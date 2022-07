Clôture de Wall Street : finalement en baisse

(Boursier.com) — La bourse de New York qui avait terminé la semaine dernière sur une note optimiste, après de bons chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, n'a finalement pas tenu la route longtemps... En progression initiale de 1% en moyenne ce lundi, le DJ a reperdu 0,69% à 31.071 points, le Nasdaq a cédé 0,81% à 11.360 points, tandis que le S&P500 a glissé de 0,84% à 3.830 points. Certains échos concernant de moindres investissements du côté du groupe Apple en 2023 en raison d'une possible récession mondiale ont fait mauvais effet dans le secteur de la "tech US".

ECO ET DEVISES

Sur les 35 sociétés du S&P-500 qui ont publié leurs résultats, 80% ont fait mieux que prévu par les analystes pour le moment...

Les cours du pétrole remontent ce soir avec un baril de brut léger américain qui regagne 5% à plus de 102 dollars.

Rappelons que deux membres "faucons" de la Fed, Christopher Waller et James Bullard, se sont prononcés, jeudi dernier, en faveur d'une hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci et non de 1%, scénario plus agressif que Wall Street avait commencé à intégrer dans les cours, dans la foulée du dernier rapport brûlant sur l'inflation US...

Le dollar est en repli face à l'euro à 1,0150/$ sur la perspective d'un resserrement monétaire sans doute un peu moins "musclé" que prévu aux Etats-Unis... Les analystes parlent en effet désormais d'une hausse de taux de la Réserve fédérale de "seulement" 75 points de base lors de sa réunion du 27 juillet, des responsables de la banque centrale américaine ayant fait part la semaine dernière de leur opposition à un relèvement plus important malgré l'accélération de l'inflation, la piste des 100 points ayant circulé sur les marchés.

LES VALEURS

Apple : (-2,1%) à 147$. Le groupe de Cupertino pourrait choisir de lever le pied concernant ses investissement massif en anticipant préventivement une période de récession économique l'année prochaine selon certains échos.

Google perd aussi 2,5% avec Microsoft (-1%)

Goldman Sachs (+2,5%) a annoncé une baisse de 48% de son bénéfice au deuxième trimestre dans un contexte de fortes fluctuations des marchés. Le revenu net du groupe a par ailleurs glissé de 23% à 11,86 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et le bénéfice a diminué de près de moitié à 2,8 Mds$, soit 7,73 dollars par action. La gestion d'actifs a pénalisé la banque, avec un revenu net de 1,08 milliard de dollars, soit 79% de moins qu'au deuxième trimestre 2021.

En revanche, les revenus de trading ont bondi de 32% pour atteindre 6,47 Mds$, les revenus tirés du courtage de taux fixes et de matières premières progressant de 55% et ceux du trading action de 11%. Cela a permis au groupe de compenser l'impact subi par ses activités de banque d'investissement...

Bank of America (stable) a publié une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, rattrapé par une baisse des revenus de sa banque d'investissement en comparaison d'une saison hyper-active il y a un an. Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la Bank of America a reculé à 5,93 Mds$, soit 73 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 8,96 Mds$, soit 1,03 dollar par action, un an plus tôt. Face à la correction des bourses et au ralentissement des opérations de fusions et acquisitions, les commissions de l'activité banque d'investissement de Bank of America ont chuté de 47% à 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre.

Ses revenus, nets des intérêts débiteurs, ont progressé de 6% pour atteindre 22,7 milliards de dollars au cours de la même période.

Twitter (+1,8%) reste suivi de près ce lundi, Elon Musk ayant déposé une requête s'opposant à la demande de procès accéléré de Twitter. L'homme d'affaire estime que le tribunal se devait de rejeter la "demande injustifiable" du réseau social... Elon Musk a renoncé il a 10 jours au rachat du groupe, mettant fin à un suspense qui durait depuis de longues semaines. Le patron de Tesla, qui avait menacé de dénoncer l'accord de rachat à 44 milliards de dollars en raison du flou régnant sur les comptes spam et "bot", a finalement mis sa menace à exécution de façon définitive... Pour expliquer sa décision, il a accusé Twitter d'avoir violé ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes...

Delta Air Lines (+3,5%) a annoncé avoir commandé à Boeing (stable) 100 exemplaires de son avion 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars au prix catalogue et avoir posé une option pour 30 appareils supplémentaires. Cette commande a été annoncée dans le cadre du salon de Farnborough.

Le nouvelle commande commencera a être livrée à partir de 2025 et elle permettra à la compagnie aérienne américaine de disposer au total d'une flotte de plus 300 Boeing 737, représentant en volume sa gamme la plus importante après celle des Airbus A320.