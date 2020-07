Clôture de Wall Street : en ordre dispersé, le Nasdaq atteint un nouveau sommet !

Clôture de Wall Street : en ordre dispersé, le Nasdaq atteint un nouveau sommet !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a commencé le second semestre sur une note partagée, le Dow Jones terminant mercredi en léger recul, tandis que le Nasdaq a franchi un nouveau record historique, après des informations encourageantes sur un essai de vaccin anti-Covid-19 testé par le laboratoire Pfizer (+3,2%). Les marchés ont aussi salué aussi l'annonce d'un vif redressement de l'activité manufacturière en juin aux Etats-Unis. Cependant, ils gardent un oeil inquiet sur la hausse des cas de coronavirus dans le pays, avec de nouveaux records quotidiens dans de nombreux Etats, dont la Californie et le Texas.

A la clôture, le Dow Jones a reculé de 0,30% à 25.734 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,50% à 3.115 pts et que le Nasdaq Composite, a grimpé de 0,95% à 10.154 pts, effaçant son précédent record du 23 juin dernier à 10.131 pts.

Sur le deuxième trimestre 2020, achevé mardi, le Dow Jones a rebondi de 17,7%, le S&P 500 a repris 20% et le Nasdaq a flambé de 30,5%. L'indice riche en valeurs technologiques et biotechnologiques progresse désormais de 13% depuis le début de l'année, creusant son écart avec les deux autres indices (-9,8% pour le DJIA et -3,5% pour le S&P 500).

Donald Trump favorable au versement d'une nouvelle aide directe aux Américains

En mars, les indices américains s'étaient effondrés de l'ordre de 35% sous l'effet de la crise du coronavirus, avant de rebondir vivement au 2e trimestre après l'annonce de plans de soutien massifs de la Réserve fédérale et de l'Etat américain.

Mercredi, dans un entretien avec 'Fox Business Network', le président américain Donald Trump s'est prononcé en faveur d'un nouveau versement de chèques en faveur des Américains pour les aider à faire face à la crise du Covid-19. Trump a affirmé "je soutiens un tel projet, du moment que c'est organisé correctement".

"Je soutiens même des montants supérieurs à ceux proposés par les démocrates, mais je veux que ce soit fait correctement. La dernière fois (dans le cadre du plan de 2.200 Mds$ adopté fin mars : ndlr) la procédure décourageait les gens de travailler", a-t-il estimé, suggérant que les prochains versements seraient effectués de façon plus sélective que les premiers, qui avaient été envoyés à tous les Américains gagnant moins de 99.000$ brut par an.

L'économie US a poursuivi son rebond en juin, malgré la pandémie

Sur le front macro-économique, les indicateurs du jour sont allés dans le sens de la reprise, même si le marché de l'emploi s'est montré un peu moins dynamique que prévu en juin dans le secteur privé selon l'étude ADP publiée ce mercredi. Le rapport a ainsi fait état de 2,37 millions de créations d'emplois en juin dans le secteur privé, moins que les 3 millions attendus par le consensus. Mais la véritable surprise est venue des chiffres du mois de mai, qui ont été révisés de façon spectaculaire à la hausse. Ainsi, ce ne sont pas 2,76 millions d'emplois perdus le mois dernier, mais bien 3,065 millions de postes qui ont été créés !

Jeudi, les marchés prendront connaissance du rapport mensuel complet et officiel sur l'emploi en juin, qui sera exceptionnellement publié avec 24h d'avance, vendredi étant férié en raison du week-end de la Fête de l"indépendance.

En même temps que l'emploi, l'activité manufacturière a continué de se redresser rapidement en juin outre-Atlantique, et revient désormais proche de l'expansion : l'indice PMI d'activité manufacturière a ainsi bondi de 10 points en juin, à 49,8, tout près du seuil des 50 qui sépare la contraction de l'expansion. Il est ressorti au-dessus de son estimation flash (49,6) et signale une nette amélioration dans l'industrie manufacturière, bien que toujours en légère contraction. L'autre indicateur manufacturier, l'indice ISM, est de son côté ressorti à 52,6 en juin, en hausse de 9,5 points par rapport à mai (43,1), et au plus haut depuis avril 2019. Le consensus tablait sur un niveau de 49,8.

Vers 100.000 infections au Covid-19 par jour aux Etats-Unis ?

Cette amélioration de la conjoncture fait relativiser la dégradation de la situation sanitaire aux yeux des investisseurs. Le nombre de nouveaux cas augmente dans plus de 30 sur 50 Etats américains depuis deux semaines, notamment en Californie, au Texas et en Arizona.

Le professeur Anthony Fauci, infectiologue très respecté aux Etats-Unis, a dit s'attendre à ce que le nombre de nouveaux cas flambe à 100.000 par jour (contre environ 40.000 actuellement) si les mesures de distanciation sociales ne sont pas scrupuleusement respectées par la population.

