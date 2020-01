Clôture de Wall Street : la crainte du coronavirus gâche la fin de semaine

Clôture de Wall Street : la crainte du coronavirus gâche la fin de semaine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crainte d'une propagation du coronavirus chinois a dominé vendredi soir à Wall Street, après l'annonce d'un 2e cas avéré de la maladie sur le sol des Etats-Unis. Compte-tenu des valorisations boursières élevées, les marchés sont nerveux à l'idée que le virus chinois s'étende dans le monde, pesant sur la croissance et entraînant une correction boursière. Malgré ce contexte difficile, l'action Intel s'est distinguée par un bond de plus de 8%, le fabricant de "puces" ayant publié des résultats et des prévisions très supérieurs aux attentes du marché.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé vendredi 0,58% à 28.989 points, retombant sous le seuil des 29.000 pts, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,90% à 3.295 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,93% à 9.314 pts, au lendemain d'un nouveau sommet historique. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 1,2%, 1% et 0,8%. Jusque là, le S&P 500 avait enchaîné une série de 8 semaines de hausse ininterrompues.

2e cas de coronavirus aux USA, l'OMS surveille "minute par minute"

Les indices, qui pointaient tous trois en hausse en début de journée, ont inversé la tendance lorsque les autorités sanitaires américaines ont fait état d'un 2e cas de coronavirus aux Etats-Unis, dans la ville de Chicago. La personne affectée est une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier. Une cinquantaine d'autres cas suspects sont en cours d'analyse outre-Atlantique. Le premier cas s'était déclaré près de Seattle sur un homme en provenance lui aussi de Wuhan, la ville chinoise d'où à démarré le virus. Ce dernier, proche du SRAS qui avait fait 800 morts en 2003, provoque des syndromes grippaux avec de possibles complications pulmonaires.

Par ailleurs, les deux premiers cas du coronavirus en Europe ont été confirmés vendredi soir. Ils ont été détectés en France, à Bordeaux et Paris, a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Jeudi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait estimé qu'il était "trop tôt" pour déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale" au sujet du virus. Cette décision a été prise en raison du nombre de cas limités à l'étranger et des efforts faits par la Chine pour le juguler.

L'organisation basée à Genève a cependant précisé qu'elle surveillait "minute par minute" l'évolution de la maladie dans le monde. Vendredi, le bilan s'est alourdi à 26 morts en Chine, avec plus de 800 personnes infectées, a annoncé la commission nationale chinoise de la Santé. Pékin a intensifié ses efforts pour lutter contre l'expansion du virus. Plus de 40 millions de personnes sont désormais confinées et de nombreux sites populaires comme la Cité interdite, le parc Disneyland de Shanghai et des sections de la célèbre Grande Muraille ont été fermés.

Obligations et or recherchés en tant que valeurs-refuge, le pétrole chute

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) a progressé vendredi de 0,17% à 97,86 points, tandis que l'euro a perdu 0,2% à 1,1029$ après la publication d'indices d'activité plus dynamiques aux Etats-Unis que dans la zone euro. En outre, le statu quo de la BCE sur ses taux jeudi, et des commentaires jugés très accommodantes de sa présidente Christine Lagarde, ont aussi favorisé un tassement de l'euro depuis 48 heures.

Les obligations sont restées recherchées en tant que valeurs-refuge, faisant reculer les taux d'intérêts (qui évoluent en sens inverse des cours). Le rendement du T-Bond à 10 ans a encore reculé de 5 points de base à 1,69%. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a cédé 3 pdb à -0,34%.

Les cours du pétrole se sont enfoncés pour la 4e séance d'affilée, alors que le marché mondial reste en situation d'offre excédentaire, et dans la crainte de répercussions négatives de l'épidémie de coronavirus en Chine. Le baril de brut léger américain (WTI) a perdu encore 2,5% à 54,19$ sur le Nymex (contrat à terme de mars), tandis que le Brent de la mer du Nord a abandonné 2,2% à 60,69$ (contrat à terme de mars). Sur l'ensemble de la semaine, le WTI a plongé de 7,5% et le Brent de 6,4%, retombant tous deux au plus bas depuis le 31 octobre.

L'or a retrouvé son statut de refuge, progressant de 0,4% à 1.571,90$ l'once, pour le contrat à terme de février coté sur le Comex. Le métal jaune a progressé de 1,1% sur la semaine.

L'activité reste plus dynamique aux Etats-Unis qu'en Europe

Sur le plan macro-économique, la publication des indices "flash" PMI d'activité en janvier ont confirmé l'avantage des Etats-Unis par rapport à la zone euro. Dans la zone euro, l'indice d'activité manufacturière Flash PMI est remonté de 46,3 en décembre à 47,8 en janvier, mais il reste sous le seuil de 50, qui traduit une contraction de l'activité. L'indice PMI des services a quant à lui déçu en reculant de 52,8 à 52,2, alors que les marchés attendaient une stabilité à 52,8. Au final, l'indice "flash" PMI composite est resté atone en janvier à 50,9, tout juste en expansion...

