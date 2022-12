Clôture de Wall Street : l'ambiance retombe après la Fed qui ne veut toujours pas "pivoter"

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en baisse mercredi, après la hausse de 0,5 point des taux de la Fed et la conférence de presse de son patron Jerome Powell. Le S&P 500 perd 0,61% à 3.995 pts, le Dow Jones recule de 0,42% à 33.966 pts, tandis que le Nasdaq cède 0,76% à 11.170 pts.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 2% à 77,55$. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises, tandis que l'euro monte proche des 1,07/$. Le rendement des bons du Trésor US à 10 ans ressort à 3,4755%.

Pour sa dernière réunion monétaire de l'année, la Fed a donc annoncé ce soir une hausse des taux de 50 points de base, un peu plus modérée que les gestes antérieurs, puisque la banque centrale américaine venait par quatre fois de relever ses taux de 75 pb afin de lutter contre une inflation pesante.

La Fed a donc porté son taux des 'fed funds' entre 4,25% et 4,5%, en hausse de 50 points de base et au plus haut niveau depuis décembre 2007.

La conférence de presse de Powell qui s'est tenue dans la foulée à 20h30 n'a pas apporté de grandes surprises, même si les nouvelles projections économiques de la Fed impliqueront au moins des hausses de taux supplémentaires de 75 points de base en 2023 et une croissance limitée de l'économie américaine : La médiane des prévisions des responsables de la banque centrale américaine suggère une remontée de l'objectif de taux des fonds fédéraux, porté à 4,25%-4,5%, à 5,1% l'année prochaine, un niveau légèrement supérieur à celui auquel s'attendaient en moyenne les investisseurs avant la réunion.

"Le Comité de politique monétaire de la Fed reste très attentif aux risques d'inflation. De nouvelles hausses de l'objectif de taux seront appropriées afin d'atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% à terme", a déclaré la Fed dans son communiqué du jour.

Jerome Powell, le président de la Fed, a expliqué au cours de sa conférence de presse qu'il "n'était pas encore prêt à affirmer que la décélération récente de l'inflation signifiait que le pic avait été atteint" (...) "Il n'est pas aussi important de savoir à quel rythme se fait la remontée des taux", a-t-il dit, soulignant que "la plus grande question à laquelle sont confrontés les responsables de la Fed est celle du niveau où doit s'arrêter la banque centrale, et pour combien de temps"...

Bien que les prévisions de la Fed indiquent que l'objectif de taux des fonds fédéraux sera inférieur en 2024 à celui attendu cette année, Jerome Powell a insisté sur la volonté de l'institution de faire évoluer la politique "vers une position suffisamment restrictive pour garantir un retour de l'inflation vers l'objectif de 2%, et non de baisser les taux"... Tout débat sur un assouplissement monétaire n'aura lieu que lorsque le FOMC sera convaincu que l'inflation est en train de redescendre.

Dans ses nouvelles prévisions, le taux d'inflation PCE, l'indice privilégié par la Fed, devrait rester au-dessus de l'objectif de 2% "au moins jusqu'à fin 2025" et sera encore supérieur à 3% fin 2023.

La Fed a en parallèle revu à la baisse ses prévisions de la croissance économique US pour les deux prochaines années, à 0,5% seulement en 2023, soit le même niveau attendu cette année, et à 1,6% en 2024, alors que les prévisions de septembre les donnaient à 1,2% et 1,7% respectivement. Le produit intérieur brut des Etats-Unis devrait ressortir en hausse de 1,8% en 2025.

Le taux de chômage, à 3,7% actuellement, devrait remonter de son côté à 4,6% l'année prochaine.

Enfin, d'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont bondi de 10,2 millions de barils lors de la semaine close le 9 décembre à 424,1 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 3,6 mb. Les stocks d'essence ont eux augmenté de 4,5 mb (+2,7 mb attendu), et ceux de produits distillés ont crû de 1,4 million de barils (+2,5 mb de consensus).

Les valeurs

Tesla (-2,6%). Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 305 à 235 dollars en raison d'un changement de méthode de valorisation. Par ailleurs, plusieurs des banques qui ont prêté un total de 13 milliards de dollars à Elon Musk pour le rachat de Twitter se prépareraient à déprécier partiellement ces créances dans leurs comptes, a appris Reuters de trois sources proches du dossier...

Carlyle Group (-2,5%) aurait du mal à lever les 22 milliards de dollars qu'il avait ciblés comme son plus gros fonds, a rapporté ce mercredi le Financial Times, citant trois sources selon lesquelles la date butoir de mars 2023 ne pourrait sans doute pas être tenue. La firme aurait demandé à ses investisseurs une prolongation jusqu'à fin août car elle devrait manquer cet objectif de mars 2023 pour lever des fonds, indique le FT. Le rapport, citant l'une des personnes, a indiqué que Carlyle avait jusqu'à présent recueilli environ 17 milliards de dollars pour le fonds.

Delta Air Lines (+2,8%) reprend de l'altitude. La compagnie aérienne américaine vient en effet de relever ses prévisions financières. Les bénéfices devraient pratiquement doubler l'année prochaine, à en croire les anticipations du groupe d'Atlanta, qui table sur un bénéfice ajusté allant de 5 à 6$ par action en 2023 contre 3,07 à 3,12$ pour la guidance 2022. Le consensus était de 4,8$ de bpa ajusté pour l'année prochaine et 2,9$ pour cette année. Ed Bastian, directeur général de Delta, évoque une demande en voyage aérien qui reste robuste en cette fin d'année. A l'occasion d'une mise à jour destinée aux investisseurs, Delta relève ses estimations de bpa ajusté pour le quatrième trimestre 2022 entre 1,35 et 1,4$ - nettement mieux que la guidance antérieure d'octobre qui allait de 1 à 1,25$. Concernant les revenus, le groupe envisage pour le quatrième trimestre une croissance de 7 à 8%, contre 5 à 9% précédemment attendu.

Pfizer (+2,6%), le géant pharmaceutique américain, bénéficie d'une commande additionnelle aux USA... L'Etat fédéral américain va ainsi débourser près de deux milliards de dollars supplémentaires pour acheter 3,7 millions de doses additionnelles de Paxlovid, son traitement antiviral du Covid-19. Cette commande s'ajoute aux 20 millions de doses précédemment achetées par les États-Unis. La livraison des nouvelles doses est attendue en début d'année 2023, indique Pfizer. L'administration Biden avait précédemment accepté de payer 10,6 milliards de dollars pour les 20 millions de doses. Le prix par dose est similaire dans le nouveau contrat.