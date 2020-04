Clôture de Wall Street : l'espoir d'un redémarrage économique soutient la cote

(Boursier.com) — La Bourse de New York a bouclé la semaine sur une note optimiste, au lendemain de l'annonce par Donald Trump des modalités de redémarrage de l'économie américaine, dont le calendrier dépendra de chaque Etat. L'espoir d'un traitement du Covid-19 soutient aussi les marchés, même si les essais cliniques sont toujours à des stades préliminaires. Le pétrole ne partage cependant pas l'optimisme ambiant, le baril de de brut WTI plongeant encore de 8%, au plus bas depuis plus de 18 ans.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 2,99% à 24.242 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 2,68% à 2.874 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 1,38% à 8.650 pts. Sur la semaine, les trois indices ont gagné respectivement 2,2%, 3% et 6,1%.

Parmi les valeurs en vue, Gilead Sciences a bondi vendredi de 9,7% après des résultats encourageants d'un essai de son antiviral Remdesivir sur le Covid-19, et Boeing a flambé de 14,7% après avoir annoncé un projet de redémarrage partiel de sa production d'avions.

Le Nasdaq ne perd plus que 3,6% depuis le début de l'année

Les trois indices boursiers américains avaient atteint des sommets historiques en février, avant de plonger de 30% à 35% en mars anticipant une récession entraînée par le Covid-19. Mais depuis leurs plus bas du 23 mars, ils ont désormais regagné 25% à 30%, soutenus pas les mesures fortes de la Fed, le plan de soutien budgétaire de 2.200 milliards de dollars de l'administration Trump, et désormais par l'espoir d'un reflux de la pandémie et d'une réouverture de l'économie.

Par rapport aux sommets historiques de février, le Dow Jones perd toutefois encore 18%, tandis que le S&P 500 lâche 15% et que le Nasdaq cède 12%. Depuis le début de l'année, le Dow Jones recule de 15% (DJIA), le S&P 500 de 11%, mais le Nasdaq composite ne cède pus que 3,6%.

Le Nasdaq a été soutenu par la bonne résistance des valeurs internet (dont Amazon et Netflix, qui surfent sur des records), des valeurs de santé (dont certaines profitent de l'effet Covid-19) et des technologiques, elles aussi favorisées par le recours massif au télétravail, qui booste la demande.

Donald Trump voit déjà 29 Etats prêts à redémarrer

Donald Trump a donc présenté jeudi soir les directives de Washington en vue d'une levée progressive des mesures de restriction prises pour lutter contre le coronavirus, et qui ont paralysé l'économie. Alors que l'épidémie de Covid-19 semble avoir atteint un pic outre-Atlantique, le président américain a présenté un plan en 3 phases pour lever ces mesures.

Les gouverneurs des 50 Etats américains seront chargés de fixer le calendrier, qui dépendra de données "vérifiables" requises par Washington, comme la baisse du nombre de cas de Covid-19 et la baisse de pression sur les capacités des hôpitaux. Cette stratégie repose toutefois sur une généralisation des tests de dépistage du Covid-19, ce qui inquiète certains gouverneurs. Ainsi le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a appelé vendredi l'Etat fédéral à l'aide, estimant que son Etat, le plus touché des Etats-Unis, n'avait pas les moyens de réaliser seul ces tests et de les financer à grande échelle.

Les Etats-Unis ont recensé près de 685.000 cas de Covid-19 et plus de 34.600 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès ont été enregistrés depuis une semaine. "Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord", des Etats relativement épargnés par la pandémie, "c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey", les plus touchés, a souligné Donald Trump. Selon le président américain, jusqu'à 29 Etats sur 50 pourraient redémarrer "littéralement demain".

Perspectives économiques sombres aux Etats-Unis et en Chine

Alors que les marchés financiers se projettent déjà vers la reprise, la pandémie continue de faire des dégâts économiques aux Etats-Unis. L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board a ainsi plongé de 6,7% en mars, néanmoins un peu moins que les -7% attendus par le consensus. En février, cet indicateur avait reculé de 0,2% (lecture révisée).

Rappelons que cet indice "avancé" permet d'anticiper les perspectives de l'activité économique, en se basant sur l'évolution de 10 indicateurs, dont la production, l'emploi, les commandes, la confiance des consommateurs, l'immobilier ou encore les cours de Bourse.

