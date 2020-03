Clôture de Wall Street : envolée dans l'espoir d'un geste de la Fed !

(Boursier.com) — Wall Street s'est envolé de 4,5% à 5% lundi soir, regagnant près de la moitié du terrain perdu la semaine dernière, sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Les investisseurs tablent désormais sur des actions rapides des banques centrales, à commencer par la Fed, pour amortir le choc créé par l'épidémie de coronavirus, qui continue de s'étendre à travers le monde. L'OCDE a nettement réduit lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2020, à 2,4% contre 2,9% précédemment. Les taux longs américains sont tombés à de nouveaux plus bas historiques, tandis que l'or et le pétrole ont rebondi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 5,09% à 26.703 points, regagnant 1.294 points, sa plus forte hausse en points jamais réalisée en une séance. Il s'agit aussi de la plus forte hausse du DJIA en pourcentage depuis mars 2009. L'indice large S&P 500 a progressé de 4,6% à 3.090 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rebondi de 4,49% à 8.952 pts. La semaine dernière, les trois principaux indices américains avaient abandonné respectivement 12,3%, 11,5% et 10,5%, leur pire performance depuis 2008, en pleine crise de "subprimes".

Plus tôt dans la journée de lundi, l'indice chinois Shanghai composite a rebondi de 3,1% et au Japon, le Nikkei a regagné 0,95%, tandis que les marchés européens se sont stabilisés : +0,28% pour l'EuroStoxx 50 et +0,44% pour le CAC 40.

Le dollar et les taux baissent, l'or et le pétrole rebondissent...

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) a cédé 0,6% à 97,57 points dans l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 mars. L'euro, de son côté, a bondi de 0,97% à 1,1132$.

Les obligations ont fait du yo-yo, d'abord recherchées en tant que placement refuge, avant des prises de bénéfices. Les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours, ont fini stables après avoir nettement baissé en début de journée. Le rendement du T-Bond à 10 ans a ainsi perdu 6 points de base en séance, tombant à 1,08%, avant de finir la journée stable à 1,15%, qui reste son plus bas historique. Le taux du T-Bond à 30 ans est tombé à 1,64% en séance, un nouveau plancher historique, avant de finir à 1,70% (+3 pdb).

L'or, qui avait subi de grosses prises de bénéfices en fin de semaine dernière, a nettement rebondi lundi à 1.594,80$ l'once (+1,8%) pour le contrat à terme d'avril coté sur le Comex.

Les cours du pétrole ont flambé d'environ 4,5% lundi, les marchés espérant des annonces de nouvelles réductions de production lors de la réunion de l'Opep prévue mardi et mercredi à Vienne. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a grimpé de 4,5% à 46,75$ (contrat à terme d'avril coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a repris 4,5% à 51,90$ (contrat à terme de mai). Le WTI a plongé de 16% la semaine dernière, et le Brent a abandonné 13,6% face à la crainte d'une demande atone sur 2020 en raison de la crise du coronavirus.

Alors que les dégâts économiques du coronavirus commencent à se lire dans les dernières statistiques d'activité en Chine comme aux Etats-Unis, les marchés parient sur une intervention rapide des banques centrales, notamment de la Réserve fédérale américaine, afin de soutenir l'économie. Depuis vendredi, les dirigeants des banques centrales ont affirmé leur détermination à apporter du soutien dans le contexte actuel.

Les banques centrales montrent leurs muscles

Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué vendredi que l'institution était prête à agir, tout en soulignant que les fondamentaux de l'économie américaine sont bons. La banque centrale américaine "surveille de près" l'épidémie de coronavirus, et "nous utiliserons tous nos outils et agiront de façon appropriée pour soutenir l'économie", a ainsi assuré le patron de la Fed.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse des taux d'un demi-point aux Etats-Unis le 18 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est désormais... de 100% ! Cette probabilité était quasi nulle il y a un mois, avant que le coronavirus ne se propage hors de Chine. Le taux des fonds fédéraux serait alors ramené entre 1% et 1,25%, contre 1,50% à 1,75% à l'heure actuelle.

Lundi, la Banque du Japon a injecté des liquidités via des opérations de prises en pension (repo) et en achetant des fonds cotés en Bourse (ETF). La Banque d'Angleterre a déclaré lundi travailler "étroitement avec le Trésor et la FCA (le régulateur financier, ndlr) ainsi que nos partenaires internationaux pour s'assurer que tout est mis en oeuvre pour protéger la stabilité financière et monétaire".

En Europe, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a assuré lundi que la Banque centrale européenne se tient prête à "ajuster tous ses instruments" si nécessaire pour faire face à cette crise. De son côté, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, s'est montré plus prudent, jugeant sur 'BFM Business' que "nous sommes mobilisés mais nous devons, en même temps, garder la tête froide". La BCE se tient cependant prête à agir, a-t-il ajouté. "S'il fallait faire d'avantage et que nous avions la conviction que c'est efficace, nous pourrions le faire mais nous n'en sommes pas encore là", a estimé le patron de la BdF.

