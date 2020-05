Clôture de Wall Street : en ordre dispersé malgré le soutien des "technos"

Clôture de Wall Street : en ordre dispersé malgré le soutien des "technos"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, lundi, les investisseurs se montrant partagés sur le rythme du redémarrage de l'économie mondiale, à l'issue des déconfinements en cours aux Etats-Unis et en Europe. Les valeurs technologiques et de la santé ont soutenu le Nasdaq, ces deux secteurs apparaissant comme les gagnants de la crise actuelle. Des experts et des membres de la Fed mettent cependant en garde contre le risque d'un excès d'optimisme des marchés, et prévoient une reprise économique lente et progressive, sous la menace d'une résurgence du coronavirus, qui reste présent.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,45% à 24.221 points, tandis que l'indice large S&P 500 a grappillé 0,01% à 2.930 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 0,78% à 9.192 pts. La semaine dernière, les trois indices (qui avaient reculé pendant 2 semaines) avaient regagné 2,5% pour le DJIA, 3,5% pour le S&P 500, et 6% pour le Nasdaq. Ce dernier est désormais repassé dans le vert depuis le début 2020 (+2,4%). Le Nasdaq surperforme ainsi largement le DJIA, qui perd encore 15% et le S&P 500, qui lâche encore 9,3% depuis le début de l'année.

Parmi les valeurs les plus en vue, le fabricant de puces graphiques Nvidia (+3,2%) a terminé sur un record, après une recommandation positive du broker Needham, tandis qu'AMC Entertainment a flambé de 29,7% après des rumeurs de négociations en vue d'un rachat par Amazon (+1,2%) de cet exploitant de salles de cinéma.

Un taux de chômage proche de 15% aux Etats-Unis

Vendredi, les marchés avaient largement ignoré la publication d'un taux de chômage record de 14,7% aux Etats-Unis en avril, suite à la destruction de 20,5 millions d'emplois en un mois... Ces chiffres avaient toutefois été largement anticipés par les investisseurs, qui préfèrent voir le verre à moitié plein, et spéculer sur une reprise rapide de l'économie au second semestre 2020, comme l'espère aussi l'administration Trump.

Alors que l'Europe (dont la France) et les Etats américains poursuivent leur déconfinement progressif, la situation sanitaire continue de s'améliorer dans l'Etat de New York, le plus touché par la pandémie de Covid-19 outre-Atlnatique. Plusieurs régions de cet Etat ont désormais vu le rythme de l'épidémie ralentir de sorte qu'ils vont pouvoir entamer leur déconfinement à partir de vendredi, selon les critères définis par l'administration Trump.

Aux Etats-Unis, le nombre de décès en 24h est retombé lundi à 668 (après avoir oscillé entre 1.300 et 2.500 par jour la semaine dernière), le bilan le plus faible depuis le 29 mars dernier. Le nombre total de morts a atteint 81.455 pour 1,38 million de cas avérés, selon les données de la CDC, l'agence américaine de prévention des maladies. Dans le monde, le Covid-19 a tué au moins 284.600 personnes.

Des espoirs mêlés d'inquiétude sur l'évolution du Covid-19

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a estimé lundi que "nous voyons le bout du tunnel", soulignant la baisse du nombre d'hospitalisations, d'intubations et de décès dans son Etat. Il a ajouté qu'un certain nombre d'entreprises pourront rouvrir dans les régions où le virus circule désormais moins activement, dont les chantiers de BTP, les cinémas en drive-in, certains commerces de détail et certaines activités de loisirs. En revanche, dans la ville de New York, le maire Bill de Blasio a annoncé lundi que le confinement serait prolongé jusqu'en juin.

Alors que l'activité commence à reprendre un peu partout dans le monde, certains stratégistes ainsi que des membres de la Fed mettent en garde les marchés contre des anticipations trop élevés pour la reprise à venir, même si tous les experts tablent sur un redémarrage de l'économie à partir du 3e trimestre. En outre, la réapparition de foyers d'infection localisés en Chine, à Wuhan, et en Corée du Sud, à Séoul, incitent à une certaine prudence...