Par ailleurs, sans grande surprise, la croissance chinoise a nettement ralenti aux 1er trimestre. Le PIB de la Chine, d'où le coronavirus est parti en décembre-janvier, a reculé de 6,8% sur un an, signant sa plus mauvaise performance depuis au moins 1992, lorsque les publications officielles du PIB ont commencé. Le consensus tablait sur un repli d'environ 6% après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. L'économie de l'ex-empire du Milieu ne s'était pas contractée en glissement annuel depuis la fin de l'ère Mao dans les années 1970.

En mars, les ventes au détail ont chuté de 15,8% sur un an en Chine, tandis que les investissements ont diminué de 16,1% au cours des trois premiers mois de l'année. Le seul point positif vient d'une contraction plus faible que prévu de la production industrielle en mars (-1,1%), dans un contexte d'assouplissement des mesures de confinement.

Pas de bout du tunnel pour les marchés pétroliers

Les marchés pétroliers ne partagent pas l'optimisme de la Bourse sur un rebond de l'activité. Le cours du baril de brut léger américain WTI a replongé vendredi de 8,1% à 18,27$, son plus bas depuis 2001, tandis que le Brent de la Mer du Nord, à contre-courant, a gagné 0,9% à 28,08$ (contrat à terme de juin).

Les investisseurs estiment que l'accord Opep+ conclu le week-end dernier en vue de réduire la production d'au moins 10 millions de barils par jour est loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande. Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record, en raison de la pandémie de Covid-19. En outre, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, les installations de stockage pourraient être saturées d'ici la m-juin.

Environ 60% de la consommation mondiale de pétrole provient du secteur des transports, qui risque de rester sinistré même en cas de réouverture progressive des économies à travers le monde. Le transport aérien et les croisières, notamment, ne devraient redémarrer que dans des étapes ultérieures.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) recule vendredi de 0,29% à 99,74 points, tandis que l'euro a gagné 0,35% à 1,0873$.

Le marché obligataire a fini la semaine calmement, le rendement du T-Bond à 10 ans regagnant 2 points de base à 0,65%. Plus tôt, en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance terminé stable, à -0,48%.

VALEURS A SUIVRE

Gilead Sciences (+9,7%) a bondi suite à des informations faisant état de résultats préliminaires positifs d'essais cliniques de son antiviral remdesivir dans le traitement du coronavirus Covid-19. Selon le site spécialisé StatNews, un hôpital de Chicago ayant testé la molécule sur des malades du coronavirus a observé des améliorations rapides de la fièvre et des symptômes respiratoires permettant à la grande majorité des patients de quitter l'hôpital en moins d'une semaine.

L'essai clinique de Phase 3 de la University of Chicago Medicine a porté sur 125 personnes atteintes de Covid-19, qui ont toutes été traitées à base de remdesivir. Sur ce groupe de personnes, 113 souffraient d'une forme grave de la maladie. Deux patients sont décédés, selon ces sources. D'autres essais du même type sont en cours sur cette molécule et pour l'instant, aucune n'a fait état de résultats définitifs. Le 10 avril, le New England Journal of Medicine avait toutefois publié les résultats assez prometteurs d'un essai clinique qui avait monté une amélioration clinique chez 68% des patients traités au remdesevir. L'étude a porté sur 53 patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19, qui ont reçu l'antiviral fourni par le laboratoire américain entre le 25 janvier 2020 et le 7 mars 2020, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et au Japon.

Boeing (+14,7%) a annoncé jeudi soir une reprise graduelle, dès la semaine prochaine, de sa production d'avions commerciaux aux Etats-Unis, après une interruption de plusieurs semaines en réponse aux mesures de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus. Les usines du groupe dans l'Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays, qui emploient 70.000 personnes, sont concernées par cette annonce.

Schlumberger (+8,7%), le colosse des services pétroliers, profite de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus totalisant 7,46 milliards de dollars (-5% en glissement annuel), assez proches des estimations du consensus, alors que son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 25 cents contre 24 cents de consensus. Le groupe ampute des trois quarts son dividende afin de faire face à la crise sectorielle sans précédent. Le dividende trimestriel passe ainsi à 0,125$ par action. Schlumberger envisage pour l'exercice fiscal un niveau de capex de 1,8 milliard de dollars, largement supérieur aux attentes de marché. Les comptes comprennent des charges avant imposition de 8,5 milliards de dollars, ce qui explique la perte massive de 7,4 milliards de dollars essuyée sur le trimestre. Le bpa GAAP est ainsi négatif de -5,32$ par action.

