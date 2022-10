Clôture de Wall Street : encore plombé !

(Boursier.com) — Wall Street a encore terminé en berne ce mardi soir, alors que le FMI vient d'estimer que "la rapide hausse des taux pourrait alimenter un désordre économique global". Le Fonds monétaire international craint que ce contexte de détérioration de la liquidité du marché ne pose un risque en termes de stabilité financière. Néanmoins, le FMI a expliqué aussi que les banques centrales devraient poursuivre la normalisation monétaire pour lutter contre l'inflation... Au final le Dow Jones grappille péniblement 0,12% à 29.239 pts, tandis que le S&P 500 cède 0,65% à 3.588 pts et le Nasdaq recule de 1,10% à 10.426 pts. Les bons chiffres de l'emploi américain publiés en fin de semaine dernière ont balayé une fois de plus les timides espoirs de 'pivot de la Fed'. Jeudi, une statistique retiendra tout particulièrement l'attention, celle des prix à la consommation... D'autres rendez-vous importants sont aussi à suivre demain mercredi, avec l'indice des prix à la production et les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed. Enfin, les ventes de détail et l'indice de confiance de l'Université du Michigan seront révélés vendredi... Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 2,5% à 88,80$.

Ce mardi, l'actualité économique était encore relativement réduite à Wall Street, avec simplement des interventions de Patrick Harker et Loretta Mester de la Fed... Hier, Charles Evans, patron de la Fed de Chicago, n'a pas surpris par son discours, soulignant que le combat contre l'inflation demeurait la première priorité de la Fed, même au prix de pertes d'emplois. Evans dit percevoir quelques signes d'apaisement de l'inflation, avec la réduction des pressions de 'supply chain'. Il juge néanmoins que la Fed doit poursuivre une politique restrictive pour parvenir à stabiliser les prix, condition nécessaire au retour à une plus forte croissance. "Si le chômage augmente, c'est dommage. Si ça monte beaucoup, c'est vraiment très difficile", a déclaré Evans. "Mais la stabilité des prix rend l'avenir meilleur". Il anticipe un certain ralentissement de l'économie, avec un taux de chômage se dirigeant vers 4,4-4,5% - ce qui, selon lui, représente un chiffre plus faible mais pas semblable à une récession.

Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, estime que la banque centrale doit agir délibérément dans un contexte d'incertitude élevée. Intervenant devant la National Association of Business Economics, elle a déclaré que la modération de la demande provoquée par le resserrement de la politique ne serait que partiellement réalisée jusqu'à présent et que l'effet sur les prix pourrait prendre plus de temps. Elle a discuté des signes timides de rééquilibrage du marché du travail, même si le déséquilibre persistant se reflète toujours dans une forte croissance des salaires. Selon la dirigeante, la Fed devrait avancer de manière délibérée et en fonction des données.

La Fed a fait face par ailleurs à de nouvelles critiques hier lundi de la part de la fondatrice d'ARK Investment Management, Cathie Wood. Dans une lettre ouverte aux décideurs de politique monétaire, la dirigeante d'ARK a déclaré qu'elle craignait que les hausses de taux d'intérêt ne soient basées sur des données rétrospectives et ne plongent l'économie dans une "effondrement déflationniste".

Evans a déclaré pour sa part qu'il voyait des signes de ralentissement de l'inflation à mesure que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'atténuaient. Il a préconisé une posture politique où la Fed ramènerait les taux à un niveau restrictif à partir duquel elle pourrait surveiller l'impact des mesures. Evans est un membre non-votant au sein du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux et a déclaré qu'il quitterait son poste au début de l'année 2023.

On comprend donc que les données à venir cette semaine concernant l'inflation seront cruciales : Mercredi, les choses sérieuses commencent avec l'indice des prix à la production du mois de septembre (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur et +8,4% en glissement annuel ; +0,3% hors alimentaire et énergie par rapport au mois d'août). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta sera aussi annoncé le même jour. Neel Kashkari et Michael Barr de la Fed s'exprimeront par ailleurs, juste avant la publication des Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed.

Jeudi, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre sera donc déterminant, alors que les marchés craignent qu'une inflation durablement élevée n'oblige la Fed à poursuivre encore sa politique de durcissement monétaire. Selon le consensus FactSet, l'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an... Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi communiqués jeudi.

