Clôture de Wall Street : fin de semaine hésitante, les nuages s'accumulent

(Boursier.com) — Fermeture des frontières face au Covid-19, craintes de blocages au Sénat US sur le plan Biden de 1.900 milliards de dollars, annonces décevantes d'IBM et d'Intel, valorisations boursières élevées... La liste des facteurs de risque augmente à Wall Street, engendrant la prudence vendredi, même si les marchés s'affichent en hausse sur l'ensemble de la semaine. Le pétrole a cédé du terrain, tandis que le dollar a repris des couleurs.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,57% à 30.996 points, alors que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,30% à 3.841 pts, mais que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu à finir en hausse de 0,09% à 13.543 pts, signant ainsi un nouveau record absolu.

Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont progressé respectivement de 0,6%, 1,9% et 4,2%, saluant l'investiture, mercredi, du président américain Joe Biden et la perspective de son plan de relance face à la crise sanitaire.

Du côté des valeurs, IBM (-9,9%) et Intel (-9,3%) ont plombé l'indice Dow Jones. Le premier a déçu sur ses résultats du 4e trimestre, tandis que le second a fait mieux que prévu sur les comptes, mais son nouveau patron a déçu sur sa nouvelle stratégie.

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont fini en baisse (-0,44% pour l'EuroStoxx 50, -0,56% pour le CAC 40), au lendemain d'un sommet européen virtuel, qui a durci les conditions de voyage au sein de l'UE face à la propagation du variant anglais du Covid-19. Ces restrictions, couplées à des couvre-feu et des mesures de confinement font craindre un ralentissement de la reprise économique entamée depuis la brutale récession du printemps 2020.

L'UE et les Etats-Unis imposent des tests PCR négatifs aux voyageurs

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a jugé la situation sanitaire européenne "très grave" et a "fortement déconseillé (...) tous les voyages non essentiels" entre les pays de l'UE. La France a annoncé qu'elle imposera dès dimanche un test PCR négatif au Covid-19 pour tout passager du transport aérien depuis les autres pays européens (c'est déjà le cas pour les passagers arrivant de pays hors UE). La Belgique a de son côté déconseillé à ses ressortissants tout voyage non essentiel à l'étranger jusqu'à la fin février.

Les Etats-Unis ont eux aussi annoncé qu'ils vont exiger un test PCR négatif pour tous les voyageurs internationaux souhaitant prendre un avion vers le territoire américain. La mesure doit entrer en vigueur le 26 janvier prochain. La nouvelle administration Biden s'efforce d'accélérer la campagne de vaccination, après que le nouveau président s'est engagé pendant sa campagne à atteindre les100 millions de vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat. Jusqu'à présent, 17,5 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin.

Même en Asie, où le virus semblait sous contrôle depuis des mois, des signes de résurgence inquiètent désormais. En Chine, Pékin a lancé une vaste campagne de dépistage, tandis que Shanghai va tester l'ensemble de son personnel médical. Les autorités de Hong Kong ont quant à elles choisi de confiner un quartier entier. Selon des sources de presse, Pékin envisage d'annuler les célébrations du Nouvel An Lunaire (semaine du 12 février) pour la 2e année, en raison de la crise sanitaire.

Au plan mondial, le bilan de la pandémie continue de s'alourdir, avec 97,6 millions de cas dans le monde et 2,09 millions de morts, dont plus de 411.000 décès aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé par le coronavirus.

L'adoption du plan de soutien de Joe Biden plus lente que prévu ?

Les marchés financiers surveillent de près les étapes vers l'adoption du plan de soutien budgétaire de 1.900 milliards de dollars présenté par Joe Biden, qui semble se heurter à la réticence de sénateurs républicains qui refusent d'alourdir excessivement le déficit fédéral.

Le Sénat est divisé à 50/50 sièges entre Démocrates et Républicains, et la vice-présidente Kamala Harris dispose d'une voix prépondérante pour faire pencher la balance du côté démocrate. Cependant certains sénateurs démocrates rechigneraient eux aussi à adopter le plan en l'état, ce qui augure de longues discussions...

Le projet comprend 415 Mds$ pour renforcer lutter contre le Covid et distribuer le vaccin, ainsi près de 1.000 Mds$ d'aides directes aux ménages et 440 Mds$ d'aides aux PME et aux municipalités les plus gravement touchées. La majorité des ménages américains recevront des chèques de 1.400 dollars et les allocations chômage seraient relevées de 400$ par semaine, contre 300$ actuellement, et prolongées jusqu'en septembre.

