Clôture de Wall Street : encore (un peu) plus haut sur le Nasdaq !

Clôture de Wall Street : encore (un peu) plus haut sur le Nasdaq !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street a tourné au ralenti en cette veille de Noël, proche de ses sommets à l'issue d'une demi-séance de bourse, toujours aidé par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les volumes d'échanges sont restés faibles. Le Nasdaq Composite a enchaîné sa neuvième séance consécutive de hausse, à +0,03%, pour atteindre les 8.948 pts, le Standard & Poor's 500 termine stable à 3.222 points et le DJ recule de 0,13% à 28.515 pts.

Le S&P-500 s'achemine vers un gain de 29% depuis le début de l'année et pourrait signer sa plus forte performance annuelle depuis 6 ans, grâce, en outre, aux trois baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et à l'apaisement des craintes de récession.

ECO ET DEVISES

La place américaine reste donc toujours portée par l'amélioration des perspectives sur l'économie mondiale après l'annonce de l'accord de Phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine... Donald Trump a d'ailleurs affirmé ce week-end que les deux pays signeraient "très prochainement" cet accord, alors que Pékin a annoncé de son côté une baisse temporaire des taxes sur toute une série de produits qu'elle importe et dont elle a peur de manquer, à commencer par le porc...

Sur le marché des changes, l'euro revient à 1,1090/$ entre banques. Enfin, le baril de WTI reste soutenu sur les 61$, tandis que le Brent culmine à plus de 67$ le baril.

LES VALEURS

Advanced Micro Devices grimpe de 2,3% après le relèvement de l'avis de RBC sur le dossier

Apple est stable avec Microsoft, Intel et Amazon.

Boeing redonne 1,3% après son bref rebond de 3% hier dans la foulée de l'annonce de la démission de Dennis Muilenburg hier. Après avoir perdu sa casquette de président non-exécutif à la mi-octobre, le directeur général quitte donc le navire Boeing avant la fin de l'année... Il sera remplacé par David L.Calhoun, qui occupera les fonctions de président et de directeur général, à compter du 13 janvier 2020. Lawrence W. Kellner, membre du conseil d'administration, deviendra pour sa part présidente non-exécutive.

Le Conseil d'administration a décidé qu'un changement de direction était nécessaire pour rétablir la confiance dans l'avenir de la Société, alors qu'elle s'efforce de réparer les relations avec les organismes de réglementation, les clients et tous les autres intervenants suite au double crash du 737 MAX et à l'immobilisation au sol de l'appareil depuis mars dernier. "Sous la nouvelle direction de la société, Boeing fonctionnera avec un engagement renouvelé envers une transparence totale, y compris une communication efficace et proactive avec la FAA, les autres organismes de réglementation mondiaux et ses clients", a souligné le groupe de Seattle...

Synthorx (+4,4%) à 70,90$, dépasse le prix d'offre de Sanofi qui a fait part de son intention de lancer une OPA en vue de l'acquisition de la firme californienne au prix de 68 dollars l'action en numéraire. Le rachat de la biotech, approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, avait été annoncé début décembre par le géant pharmaceutique français. Le prix de 68$ par action, conforme à l'accord de fusion, valorise approximativement Synthorx à 2,5 milliards de dollars...

Uber (+0,3%). Le co-fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a vendu plus de 90% de sa participation dans la société californienne au cours des 7 dernières semaines, selon les documents déposés auprès de la SEC. Les ventes ont commencé début novembre, lorsque la période de lock-up a expiré, et se sont poursuivies chaque jour où le marché a été ouvert depuis lors, précise le 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information. L'ancien dirigeant aurait récolté plus de 2,5 Mds$ en cédant quasiment l'intégralité de sa participation...