Les opérateurs termineront leur semaine avec les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d'août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan, seront aussi communiqués vendredi.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de 80%. Il s'agirait alors de la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive de la Fed, qui porterait la fourchette de taux sur les fed funds entre 3,75 et 4%.

Goldman Sachs (-2,1%) a estimé qu'une capitulation des petits porteurs en bourse était perceptible ou proche, des milliards de dollars étant rapatriés en cash. Faut-il pour autant jouer un rebond du marché ? Rien n'est moins sûr, selon les analystes de la banque d'affaires new-yorkaise. Les experts de la firme estiment en effet qu'il serait trop tôt pour anticiper le fameux et tant espéré 'pivot de la Fed', point d'inflexion de la politique monétaire qui serait suivi d'une politique plus souple.

GS juge que les perspectives économiques américaines ne sont pas encore assez mauvaises pour justifier un changement de politique monétaire. Les fortes fluctuations des taux signifient selon Goldman que les attentes d'un rendement plus élevé des actions par rapport à des actifs relativement plus sûrs ont probablement été abaissées. Les stratèges de la banque préfèrent pour l'instant maintenir une sous-pondération sur les actions. "Avec la hausse des prix de l'essence et jusqu'à ce qu'un ensemble plus large de données macroéconomiques suggère une faiblesse plus importante de l'économie, nous pencherions généralement contre la réévaluation accommodante de la Fed par les marchés", ont écrit les stratèges.

Le resserrement des conditions financières, une escalade potentielle des risques géopolitiques et le mélange actuel de croissance et d'inflation ont maintenu le risque de baisse pour les actions, ont déclaré encore les stratèges de Goldman. Ils avaient déjà averti le mois dernier qu'un pic des rendements américains à deux ans - qui signalerait un tournant dans la politique de la Fed - restait loin d'être atteint et qu'une analyse des épisodes passés suggérait qu'il était préférable de rester sur la défensive.

Dans le même esprit, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, reste prudent concernant les marchés actions, même après une chute de près de 25% du S&P 500 depuis le début de l'année et un plongeon d'un tiers du Nasdaq Composite. "C'est du sérieux", a lancé le dirigeant à propos du contexte économique et financier. Dimon constate que l'économie américaine se porte encore relativement bien à l'heure actuelle et que les consommateurs sont probablement en meilleure forme qu'ils ne l'étaient avant la crise financière de 2008. Interrogé par CNBC, Dimon souligne toutefois que "vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler des perspectives futures, et c'est du sérieux".

Ces commentaires de 'Super Jamie', qui dirige JP Morgan depuis 17 ans et a donc connu de multiples crises en tant que CEO, interviennent alors que les marchés financiers redoutent une récession, du fait de la politique très dure de la Fed pour lutter contre l'inflation. La banque centrale américaine a déjà relevé par trois fois ses taux de 75 points de base, et devrait procéder à un quatrième tour de vis surdimensionné le 2 novembre pour maîtriser la flambée des prix.

Dimon a averti hier lundi qu'un mélange "très, très sérieux" de vents contraires était donc susceptible de faire basculer les États-Unis et l'économie mondiale en récession d'ici le milieu de l'année prochaine. Le directeur général de la plus grande banque des États-Unis, a déclaré que l'économie américain se portait toujours bien à l'heure actuelle et les consommateurs étaient susceptibles d'être en meilleure forme par rapport à la crise financière mondiale de 2008. L'inflation galopante, les taux d'intérêt qui augmentent plus que prévu, les effets inconnus du resserrement quantitatif et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui, cumulés, pourraient donc provoquer la récession aux USA, Dimon ajoutant que "l'Europe est déjà en récession et ils sont susceptibles de pousser les États-Unis dans une sorte de récession dans six à neuf mois". Le patron de JP Morgan se dit convaincu en revanche de la volatilité des marchés. Il a également averti que cela pourrait coïncider avec des conditions financières "désordonnées". A propos des perspectives du S&P 500, Dimon a déclaré que l'indice de référence pourrait encore chuter de 20% supplémentaires, ajoutant que "les 20% suivants seraient beaucoup plus douloureux que les premiers".

