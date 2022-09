Clôture de Wall Street : la Fed et Powell font flancher les indices boursiers

(Boursier.com) — Wall Street qui s'offrait un petit rebond en début de séance, a connu une fin de journée éprouvante après l'intervention de la Réserve fédérale en soirée. Le S&P 500 corrige finalement de 1,71% à 3.789 pts, le Dow Jones chute de 1,70% à 30.183 pts et le Nasdaq cède 1,90% à 11.220 pts. Le S&P 500, principale référence pour de nombreux investisseurs, a désormais reperdu près de 12% depuis son pic du 16 août pour retomber au plus bas depuis deux mois...

La question n'était pas tant de savoir si la Fed augmenterait de nouveau ses taux directeurs ce mercredi, mais plutôt quel ton allait adopter la banque centrale US au travers des commentaires de son patron Jerome Powell. La Réserve Fédérale a annoncé comme prévu relever l'objectif de taux de ses fed funds de 75 points de base à 3%-3,25%. Les décisions du jour ont été prises à l'unanimité... La banque centrale US a estimé au passage que "de nouvelles hausses de taux seront appropriées"...

Surtout, selon Jerome Powell, "le marché du travail américain reste "extrêmement tendu" (...) "il n'y a donc pas de place pour de la complaisance sur l'inflation". Toujours selon Powell, "nous ne sommes arrivés qu'au plus bas niveau de ce que nous considérons comme une politique restrictive"(...)"Réussir un atterrissage en douceur est délicat, personne ne sait si ce processus aboutira à une récession ou non". Détaillant un peu plus ses propos, le patron de la Fed a souligné "qu'une part importante des membres du FOMC est favorable à une hausse des taux supplémentaire de 100 pdb au total d'ici la fin de 2022". Et de préciser : "La médiane des projections donne une hausse de taux de 125 points de base d'ici la fin de l'année".

Une nouvelle fois, à l'image de ses déclarations très restrictives faites à l'occasion de Jackson Hole le mois dernier, Powell a répété "qu'il n'y avait pas de méthode indolore pour faire baisser l'inflation" (...) "Je ne connais pas la probabilité d'une récession, mais il est possible que nous aurons une période de croissance bien plus faible". Autant dire que le ton général de la Fed reste rigoureux...

De quoi faire reculer les indices boursiers ce soir, dans un contexte mondial toujours aussi lourd. La guerre en Ukraine est notamment revenue au premier plan ce mercredi après que le président russe eut annoncé avoir signé un décret de mobilisation partielle, concernant quelque 300.000 réservistes, afin de pouvoir remplir les objectifs de son "opération militaire spéciale", dont il a assuré "que les objectifs n'avaient pas changé"...

Se présentant une nouvelle fois en victime, Vladimir Poutine a affirmé que Moscou n'avait fait que répondre à la volonté qu'aurait selon lui eue l'Ukraine de se doter de l'arme atomique, ainsi qu'à une agression de l'Occident, qui veut, toujours selon lui, "détruire la Russie" comme il a détruit l'Union soviétique, et qui soumettrait Moscou à un "chantage nucléaire". La Russie a "de nombreuses armes pour répondre" aux menaces occidentales qui ont "dépassé toutes les limites", a-t-il martelé, brandissant à nouveau sa propre menace de frappe nucléaire, qu'il agite depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février...

Sur l'agenda économique du jour, les reventes de logements existants ont à nouveau reculé en août alors que les réserves d'or noir aux Etats-Unis ont moins augmenté que prévu la semaine passée. Le WTI (échéance novembre), qui bondissait de plus de 3% en matinée, a toutefois réduit ses gains à environ 0,5% à 84,3$ sur le Nymex.

Sur le marché des changes, le billet vert continue plus que jamais à profiter de son statut de valeur refuge : L'indice dollar, qui mesure l'évolution de la monnaie de l'oncle Sam face à un panier de devises, gagne 0,95%, au plus haut depuis 20 ans, tandis que l'euro retombe à 0,9880/$. Le pétrole recule sur les 90$ le brent. Le Bitcoin pointe à 19.037$.

Les valeurs à suivre

* Beyond Meat recule de 0,8% après avoir suspendu son directeur général délégué Doug Ramsey, après son arrestation à la suite d'une altercation. Le dirigeant aurait mordu le nez d'un homme et est accusé d'avoir menacé de tuer ce dernier lors d'une bagarre survenue dans l'Arkansas.

* Raytheon Technologies (-1%), Lockheed Martin (stable) et Northrop Grumman (-0,2%) sont discutées après les dernières annonces du président russe.

* TaKe-Two Interactive Software cède 3,1%. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé qu'un pirate informatique avait eu accès à la plate-forme d'assistance de sa division 2K Games et avait envoyé un lien malveillant à certains clients.

* Apple (-2%) pourrait fabriquer un iPhone sur quatre en Inde d'ici 2025, ont déclaré les analystes de JPMorgan, alors que le groupe américain transfère une partie de sa production hors de Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de restrictions sanitaires dans l'ex-empire du Milieu...

* Coty gagne 3,2% après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires (entre 8 et 9%, contre 6 à 8% précédemment) et de marge pour le premier trimestre 2023, ses produits de beauté rencontrant une forte demande. En amont d'une journée investisseurs, la société de cosmétiques a également déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour doubler ses ventes de produits de soin de la peau, entre 500 millions de dollars et 600 M$, d'ici l'exercice 2025.