Les infections au nouveau coronavirus ont aussi repris de l'ampleur en Allemagne avec 357 cas supplémentaires en vingt-quatre heures. En France, le nombre de morts est reparti à la hausse lundi soir, avec 263 morts supplémentaires contre 70 la veille, et plusieurs foyers de Covid-19 ont été détectés dans plusieurs régions pendant le week-end précédant le début du déconfinement.

La Fed prudente sur la reprise, Jerome Powell attendu mercredi

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer mercredi sur la situation économique via une visioconférence organisée par l'Institut Petersen. En attendant, de nombreux membres de la banque centrale américaine ont appelé ces derniers jours à la prudence. Le dernier en date, Charles Evans (Fed de Chicago) a estimé lundi que la Fed allait maintenir ses taux à zéro pendant "une longue période", mais il ne s'attend pas à ce qu'elle adopte des taux négatifs. Il a en revanche appelé l'Etat à profiter des taux très bas pour adopter "des mesures à haut rendement social pour aider les Américains".

Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, a estimé de son côté que les Etats-Unis devaient se préparer à des chiffres de l'emploi encore plus désastreux dans les prochains mois, et a lui aussi appelé le Congrès à étudier de nouveaux plans de soutien à l'économie. "Le pire est malheureusement encore à venir sur le front de l'emploi", a-t-il dit dimanche sur la chaîne 'ABC'. "En réalité, ce sont autour de 23 à 24% de personnes qui sont au chômage aujourd'hui et si la reprise est graduelle comme je le pense, ces personnes auront besoin d'aide", a-t-il ajouté.

Ainsi, si l'on se réfère à une mesure large du chômage, incluant les personnes qui ne cherchent pas de travail et le temps partiel forcé, le taux de chômage atteint en avril un niveau record de 22,8%...

La semaine dernière, le numéro deux de la Fed, Richard Clarida, avait lui aussi estimé que la Fed comme le gouvernement seraient amenés à prendre de nouvelles mesures de soutien, en estimant que les Etats-Unis devaient se préparer à des "données économiques très, très, très dures et difficiles", notamment en matière d'emploi.

Vendredi, Loretta Mester, la présidente de la Fed de Cleveland, s'était inquiétée d'un risque de deuxième vague de Covid-19, estimant qu'un retour en arrière (vers le confinement) après la réouverture de l'économie aurait "des effets dévastateurs" sur l'économie. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, avait lui mis en garde jeudi contre le risque de rouvrir trop rapidement l'économie, qui pourrait entraîner une "catastrophe sanitaire" et provoquer une nouvelle "douloureuse contraction du PIB en 2021".

Le pétrole corrige après son envolée de la semaine passée

L'administration Trump ne semble pour l'instant pas très pressée d'adopter de nouveau plan de soutien, après 4 texte de loi déjà votés, dont un plan de 2.200 milliards de dollars, complété en avril par un second plan de 480 Mds$. Le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow a indiqué vendredi dans un entretien avec 'Bloomberg' que les experts gouvernementaux de la santé planchaient sur un plan d'urgence en cas de seconde vague de coronavirus, sans autre précision. Il a en revanche affirmé à la presse que l'administration Trump ne négociait pas de nouveau plan de soutien avec le Congrès américain.

Le marché pétrolier est reparti à la baisse lundi sur fond de doutes sur le rythme de la reprise de la demande. Sur le Nymex, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin a cédé 2,4% à 24,14$, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet reperd 4,3% à 29,63$.

Les cours avaient pourtant commencé la séance en hausse, après l'annonce par l'Arabie saoudite que sa compagnie Aramco allait réduire sa production d'un million de barils par jour supplémentaires d'ici à juin. La semaine dernière, les cours du WTI avaient repris 25% et ceux du Brent 17%, sur fond d'espoirs d'une reprise progressive de la demande mondiale et d'annonces de baisses de production par l'Opep+ ainsi que de nombreux groupes pétroliers américains. Aux Etats-Unis, le nombre de puits en exploitation est retombé à 292 la semaine dernière (-33 en une semaine), selon les statistiques hebdomadaires de Baker Hugues. Le 13 mars dernier (avant que le Covid-19 n'affecte les Etats-Unis), le nombre de forages actifs était encore de 683, et fin 2019, il était de 885 !

De son côté, l'or a reculé lundi, retombant sous la barre des 1.700$ l'once. Le contrat à terme de juin coté sur le Comex a cédé 0,94% à 1.697,80$ l'once. Malgré une forte volatilité ces dernières semaines, le métal jaune progresse d'environ 12% depuis le début de l'année, faisant office de valeur refuge.