Procter & Gamble (+2,6%), colosse américain des produits de consommation, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2020 un bénéfice ajusté par action de 1,17$ (+10%), à comparer à un consensus de place de 1,13$. Le bénéfice GAAP par action est ressorti à 1,12$. Les revenus trimestriels se sont appréciés de 4,6% en glissement annuel pour ressortir à 17,21 milliards de dollars, inférieurs au consensus de marché. Fait notable, malgré l'épidémie actuelle de coronavirus et son impact sur l'activité mondiale, le groupe se permet de maintenir sa guidance annuelle de croissance organique hors effets de change, de bénéfices et de free cash flow ajustés. L'évolution des ventes annuelles est attendue entre +3 et +4% avec un impact négatif de deux points de pourcentage des effets de change. La croissance organique est toujours attendue entre 4 et 5%.

Le bpa dilué GAAP net annuel est attendu... en progression de 235% à 245%, avec toutefois un effet de base très favorable, puisque les comptes de l'an dernier avaient été déprimés par des charges de dépréciations relatifs à Gillette Shave Care. P&G confirme sa guidance 2020 de bénéfice ajusté par action, visant une croissance de 8 à 11% en comparaison de 2019.

State Street (stable) a publié ses comptes du premier trimestre fiscal. L'établissement financier américain a réalisé sur la période un bénéfice par action de 1,62$ à comparer à un consensus de place de 1,35$. Le bpa était de 1,35$ au quatrième trimestre 2019 et de 1,18$ sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 3,07 milliards de dollars, contre 2,92 milliards de consensus de place. La croissance ressort positive de 0,6% séquentiellement et de 4,5% en glissement annuel, par rapport au premier trimestre 2019. La provision pour pertes de crédit est minime à 36 millions de dollars.

Uber (+3,5%) a progressé, alors que le leader VTC vient pourtant d'annoncer le retrait de sa guidance financière 2020 du fait de l'épidémie de coronavirus et de son impact sur l'activité. Le groupe abandonne ses estimations de revenus ajustés et d'Ebitda ajusté fournies le 6 février dernier. Il envisageait auparavant des revenus ajustés allant de 16 milliards de dollars à 17 milliards de dollars, pour une perte ajustée d'Ebitda allant de 1,25 à 1,45 milliard de dollars. Le groupe ne fournit donc pas de nouvelles anticipations, compte tenu de la nature évolutive du COVID-19 et de l'incertitude créée pour l'ensemble des industries. "Il est impossible de prédire avec précision l'impact cumulatif de la pandémie sur nos résultats financiers futurs", admet prudemment le groupe, qui dit anticiper une charge de dépréciations de 1,9 à 2,2 milliards de dollars du fait des déclins de valeurs de certaines de ses participations.

Ford Motor (+3,6%), le constructeur automobile du Michigan, s'offre un rebond à Wall Street, alors que le groupe vient pourtant de prévenir d'une perte importante et de revenus inférieurs aux attentes. Le groupe envisage pour son premier trimestre fiscal 2020 une perte nette d'environ 2 milliards de dollars, alors que le consensus de place était quant à lui légèrement bénéficiaire sur la période. Les revenus trimestriels sont anticipés désormais à 34 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 35,4 milliards de dollars. Les comptes du premier trimestre et les estimations relatives à l'impact de la pandémie sur les opérations du groupe sont attendus le 28 avril prochain.

Amazon (-1,38%) a consolidé après avoir signé hier un sommet historique pour la troisième séance consécutive. Le titre s'est envolé de 24% en 8 séances et a gagné environ 28% depuis le début de l'année. Le titre a été porté jeudi par une note de JP Morgan, qui a confirmé que l'action Amazon restait sa "principale idée" d'investissement dans le secteur d'internet. L'analyste Doug Anmuth estime qu'Amazon est "non seulement le leader de son secteur qui profite de la période de confinement (face à la pandémie de Covid-19), mais il est aussi le meilleur opérateur et le mieux positionné pour le long terme". Amazon doit publier ses comptes du 1er trimestre le 23 avril. En attendant, Jeff Bezos milite pour des tests massifs aux USA et espère notamment pouvoir faire tester la totalité de ses plus de 900.000 employés.