Clôture de Wall Street : en nette hausse !

(Boursier.com) — Wall Street a nettement progressé ce mardi, digérant une série de trimestriels globalement réconfortants, en attendant les chiffres de Microsoft et d'Alphabet... Le S&P 500 grimpe de 1,63% à 3.859 pts, le Dow Jones avance de 1,07% à 31.836 pts et le Nasdaq rebondit de 2,25% à 11.199 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI avance aussi de 1% à 85$. L'indice dollar retombe de 0,9% face à un panier de devises de référence, tandis que le Bitcoin grimpe à 20.122$.

Il n'y a pas eu de grand changement ce jour concernant le contexte de marché, alors que Wall Street vient de s'offrir un joli rebond alimenté par les espoirs de 'pivot de la Fed'... Les acteurs du marché continuent donc d'envisager cette possibilité que la banque centrale US soit plus proche du pivot, c'est-à-dire d'une inflexion dans le processus de hausse des taux directeurs pilotée par la Fed.

En attendant, à plus court terme, à quelques jours du verdict monétaire du 2 novembre, date de la prochaine réunion FOMC, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, la quatrième consécutive, se situe à 96% selon l'outil FedWatch du CME Group. Le taux des fonds fédéraux serait alors porté entre 3,75 et 4%. Toutefois, il y a donc eu un certain recalibrage des attentes de la trajectoire des taux ces derniers jours malgré une autre semaine de "fedspeak" belliciste. Reuters a déclaré que le sentiment se renforçait au sein de la Fed sur la nécessité d'une pause, citant les commentaires de certains des membres comptant pourtant parmi les plus durs, comme James Bullard de la Fed de St. Louis. Ainsi, l'économie aurait besoin de temps pour rattraper le resserrement déjà en cours. Bloomberg a également cité des analystes qui verraient plutôt un geste de 50 points de base en novembre pour donner à la Fed plus de marge de manoeuvre pour augmenter ses taux en 2023 si l'inflation ne baissait pas aussi rapidement que prévu.

Ailleurs dans le monde, l'Ifo allemand s'est légèrement affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2020 après des PMI très faibles lundi, ce qui renforce le risque de récession. Les prix du gaz naturel en Europe continuent de baisser, bien que les attentes d'inflation restent élevées. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak entre officiellement en fonction aujourd'hui en tant que Premier ministre et nommera la formation du gouvernement.

Dans l'actualité économique américaine ce mardi, l'indice S&P Case-Shiller '20-City' des prix des maisons pour le mois d'août a grimpé de 13,1% hors ajustements et en glissement annuel, moins que le consensus qui était de 14%. Il baisse même de 1,6% par rapport au mois précédent. L'indicateur de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) pour le même mois s'est établi en ligne avec les attentes à -0,7% par rapport au mois de juillet (+11,9% sur un an).

Côté indicateurs US, l'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois d'octobre s'est établi à 102,5, contre 105 de consensus FactSet et 107,8 pour la lecture révisée du mois antérieur.

L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Richmond pour le mois d'octobre s'est établi à -10, contre +1 de consensus FactSet et zéro un mois avant. Cet indice signale donc une nette contraction de l'activité manufacturière dans la région.

Tandis que les valeurs chinoises cotées à Wall Street restent chahutées, les États-Unis n'ont indiqué aucun changement dans leur position vis-à-vis de Pékin après le Congrès du PCC, selon Bloomberg. Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a réaffirmé qu'il lutterait avec la Chine sur les questions de sécurité nationale tout en cherchant à coopérer dans des domaines d'intérêt mutuel... Les responsables de l'administration Biden envisagent toujours une éventuelle rencontre entre Biden et Xi en marge du G20 le mois prochain, dans le cadre des efforts visant à maintenir les lignes de communication ouvertes. Cependant, il semble peu probable d'améliorer les relations bilatérales. Le ministère de la Justice a accusé lundi des services de renseignement chinois d'avoir tenté de soudoyer un responsable américain chargé de l'application des lois pour qu'il partage des secrets sur l'enquête criminelle sur Huawei, croit savoir le Washington Post. L'administration Biden a récemment élargi les contrôles à l'exportation de la Chine pour ralentir ses progrès dans la fabrication de puces avancées, et chercherait à élargir les restrictions à l'exportation de technologies. Taïwan restera un autre dossier clé, la réunification étant une priorité de Xi.

La semaine sera chargée à Wall Street du point de vue des résultats trimestriels, avec 165 sociétés du S&P 500 (représentant près de 45% des bénéfices du S&P), y compris tous les grands noms de la technologie. Les annonces vont donc s'accélérer à Wall Street, avec surtout les annonces des MAMAA. Il s'agit du nouvel acronyme des ex-GAFA, GAFAM et FAANG.

