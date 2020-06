Clôture de Wall Street : en progression avec les banques, malgré le Covid-19

Clôture de Wall Street : en progression avec les banques, malgré le Covid-19









(Boursier.com) — Après un démarrage prudent, la Bourse de New York a fini jeudi en hausse de plus de 1%, regagnant une partie du terrain perdu la veille, les investisseurs tentant d'évaluer les risques liés à l'aggravation de la crise sanitaire dans le Sud et l'Ouest des Etats-Unis, notamment au Texas et en Floride. Les bancaires ont bondi alors que les autorités de tutelle s'apprêtent à assouplir la règle Volcker qui limite leurs investissements. Le pétrole a rebondi et le dollar a progressé, tandis que les taux d'intérêts sur la dette souveraine américaine se sont détendus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 1,18% à 25.745 points (après -2,72% mercredi), tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 1,1% à 3.083 pts (-2,59% mercredi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,09% à 10.017 pts, après avoir perdu 2,19% la veille. La cote a été soutenue par les indices S&P sectoriels des financières (+2,7%), de l'énergie (+1,9%) et des technologiques (+1,3%).

Le Texas interrompt son processus de déconfinement

Sur le front sanitaire, plus de la moitié des Etats américains continuent d'afficher ces derniers jours une hausse du nombre de nouveaux cas de coronavirus, notamment au Texas, en Floride, Californie, Arizona, Mississippi et au Nevada, qui ont connu un nombre record de cas ces derniers jours. Le pays a dénombré près de 36.000 cas de plus en 24 heures, pratiquement un record, puisque le pic affiché fin avril s'était affiché à 36.426.

Face à ce rebond des contaminations, le gouverneur républicain du Texas a annoncé jeudi qu'il interrompait le processus de levée des restrictions dans son Etat, et a appelé les Texans a respecter les mesures barrières (masques, lavage des mains, distanciation). Parmi les sujets d'inquiétude, les capacités d'accueil en soins intensifs de la ville texane de Houston, qui sont désormais presque saturées.

La distanciation sociale, "arme la plus puissante" contre le Covid-19

Lors d'une conférence de presse, le Dr Robert Redfield, directeur du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), s'est dit jeudi "très inquiet de la situation qui pourrait survenir en automne, lorsque la grippe et le coronavirus seront présents simultanément". Il a appelé les Américains a respecter les mesures de distanciation sociale, notre "arme la plus puissante" et a prévenu que le CDC avait constaté que les formes graves du virus touchaient désormais des populations plus jeunes et pas seulement les plus de 65 ans. L'organisme a élargi sa liste des maladies qui rendent le Covid-19 encore plus dangereux pour ceux qui le contractent.

Le CDC a estimé qu'environ 24 millions d'Américains (10 fois plus que ceux révélés par les tests) pourraient avoir été contaminés, soit environ 6% de la population américaine de 330 millions.

Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus endeuillé par la pandémie, la barre des 120.000 morts ayant été franchie lundi. Jeudi soir, le compteur de l'Université américaine Johns Hopkins faisait état de plus de 122.000 décès pour près de 2,4 millions de cas aux USA. Au total, le Covid-19 a tué plus de 484.000 personnes dans le monde et en a contaminé près de 9,5 millions.

Le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage frôle toujours 1,5 million

Outre les craintes sanitaires, les opérateurs ont pris connaissance jeudi d'une batterie de statistiques assez contrastées outre-Atlantique. Ainsi, le marché de l'emploi s'est dégradé plus que prévu la semaine dernière avec 1,48 million d'inscriptions au chômage pour la semaine close au 20 juin, contre 1,38 million de consensus et 1,54 million une semaine auparavant.

Les commandes de biens durables ont en revanche rebondi plus que prévu en mai, bondissant de 15,8% par rapport à avril, contre +10% de consensus et -18,1% en avril. Par ailleurs, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City est ressorti meilleur que prévu en juin, à +1, contre un consensus de -9. Il signale donc une modeste expansion, inattendue, de l'activité manufacturière régionale.

La balance du commerce international de biens pour le mois de mai a en revanche déçu, avec un déficit de 74,3 milliards de dollars, contre -68,2 Mds$ de consensus.

Enfin, la 3e et dernière estimation de la croissance des Etats-Unis au 1er trimestre n'a pas apporté de surprises. Le PIB final s'est ainsi établi à -5% en rythme annualisé, ce qui ressort conforme au consensus et à l'estimation préliminaire. Les dépenses réelles de consommation ont diminué de 6,8%, contre -6,9% de consensus et -6,8% pour l'évaluation préliminaire. L'indice des prix a augmenté de 1,4%, contre +1,5% de consensus et +1,4% pour la précédente estimation.

