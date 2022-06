Clôture de Wall Street : forte baisse avant l'inflation US, le Nasdaq perd 2,7%

(Boursier.com) — Le climat s'est alourdi jeudi à la Bourse de New York, qui a fini en forte baisse après les annonces de "faucon" de la BCE face à l'inflation, et dans l'attente fébrile des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour mai. Les investisseurs espèrent un début de stabilisation de la hausse des prix, autour de 8,3% sur un an. Les taux d'intérêts se sont encore tendus des deux côtés de l'Atlantique, dans l'anticipation du durcissement de politique monétaire de la BCE et de la Fed ces prochains mois.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,94% à 32.272 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 2,38% à 4.017 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 2,75% à 11.754 pts. Parmi les plus fortes baisses du jour figurent les géants de la "tech", dont Meta Platforms (ex-Facebook) qui a perdu 6,4%, Netflix (-4,9%), Apple (-3,6%), Nvidia (-3,2%) ou encore Intel (-2,9%). Alphabet et Microsoft ont perdu 2% et Amazon a abandonné 4,1%.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi fini en berne, l'Euro Stoxx 50 reculant de 1,7%, le DAX 30 perdant 1,7% à Francfort, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,4%. En Asie, le Nikkei a fini stable (+0,04%) à Tokyo, et en Chine, le Shanghai composite a reculé de 0,76%.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire très attendue, la Banque centrale européenne a confirmé jeudi la fin de ses achats d'actifs dans le cadre de son Programme de soutien face à la pandémie (APP), à la fin du mois de juin. Elle a aussi indiqué qu'elle procéderait à une hausse de son taux de dépôt (maintenu à -0,5% ce jeudi) de 25 points de base en juillet. L'institution a en outre annoncé qu'elle remonterait encore ses taux en septembre, de 25 voire de 50 points de base, selon l'évolution des indicateurs et des anticipations d'inflation.

La BCE hausse le ton face à l'inflation

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a ainsi déclaré que la hausse des taux directeurs prévue pour septembre serait supérieure à 25 points de base si la prévision d'inflation de l'institution pour 2024 est alors égale ou supérieure à 2,1%.

La BCE a nettement relevé ses prévisions d'inflation et a abaissé en parallèle ses attentes pour la croissance dans la zone euro. Christine Lagarde a estimé que "les risques qui entourent les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse", et que "les hausses de prix sont en train de se généraliser à l'ensemble des secteurs d'activité. La guerre en Ukraine et la pandémie en Chine ont clairement aggravé les difficultés d'approvisionnement", a-t-elle ajouté.

La BCE table désormais sur une inflation de 6,8% en moyenne cette année dans la zone euro, contre 5,1% prévu en mars. La prévision pour 2023 est ajustée quant à elle à 3,5% et celle pour 2024 à 2,1%. Quant à la croissance du PIB de la zone euro, elle est désormais attendue à 2,8% cette année (contre +3,7% auparavant), puis à 2,1% en 2023 et à 2,1% en 2024.

L'inflation va-t-elle se stabiliser aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis, la Fed se réunira mardi et mercredi prochain, et devrait relever son principal taux directeur, le taux des "fed funds", d'un demi-point pour le porter dans une fourchette de 1,25%-1,50%. Les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué récemment qu'ils étaient prêts à effectuer au moins une autre hausse d'un demi-point en juillet, et peut-être encore en septembre si l'inflation n'a pas montré de nets signes de ralentissement d'ici là...

Mardi déjà, la Banque centrale australienne (RBA) a effectué un hausse surprise de 50 points de base de son taux directeur (porté à 0,85%), déclarant que l'inflation avait considérablement augmenté et devrait encore progresser.

Dans ce contexte, la publication, ce vendredi, de l'indice des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis sera l'indicateur le plus suivi de la semaine. Les consensus d'économistes tablent sur une stabilisation de la hausse des prix à 8,2% ou 8,3% en mai sur un an, après 8,3% en avril et 8,5% en mars. Sur un mois, les économistes attendent une progression de 0,7% des prix par rapport à avril (contre +0,3% en avril).