Par contraste, aux Etats-Unis, le secteur des services a continué de tirer l'activité globale en janvier, compensant la faiblesse persistante dans le secteur manufacturier. L'indice flash PMI composite est ainsi ressorti à 53,1, contre 52,3 de consensus de place et après 52,2 en décembre. L'indice manufacturier a pourtant déçu à 51,7 contre 52,2 de consensus. L'indicateur des services est en revanche progressé plus que prévu à 53,2, contre 52,5 en décembre.

VALEURS A SUIVRE

Intel a flambé de 8,1% à 68,47$, approchant ses sommets historiques de la bulle Internet inscrits en 2000 à 70,31$. Le géant des micro-processeurs a publié jeudi soir des résultats supérieurs aux attentes pour le 4ème trimestre 2019, assortis de prévisions elles aussi meilleures que prévu. Les ventes de micro-processeurs pour serveurs de centres de données (date centers) ont dépassé les attentes, de même que celle des puces pour PC.

Le bénéfice net du géant des micro-processeurs basé à Santa Clara en Californie, s'est élevé à 6,91 milliards de dollars (1,58$ par action) au 4e trimestre, en hausse de 33% par rapport à la même période de 2018 (5,2 Mds$ et 1,12$ par action). En termes ajustés des éléments exceptionnels, le bénéfice par action (bpa) a atteint 1,52$, bien supérieur au 1,25$ attendu par les analystes du consensus du cabinet Factset. Les ventes du trimestre ont totalisé 20,21 Mds$, en hausse de 8,3% par rapport aux 18,66 Mds$ dégagés un an plus tôt, et là aussi supérieurs aux 19,23 Mds$ attendus par les marchés.

Pour le 1er trimestre en cours, Intel s'attend à un bpa de 1,30$ et des revenus de 19 Mds$, et pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table sur un bpa de 5$ et des ventes d'environ 73,5 Mds$. Ces prévisions sont plus élevées que les attentes, logées à 1,04$ de bpa et 17,25 Mds$ de ventes pour le T1 et à 4,66$ de bpa et 72,41 Mds$ de ventes pour l'ensemble de 2020.

Le titre de Broadcom a progressé de 1,3% après l'annonce par le fabricant de puces électroniques de deux contrats géants de fourniture de composants pour smartphones à Apple (-0,29%). Ces contrats d'une durée de trois ans et demi pourraient rapporter 4,3 milliards de dollars par an à Broadcom, selon des informations transmises par le groupe à la Securities and Exchange Commission (SEC), et atteindre au total environ 15 Mds$.

Le communiqué ne précise pas quels types de puces sont concernés par cet accord, notamment qu'il s'agira de composants 5G, dont l'essor est prévu à partir de 2020. Broadcom est déjà un gros fournisseur d'Apple, qui a apporté à lui seul 20% des ventes du groupe en 2019 et 25% en 2018, selon un document fourni en décembre dernier à la SEC.

American Express a gagné 2,85% à 135,11$, au plus haut de son histoire boursière, après la publication de profits trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le géant des cartes de crédit et voyages a donc annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,69 milliard de dollars soit 2,03$ par titre, contre 2,01 milliards de dollars et 2,32$ par action un an auparavant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a représenté 2,03$ contre 1,74$ un an avant, alors que le consensus était logé à 2,01$. Les revenus totaux nets de dépenses d'intérêt ont progressé de 9% à 11,37 milliards de dollars, en ligne quant à eux avec le consensus de marché. Les recettes de services de consommation ont grimpé de 10% à 6,2 milliards, alors que les revenus de services commerciaux ont augmenté de 7% en glissement annuel à 3,5 milliards.

Walt Disney (-1,5%) a souffert de la crise du coronavirus en Chine. En effet, le géant des loisirs a dû fermer son parc à thème de Shanghai jusqu'à nouvel ordre, afin de prévenir l'éventuelle contagion du virus. Il s'agit pour Disney d'une décision assez lourde, puisque cette période cruciale de vacances du Nouvel An lunaire est généralement propice au parc financièrement. L'an dernier, le Shanghai Disney Resort avait même été contraint d'arrêter de vendre des billets, victime de son succès durant cette période habituellement très active. "En réponse à la prévention et au contrôle de l'épidémie et afin d'assurer la santé et la sécurité de nos visiteurs et employés, Shanghai Disney Resort ferme temporairement Shanghai Disneyland, Disneytown (...)", explique le groupe dans un communiqué. La fermeture débute samedi.

Air Products & Chemicals (+2,8%) a battu le consensus de profits sur le trimestre clos, mais ses revenus sont ressortis un peu légers. Pour le premier trimestre fiscal de son exercice, le fournisseur américain de gaz industriels a dégagé un bénéfice net de 475,6 millions de dollars soit 2,14$ par titre, contre 347,5 millions et 1,57$ par titre un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté s'est établi à 2,14$ contre 2,10$ de consensus. Les revenus ont grimpé de 1,4% à 2,25 milliards de dollars, alors que le consensus était de 2,29 milliards. Pour l'exercice, le groupe table toujours sur un résultat allant de 9,35 à 9,60$ par action.