Pétrole et dollar en hausse, l'or et les taux reculent

Le pétrole a rebondi après avoir plongé de plus de 5% mercredi, dans la crainte d'une reprise économique moins vigoureuse que prévue. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison août a repris jeudi soir 1,9% à 38,72$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août a regagné 1,8% à 41,05$.

L'or a corrigé pour la 2e séance d'affilée, après avoir frôlé mardi les 1.800$ l'once. Le contrat à terme d'août a cédé jeudi 0,30% à 1.770,60$ l'once sur le Comex. Le métal jaune gagne cependant 16% depuis le début de l'année, servant de valeur-refuge.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar a progressé jeudi de 0,26% à 97,40 points, tandis que l'euro a reculé de 0,30% à 1,1217$. Du côté des taux, le rendement du T-Bond à 10 ans a cédé 1 point de base pour revenir à 0,67%.

VALEURS A SUIVRE

Les bancaires ont grimpé après des informations faisant état d'un assouplissement de la règle Volcker : +3,4% pour JP Morgan Chase, +4,5% pour Goldman Sachs, +4,7% pour Wells Fargo, +3,8% pour Bank of America et +3,9% pour Morgan Stanley. Selon la chaîne 'CNBC', qui cite des responsables de la FDIC, l'agence fédérale en charge de garantir les dépôts bancaires, les banques seront bientôt autorisées à investir plus largement dans des fonds de capital investissement. En outre, le montant des garanties en cash pour les opérations sur les dérivés entre filiales d'une même banque sera réduit, ce qui pourrait libérer des milliards de dollars pour l'industrie bancaire.

Toutefois, après la clôture, la Réserve fédérale a fait des annonces moins favorables aux banques. A la suite de ses derniers "stress tests" annuels, le Fed a ainsi plafonné le versement de dividendes par les banques et a suspendu les programmes de rachat d'actions dans le secteur pour le 3e trimestre.

Walt Disney (-0,6%) a reporté les réouvertures de ses parcs à thème et hôtels en Californie, en attendant le feu vert des autorités d'un Etat américain confronté à la remontée des nouveaux cas de Covid-19.

Apple (+1,3%) a annoncé mercredi soir la fermerture de 7 Apple Stores dans la région de Houston, au Texas, en raison de la dégradation de la situation sanitaire dans cet Etat. La semaine dernière, la firme à la pomme avait déjà refermé temporairement des magasins en Floride, en Arizona, ainsi qu'en Caroline du Nord et du Sud, où le nombre de cas de Covid-19 progresse aussi rapidement.

Occidental Petroleum (+3%) a fixé au 1er juillet la date limite de dépôt des offres de reprise de ses actifs dans le Wyoming et le Colorado.

Accenture (+7,6%), géant du consulting, a dévoilé des résultats trimestriels en déclin mais supérieurs aux attentes du consensus. Le bénéfice net a atteint 1,23 milliard de dollars sur le trimestre allant de mars à mai, contre 1,25 milliard un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux près de 11 milliards de dollars, en retrait modéré de 1% en glissement annuel.

Alphabet (+0,59%). Google a annoncé son intention de payer certains groupes de médias australiens, brésiliens et allemands pour la fourniture de contenus "de qualité". Le groupe Internet s'attend à conclure d'autres accords de ce style.

Macy's (-4,1%) va supprimer environ 3.900 postes, soit 3% de ses effectifs, afin de réduire ses coûts alors que le distributeur lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus. La chaîne de magasins basée à New York s'attend à économiser environ 365 millions de dollars grâce à ces licenciements au cours de l'exercice 2020.

Gilead Sciences (-0,58%). L'Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé sous condition l'usage du remdesivir de Gilead chez les patients atteints de Covid-19, ouvrant ainsi la voie à son homologation. L'EMA indique que son comité des médicaments à usage humain a recommandé l'utilisation de ce traitement expérimental chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans atteints par la pneumonie provoquée par le nouveau coronavirus et ayant besoin d'un apport en oxygène.

Boeing (-1%) a souffert après une dégradation de Berenberg, qui a revu sa recommandation à 'vendre' contre 'conserver' du fait de risques de court terme jugés encore élevés concernant la crise sanitaire ou la reprise du trafic aérien et des cadences de production.

Nike (+1,3%), géant des chaussures et accessoires de sport, a progressé avant la publication, après la clôture, de ses derniers résultats financiers trimestriels, pour le quatrième trimestre de l'exercice.