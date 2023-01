Clôture de Wall Street : joli rebond !

(Boursier.com) — Wall Street a rebondi lundi, le S&P 500 s'adjugeant 1,19% à 4.019 pts, le Nasdaq prenant 2,01% à 11.364 pts, contre une progression de 0,76% du Dow Jones à 33.629 pts. La tendance s'est donc cette fois affichée très positive, avant une nouvelle série de publications trimestrielles... Les investisseurs jouent toujours le scénario d'un apaisement progressif de l'inflation et donc d'un durcissement monétaire moins rapide de la Fed qui serait suivi d'un éventuel pivot à moyen terme. Sur le Nymex, le baril de brut WTI stagne à 81,55$. L'euro se rapproche des 1,09/$.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de décembre s'est établi en retrait de 1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,7% de consensus de marché et -1,1% pour la lecture révisée du mois de novembre.

Mardi seront dévoilés l'indice flash PMI composite américain, ainsi que l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond. Jeudi, le PIB américain du quatrième trimestre, les commandes de biens durables, la balance commerciale, les inscriptions au chômage et les ventes de logements neufs seront notamment à suivre. Vendredi, les investisseurs suivront les revenus et dépenses des ménages (ainsi que l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed), l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements.

Du côté des publications trimestrielles, mardi, à suivre Microsoft, Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, Texas Instruments, Raytheon, Union Pacific, Lockheed Martin, General Electric, Intuitive Surgical, 3M, Paccar, The Travelers Co, Capital One Financial, Halliburton ou D.R. Horton, qui révèleront leurs derniers chiffres.

Mercredi, les opérateurs suivront en particulier le derniers comptes de Tesla, ASML, Abbott Laboratories, AT&T, IBM, Boeing, ADP, ServiceNow, US Bancorp, CSX, General Dynamics, Freeport-McMoran, Lam Research, Hess, Kimberly-Clark, Las Vegas Sands, Nasdaq Inc, Steel Dynamics, Seagate, Teradyne (...). Jeudi, Visa, Mastercard, Comcast, Intel, Marsh & McLennan, Northrop Grumman, Blackstone, Valero, Dow Inc ou Archer-Daniels, dévoileront leurs résultats. Chevron, American Express, Charter Communications, HCA Healthcare et Colgate-Palmolive annonceront vendredi.

Les valeurs

Baker Hughes (-1,5%), le groupe texan de services pétroliers, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2022 des commandes record de 8 milliards de dollars, en augmentation de 32% séquentiellement et de 20% en comparaison de l'an dernier. Les revenus trimestriels ont été de 5,9 milliards de dollars, en hausse séquentielle de 10% et en augmentation de 8% en glissement annuel. Le bénéfice opérationnel ajusté, de 692 millions de dollars, a grimpé de 38% en séquentiel et de 21% en comparaison de l'année antérieure. Le bénéfice ajusté par action a été de 38 cents. Le cash flow des activités opérationnelles a atteint 898 millions de dollars sur le trimestre, alors que le free cash flow a été de 657 millions. Le consensus était de 0,4$ de bénéfice ajusté par action et 6,06 milliards de dollars de revenus.

Spotify (+2%), le groupe suédois de streaming musical coté à Wall Street, a annoncé une réduction des effectifs de 6% environ, confirmant les récentes rumeurs. Daniel Ek, CEO du groupe, a détaillé ainsi des changements d'organisation, dans un environnement économique difficile. Dawn Ostroff, directrice du contenu de Spotify, "a décidé de quitter le groupe". "Je centraliserai la majorité de notre travail d'ingénierie et de produits sous la direction de Gustav (Söderström) en tant que Chief Product Officer et les secteurs d'activité sous la direction d'Alex (Norström) en tant que Chief Business Officer. Je suis heureux de dire que Gustav et Alex, qui travaillent depuis longtemps avec Spotify et ont fait un excellent travail, dirigeront ces équipes en tant que coprésidents, m'aidant efficacement à gérer l'entreprise au quotidien", a ajouté Ek.

Apple (+2,3%), le géant californien de Cupertino, voudrait que l'Inde représente à terme jusqu'à 25% de sa production contre environ 5% à 7% actuellement, a déclaré ce lundi le ministre indien du Commerce. Le groupe à la pomme tente en effet de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Plus de 12 fournisseurs chinois d'Apple auraient été autorisés à se développer en Inde, rapportait d'ailleurs Bloomberg la semaine dernière. Des personnes proches du dossier ont précisé que Luxshare Precision Industry Co, Han's Laser Technology Industry Group, Shenzhen YUTO Packaging Technology Co et une unité de Sunny Optical Technology Group, faisaient partie des entreprises ayant été approuvées par les ministères indiens. Les autorisations ne sont qu'une seule étape sur la voie de l'approbation complète.

Western Digital (+8,6%) et Kioxia progressent dans leurs pourparlers de fusion, indique Bloomberg. Citant des sources, l'agence rapporte que Western Digital et Kioxia ont élaboré une structure approximative pour leur fusion. Selon les termes en cours de discussion, Western Digital scinderait son activité flash et la fusionnerait avec Kioxia, créant ainsi une société cotée en bourse aux États-Unis. Cette société prévoirait également une deuxième cotation au Japon. Une telle combinaison contrôlerait un tiers du marché flash NAND, niveau comparable à celui de Samsung Electronics. Ces 'puces' sont utilisées dans les smartphones, les télévisions et les serveurs de centres de données, ainsi que dans les panneaux d'affichage public.

Salesforce (+3%). Le fonds activiste Elliott Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la firme de logiciels cloud. "Nous sommes impatients de travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui convient à une entreprise de sa stature", a déclaré à Reuters Jesse Cohn, directeur associé chez Elliott, qui a déjà siégé aux conseils de Twitter et d'eBay. Cohn indique qu'il a "un profond respect" pour Marc Benioff, fondateur de Salesforce, et ce qu'il a construit. Rappelons que le co-CEO de Benioff, Bret Taylor, devrait partir ce mois-ci, laissant Benioff comme seul DG de Salesforce. Elliott a réalisé de nombreux investissements axés sur la technologie.

Goldman Sachs (+2,1%). La branche de gestion d'actifs de GS va réduire fortement ses investissements alternatifs, de l'ordre de 59 milliards de dollars, qui pèsent sur ses performances, selon un dirigeant cité par Reuters. Rappelons que la banque avait publié des bénéfices du quatrième trimestre plus faibles que prévu, en retrait de plus de 60%, dans un contexte de recul des revenus de banque d'investissement et de réserves plus importantes que prévu pour les pertes de crédit potentielles.

Microsoft (+1%) va investir encore plus massivement dans OpenAI. Les dernières rumeurs faisaient état d'un investissement supplémentaire potentiel de 10 milliards de dollars dans OpenAI, valorisant l'entreprise 29 milliards de dollars et impliquant des firmes de capital-risque. OpenAI, firme californienne d'intelligence artificielle lancée en 2015 et qui compte Elon Musk parmi ses fondateurs, a connu un fulgurant succès avec son impressionnant chatbot ChatGPT. L'entreprise annonce aujourd'hui une prolongation de son partenariat avec Microsoft. "Cet investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars de Microsoft fait suite à leurs investissements précédents en 2019 et 2021, et nous permettra de poursuivre nos recherches indépendantes et de développer une IA de plus en plus sûre, utile et puissante", explique OpenAI...