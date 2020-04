Clôture de Wall Street : gros rebond dans l'espoir de maîtriser le coronavirus

(Boursier.com) — Dans le sillage de l'Europe, la Bourse de New York a vivement rebondi lundi, les marchés saluant les premiers signes d'un ralentissement de la propagation du coronavirus dans plusieurs pays européens et à New York, épicentre américain de la pandémie. Le pétrole est en revanche reparti en baisse, les pays producteurs ayant reporté une réunion devant entériner une baisse de leur production.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 7,73% à 22.679 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 7,03% à 2.663 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 7,33% à 7.913 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 2,7%, 2% et 1,7%, même si l'agitation des deux précédentes semaines s'est quelque peu calmée.

La volatilité, mesurée par l'indice Vix (aussi appelé "l'indice de la peur") continue de refluer lundi, revenant à 44,9 (-4%), après avoir dépassé les 85 points (un record) courant mars au plus fort de la panique boursière provoquée par le Covid-19.

Plus tôt en Europe, les marchés ont fini en forte hausse, l'indice EuroStoxx 50 regagnant 5% et le CAC 40 rebondissant de 4,61%, après un recul de 4,5% la semaine dernière pour l'indice phare français.

Les marchés américains avaient terminé la semaine passée en berne après la publication d'une explosion du nombre de chômeurs en mars aux Etats-Unis, en raison des mesures de restriction prises pour lutter contre le coronavirus. Après la chute de 30% de indices boursiers en mars, suivi d'un rebond de l'ordre de 20%, les investisseurs espèrent que le pire est désormais passé. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par la banque d'affaires américaine Morgan Stanley.

Selon Mike Wilson, stratégiste actions de MS, "la liquidation forcée d'actifs survenue depuis un mois est derrière nous, et les Etats-Unis ont mené des interventions monétaires et fiscales sans précédent et sans limites". En Bourse, il évoque des "valorisations les plus attractives depuis 2011". Tous ces éléments "confirment notre conviction que le pire est derrière nous dans ce marché baissier cyclique, qui a commencé il y deux ans, et non pas le mois dernier", a affirmé M. Wilson dans une note publiée lundi.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lundi matin sur Twitter "LA LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL!" sans autre commentaire. Un peu plus tôt, il avait aussi tweeté "USA STRONG!" pour vanter la force des États-Unis.

La propagation du Covid-19 semble marquer le pas en Europe et à New York

Malgré les craintes de récession économique à venir, les investisseurs ont préféré voir dans les publication des dernières données sanitaires l'apparition de quelques signes positifs des deux côtés de l'Atlantique. Ce sentiment a cependant été refroidi en fin de soirée par l'annonce de l'entrée du Premier ministre britannique Boris Johnson en unité de soins intensifs à Londres, après l'aggravation de ses symptômes liés au Covid-19.

Depuis vendredi, l'Italie, la France et l'Espagne ont fait état de statistiques montrant que la hausse du nombre de nouveaux cas, de décès et d'hospitalisations en réanimation a ralenti depuis plusieurs jours, même si les chiffres continuent de croître en valeur absolue.

A New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, le gouverneur Andrew Cuomo, a estimé lundi lors de son point presse quotidien, que l'épidémie pourrait avoir atteint un plateau dans cet Etat. Le nombre de décès a augmenté de 599 en 24 heures dans l'Etat, pour atteindre 4.758 morts au total, contre une hausse de 594 dimanche et de 630 samedi. Andrew Cuomo a cependant déclaré que "ce n'est pas le moment de se relâcher" et a prolongé de deux semaines, jusqu'au 29 avril, la fermeture dans l'Etat des écoles et des commerces non-essentiels.

Les Etats continent de soutenir leurs économies

Par ailleurs, au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé lundi un plan de soutien massif d'environ 108.000 milliards de yens (915 MdsE) pour combattre les effets du coronavirus. Dans le cadre de ce plan, plus de 50 MdsE seront versés aux ménages et aux entreprises et l'Etat consacrera en outre, 220 MdsE pour reporter des paiements de taxes.

Plusieurs autres pays ont annoncé de nouvelles mesures budgétaires pour affronter la crise actuelle, dont Singapour et l'Espagne. Aux Etats-Unis, les démocrates du Congrès préparent un nouveau plan, tandis que les ministres des Finances de la zone euro (l'Eurogroupe) se réuniront mardi en vidéoconférence pour tenter de trouver un consensus sur une réponse commune, sur fond de polémique sur l'émission de "coronabonds", des euro-obligations qui mutualiseraient la dette liée au Covid-19.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a progressé lundi de 0,15% à 100,73 points, faisant toujours office de valeur-refuge. L'euro a cédé 0,11% à 1,0796$, tandis que la livre sterling a reculé de 0,3% à 1,2235$ après l'annonce de l'aggravation de l'état de santé de Boris Johnson.

