour sa part indiqué que le coronavirus ne devrait pas avoir d'impact matériel sur ses résultats du premier trimestre. Le titre rebondit ce jour, profitant des annonces.