Clôture de Wall Street : hésitations, l'inflation préoccupe toujours

(Boursier.com) — La Bourse américaine a débuté la semaine sur une note hésitante, lundi, alors que les investisseurs digèrent la perspective d'une taxe mondiale minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales, notamment les Gafa. L'inflation et la crainte d'une politique monétaire moins accommodante d'ici à la fin de l'année continuent aussi d'inquiéter les marchés. Les opérateurs prendront notamment connaissance cette semaine des chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis, après une forte hausse de 4,2% en avril sur un an.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,36% à 34.630 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,08% à 4.226 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé légèrement de 0,49% à 13.881 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement de 0,7%, 0,6% et 0,5%.

Seuls quatre des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini en terrain positif lundi, la santé (+0,3%), l'immobilier (+0,9%), les services de communication (+0,5%) et les "utilities" (+0,2%). En queue de peloton se trouvaient les matériaux de base (-1,2%), les valeurs industrielles (-0,7%) et les financières (-0,6%). L'indice des technologiques a fini stable (-0,02%) après un début de séance en baisse.

Le cours du pétrole brut léger américain WTI ont marqué le pas lundi, en recul de 0,6% à 69,23$ le baril pour le contrat à terme d'août sur le Nymex, qui reste proche de son plus haut depuis octobre 2018, tandis que le Brent a fléchi de 0,6% à 71,49$ (contrat d'août), tout près de son plus haut depuis deux ans. La semaine dernière, le WTI avait grimpé de 5% et le Brent de 4,6% sur fond de solide reprise économique mondiale. Lundi, l'annonce d'un recul des importations chinoises de brut en mai a cependant pesé sur le brut, ainsi que les craintes d'un retour du pétrole iranien.

Le Bitcoin est resté en berne, cédant en fin de soirée 1,5% sur 24h, autour de 35.400$ sur la plateforme Bitfinex. L'or a repris 0,4% pour terminer à 1.898,80$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

La Fed prépare en douceur les marchés au "tapering"

Sur le marché des changes, l'indice du dollar lâchait en soirée 0,2% à 89,96 points lundi soir, tandis que le rendement du T-Bond à 10 ans est remonté de 1 point de base, à 1,57%. Vendredi, ce taux s'était nettement détendu en réaction aux chiffres mitigés de l'emploi US (559.000 créations d'emplois en mai), susceptibles de décourager la Fed de réduire son soutien à court terme. La prochaine réunion de la Fed est prévue les 15 et 16 juin, mais auparavant, c'est la BCE qui se réunira dès ce jeudi.

Les marchés continuent de se préparer, dans le calme, à un durcissement monétaire très progressif de la Réserve fédérale, qui pourrait commencer à discuter de façon informelle, dès sa réunion de juin, d'un calendrier de réduction de ses achats d'actifs (120 milliards de dollars par mois actuellement). Ce "tapering" pourrait être mis en oeuvre vers la fin 2021, selon des économistes, si la vigueur de la reprise économique se poursuit et si la crise du Covid-190 continue de refluer dans les grandes zones économies mondiales.

Vers une taxation mondiale d'au moins 15% pour les entreprises

En attendant, l'économie mondiale a encore besoin de soutien face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Ce week-end, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a ainsi demandé aux pays du G7 de maintenir leur soutien à l'économie, et a réaffirmé que le phénomène d'inflation sera probablement transitoire. Mme Yellen a aussi jugé que le plan d'infrastructures et de relance de Joe Biden allait être positif pour les Etats-Unis, même s'il menait à une hausse des taux d'intérêt.

Lors d'une réunion à Londres, les ministres des Finances du G7 sont parvenus samedi à un accord de principe sur une réforme fiscale visant à instaurer un impôt minimum mondial d'au moins 15% sur les bénéfices des sociétés. Une telle mesure vise particulièrement les multinationales et parmi elles les grandes valeurs technologiques, dont les pratiques d'optimisation fiscale leur permettent à ce jour d'échapper largement à la taxation...

Aux Etats-Unis, les négociations s'avèrent difficiles entre le président Joe Biden et l'opposition républicaine au sujet de son plan de rénovation des infrastructures. Le président démocrate a repoussé une offre améliorée des Républicains lors de sa dernière réunion, vendredi, avec la sénatrice Shelley Moore Capito. L'offre aurait été majorée de 50 milliards de dollars, mais Joe Biden a estimé qu'elle ne répondait toujours pas à ses objectifs en matière de croissance de l'économie, de réponse à la crise climatique ou de création d'emplois. Les échanges devraient se poursuivre en vue d'un éventuel package plus significatif.

