Clôture de Wall Street : encore des records pour le Dow Jones et le S&P 500

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La séance a été hésitante jeudi à Wall Street, les indices se décidant finalement pour la hausse sur le fil, avec de nouveaux records historiques à la clef pour le Dow Jones et le S&P 500. Le Nasdaq aussi a terminé sur une note positive, dopé par les géants de la tech (Facebook, Alphabet, Apple et Amazon notamment).

La Bourse de New York a donc gardé son calme après la hausse plus marquée qu'attendu des prix à la production, qui n'a pas à ravivé les inquiétudes inflationnistes. L'annonce d'un ralentissement de l'inflation américaine mercredi avait déjà atténué les craintes d'une réduction anticipée des mesures de relance par la Réserve fédérale. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé conformément aux attentes, à 375.000.

A la clôture de Wall Street, le DJIA a grapillé 0,04%, cette hausse symbolique lui permettant de battre un troisième record consécutif, à 35.499 points. Même scénario pour le S&P 500, qui a atteint un nouveau sommet à 4.460 points (+0,30%). De son côté, le Nasdaq a gagné 0,35% à 14.816 points.

L'once d'or évolue peu à 1.748$ (-0,3%). L'indice dollar reste sans grand changement face à un panier de devises de référence (+0,1%). Le Bitcoin cède près de 5% à 44.200$.

Les prix à la production grimpent de 7,8% sur un an en juillet

La hausse des prix à la production aux Etats-Unis s'est accélérée plus que prévu en juillet, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester élevée sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

Le département du Travail a annoncé une hausse 7,8% sur un an de l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale, et de 1% par rapport à juin. En juin, l'indice PPI avait augmenté de 1% et de 7,3% sur un an.

L'emploi conforme aux attentes

Sur le plan des indicateurs économiques, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont ressorties à 375.000, en baisse de 10.000, parfaitement en ligne avec les estimations des économistes.

L'AIE abaisse sa prévision de demande pour 2021 à cause du variant Delta

Le baril de Brent cède 0,35% à 71,19 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,4% à 68,97 dollars.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a confirmé jeudi sa prévision d'une forte reprise de la demande mondiale de brut en 2021 et en 2022, malgré les inquiétudes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus, qui a pesé sur les cours ces dernières semaines.

"L'économie mondiale poursuit sa reprise", explique l'Opep dans son rapport mensuel. "Cependant, il reste de nombreux défis à relever, qui pourraient facilement freiner cet élan. En particulier, les développements liés au COVID-19 devront être suivis de près."

Cette position contraste avec celle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui a abaissé ce jeudi ses prévisions de demande pour 2021 à cause du variant Delta.

Les valeurs

eBay (+1,3%). Le géant américain des enchères en ligne a dépassé les attentes de profits au second trimestre, même si la réouverture de l'économie ralentit sa croissance. Au T2, le groupe a réalisé des revenus de 2,68 milliards de dollars en progression de 14%, sa plus faible expansion en quatre trimestres.

Bumble (+6,5%) a dépassé les attentes de revenus hier soir. Le groupe livre par ailleurs une guidance de CA supérieure aux prévisions. L'application de 'dating' basée au Texas a affiché au deuxième trimestre une vive croissance de 38% à 186 millions de dollars, contre 179 millions de consensus. L'application, qui laisse aux femmes faire le premier pas, table pour le troisième trimestre sur des recettes allant de 195 à 198 millions de dollars.

DoorDash (-1,2%). Le spécialiste américain de la livraison de nourriture, aurait, selon 'The Information', mené des discussions en vue d'une acquisition d'Instacart, groupe californien également acteur de la livraison alimentaire. Le montant de la transaction potentielle considérée allait de 40 à 50 milliards de dollars. Les négociations auraient néanmoins échoué durant les semaines récentes, du fait notamment des inquiétudes concernant la capacité d'un tel 'deal' à franchir l'obstacle antitrust. Selon le rapport, Instacart, qui entend s'introduire en bourse dans les prochains mois, aurait pris l'initiative de ces discussions. Le groupe aurait aussi entamé des échanges avec Uber à propos d'un partenariat commercial, tel que celui noué par Uber avec GoPuff. Ces échanges n'auraient pas non plus abouti.

Nio Inc (-3,4%). Le concepteur chinois de véhicules électriques travaillerait selon son CEO sur une nouvelle marque dédiée au marché de masse et concurrente de Volkswagen et Toyota. William Li, le directeur général du constructeur, a donc fait état d'ambitions nouvelles sur le segment grand public. "Nous voulons fournir un meilleur produit et un meilleur service à des prix plus bas que Tesla", avoue le patron de Nio. Pour le second trimestre, le groupe a annoncé hier soir une perte de 102 millions de dollars, réduite de 45% en glissement annuel. Le groupe a livré 21.879 véhicules entre avril et juin, le double de l'an dernier.

Baidu.com (-4%). Le moteur de recherche chinois a annoncé pour son second trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes, mais sans grand relief. La guidance de revenus est par ailleurs ressortie décevante. Sur le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 90 millions de dollars, contre un bénéfice un an avant. Le 'Google chinois' a réalisé des revenus de 4,84 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin, ce qui dépasse légèrement le consensus de marché.

Palantir (+13%). Le spécialiste software américain de l'analyse de données a publié pour son second trimestre fiscal des revenus de 376 millions de dollars, en vive croissance de 49% en comparaison de l'an dernier, contre un consensus de marché de 361 millions de dollars.

Amazon (+0,3). Le géant américain du e-commerce entend augmenter de 20% ses dépenses auprès des fournisseurs basés aux États-Unis cette année. Le groupe de Jeff Bezos a ainsi annoncé ce jeudi qu'il était en bonne voie pour acheter pour plus de 120 milliards de dollars de fournitures et services auprès de plus de 200.000 firmes américaines - essentiellement des petites et moyennes entreprises -, des fabricants de véhicules électriques aux fabricants de cartons en passant par les entreprises de construction et d'ingénierie, ou des fournitures et équipements de bureau. Cette hausse des dépenses ne tient pas compte évidemment des entreprises qui revendent leurs produits sur Amazon. Il s'agit bien de firmes dont les produits et services permettent au colosse du commerce digital de faire fonctionner ses opérations.

Moderna (+1,5%), Pfizer (+2%) et BioNTech (+4,2%) ont repris du terrain après la correction boursière de la veille, déclenchée par les annonces de l'Union européenne, qui étudie de potentiels nouveaux effets secondaires de leurs vaccins contre le Covid-19. La FDA américaine, elle, prévoit d'amender ses autorisations d'utilisation d'urgence des vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna pour permettre aux patients immunodéprimés de recevoir une troisième dose. Des sources proches de la question ont indiqué à NBC News que les amendements d'EUA (utilisation d'urgence) devraient être validés ce jour.