Dès ce mardi, après bourse, Microsoft et Alphabet dévoileront leurs derniers résultats financiers. Microsoft a perdu près de 26% cette année et la maison-mère de Google plus de 29%... Visa, Coca-Cola, Texas Instruments, UPS, Raytheon, Chubb, General Electric, 3M, Illinois Tool Works, Sherwin-Williams, Archer-Daniels, Valero, General Motors, Moody's, Twitter, Centene, Biogen, Halliburton, Kimberly-Clark, Corning ou Juniper, annoncent aussi ce jour...

Demain mercredi, Meta Platforms publiera après bourse. Le titre de la maison-mère de Facebook a dévissé cette année de plus de 60%... Thermo Fisher Scientific, Bristol-Myers Squibb, ADP, Boeing, Waste Management, General Dynamics, CME Group, Canadian Pacific Railway, ServiceNow, Boston Scientific, Norfolk Southern, Ford Motor, Hess, Kla Corporation, Krakt Heinz, Hilton Worldwide, Otis Worldwide ou Garmin, publient aussi mercredi.

Jeudi, Apple et Amazon dévoileront leurs derniers chiffres après la clôture de Wall Street. Le titre du colosse de Cupertino a cédé 18% en 2022, tandis que celui du groupe de Jeff Bezos a abandonné 30%. Mastercard, Merck & Co, McDonald's, T-Mobile US, Comcast, Honeywell, Intel, Starbucks, S&P Global, Caterpillar, Anheuser-Busch, Gilead Sciences, Northrop Grumman, Altria, Shopify, Pinterest ou Capital One, annonceront également leurs comptes jeudi...

Les valeurs

General Motors (+3,6%), alors que le groupe a publié pour le troisième trimestre des profits supérieurs aux attentes de marché et des ventes record... GM a affiché un bénéfice trimestriel de 3,3 milliards de dollars, en croissance de 37% en glissement annuel, avec la reprise de la production suite aux problèmes de supply chain. Les revenus se sont envolés à 41,9 milliards de dollars, contre 26,8 milliards un an plus tôt. Le constructeur a réaffirmé ses prévisions. Mary Barra, la directrice générale du groupe, évoque une amélioration des conditions d'approvisionnement et ajoute que GM "gère activement les vents contraires". Le groupe indique avoir reçu 170.000 réservations pour sa nouvelle Chevrolet Silverado électrique. GM estime avoir capturé 8% du marché américain de l'automobile électrique sur le trimestre, avec sa Chevrolet Bolt et le Bolt EUV.

Illinois Tool Works (+2,5%) a annoncé pour son troisième trimestre des revenus de 4 milliards de dollars, en augmentation de 13% en glissement annuel et en croissance organique de 16%, pour un bpa GAAP de 2,35$ en augmentation de 16%. Le bénéfice opérationnel est ressorti au niveau record de 983 millions de dollars, en progression de 16% lui aussi. Le groupe relève sa guidance annuelle de bénéfice GAAP entre 9,45 et 9,55$ par action, alors que la croissance organique sur l'exercice est anticipée entre 11 et 12%.

Coca-Cola (+2,3%) a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos. Le géant des boissons a dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus du troisième trimestre, les hausses de prix ayant contribué à compenser l'inflation continue des coûts. Le bénéfice net a atteint 2,83 milliards de dollars, ou 65 cents par action, contre 2,47 milliards de dollars, ou 57 cents par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action, de 69 cents, a dépassé le consensus FactSet qui était de 64 cents. Les revenus ont augmenté de 10,2% pour atteindre 11,06 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (10,52 milliards). Les volumes unitaires mondiaux ont augmenté de 4%. La croissance organique a été de 16%. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 7% (+18% à devises comparables). Pour 2022, Coca-Cola anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de 14 à 15%, hors impact du dollar fort, contre une prévision antérieure de 12% à 13%. Le géant des sodas prévoit également une progression de 6% à 7% de son bpa ajusté.

Halliburton (+1,1%) a doublé ses bénéfices avec la flambée de la demande. Le groupe de services pétroliers a annoncé un bénéfice ajusté trimestriel par action de 60 cents sur la période close en septembre. Le directeur général du groupe, Jeff Miller, évoque la demande structurelle en pétrole et gaz, qui soutient donc l'activité. Le groupe a finalisé le mois dernier la cession de ses activités russes à un groupe d'anciens employés basés dans le pays. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 544 millions de dollars soit 60 cents par titre, contre 236 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont été de 5,36 milliards de dollars, contre 3,86 milliards un an auparavant. La croissance séquentielle a été de 6%. Le consensus FactSet était de 56 cents de bénéfice ajusté par action et 5,34 milliards de revenus.

3M (+0,1%) a affiché des revenus trimestriels plombés par le dollar fort. Le groupe industriel américain a abaissé par ailleurs ses prévisions annuelles de revenus et de profits, anticipant un impact de l'inflation et un affaiblissement des résultats à l'international. Le groupe table désormais sur une décroissance annuelle allant de 3 à 3,5%. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 10,1 et 10,35$.