Tensions sur les taux, le dollar fait office de refuge

Sur les marchés obligataires, les taux se sont à nouveau fortement tendus jeudi, le rendement du T-Bond à 10 ans gagnant 2 points de base à 3,04%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans gagnait 3 pb à 2,81%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de 8 pb à 1,43%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y a plus de 8 ans ! Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar bondissait de 0,76% jeudi soir à 103,32 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro chutait de 0,88% à 1,0620$, après la réunion de la BCE. L'or a reculé de 0,2% pour terminer à 1.852,80$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex. Le bitcoin pointait jeudi soir à 30.100$, en baisse de 0,3% sur 24h.

Les marchés pétroliers ont marqué le pas jeudi, tout en restant à des niveaux élevés, au-dessus de 120$ le baril. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a cédé 0,5% à 121,51$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août a fléchi de 0,4% à 123,07$ sur l'ICE. Les investisseurs s'interrogent sur la demande chinoise après que Shanghai a annoncé jeudi le re-confinement de 2,7 millions d'habitants samedi pour les dépister pour le Covid-19...

Pas de décision prise sur les surtaxes douanières imposées à la Chine

L'actualité économique américaine était limitée ce jeudi, en attendant l'indice des prix à la consommation vendredi, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, publié également vendredi. Selon le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été un peu plus nombreuses que prévu la semaine dernière, au nombre de 229.000, contre 205.000 attendu par le consensus FactSet.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée mercredi devant la Chambre des représentants, a indiqué que l'administration Biden réfléchissait toujours à la modification ou à la suppression de surtaxes douanières qui avaient été imposées sur des produits chinois sous Donald Trump, qui vont commencer à expirer le mois prochain.

Aucune décision n'a cependant encore prise à ce sujet, a-t-elle dit : "tout cela est à l'étude et "fait l'objet d'un examen approfondi". La baisse ou la suppression de certaines de ces taxes pourrait contribuer à ralentir l'inflation, mais la secrétaire au Trésor s'est montrée sceptique sur ce point : "honnêtement, je ne pense pas que la politique tarifaire soit la panacée en ce qui concerne l'inflation. Les biens ne représentent qu'un tiers de la consommation" des Américains, les deux tiers provenant des services.

Les développements en Chine concernant le Covid laissent les marchés perplexes, avec un élan de réouverture remis en question par la fermeture du district sud-ouest de Shanghai et la réimposition de restrictions dans d'autres parties de la ville pour des tests de masse. Les nouvelles ont éclipsé les meilleures données commerciales de la Chine, avec un excédent commercial du mois de mai annoncé ce matin à 78,8 milliards de dollars contre 53 milliards de consensus FactSet.

VALEURS A SUIVRE

Citigroup (-2,8%) aurait reçu des offres de plusieurs groupes pour son unité mexicaine, indique l'agence Bloomberg. Citant des personnes au courant des pourparlers, l'article rapporte que Grupo Financiero Banorte, Banco Santander, Grupo Financiero Inbursa, German Larrea, le propriétaire de Grupo Mexico, et Banca Mifel ont tous soumis des offres pour Citibanamex, dont la valeur est de l'ordre de 4 à 8 milliards de dollars.

Twitter (-2,2%) envisage un vote des actionnaires sur l'accord avec Elon Musk début août, précise l'agence Reuters. En outre, comme l'a aussi indiqué le Washington Post, le réseau social média aurait enfin accepté de partager avec Musk les données exigées par ce dernier pour évaluer l'ampleur des bots et faux comptes sur la plateforme. Le milliardaire avait auparavant menacé d'abandonner son offre initiale de 44 milliards de dollars si le groupe ne lui fournissait pas les informations nécessaires.

Twitter prévoit donc un vote des actionnaires sur le 'deal Musk', probablement début août, alors que le groupe continue de travailler "de manière constructive" pour conclure un accord avec l'homme le plus riche du monde, ont déclaré mercredi les dirigeants de la société de médias sociaux aux employés. Les avocats de Musk ont averti Twitter lundi qu'il pourrait renoncer à l'acquisition si la société ne fournissait pas les données qu'il recherche sur les spams et les faux comptes. Twitter a déclaré qu'il continuait à partager des informations avec Musk. Une partie de ces données est un ensemble comprenant tous les tweets de la plateforme analysés par différents paramètres, tels que les appareils des utilisateurs ou les profils des comptes qui publient des tweets, selon des personnes proches du dossier citées par Reuters.