Au moins 16 des 50 Etats américains ont été amenés depuis la fin de la semaine dernière à ralentir, voire à interrompre le processus de réouverture de leurs économies, en raison d'une flambée de nouveaux cas de Covid-19, sur fond de polémique croissante sur le non-respect des mesures de distanciation sociale, notamment le port du masque dans les lieux publics.Le coronavirus a désormais fait plus de 127.600 décès aux Etats-Unis pour plus de 2,65 millions de cas.

Donald Trump enfin favorable au port du masque, sans obligation

Mercredi, dans son entretien avec 'Fox Business Network', Donald Trump a assuré qu'il était favorable au port du masque, mais il a répété qu'il ne pensait pas qu'il fallait le rendre obligatoire. "Je ne sais pas si je suis pour l'obligation. Mais je suis tout à fait pour les masques, je pense que les masques sont bons" pour empêcher la transmission du virus, a-t-il déclaré.

Aux Etats-Unis, le port du masque, qui n'a pas été recommandé jusqu'ici par l'administration Trump, est devenu un sujet plus politique que sanitaire. Les partisans du président américain refusent ainsi souvent de porter un masque par principe, au nom de la liberté individuelle, malgré les injonctions des professionnels de santé.

Face à la flambée de la pandémie, de nombreuses personnalités et élus républicains se sont pourtant publiquement prononcés en faveur du port du masque ces derniers jours, et mardi, la banque d'affaires Goldman Sachs s'est lancée dans le débat, en publiant un rapport intitulé "Masques et PIB". Les stratégistes de GS estiment que le port obligatoire du masque pourrait sauver la reprise américaine en cours, en empêchant le recours à de nouvelles mesure de confinement. "Notre analyse suggère que l'économie pourrait profiter grandement d'une telle décision surtout quand on la compare à l'alternative: un retour à un confinement de grande ampleur", estiment ainsi les auteurs du rapport.

Donald Trump" de plus en plus en colère" contre la Chine

Pour l'instant, l'administration Trump reste discrète sur ce sujet qui divise le pays, préférant mettre l'accent sur le rebond de la croissance observé depuis le déconfinement en mai. En outre, Donald Trump a une nouvelle fois blâmé la Chine, se disant mardi soir "de plus en plus en colère" contre Pékin en voyant le lourd bilan de la pandémie de COVID-19 dans le monde et aux Etats-Unis en particulier.

"Quand je regarde la pandémie répandre son horrible visage à travers le monde, y compris les dégâts qui ont été faits aux États-Unis, je deviens de plus en plus en colère contre la Chine", a-t-il ainsi tweeté.

As I Pandemic world, USA, I China. People it, I it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

A l'approche de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, les relations sino-américaines continuent de se tendre, faisant craindre une nouvelle guerre commerciale. Les tensions sont remontées mardi au sujet de la situation de Hong Kong, où la Chine a imposé sa loi de sécurité nationale qui restreint les libertés d'expression dans l'ancienne colonie britannique. Pour protester contre la reprise en main du territoire par Pékin, Washington a annoncé lundi mettre fin à ses exportations de matériel de défense sensible vers Hong Kong. Ce à quoi Pékin a répliqué mardi qu'il y aurait "des représailles" à cette décision.

VALEURS A SUIVRE

* Pfizer a gagné 3,18% après les annonces encourageantes sur son vaccin potentiel contre le coronavirus. L'essai de phase 1 sur le candidat vaccin développé en association avec la biotech allemande BioNTech a montré un bon potentiel d'efficacité et le vaccin a été bien toléré par les patients.

Si les essais de phases 2 et 3 se révèlent fructueux, le géant américain est prêt à servir le monde, et en premier lieu les Etats-Unis avec qu'il a signé un contrat contre plusieurs milliards de dollars de financements. Dans son communiqué, Pfizer assure qu'il peut produire 100 millions de doses d'ici la fin de cette année et plus de 1,2 milliard d'unité de vaccin d'ici la fin 2021.

* Apple (-0,19%). Près d'un Apple Store sur trois aura fermé ses portes d'ici à la fin de la semaine aux Etats-Unis pour cause de forte progression des cas de coronavirus dans le pays. La firme à la pomme a ainsi annoncé mercredi qu'elle allait refermer temporairement 30 magasins supplémentaires d'ici à la fin de la semaine, ce qui portera le nombre d'Apple Stores refermés à 77, sur les 271 qu'exploite le géant de smartphones aux Etats-Unis.

* FedEx s'est envolé de 11,7% après la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu grâce entre autres à la forte augmentation des livraisons à domicile pendant le confinement. Sur les trois mois clos fin mai, le groupe a enregistré un profit net ajusté de 663 millions de dollars ou un bpa de 2,53$ pour des revenus de 17,36 Mds$, en repli de 2,2%. Le consensus tablait sur un bpa de 1,57$ pour des ventes de 16,5 Mds$. Compte tenu de l'incertitude toujours forte autour de l'évolution de la pandémie de coronavirus, la société spécialisée dans le transport international de fret n'a pas fourni de prévisions pour son nouvel exercice.

