Clôture de Wall Street : fin de semaine positive, le Nasdaq rebondit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, le Nasdaq se distinguant par un "rally" dans la dernière heure de cotation, les investisseurs profitant des moindres baisses pour se replacer sur les valeurs de croissance. Les marchés ont apprécié la première conférence de presse de Joe Biden, au cours de laquelle il a doublé ses objectifs de vaccination contre le coronavirus à 200 millions dans les 100 premiers jours de son mandat. Les financières ont salué l'annonce par la Fed de la levée de ses restrictions de distribution de dividendes dans le secteur, ce qui a conforté les marchés dans l'idée que la crise du Covid est en passe d'être surmontée. Enfin, les pétrolières ont été soutenues par un rebond de plus de 4% des cours du brut.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,4% à 33.072 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,7% à 3.974 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini sur un gain de 1,24% à 13.138 pts, après un recul de près de 0,8% en séance. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a pris 1,4%, le S&P 500 a gagné 1,6% et le Nasdaq a cédé 0,6%, limitant la casse mais alignant tout de même sa deuxième semaine de recul.

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont terminé en hausse, malgré le contexte sanitaire toujours pesant en Europe, et les tensions entre l'UE et Londres au sujet des livraisons de vaccins AstraZeneca (+1,8%). L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,89%, et le CAC 40 a avancé de 0,61%. Les marchés ont apprécié la vigueur étonnante de l'indice allemand Ifo sur la confiance des milieux d'affaires allemands en mars. En Asie, le Nikkei a gagné 1,56% et le Shanghai composite a grimpé de 1,6%, dans le sillage de la progression de Wall Street jeudi soir.

Vendredi à Wall Street, dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 progressent, dont l'énergie (+2,6%) suite au rebond du pétrole, les technologiques (+2,5%) et les financières (+1,7%). Parmi les pétrolières, Chevron a pris 2,2% et Exxon Mobil 2,7%. Chez les banques, Bank of America a pris 2,7% (après +2% jeudi) et Citigroup a progressé de 1,8% (après +2,34% jeudi) et JP Morgan a pris 1,6%. Parmi les "techs", Intel a bondi de 4,6%, Cisco Systems de 4% et IBM de 2,5%.

La reprise économique jugée en bonne voie aux Etats-Unis

La Fed a annoncé jeudi soir qu'elle allait lever, après le 30 juin, les restrictions sur les grandes banques américaines relatives aux versements de dividendes et aux programmes de rachats d'actions mises en place à cause de la crise liée à la pandémie de coronavirus.

Au-delà des valeurs bancaires, cette décision a soulagé les marchés qui l'interprètent comme un signe de confiance supplémentaire dans l'économie américaine, dont le président de la Fed Jerome Powell a indiqué ces derniers jours qu'elle s'était reprise plus rapidement que prévu face à la crise du coronavirus, grâce aux mesures de soutien monétaire et budgétaire et à la campagne de vaccination.

Après s'être inquiétés de la brusque poussée des taux d'intérêts depuis un mois, les marchés semblent désormais s'en accommoder, la tendance étant globalement à la détente cette semaine. Le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans a gagné 4 points de base vendredi, à 1,67%, mais il avait fini la semaine dernière à 1,73%, au plus haut depuis la fin 2019. Le taux US à 30 ans est à 2,37% (+2 pb), contre 2,44% vendredi dernier, et 1,64% début 2020.

Les marchés semblent avoir digéré le discours de la Fed, dont les dirigeants ne cessent de marteler qu'il n'est pas question de relever les taux avant que l'économie soit remise de la crise sanitaire. La Fed considère visiblement que l'ajustement actuel sur les taux à long terme ne traduit pas des risques de dérapage inflationniste, mais simplement un retour à la normale après la récession éclair de 2020, provoquée par la crise du coronavirus.

Jerome Powell, le président de la Fed, a précisé jeudi que lorsque le temps sera venu de réduire la voilure, "nous le ferons très progressivement au fil du temps et avec une grande transparence, lorsque l'économie se sera presque complètement rétablie". En cas de hausse durable de l'inflation au-dessus de l'objectif de 2%, la Fed dispose des outils nécessaires pour la juguler, a-t-il estimé.