Goldman Sachs s'attend à des actions coordonnées des banques centrales

Dans une note publiée dimanche, les économistes de Goldman Sachs estiment que la Fed pourrait baisser ses taux directeurs d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 17 et 18 mars, voire avant cette date si nécessaire. Une seconde baisse d'un demi-point interviendrait ensuite au deuxième trimestre, selon GS.

Les économistes de la banque d'affaires américaine s'attendent également à des baisses de taux de la part de nombreuses banques centrales, dont la BCE, la Banque d'Angleterre, et les banques centrales du Canada, d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Inde, la Cotée du Sud et la Suisse.

Ces interventions devraient se dérouler "de façon coordonnée" et peut-être dès cette semaine, estiment les économistes. 'Nous pensons qu'elles (les banques centrales) jugent que l'impact d'un geste coordonné sera plus élevé sur la confiance des marchés que l'impact de la somme de chaque geste individuel".

Réunion téléphonique des ministres des Finances du G7 prévue mardi

Les responsables politiques se mobilisent également. Le ministre français Bruno Le Maire a annoncé lundi que les ministres des Finances du G7 et ceux de l'Eurogroupe auront un entretien téléphonique cette semaine pour "coordonner leurs réponses" face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le président de la Fed Jerome Powell dirigeront une réunion téléphonique avec leurs homologues du G7 mardi matin, heure de Washington, a précisé lundi soir une porte-parole du Trésor américain.

Face à l'extension de l'épidémie de Covid-19, l'OCDE a revu lundi en nette baisse d'un demi-point sa prévision de croissance mondiale pour 2020, tablant désormais sur 2,4% au lieu de 2,9%, ce qui serait son rythme le plus faible depuis la crise financière en 2009. L'épidémie a désormais atteint plus de 90.000 personnes, dont plus de 3.000 sont décédées. Elle semble ralentir nettement en Chine, mais elle se propage rapidement désormais dans le reste du monde. Les Etats-Unis ont fait état de 4 morts supplémentaires lundi soir, ce qui porte à 6 morts le bilan sur leur sol.

L'activité chinoise s'est effondrée en février

En Chine, l'activité économique s'est effondrée en février. L'indice PMI manufacturier officiel a plongé à 35,7 en février contre 50 en janvier, un record depuis que les statistiques existent... Le consensus, déjà pessimiste, était logé à 46. L'activité dans les services a également plongé à 29,6 en février contre 54,1 en janvier...

Sur le plan macro-économique, les indicateurs du jour aux Etats-Unis ont bien mieux résisté, mais ont confirmé un ralentissement de l'activité en février. L'indice PMI manufacturier final américain est ressorti en février à 50,7, contre un consensus de place de 50,8 et après 51,9 en janvier. La lecture "flash" (préliminaire) de l'indicateur de février était de 50,8. L'indice PMI final des services sera publié à son tour mercredi. La lecture "flash" avait montré une forte dégradation en février, avec une chute en zone de contraction, à 49,4, contre 53,3 de consensus de place.

Enfin, les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois de janvier 2020, publiées lundi, sont ressorties en forte progression de 1,8% en comparaison du mois précédent, contre +0,6% de consensus et -0,2% pour le mois antérieur.

VALEURS A SUIVRE

JD.com (+12,4%) a grimpé à Wall Street après les comptes. Le groupe chinois de e-commerce a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus de 24,5 milliards de dollars, en croissance de 27% en glissement annuel, ainsi qu'un bénéfice des opérations de 76,1 millions de dollars à comparer à une perte un an avant. En non-GAAP, le profit est ressorti à 101 millions de dollars, plus que doublé en glissement annuel.

Apple (+9,3%), plus forte hausse du DJIA ce lundi, a flambé pour finir à 298,81$, après une recommandation d'Oppenheimer. Le broker ne pense pas que la crise actuelle aura un impact matériel sur le titre, et conseille ainsi d'acheter 'sur faiblesse'. Le conseil est revu de 'performance en ligne' à 'surperformance', alors que le titre serait donc survendu.

Parmi les plus fortes hausses du DJIA figurent aussi Walmart (+7,6%), UnitedHealth Group (+7,1%) et Microsoft (+6,65%).

Gilead Sciences (+8,7%) a confirmé la rumeur et annoncé l'acquisition de la biotech Forty Seven (+62% !) dans les traitements du cancer pour 4,9 milliards de dollars, 95,5$ par titre en cash. La transaction a reçu l'approbation des deux conseils d'administration. Le prix présente une prime de 96% sur la clôture de Forty Seven jeudi. Bloomberg News avait ensuite fait état d'une 'approche' de Gilead.

Nike (+3,7%) a fermé son siège européen aux Pays-Bas jusqu'à mercredi, suite à la contamination d'un employés, victime du coronavirus.

Twitter (+7,8%). Le fonds spéculatif activiste Elliott Management a renforcé sa participation au capital du réseau social média et fait maintenant pression pour obtenir le départ de Jack Dorsey de la direction générale, selon deux sources proches du dossier citées par Reuters.