Clôture de Wall Street : fin de semaine en berne, le Covid-19 affecte l'activité US

(Boursier.com) — La Bourse de New York a reculé pour la 2e séance consécutive, vendredi, le climat des affaires étant assombri par des signes de propagation du coronavirus chinois hors de son foyer principal de la province du Hubei. Comme la veille, les investisseurs se sont rués sur les valeurs refuge que sont les obligations (faisant chuter les taux d'intérêts), et l'or, qui a atteint un nouveau plus haut depuis 7 ans. L'annonce d'une contraction de l'activité économique aux Etats-Unis en février (indice PMI composite) a créé un choc, mettant en lumière les perturbations de la chaîne d'approvisionnement provoquées par le Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28.992 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 1,05% à 3.337 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 1,79% à 9.576 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices américains ont reculé respectivement de 1,4% (DJIA), 1,3% (S&P 500) et 1,6% (Nasdaq).

Parmi les titres les plus touchés par la baisse figurent Nike (-2,2%), Apple (-2,2%) ou encore Microsoft (-3,1%). Coca-Cola (+0,69%) a progressé malgré une révision en baisse de ses résultats attendus pour le trimestre en cours à cause du virus. Le géant des boissons a néanmoins confirmé ses prévisions annuelles, tablant sur un effet provisoire de l'épidémie.

Plus tôt dans la journée, l'indice chinois Shanghai composite a fini dans le vert (+0,3%), toujours soutenu par les mesures de la Banque centrale chinoise pour protéger l'économie de l'épidémie de coronavirus. En revanche, à Hong Kong, le Hang Seng a perdu 1%, au Japon, le Nikkei a cédé 0,4%, et en Corée du Sud, le Kospi a chuté de 1,49%. En Europe, la baisse l'a aussi emporté : -0,6% pour l'EuroStoxx 50 et -0,54% pour le CAC 40.

Le dollar boit la tasse, les taux plongent après les indices PMI

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) a perdu 0,6% à 99,27$ points, plombé par les mauvais indices PMI aux Etats-Unis en février, tandis que l'euro a rebondi de 0,73% à 1,0850$ sur fond d'indicateurs d'activité supérieurs aux attentes dans la zone euro malgré le Covid-19.

A la recherche de sécurité, les investisseurs se sont rués vers les obligations, faisant reculer les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours. Le rendement du T-Bond à 10 ans a ainsi encore cédé 5 points de base, à 1,47%, au plus bas depuis juillet 2016. Le taux du T-Bond à 30 ans a lui chuté à un plus bas historique de 1,92%, après l'annonce d'une chute de l'indice PMI composite sous la barre des 50 en février au Etats-Unis, en contraction pour la première fois depuis octobre 2013 !

L'or a bondi de 1,7% à 1.648,60$ l'once, pour le contrat à terme d'avril coté sur le Comex, montant à son plus haut niveau depuis 7 ans, en janvier 2013.

Le pétrole en revanche fait l'objet de prises de bénéfices après son vif rebond technique des derniers jours. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) cède vendredi 0,9% à 53,38$ (contrat à terme de mars coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a perdu 1,4% à 58,50$ (contrat à terme d'avril).Sur la semaine, le WTI a toutefois rebondi de 2% et le Brent de 2,1%.

L'activité US dans le secteur privé se contracte pour la 1e fois depuis 2013 !

Aux Etats-Unis, l'activité économique du secteur privé s'est contractée en février pour la première fois depuis octobre 2013, plombée par une chute surprise de l'activité dans les services, qui sont le principal moteur de la croissance aux Etats-Unis.

L'indice PMI composite est ainsi tombé à 49,6, alors que les économistes tablaient sur un niveau de 52,5, après 53,1 en janvier. Cet indice traduit donc une contraction de l'activité (une première depuis plus de 6 ans donc !) puisqu'il ressort inférieur à la barre fatidique des 50. Dans le détail, l'indice manufacturier est ressorti en légère expansion à 50,8, contre 51,4 de consensus, tandis que l'indicateur PMI des services a plongé à 49,4, contre 53,3 de consensus de place.

Par ailleurs, les reventes de logements existants sont ressorties au rythme de 5,46 millions d'unités en janvier aux Etats-Unis, en recul de 1,3% par rapport à décembre, mais un peu supérieures au consensus de 5,45 millions.

Le coronavirus progresse en dehors de son foyer d'origine

Sur le front du coronavirus, la province chinoise du Hubei, épicentre de l'épidémie de coronavirus, connaît depuis quelques jours un ralentissement du nombre de cas et de décès, mais d'autres foyers de la maladie commencent à grossir dans d'autres régions de Chine et à l'étranger, notamment en Corée du Sud, ce qui fait craindre l'émergence d'une véritable pandémie, aux conséquences sanitaires et économiques prolongées...