Joe Biden accélère le programme de vaccination aux USA

Le patron de la Fed a aussi souligné plusieurs fois ces derniers jours que l'économie américaine se redressait plus vite que prévu grâce à la campagne de vaccination contre le coronavirus. Jeudi soir, le président américain Joe Biden, lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction, a mis l'accent sur les vaccins, et vise désormais les 200 millions d'injections dans les 100 premiers jours de son mandat (c'est-à-dire d'ici au 30 avril) au lieu de 100 millions initialement. Joe Biden a en outre annoncé son intention de se représenter à la présidentielle de 2024, après que Donald Trump a fait de même il y a quelques jours...

Le président démocrate a aussi indiqué qu'il détaillerait la semaine prochaine, le vendredi 31 mars, son vaste plan pour les infrastructures à l'occasion d'un déplacement dans la ville industrielle de Pittsburgh. Ce plan de rénovation des infrastructures et de développement des énergies nouvelles, pourrait s'élever à environ 3.000 milliards de dollars, selon la presse américaine. Les marchés attendent avec impatience d'en connaître les détails, et en particulier son financement, qui devrait inclure de la dette supplémentaire, mais aussi des hausses d'impôts sur les entreprises et les ménages les plus aisés, redoutées par Wall Street.

Les revenus des ménages en baisse en février avant l'apport du plan Biden

Sur le plan macro-économique, Wall Street est resté indifférent vendredi à l'annonce d'un plongeon de 7,1% des revenus personnels des ménages en février par rapport à janvier, au moment où les aides fédérales se sont achevées et que le plan Biden de 1.900 milliards de dollars n'était pas encore adopté. Les dépenses personnelles de consommation ont quant à elles baissé de 1%, contre -0,7% de consensus et +3,4% en janvier. Enfin, l'indice ajusté des prix 'core PCE' a augmenté de 0,1%, comme prévu, par rapport au mois antérieur, après un gain de 0,2% en janvier.

Par ailleurs, l'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de mars 2021 est ressorti un peu meilleur que prévu, à 84,9, contre un consensus de 83,3 et une lecture préliminaire de 83.

Enfin, le déficit commercial international de biens s'est creusé à 86,7 Mds$ en février, contre 86 Mds$ de consensus et 84,6 Mds$ en janvier. Les importations ont décliné de 1,4% et les exportations de 3,8%.

Les cours du pétrole rebondissent vendredi à l'issue d'une semaine de yo-yo, les experts craignant que le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur échoué ne dure plusieurs semaines avant de pouvoir dégager le navire. Le contrat à terme de mai sur le baril de pétrole brut WTI reprend 4,5% à 61,19$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent d'échéance mai a avance de 4,4% à 64,69$.

Les cours du pétrole avaient cédé environ 4% jeudi, après un bond de 6% mercredi, et un chute de 6% mardi...

VALEURS A SUIVRE

Microsoft (+1,7%). Les négociations seraient désormais avancées en vue de l'acquisition potentielle de Discord pour un montant de 10 milliards de dollars, voire plus. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question. Le WSJ explique qu'un accord pourrait être conclu dès le mois prochain. Microsoft cherche depuis un certain temps une acquisition susceptible de lui permettre d'atteindre un plus grand nombre de consommateurs. Selon TechCrunch, la levée de fonds de décembre de Discord valorisait la plateforme 7 milliards de dollars. Cette dernière disposerait d'environ 300 millions d'utilisateurs enregistrés. Selon le Wall Street Journal, ses revenus 2020 étaient de 130 millions de dollars contre 45 millions en 2019.

Ford Motor (-0,16%), le constructeur automobile du Michigan, va temporairement fermer certains sites de production face à la cruelle pénurie actuelle de 'puces'. Selon CNBC, Ford va fermer ainsi provisoirement le site de Kansas City qui produit le Ford Transit, jusqu'au lundi 29 mars. Le constructeur va également mettre en veille jusqu'à lundi le site de Dearborn, Michigan, où le groupe fabrique son F-150. D'après CNBC, ces fermetures sont toutefois prises en compte dans la guidance fournie plus tôt cette année par le géant automobile américain... Notons aussi que Ford a offert à 30.000 employés l'option de télétravailler de manière permanente.

Nio (-4,7%), le constructeur chinois de voitures électriques coté à Wall Street, a annoncé une interruption pour cinq jours de la production de son usine d'Hefei en raison de cette même pénurie de semi-conducteurs.