Activité toujours solide aux Etats-Unis, les services flanchent en Europe

Malgré les craintes sur la croissance, les dernier indicateurs macro-économiques sont ressortis supérieurs aux attentes aux Etats-Unis. Ainsi, l'indice d'activité "flash" PMI composite américain est ressorti à 58 en janvier, contre un consensus de marché de 55,5 et après 55,7 en décembre. L'indicateur manufacturier s'est établi à 59,1, contre 56,5 de consensus. L'indicateur des services est ressorti à 57,5 contre un consensus de 53,8. Les deux composantes de l'indice signalent donc une accélération de la croissance en janvier.

Par ailleurs, les reventes de logements existants ont atteint 6,76 millions en décembre, pour un consensus de 6,55 millions et après 6,69 millions en novembre.

En Europe, les ventes de détail ont déçu au Royaume-Uni (+0,3%), et les indicateurs PMI européens sont ressortis contrastés, avec un net fléchissement sur les services, qui ont pâti des mesures de restriction anti-Covid. En France, le PMI manufacturier a atteint 51,5, mais celui des services a reculé à 46,5. En Allemagne, l'indice manufacturier s'est élevé à 57 mais celui des services est ressorti à 46,8.

Sur l'ensemble de la zone euro, le PMI manufacturier flash est ressorti solide à 54,7, mais l'indicateur des services est tombé à 45 (tout chiffre inférieur à 50 signalant une contraction).

Le pétrole corrige, le dollar repart de l'avant

Le pétrole a perdu du terrain vendredi face aux craintes sur la demande liées au regain de l'épidémie de Covid-19 en ce début d'année. Le brut léger américain WTI a cédé 1,6% à 52,27$ le baril (contrat à terme de février sur le Nymex), tandis que le Brent de la Mer du Nord d'échéance mars a reculé de 1,2% à 55,41$.

Les cours ont aussi été mis sous pression par l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis, qui ont augmenté de 4,4 millions de barils pour la semaine achevée le 15 janvier, là où le consensus tablait sur un recul de 2,5 mb.

L'or a reculé de 0,5% à 1.856,20$ (contrat à terme de février sur le Comex), mais le métal jaune a repris 1,4% sur l'ensemble de la semaine.

Sur le marché des changes, le dollar a rebondi après trois séances consécutives de recul. L'indice du dollar (qui reflète son évolution face à 6 devises de référence) pointait vendredi soir à 90,22 points (+0,1%), bénéficiant d'un effet valeur-refuge.

L'euro est resté solide à 1,2170$ (+0,07%), après le statu quo de la BCE, jeudi, et les déclarations de sa présidente Christine Lagarde, qui a réaffirmé que l'institution surveillait l'évolution du taux de change de l'euro, en raison de son impact négatif sur l'inflation. Mme Lagarde a aussi souligné la persistance de risques à court terme sur la croissance, en raison de la résurgence du Covid-19, même si elle a estimé qu'à moyen terme, les risques étaient désormais "moins prononcés" pour l'économie de la zone euro.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans a reculé vendredi de 2 points de base à 1,09%, après avoir atteint le 12 janvier un plus haut depuis mars 2020, à 1,18%, dans l'anticipation d'une reprise de l'inflation à la faveur de la reprise économique post-

VALEURS A SUIVRE

Intel (-9,3%). Après avoir été propulsée de 6,5% jeudi soir par des résultats très supérieurs aux attentes au 4e trimestre, l'action Intel replonge donc vendredi. Les marchés ont été pris à contre-pied par les premières déclarations de son nouveau directeur général, Pat Gelsinger, qui s'est engagé à maintenir une stratégie intégrée, et à fabriquer en interne l'essentiel des microprocesseurs conçus par le géant américain des puces.

Il a certes indiqué qu'il allait externaliser une partie de l'activité de fabrication de puces électroniques, mais il s'est aussi dit "convaincu" que "la majorité des produits 2023" seraient "fabriqués en interne". Etant donné les difficultés du groupe à produire ses puces de nouvelle génération de 7 nanomètres, les analystes tablaient au contraire sur une stratégie d'externalisation massive de sa production de puces. Les concurrents d'Intel ont déjà suivi ce chemin en se concentrant sur la conception et en confiant la production à des fonderies, souvent asiatiques.

Jeudi soir, Intel avait pourtant surpris positivement les marchés dans un premier temps, en publiant des comptes supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre 2020, ainsi que des prévisions optimistes pour le trimestre en cours.