VALEURS A SUIVRE

Tesla (-1%) n'exclut pas de quitter la Californie, le groupe soulignant être le plus important employeur manufacturier californien avec plus de 10.000 salariés sur son site de Fremont et 20.000 à l'échelle de l'État tout entier. "Nous comprenons les impacts que le COVID-19 a causés et avons la responsabilité de veiller aux moyens de subsistance et à la sécurité de nos employés, dont beaucoup comptent sur nous et sont au chômage depuis des semaines (...). Compte tenu des récentes orientations du gouverneur, étayées par des données scientifiques et des données crédibles sur la santé, la classification par l'État et le gouvernement fédéral de la fabrication de véhicules en tant qu'infrastructure critique nationale, et de notre solide plan de sécurité, Tesla a entamé le processus de reprise des opérations. Nos employés sont ravis de retourner au travail, et nous le faisons en pensant à leur santé et leur sécurité", assure le groupe sur son blog.

Tesla a par ailleurs écoulé en avril 3.635 véhicules en Chine, en recul de 64% par rapport à mars selon la Fédération chinoise des constructeurs (CPCA).

Walt Disney (-1,27%) a rouvert lundi son parc à thèmes de Shanghai, en prenant des précautions sanitaires importantes, dans l'espoir que la crise du coronavirus pourra être surmontée rapidement en Chine. Les cinq autres parcs Disneyland (Hong Kong, Tokyo, Paris, Californie et Floride) restent fermés pour le moment. Le titre du géant américain des loisirs a cependant souffert de l'annonce d'une émission obligataire massive de 11 milliards de dollars, la deuxième opération de ce type pour Disney depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le groupe avait déjà levé 6 Mds$ en mars pour refinancer sa dette et alimenter sa trésorerie. Le groupe a dû accepter des taux d'intérêts en légère hausse pour cette nouvelle émission, selon la revue spécialisée 'International Finance Review' (IFR).

Marriott International (-5,6%), le groupe hôtelier américain, a annoncé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice largement inférieur aux attentes, mais des revenus supérieurs au consensus de marché. Le groupe estime tout de même que la demande s'est stabilisée face à l'épidémie de coronavirus. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a reculé à 31 millions de dollars soit 9 cents par titre, contre 375 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté quant à lui 26 cents, contre un consensus FactSet de 87 cents. Les revenus ont chuté de 7% à 4,68 milliards de dollars, mais le consensus était encore plus bas. Le RevPAR a décroché de 22%. En avril, il s'est même effondré de... 90% ! Le groupe ne fournit pas de guidance compte tenu des incertitudes.

Fiat Chrysler (-2,1%). La Commission européenne validera, ou non, d'ici la mi-juin le projet de fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Selon un document de l'exécutif européen, les deux constructeurs ont demandé l'approbation du régulateur vendredi. Bruxelles peut approuver l'opération, avec ou sans conditions, ou ouvrir une enquête approfondie d'environ quatre mois après la fin de l'examen préliminaire si elle relève d'éventuels problèmes liés à la fusion. Alors que les deux groupes ont annoncé en décembre dernier leur projet de fusion destiné à créer le quatrième acteur mondial du secteur, certains observateurs estiment que la crise pourrait les obliger à en revoir les termes initiaux. Le marché estime néanmoins que ce projet demeure primordial pour la compétitivité des deux sociétés à long terme.

Coty (-8%), concepteur américain de cosmétiques, a annoncé la cession d'une part majoritaire dans son activité de beauté professionnelle / coiffure (Wella, Clairol...) au fonds d'investissement KKR, pour un montant de 4,3 milliards de dollars.

Amazon (+1,2%) ne négocierait finalement pas le rachat d'AMC Entertainment. Contrairement à ce qu'indiquait le 'Daily Mail' ce week-end, le site 'Deadline.com', qui ne cite pas ses sources, affirme que le géant américain du commerce en ligne ne discute pas d'une potentielle acquisition de la chaîne de cinémas en difficultés. Le titre AMC, qui flambait de près de 50% en début de séance, a tout de même encore grimpé de 29,7% après ces nouvelles informations.