* Beyond Meat (+5,7%). Le spécialiste du steak végétal poursuit sa conquête de la Chine. Le groupe a annoncé la signature d'un partenariat avec le groupe Alibaba (+0,12%) pour rendre son produit végétal Beyond Burger disponible dans 50 magasins Freshippo à Shanghai à partir de ce week-end. Le fabricant de substituts à la viande est entré en Chine continentale en avril dernier grâce à un partenariat avec Starbucks. Yum China's KFC, Taco Bell et Pizza Hut vendent également des produits Beyond Meat dans plusieurs villes chinoises. "Nous savons que la vente au détail sera un élément essentiel de notre succès en Chine, et nous sommes ravis de marquer cette première étape quelques mois après notre entrée sur le marché", a déclaré le PDG de Beyond, Ethan Brown.

* Constellation Brands bondit de 6,2%. La firme va acquérir l'entreprise de vente directe de vin aux consommateurs Empathy Wines, cofondée par l'entrepreneur Gary Vaynerchuk en 2019. Fondée en 2019, la firme a vendu environ 15 000 caisses de son vin californien emblématique. Aucun détail financier n'a filtré. Le groupe spiritueux a par ailleurs dévoilé des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre alors que ses ventes ont reculé de 6% à 1,96 Md$, contre 1,94 Md$ de consensus.

* Tesla (+3,6% à 1.119,63$) a signé un deuxième record historique d'affilée, ce qui a porté sa capitalisation boursière à 207,5 milliards de dollars. A ce niveau, Tesla "pèse" plus en Bourse que le leader mondial Toyota (si l'on ne tient pas compte des 14% d'actions d'autocontrôle de Toyota). Tesla devrait publier avant la fin de la semaine les ventes de son 2e trimestre. Le consensus du cabinet FactSet table sur 72.000 véhicules immatriculés sur le trimestre avril-juin, dont 61.000 berlines Model 3, après un record de 88.400 véhicules immatriculés au 1er trimestre.

* United Airlines (-0,46%) prévoit d'augmenter d'environ 25.000 le nombre de vols intérieurs et internationaux en août grâce à la reprise progressive de la demande. "Nous ajoutons des vols vers des endroits où nous savons que les clients veulent se rendre, comme les îles et les montagnes où la distance sociale est plus facile", a déclaré Ankit Gupta, qui gère le réseau intérieur de United.

* Boeing (-1,6%) a échoué à soumettre à l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) des documents de certification détaillant les changements apportés au système anti-décrochage MCAS du 737 MAX mis en cause dans deux accidents meurtriers l'an dernier, selon un rapport gouvernemental que Reuters a consulté. Le système MCAS n'était "pas un domaine prioritaire" parce que Boeing l'a présenté à la FAA comme une modification du système de compensation de vitesse qui existait déjà sur l'appareil, avec une portée et une utilisation limitées, est-il écrit dans le très attendu rapport de l'inspecteur général du département américain des Transports. Le document de 52 pages, daté du 29 juin et qui doit être rendu public mercredi, met au jour des erreurs commises à la fois par Boeing et par la FAA dans le développement et la certification du 737 MAX, appareil le plus vendu par l'avionneur américain.

* Macy's (-4,3%) a essuyé une perte nette de 3,56 milliards de dollars sur son premier trimestre fiscal. La chaîne de magasins basée à New York, qui va supprimer environ 3.900 postes, soit 3% de ses équipes, afin de réduire ses coûts, a enregistré une perte ajustée par action de 2,03$ pour des revenus de 3,02 milliards de dollars (-45%) sur les trois mois clos début mai. La société a enregistré une charge de dépréciation de 3,1 Mds$ après avoir modifié ses projections à long terme alors que la pandémie de Covid-19 a ravagé le commerce de détail traditionnel.

"Presque tous les magasins de la société ont maintenant rouvert leurs portes, y compris dans les grandes régions métropolitaines. Les magasins ont continué à enregistrer des performances supérieures aux attentes en mai et juin, et les ventes de l'entreprise dans le domaine du numérique sont restées fortes dans toutes les régions. L'entreprise continue de s'attendre à une reprise progressive des revenus. Nous ne prévoyons pas un autre arrêt complet, mais nous restons flexibles et sommes prêts à faire face à une augmentation des cas au niveau régional", a déclaré le PDG Jeff Gennette.

* General Mills (-2%) a dépassé les attentes du marché sur son quatrième trimestre fiscal grâce à la forte demande d'aliments à domicile pendant la pandémie de coronavirus. La société agroalimentaire a enregistré un bénéfice net de 625,7 millions de dollars, soit 1,02 dollar par action, au cours du trimestre fin mai, contre un profit de 570,2 M$ ou un bpa de 94 cents un an plus tôt. Le bpa ajusté s'est élevé à 1,10$ contre 1,06$ de consensus. Les ventes ont augmenté de 21% à 5,023 Mds$, également supérieures au consensus. "La pandémie COVID-19 a eu un impact profond sur la demande des consommateurs sur les principaux marchés de la société, notamment en entraînant une augmentation sans précédent de la demande de nourriture à domicile et une diminution correspondante de la demande de nourriture hors domicile résultant des efforts pour réduire la transmission du virus", a indiqué la société.