Les valeurs financières et bancaires cotées lanceront cette semaine le bal des publications du troisième trimestre. PepsiCo, Infosys et Wipro sont attendus mercredi. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Wells Fargo, BlackRock, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Delta Air Lines, Domino's Pizza et Progressive Corporation publieront jeudi. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, US Bancorp ou First Republic Bank, dévoileront vendredi leurs trimestriels.

Les valeurs

Netflix (-6,8%), dont le cours de bourse est remonté de plus de 30% en quatre mois à Wall Street, mais demeure en recul de 61% depuis le début de l'année, pourrait dégager à terme des revenus publicitaires de plusieurs milliards de dollars avec sa nouvelle formule soutenue par la 'pub'. Doug Anmuth, analyste de JP Morgan, juge que le géant américain du streaming pourrait convertir 7,5 millions d'abonnés à son service soutenu par la publicité, en Amérique du Nord, dès 2023. Cela permettrait au groupe de récupérer 600 millions de dollars de recettes publicitaires sur la zone l'an prochain, chiffres qui pourraient gonfler d'ici 2026 avec l'amélioration de l'exécution du groupe dans la vente publicitaire. A cet horizon, l'analyste juge que Netflix US/Canada pourrait récupérer 22 millions d'abonnés à cette formule, pour 2,65 milliards de dollars de recettes. Ces recettes 'pub' sont critiques, pour relancer la croissance du groupe, compte tenu de l'évolution récente des abonnements.

Delta Air Lines (-1,9%), la compagnie aérienne américaine, a annoncé son intention d'investir dans la startup Joby Aviation (+7,5%), qui ambitionne de développer des taxis électriques aériens. Delta disposera d'un accord exclusif de partenariat de cinq ans avec Joby sur son appareil eVTOL de 'décollage et atterrissage vertical'. Delta va investir 60 millions de dollars dans la startup fraîchement introduite à Wall Street. Les 'taxis aériens' que Joby prévoit de concevoir et d'opérer pourront permettre des trajets courts à partir de et vers les aéroports. Ed Bastian, CEO de Delta, pense proposer aux voyageurs l'opportunité de prendre un véhicule Joby quelque part près de leur domicile ou de leur travail pour se rendre à l'aéroport, ce qui réduirait potentiellement de 50% ou plus le temps de transport.

American Airlines (+1,7%) relève ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre, le dernier signe positif pour l'industrie après qu'un certain nombre de transporteurs américains eurent fait état d'une demande toujours vigoureuse après le 'Labord Day' et une reprise continue des voyages d'affaires. Les revenus de la première compagnie américaine devraient désormais augmenter d'environ 13% par rapport au même trimestre en 2019, contre une guidance antérieure de 10 à 12%. Les capacités de vol sur la période étaient 9,6% inférieures au niveau d'avant la pandémie, proche des perspectives fournies pas le transporteur précédemment (-10%). Quant aux coûts unitaires, ils sont attendus en hausse d'environ 14% par rapport à 2019, dans le haut de la fourchette de prévisions initiales.

Zscaler (-5,3%) trébuche à Wall Street ce jour, le groupe ayant annoncé la démission de son président Amit Sinha, qui va tout de même rester au conseil d'administration. Le leader de la sécurité cloud a indiqué que Sinha avait accepté une position de directeur général au sein d'un autre groupe technologique.

Eli Lilly (+1,1%). Des inspecteurs de la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis, autorité américaine de santé, ont constaté plusieurs nouveaux problèmes de contrôle qualité dans une usine du laboratoire d'Indianapolis, qui faisait déjà l'objet d'une enquête fédérale sur des défauts de fabrication, montre un document du gouvernement dont l'agence Reuters a pris connaissance.

Uber décroche de 10,4% sur les 24$ à Wall Street ce mardi, Lyft accusant également une baisse de 12% et DoorDash rendant 6%. Le secteur VTC et livraison de nourriture souffre en début de séance. Uber a pourtant récemment annoncé avoir résolu son problème de pénurie de chauffeurs. Hier, RBC Capital Markets notait qu'Uber surperformait "significativement" le rival Lyft en termes de temps d'attente et d'offre de conducteurs. Il n'y a pas toutefois d'explication évidente à la chute générale du secteur à Wall Street. Le titre Uber abandonne quelque 46% depuis le début de l'année, après avoir été l'une des vedettes de la période des confinements...