Tesla (-3,3%). Le concepteur chinois de smartphones Xiaomi envisage, selon Reuters, de concevoir des voitures électriques en utilisant l'usine de Great Wall Motor. Xiaomi discuterait ainsi de l'utilisation du site de Great Wall pour la fabrication de véhicules électriques sous sa propre marque. Le marché visé serait le marché de masse, en ligne avec le positionnement global de ses produits électroniques. Great Wall pourrait fournir des services de conseil en ingénierie pour accélérer ce projet. Le partenariat pourrait être annoncé dès le début de semaine prochaine.

Nike a rebondi de 3,3% après sa chute de 3,4% la veille, le groupe faisant partie des sociétés victimes d'une campagne de défiance et de boycott de leurs produits en Chine en raison de leurs prises de positions vis-à-vis de la politique de répression des populations Ouïghoures au Xinjiang. L'allemand Adidas, le suédois H&M, le japonais Uniqlo (Fast Retailing) et vendredi, le groupe de luxe britannique Burberry sont aussi sous le feu des critiques en Chine pour avoir refusé d'acheter du coton du Xinjiang, soupçonné d'être produit par du travail forcé. Ce nouveau sujet de tension commerciale internationale survient alors que les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et la Grande-Bretagne ont imposé lundi des sanctions contre des responsables chinois pour atteintes aux droits de l'homme dans le Xinjiang. Vendredi, la Maison Blanche a mis en garde Pékin contre ces campagnes menées contre des entreprises américaines.

Boeing (-0,9%) pourrait reprendre ses livraisons du 787 cette semaine, croit savoir Bloomberg, qui cite des sources familières de la question. Une livraison initiale serait possible aujourd'hui. Deux à trois appareils seraient acheminés ce mois. Boeing a pour sa part indiqué qu'il s'attendait toujours à reprendre les livraisons de son 787 d'ici la fin du mois. Le groupe entend toutefois prendre le temps nécessaire et n'exclut pas d'ajuster si besoin était ses plans de livraison. D'après Bloomberg, Steven Udvar-Hazy, président d'Air Lease, a précisé que sa compagnie s'attendait à réceptionner un Dreamliner la semaine du 29 mars. Selon les sources de l'agence, United Airlines serait également en première ligne et pourrait recevoir un ou plusieurs 787-9.

Apple (+0,5%), le géant californien de Cupertino, entendrait lancer une Apple Watch durcie pour les athlètes et sportifs utilisant sa smartwatch en environnement extrême. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Bloomberg, citant des sources familières de la question, ayant choisi l'anonymat, les discussions étant privées. Selon l'agence, Apple étudierait en interne ce nouveau modèle afin de cibler différents profils d'acheteurs. La montre en question pourrait être lancée plus tard cette année ou bien en 2022.

GameStop (-1,5%) et AMC (-6,4%) sont restés entourés, alors que le phénomène des 'meme stocks' semble loin d'être terminé à Wall Street. GameStop s'était envolé de près de 53% jeudi soir et AMC de 21%. Les derniers comptes de GME, publiés mardi, sont ressortis inférieurs aux attentes et le groupe va lever des fonds, mais les traders sociaux ne s'arrêtent pas à de tels détails. Il faut tout de... même reconnaître que le groupe affiche une très belle croissance de ses ventes en ligne.

AMC Entertainment, première chaîne américaine de cinémas, portée il y a quelques semaines par les WallStreetBets, puis par la réouverture de ses salles, était retombée en bourse du fait des jauges strictes imposées dans les cinémas et du report de certains blockbusters (de Disney en particulier). Les nouveaux traders sociaux US ont réveillé le dossier hier.

BioNTech (+0,6%), le partenaire allemand de Pfizer (+1,6%) pour le vaccin anti-covid, devrait recevoir l'approbation de l'Union européenne pour l'utilisation des vaccins produits sur son site de Marbourg en Allemagne. C'est ce qu'a affirmé à Reuters une personne familière de la question. Bloomberg confirme cette hypothèse. BioNTech a lancé en février la production sur ce site allemand, qu'il avait acquis auprès de Novartis l'année dernière. Le groupe espérait alors la distribution des premiers vaccins produits sur le site début avril.

Moderna (stable) a reporté la livraison au Canada de plus de 590.000 doses de son vaccin anti-covid du fait de retards dans le processus de contrôle qualité, a annoncé le gouvernement canadien.