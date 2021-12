Clôture de Wall Street : finalement pas de nouveaux records

(Boursier.com) — La fin de séance a été plus hésitante jeudi soir à Wall Street, les trois principaux indices perdant du terrain dans les dernières minutes de cotation. Alors qu'ils étaient bien partis pour battre de nouveaux records historiques, le S&P 500 et le Dow Jones ont finalement terminé en léger repli, après avoir salué des chiffres encourageants pour l'emploi aux Etats-Unis.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones perd donc 0,25% à 36.398 points, et le S&P 500 affiche un léger repli de 0,30% à 4.778 points. La hausse n'a pas tenu non plus pour le Nasdaq, qui perd finalement 0,16% à 15.741 points.

Malgré ce revirement, les trois principaux indices américains sont bien partis pour enchaîner leur troisième année consécutive de progression, avec les plans budgétaires et surtout les politiques monétaires accommodantes. Le S&P 500 gagne pour l'heure près de 28% depuis le début de l'année 2021, le Dow Jones 19% et le Nasdaq Composite près de 23%.

Le pétrole en hausse

Le baril de brut WTI a réduit ses gains et avance de 0,1% à 76,59 dollars. L'once d'or grappille 0,1% à 1.808$. L'indice dollar prend 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin perd 1% environ sur 24 heures à 47.331$...

Les inscriptions au chômage reculent

Les inscriptions au chômage ont enregistré une baisse inattendue aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les données publiées jeudi par le département du Travail qui ne montrent pas pour le moment d'impact sur l'emploi de la flambée des contaminations au COVID-19. Les inscriptions ont atteint 198.000 lors de la semaine au 25 décembre contre 206.000 (révisé) la semaine précédente. Les économistes attendaient en moyenne une hausse à 208.000 inscriptions après une estimation initiale à 205.000 pour la semaine précédente.

L'indice manufacturier PMI de Chicago pour le mois de décembre 2021 est ressorti à 63,1, contre un consensus de 62 et un niveau de 61,8 un mois avant. L'indice signale donc une expansion toujours solide de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Les valeurs

Tesla (-1,5%) rappelle plus de 475.000 de ses voitures Model 3 et S afin de remédier à des problèmes de caméra de recul et de coffre qui augmenteraient le risque d'accident, a déclaré la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence fédérale chargée de la sécurité routière. Il s'agit dans le détail de 356.309 véhicules Model 3 2017-2020 pour des problèmes de caméra de recul et 119.009 véhicules Model S en raison de problèmes liés au capot avant, indique l'agence Reuters.

Biogen retombe de 7% à Wall Street, après un bond de 9,4% mercredi sur des rumeurs d'un intérêt du groupe sud-coréen Samsung pour la "biotech" américaine basée à Cambridge, Massachusetts. Un responsable clé du groupe Samsung a déclaré à MK Health que le rapport du Korea Economic Daily selon lequel le groupe Samsung pourrait acquérir Biogen n'était pas vrai. Le responsable a déclaré à MK Health que le groupe Samsung ne pouvait pas confirmer si des pourparlers entre les deux parties avaient été menés. Samsung Biologics a aussi communiqué, précisant que le rapport de KED était inexact.

Le quotidien Korea Economic Daily, citant des sources au sein de banques d'affaires, indiquait que Samsung serait en négociations pour un achat qui valoriserait Biogen à plus de 50.000 milliards de won, soit environ 42 milliards de dollars. Cela aurait constitué la plus importante acquisition jamais réalisée par le conglomérat sud-coréen.

Walmart (+0,3%) et Sam's Club sont prêts à recevoir et à distribuer les médicaments antiviraux Covid-19 autorisés par la FDA, Paxlovid et Molnupiravir, cette semaine, dans la limite des stocks disponibles. Les médicaments de Pfizer (+1,4%) et Merck (+0,3) ne seront disponibles que dans certains magasins Walmart et Sam's Club dans un nombre limité d'États jusqu'à ce que davantage d'approvisionnement soit disponible.

Johnson & Johnson (+0,4%). Le vaccin contre le Covid-19 de J&J a démontré, selon le groupe pharmaceutique et médical américain, une efficacité de 85% contre l'hospitalisation en Afrique du Sud alors qu'Omicron était dominant. Une analyse distincte a montré que le rappel du vaccin Johnson & Johnson a généré une multiplication par 41 des anticorps neutralisants et une multiplication par 5 des lymphocytes T contre Omicron. La première étude, menée par le South African Medical Research Council (SAMRC), a montré que le booster Johnson & Johnson réduisait le risque d'hospitalisation parmi les travailleurs de la santé en Afrique du Sud, après qu'Omicron soit devenu le variant dominant.

Intel (-0,2%). La firme sud-coréenne SK Hynix a achevé la première phase de son acquisition de l'activité de puces de mémoire flash NAND d'Intel, après avoir reçu les approbations réglementaires de huit pays, dont la Chine. SK Hynix déboursera 7 milliards de dollars sur le prix total de 9 milliards de dollars de l'accord, a déclaré jeudi le numéro deux mondial des puces mémoires.

Micron Technology (-2,4%) a indiqué que le confinement en cours dans la ville chinoise de Xi'an pourrait se traduire par des retards de livraisons de mémoires DRAM.