Sur les marchés obligataires, les taux sont remontés, le rendement du T-Bond à 10 ans se tendant de 7 points de base à 0,67%, et le Bund allemand gagnant 2 pdb à -0,43%.

Le marché pétrolier suspendu aux négociations entre pays producteurs

Le marché pétrolier est reparti dans le rouge lundi, après le report d'une réunion de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie, susceptible de déboucher sur une réduction importante de l'offre mondiale afin d'enrayer la chute des cours. Selon la chaîne 'CNBC', lundi, l'Arabie saoudite et la Russie seraient pourtant "très, très proches" d'un accord sur une réduction de la production. La réunion téléphonique entre pays producteurs, initialement prévue lundi, serait désormais programmée pour jeudi.

En attendant, lundi soir, le baril de brut léger américain WTI a perdu 8% à 26,08$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, tandis que le Brent de mer du Nord a lâché 3,1% à 33,05$ pour le contrat à terme de juin. Les cours de l'or noir avaient repris environ 40% en 4 séances la semaine dernière, après que le cours du WTI fut tombé lundi en séance sous les 20$ le baril, au plus bas depuis 18 ans.

Jeudi dernier, Donald Trump avait fait pression sur l'Arabie saoudite et la Russie pour qu'ils acceptent de réduire leur production de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la demande mondiale avant la crise du coronavirus. Riyad ferait cependant pression pour que l'effort soit réparti entre les producteurs y compris les Etats-Unis. Vendredi, le président américain a reçu les patrons des "majors" pétrolières américaines, mais rien n'a filtré de cette réunion.

Apple (+8,7%) a annoncé dimanche avoir mis au point un masque de protection à destination des soignants. En plastique transparent, il couvre la totalité du visage, est entièrement réglable et doit pouvoir se monter en moins de deux minutes. Ce nouvel outil a été mis au point par des "concepteurs de produits, des équipes d'ingénierie et d'emballage, et fournisseurs" du groupe, explique Tim Cook dans un tweet.

Les premiers colis ont été livrés à un hôpital de Santa Clara, en Californie, la semaine dernière. Apple prévoit d'expédier plus d'un million de masques cette semaine et un autre million chaque semaine suivante. Les Etats-Unis doivent être le premier pays à en profiter, mais Apple prévoit d'étendre rapidement la livraison de ces "boucliers" dans d'autre pays. Le groupe a fermé ses 458 de ses magasins de vente au détail en dehors de la Chine pour freiner la Pandémie Covid-19 et exige de ses ingénieurs et concepteurs de travailler à la maison.

3M (+5,1%) et une demi-douzaine d'autres sociétés plus petites, ne produisent actuellement qu'environ 50 millions de masques N95 par mois aux Etats-Unis, alors que les seuls personnels soignants ont besoin de 300 millions de ces équipements chaque mois, selon le Wall Street Journal, alors que les autorités américaines envisageant de préconiser le port d'un masque à l'ensemble de la population. Trump a vivement critiqué 3M, principal producteur américain de masques, en l'accusant de vendre en priorité ses masques N95 (l'équivalent des FFP2 en Europe) à des pays étrangers plutôt que de fournir les hôpitaux américains.

Tesla (+7,5%) a profité d'une recommandation de Jefferies, qui a rehaussé son conseil de 'conserver' à 'acheter' mais ajusté son objectif de 800 à 650 dollars.

Amazon (+4,7%), le géant du commerce en ligne, échangerait avec les firmes Abbott Laboratories (+4,1%) et Thermo Fisher (+7,7%), qui conçoivent des tests de détection du coronavirus, afin de dépister son personnel et de réduire le risque d'infection dans ses entrepôts. Reuters cite à ce propos des documents internes que l'agence a pu consulter.

Berkshire Hathaway (+3,4%), firme de Warren Buffett, fait volte-face dans l'aérien. Le groupe a annoncé avoir cédé 18% de sa participation dans Delta Air Lines (-0,7%) et 4% de ses parts dans Southwest Airlines (+0,5%). American Airlines (+1,17%) a allégé pour un mois le nombre de vols au départ et à destination de New York. Boeing (+19,4%!) prolonge pour sa part jusqu'à nouvel ordre la suspension de sa production dans la région de Seattle...

JP Morgan (+6,4%). Son patron Jamie Dimon n'exclut pas de suspendre le dividende de la banque face à la crise actuelle. Dimon table sur des résultats en baisse sensible en 2020. En revanche, Citigroup (+9,7%), Morgan Stanley (+9,3%) et Goldman Sachs (+7,7%) qui doivent soumettre leurs prévisions de fonds propres à la Fed dans le cadre des tests de résistance, affichent leur volonté de continuer à distribuer des dividendes et mettent en avant la qualité de leurs bilans, selon le 'Financial Times'.