Les signaux restent positifs pour l'économie mondiale

Seul indicateur "macro" du jour aux Etats-Unis, le crédit à la consommation a augmenté de 18,6 milliards de dollars en avril (+5,3% sur un an), en hausse pour le 3e mois, mais un peu moins qu'attendu par les économistes (+20 Mds$). Les crédits non renouvelables (prêts étudiants, crédit automobile...) ont soutenu la tendance (+7,6% sur un an), alors que les crédits renouvelables (cartes de crédit notamment) ont reculé de 2,4% sur un an.

Ailleurs dans le monde, les chiffres chinois du commerce extérieur font ressortir une croissance des importations au plus haut d'une décennie, confirmant la reprise dans la 2e économie mondiale, mais traduisant aussi la hausse des prix des matières premières. D'après les douanes chinoises, les importations ont bondi de 51,1% sur un an, contre +43,1% en avril. Les exportations ont progressé le mois dernier de 27,9% sur un an, après +32,3% en avril. Cependant, les analystes anticipaient un nouveau bond de 32,1%.

L'activité dans les services en Australie est ressortie à des niveaux élevés en mai. En Europe, l'indice Sentix européen de confiance des investisseurs a dépassé les attentes à 28,1, contre 25,5 de consensus. Cet indice de confiance ressort au plus haut de trois ans. En revanche, les commandes industrielles allemandes ont baissé de 0,2% en avril, de manière inattendue, alors que le consensus était +0,4%.

L'indicateur Halifax du prix des maisons au Royaume-Uni a augmenté fortement en mai, tandis qu'en Suisse, le taux de chômage s'est établi à un niveau légèrement inférieur aux attentes le mois dernier.

VALEURS A SUIVRE

Biogen Idec (+38,3%!) a bondi après avoir reçu le feu vert de la FDA américaine pour son traitement de la maladie d'Alzheimer. C'est la 1e fois depuis 2003 qu'un nouveau traitement de cette maladie est autorisé aux Etats-Unis.

Apple (stable). Tim Cook et le management d'Apple ont tenu ce lundi la conférence annuelle des développeurs du groupe californien à la pomme. Le groupe a présenté les nouveautés de son système d'exploitation, iOS 15, qui succédera à iOS 14 cet automne. Par ailleurs, les écouteurs et casques AirPods d'Apple ont été mis en avant, même si Apple n'a pas présenté, comme espéré, la nouvelle génération d'AirPods 3. En attendant, les modèles actuels vont bénéficier d'améliorations (conversations, localisation d'un écouteur perdu, arrivée du Dolby Atmos dans Apple Music).

Alphabet (+0,36%). L'autorité française de concurrence a conclu un accord avec Google (Alphabet) mettant un terme à un litige sur abus de position dominante dans la publicité en ligne, tout en infligeant au groupe de Mountain View une amende de 220 ME...

Facebook (+1,8%), Microsoft (+1,2%), Netflix (stable) ou encore Amazon (-0,2%) n'ont pas souffert de l'annonce de l'accord du G7 sur un taux minimum d'imposition à 15%, visant implicitement les géants du numérique ayant le plus profité des confinements et restrictions sanitaires.

Par ailleurs, Microsoft a obtenu l'accord des autorités US pour le rachat du spécialiste de l'IA et de la synthèse vocale Nuance Communications, opération de 16 milliards de dollars.

Tesla (+1%) a annulé le lancement de la version Plaid+ de son véhicule Model S, qui aurait offert le plus long rayon d'action. La version aurait également été la plus chère de la gamme... Elon Musk a confirmé sur Twitter sa décision, jugeant le modèle Plaid déjà très bien.

Un groupement de private equity comprenant Blackstone (+1,3%), Carlyle et Hellman & Friedman a conclu un accord pour l'acquisition du fournisseur de produits médicaux Medline pour plus de 30 milliards de dollars (34 milliards dette comprise). Le deal marque le retour des LBO.

KKR (-2,2%) est de son côté proche d'un accord pour racheter Atlantic Aviation à Macquarie Infrastructure pour une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars.

Autodesk (-2%). Altium, un groupe software australien coté, a repoussé une offre de 3,9 milliards de dollars d'Autodesk, tout en laissant la porte entrouverte à une offre rehaussée.