Ainsi, plus de 200 cas de pneumonie due au Covid-19 ont été diagnostiqués dans deux prisons chinoises, dans les provinces de Shandong et de Zhejiang. En outre, une trentaine de nouveaux cas ont été rapportés dans un hôpital de Pékin, ce qui porte le bilan dans la capitale chinoise à 396 cas et quatre décès.

Une centaine de nouveaux cas ont également été décelés en Corée du Sud, qui est le pays le plus touché après la Chine avec 204 cas, dont les 100 confirmés ce vendredi.

Le Covid-19 au programme du G20 Finances ce week-end

En Chine continentale, le bilan s'élève désormais à 75.465 cas et 2.236 décès. A l'échelle mondiale, l'épidémie concerne 26 pays et territoires en dehors de la Chine continentale, et elle a fait 11 morts, selon un bilan établi par 'Reuters'.

Ce week-end, cette crise sanitaire et ses répercussions sur la croissance économique mondiale seront au coeur d'une réunion des ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des pays du G20. La réunion (prévue de longue date) se tiendra samedi et dimanche à Riyad, en Arabie saoudite.

En amont de cette rencontre, le FMI a averti dans une note que l'épidémie de coronavirus pourrait compromettre la reprise "très fragile" de l'économie mondiale. Mais pour l'instant, l'institution multilatérale table sur des effets passagers, touchant surtout la Chine, et maintient sa prévision de croissance mondiale 2020 à 3,3% après 2,9 % l'an dernier.

VALEURS A SUIVRE

Deere (+7%) a publié des comptes supérieurs aux attentes pour son premier trimestre et confirmé dans la foulée ses prévisions annuelles. Le géant américain des engins agricoles a ainsi réalisé, pour le premier trimestre fiscal clos début février 2020, un bénéfice net en augmentation de 4% à 517 millions de dollars, 1,63$ par titre, pour des revenus en déclin de 4% à 7,63 milliards de dollars. Le consensus FactSet se situait pour sa part à 1,27$ de bénéfice par action. Le groupe perçoit des signes de stabilisation du secteur agricole américain, et maintient par conséquent ses estimations pour l'exercice. Deere anticipe un bénéfice 2020 dans une fourchette allant de 2,7 milliards à 3,1 milliards de dollars.

Barnes (-0,18%) a rapporté pour son quatrième trimestre 2019 des ventes de 370 millions de dollars, en retrait de 4% en glissement annuel, avec une décroissance organique comparable. La marge opérationnelle se monte à 16,5% et la marge opérationnelle ajustée à 17,2%. Le bpa GAAP a représenté 80 cents et le bpa ajusté 86 cents (+2% en glissement annuel). Pour 2020, le groupe espère une reprise de la croissance organique à +1-3%, et un bénéfice ajusté par action allant de 3,12 à 3,32$.

Coca-Cola (+0,69%) vient de relever son dividende de 2,5% à 41 cents par titre, dividende payable le 1er avril aux actionnaires enregistrés le 16 mars. Le groupe se dit toujours en mesure d'atteindre ses précédentes anticipations annuelles, même s'il estime que le coronavirus Covid-19 devrait peser sur les résultats du premier trimestre. Sur le T1 fiscal, le géant des soft drinks prévoit un impact de 1 à 2 points sur la croissance organique des revenus et un effet adverse de 1 à 2 cents sur le bénéfice par action. L'impact sur les volumes unitaires serait de 2 à 3 points. En termes de volumes, la Chine représente le troisième marché mondial pour le groupe.

Dropbox (+20% !) a flambé à Wall Street ce vendredi, au lendemain de trimestriels supérieurs aux attentes. Le service de partage de fichiers entend être rentable en GAAP d'ici la fin de cette année. La compagnie fait état d'une forte hausse de nombre d'utilisateurs payants à 14,3 millions, pour un revenu moyen par utilisateur de 125$. La perte nette trimestrielle est ressortie à 6,6 M$ et 2 cents par titre, contre 9,5 M$ et 2 cents par titre un an auparavant. Les revenus se sont améliorés de 19% à 446 millions de dollars. Le consensus était de -3 cents de bpa pour 443 millions de dollars de recettes.

HP Inc (+0,27%) a adopté une 'poison pill' contre l'offre d'acquisition de Xerox (-1,2%). Ce dernier a récemment rehaussé sa proposition pour racheter son rival HP à 24$ par titre, ce qui ne semble toujours pas séduire sa proie. L'implémentation d'un plan de droits de souscription, assorti d'une période d'expiration d'un an, doit empêcher des investisseurs d'amasser plus de 20% du capital de HP. Ainsi, si un groupe parvenait à acquérir 20% des parts, les autres actionnaires seraient en mesure d'acheter des titres additionnels avec décote, diluant aussitôt la détention du potentiel prédateur. HP indique que cette mesure doit inciter Xerox à négocier avec son board avant de tenter d'imposer une combinaison.