IBM (-9,9%) a annoncé des résultats déprimés au 4e trimestre 2020. Sur l'ensemble de l'année dernière, le bénéfice net a reculé pour la 7ème année consécutive, et les ventes ont fléchi 8 fois sur les 9 dernières années. De quoi justifier l'annonce, à l'automne dernier, d'une scission en deux entités du géant américain des services informatiques en vue d'un recentrage sur le cloud. Au 4ème trimestre, le bénéfice net a reculé à 1,36 Md$, soit 1,51$ par action contre 4,11$ par action lors de la même période de 2019 (-63%). Après ajustements, notamment pour charges de restructuration, le bpa a atteint 2,07$ contre 4,79$ in an plus tôt. Les ventes ont reculé de 6,5% à 20,37 Md$ contre 21,78 Mds$ en 2019. Les ventes du groupe ont désormais reculé 30 fois sur les 34 derniers trimestres. Les analystes s'attendaient à un bpa ajusté de 1,81$ et des ventes de 20,7 Mds$.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le bpa ajusté est tombé à 8,67$ contre 12,81$ en 2019, tandis que les revenus sont ressortis à 73,62 Mds$ contre 77,15 Mds$ en 2019. Début 2020, les analystes espéraient, notamment grâce à l'acquisition de Red Hat, que le groupe parviendrait à dégager un bpa ajusté de 13,30$ sur un chiffre d'affaires de 79,4 Mds$, mais ces prévisions ont été balayées par la crise du coronavirus. En 2021, "Big Blue" subira une cure volontaire d'amaigrissement avec le 'spinoff' prévu de sa division services de gestion d'infrastructures. L'apport de Red Hat et le changement de directeur général, avec l'arrivée d'Arvind Krishna en avril 2020, devraient permettre au groupe de mieux se positionner sur le marché porteur du moment, le "cloud", et en particulier les infrastructures de cloud hybride, ainsi que l'intelligence artificielle.

Seagate (-4,6%), le géant des disques durs et du stockage de données, a annoncé pour son second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes, mais le titre souffre du fait d'une guidance trop courte pour le troisième trimestre fiscal. Sur cette période, le groupe anticipe en effet des revenus de 2,65 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, contre un consensus de marché de 2,67 milliards. Le bénéfice ajusté T3 par action est attendu à 1,30$, plus ou moins 15 cents, contre un consensus de 1,31$. Pour le second trimestre, le groupe de Cupertino a réalisé des revenus de 2,62 milliards, en repli de 3% en glissement annuel, contre 2,55 milliards de consensus. Le bpa ajusté a baissé de 4% à 1,29$, alors qu'il était attendu à 1,1$.

CSX (-4,3%), le groupe ferroviaire américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,04$ à comparer à un consensus de 1$ et un niveau de 99 cents un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé 2,83 milliards de dollars sur le trimestre clos fin décembre, contre 2,89 milliards un an avant. Le groupe dépassé donc de 3% le consensus de place en termes de revenus. Le bénéfice net consolidé trimestriel s'est établi quant à lui à 760 millions de dollars et 99 cents par action, comprenant une charge de 5 cents par titre après imposition pour le remboursement de la dette.

Schlumberger (+0,9%), géant des services pétroliers, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 22 cents, à comparer à un consensus de 18 cents. Les revenus trimestriels ont totalisé 5,53 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 5,26 milliards. Les revenus mondiaux ont donc progressé séquentiellement de 5%. Le bpa ajusté a grimpé de 37% par rapport au troisième trimestre. Le cash flow trimestriel des opérations est ressorti à 878 millions de dollars, alors que le free cash flow dégagé s'est élevé à 554 millions de dollars. Un dividende trimestriel de 0,125$ par titre en cash a été approuvé.

Comcast (-0,9%). Il n'est pas encore temps pour 'No Time to Die'. La sortie mondiale du nouveau James Bond a en effet été repoussée à octobre, ont annoncé hier les producteurs. La première mondiale est attendue désormais le 8 octobre, au lieu du mois d'avril, selon une annonce sur le site officiel James Bond et le compte Twitter correspondant. Le film devait initialement arriver en salles en avril 2020, avant d'être repoussé à novembre 2020 puis à avril. Il s'agit de l'ultime opus de la saga Bond pour l'acteur britannique Daniel Craig.

Pfizer (+0,19%). La Commission européenne va exiger des explications de la part du laboratoire américain au sujet des retards de livraison de son vaccin contre le Covid-19, selon un porte-parole de l'exécutif européen cité par Reuters. "Nous allons demander des clarifications", a indiqué le porte-parole. Pfizer et la Commission avaient auparavant affirmé qu'il n'y aurait plus de ralentissements dans la livraison de doses. Les Etats membres s'inquiètent d'une réduction temporaire de production de Pfizer, qui entend néanmoins l'augmenter ensuite. L'Italie envisage une action en justice.