General Electric (-0,5%), le conglomérat américain, a abaissé ce mardi ses prévisions de profits du fait des pertes sur sa division GE Power, et malgré des gains solides sur la division aéronautique. GE prévoit de réduire ses coûts sur les activités dédiées aux énergies renouvelables. GE a annoncé un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux attentes, alors que les revenus ont dépassé quant à eux les prévisions. Le flux de trésorerie disponible (FCF) a dépassé 1 milliard de dollars et largement battu le consensus. La société a enregistré néanmoins une perte nette par action de 21 cents, après un bénéfice par action de 1,08$ l'année dernière, pour la même période. Hors éléments non récurrents, le bpa ajusté est tombé à 35 cents contre 53 cents un an avant, manquant le consensus FactSet qui se situait à 47 cents.

Le FCF a baissé de 11,5% à 1,19 milliard de dollars, mais demeure bien supérieur aux attentes. Les revenus ont augmenté de 2,8% pour atteindre 19,08 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (18,4 milliards de dollars). Parmi les segments d'activité de GE, les revenus de GE Aerospace ont bondi de 24% à 6,71 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet (6,55 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de GE Healthcare a augmenté de 6% pour atteindre 4,61 milliards de dollars, au-dessus des attentes (4,52 milliards). Les revenus du segment Power ont chuté de 12% à 3,53 milliards de dollars, en deçà des attentes (4,06 milliards). Les revenus des énergies renouvelables ont décroché de 15% à 3,59 milliards de dollars. Pour 2022, GE prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 2,40 à 2,80$, entourant le consensus FactSet (2,66$), et un free cash flow de 4,5 milliards de dollars, au-dessus des attentes (4,2 milliards).

UPS (-0,3%) a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes de marché pour son troisième trimestre, confirmant par ailleurs ses prévisions annuelles. Le géant de la livraison de colis a annoncé un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes et a confirmé ses perspectives pour l'année entière, tandis que les revenus sont ressortis un peu courts. Les livraisons aux États-Unis ont été solides, compensant la faiblesse internationale. Le bénéfice net a atteint 2,58 milliards de dollars, ou 2,96 dollars par action, en hausse de 10,3%. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action, de 2,99$, a dépassé le consensus FactSet qui se situait à 2,84$. Les revenus ont augmenté de 4,2% pour atteindre 24,2 milliards de dollars, juste en dessous du consensus FactSet qui était de 24,31 milliards. Les revenus aux États-Unis ont augmenté de 8,2% pour atteindre 15,37 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (15,12 milliards). Le chiffre d'affaires international a augmenté de 1,7% pour atteindre 4,80 milliards de dollars, en deçà des attentes (4,89 milliards). Les revenus de Supply Chain Solutions ont chuté de 6,3% à 3,99 milliards de dollars, manquant les attentes.

Pour 2022, la société a affirmé ses perspectives de revenus d'environ 102 milliards de dollars, mais a réduit ses perspectives de dépenses en capital à 5 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars.

Raytheon (-1,5%), le contractant américain de défense, a dépassé les attentes de marché en termes de profits sur le trimestre clos et relevé le bas de fourchette de sa guidance annuelle de bpa. La société aérospatiale et de défense a dépassé son objectif de bénéfices et a relevé le bas de sa fourchette de prévisions de bénéfices pour 2022, mais n'a pas atteint l'objectif de chiffre d'affaires du troisième trimestre. Raytheon a déclaré que son bénéfice au troisième trimestre avait décliné de 1% à 1,39 milliard de dollars, ou 94 cents par action, contre 1,4 milliard de dollars, ou 93 cents par action, pour le trimestre comparable de l'année précédente. Le bénéfice ajusté est tombé à 1,21$ par action contre 1,26$ par action un an avant. Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre 16,95 milliards de dollars. Le consensus était de 1,14$ de bpa ajusté pour 17,2 milliards de revenus.

Valero (-1,8%) a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 2,8 milliards de dollars soit 7,19$ par titre. Le bénéfice ajusté par action a été de 7,14$. Les revenus ont totalisé 44,45 milliards de dollars, contre 29,5 milliards un an avant. Le consensus était de 6,84$ de bénéfice ajusté par action pour 43,3 milliards de revenus.

Biogen (-0,4%) a relevé ses prévisions financières et annoncé des trimestriels supérieurs aux attentes. La société a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de dollars, ou 7,84 dollars par action, au troisième trimestre de 2022, contre 2,5 milliards de dollars ou 2,22 dollars par action, au même trimestre il y a un an. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,77$, contre un consensus FactSet de 4,13$. Biogen a publié des revenus de 2,5 milliards de dollars pour le trimestre, contre 2,7 milliards de dollars au cours des mêmes trois mois, l'an dernier.