Tesla a grimpé de 4% en séance, avant de flancher pour finir en recul de 0,89%. Le groupe d'Elon Musk a vendu 32.165 véhicules électriques fabriqués en Chine en mai, selon les données CPCA (China Passenger Car Association), dont 22.340 unités pour l'export. Cela se compare aux 1 152 véhicules vendus (pour aucun exporté) en avril. L'usine Tesla a interrompu le travail pendant 22 jours à partir de fin mars pour se conformer à un 'verrouillage' à l'échelle de la ville de Shanghai du fait du Covid-19. L'usine, qui fabrique des Model 3 et des Model Y, a rouvert le 19 avril et a repris les exportations le 11 mai.

Nio (-7,6%) a décroché. Le concepteur chinois de véhicules électriques, coté sur la place américaine, a pourtant publié une perte moins lourde que prévu et des revenus supérieurs aux attentes pour son 1er trimestre fiscal. La contraction de la marge brute inquiète toutefois les marchés, alors que les perspectives financières livrées par ailleurs sont mitigées, dans un contexte de volatilité persistante de la chaîne d'approvisionnement et des livraisons, ainsi que de la récente résurgence du covid en Chine. La perte nette trimestrielle ajustée s'est établie à 1,31 milliard de yuans, environ 207 millions de dollars. Les ventes de véhicules ont atteint 9,24 milliards de yuans (1,46 Md$), en augmentation de 25% en glissement annuel et de 0,3% en séquentiel. La marge sur les véhicules a décliné à 18,1% contre 21,2% un an avant.

Bilibili (-14,8%), le groupe chinois de partage de vidéos coté à Wall Street, dévisse. Le groupe vient en effet de faire état d'une perte trimestrielle creusée, plus lourde que prévu, ainsi que de revenus inférieurs aux attentes. Le groupe évoque la résurgence inattendue du covid en Chine et les confinements. Sur le trimestre écoulé, la perte nette s'est donc creusée à 2,3 milliards de yuans, environ 342 millions de dollars, contre 904 millions de yuans un an auparavant. Hors éléments, la perte ajustée par action s'est établie à 4,2 yuans contre 2,5 yuans un an plus tôt. Les revenus ont grimpé tout de même de 29,6% à 5,05 milliards de yuans.

Target (-1,3%), le détaillant discount américain rival de Walmart (-1%), qui alertait en début de semaine sur ses bénéfices, vient pourtant de surprendre en décidant de relever son dividende de 20% ! Le conseil d'administration du groupe a donc déclaré un dividende trimestriel de 1,08$ par titre ordinaire, contre 90 cents auparavant. Le dividende renforcé est payable le 10 septembre aux actionnaires sur les registres à la clôture du 17 août. Ce dividende du troisième trimestre sera le 220e consécutif payé par le détaillant depuis octobre 1967 et son introduction en bourse. C'est aussi la 51e année consécutive de hausse du dividende pour le groupe...

Amazon (-4,1%) continuera à mener des projets ambitieux malgré les conditions du marché, explique Bloomberg. Dans une interview, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré que le ralentissement de la croissance des ventes en ligne et la perspective d'une récession n'empêcheraient pas l'entreprise d'investir davantage dans de gros paris tels que la construction d'une chaîne d'épicerie, le lancement d'une constellation de satellites diffusant Internet, le logiciel Alexa et sa filiale de taxis autonomes Zoox. Jassy est confiant quant aux perspectives des activités de vidéo en streaming d'Amazon, notant que certains des actifs de son studio de cinéma récemment acquis Metro-Goldwyn-Mayer iront très bien avec ce que la société fait en matière de divertissement.

Sur un autre sujet, Jassy précise qu'il reste beaucoup de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale qui ne s'amélioreront pas de sitôt. Amazon passe des commandes auprès de fournisseurs beaucoup plus tôt qu'auparavant et a travaillé pour avoir accès à plus de ports, selon le dirigeant.

Alibaba (-8,1%) a trébuché à Wall Street, alors qu'Ant Group a démenti avoir l'intention de s'introduire en bourse. Les autorités chinoises auraient pourtant accordé au groupe du milliardaire Jack Ma une autorisation provisoire pour relancer son projet d'introduction à Shanghai et Hong Kong, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources au fait du dossier.