Clôture de Wall Street : en net rebond !

(Boursier.com) — Wall Street, qui avait corrigé jeudi à la suite de bons chiffres de l'emploi privé américain mesurés par ADP, alimentant la thèse d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed, s'est redressé vendredi dans la foulée du rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi... Notons que l'ISM des services américains publié est aussi ressorti très inférieur aux attentes des analystes, ce qui fait redescendre les anticipations de resserrement monétaire. Le S&P 500 gagne 2,28% désormais à 3.895 pts, le Dow Jones +2,13% à 33.630 pts et le Nasdaq +2,56% à 10.569 pts. Le baril de brut WTI reste discuté à 73,70$. L'indice dollar reperd 0,7% face à un panier de devises.

L'indice ISM des services américains du mois de décembre 2022 s'est écroulé à 49,6, contre 55 de consensus de marché et 56,5 un mois plus tôt. Cet indicateur repasse donc sous la barre fatidique des 50, signalant une contraction de l'activité...

Selon le rapport du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles du mois de décembre sont ressorties au nombre de 223.000, à comparer à un consensus FactSet de 205.000. Le taux de chômage américain retombe pour sa part à 3,5%, alors que le consensus des économistes de la place se situait à 3,7%. Ainsi, ce taux de chômage est de retour aux niveaux pré-pandémiques et au plus bas depuis... 1969.

Pour le mois antérieur, celui de novembre, les créations de postes ont été révisées en légère baisse, à 256.000 contre 263.000 auparavant. Le taux de chômage de novembre a été revu à 3,6%, contre 3,7% précédemment évalué.

Le salaire horaire moyen en décembre a augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus. Il grimpe de 4,6% sur un an contre 5% de consensus de marché. Les créations d'emplois dans le privé en décembre ont été de 220.000, contre 183.000 de consensus et 202.000 un mois avant. Les créations d'emplois manufacturiers ont été de 8.000, contre 10.000 attendus en moyenne par les économistes.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 77% environ, contre 23% de probabilité d'un geste de 50 points de base. La fourchette actuelle va de 4,25 à 4,5%. Le même outil montre que le pic des taux pourrait être atteint en mai entre 5 et 5,25%, tout dépendant évidemment des fameux "futurs développements" concernant l'inflation et l'économie de manière générale...

Les valeurs

Tesla (+2,5%) après avoir atteint un plus bas depuis deux ans. Les réductions de prix du groupe d'Elon Musk inquiètent de plus en plus les opérateurs. Le géant texan de l'automobile électrique, qui a perdu deux tiers de sa valeur à Wall Street l'an dernier, baisserait les prix des Model 3 et Model Y en Chine, selon Reuters. Citant le site web chinois de l'entreprise, Reuters rapporte que Tesla a réduit son prix de départ pour le Model 3 à 229 900 yuans (environ 33 400$) contre 265 900 yuans, et l'a abaissé pour le modèle Y à 259 900 yuans contre 288 900 yuans. Tesla a ainsi réduit les prix de ses voitures en Chine pour la deuxième fois en moins de trois mois, dans un contexte d'assombrissement des perspectives de demande sur le plus grand marché automobile du monde. La dernière réduction, ainsi que les baisses de prix d'octobre et que diverses incitations pouvant atteindre 10 000 yuans accordées aux acheteurs chinois au cours des trois derniers mois, représentent une réduction cumulée de 13% à 24% des prix de Tesla depuis septembre, selon Reuters.

Tesla abaisserait aussi ses prix au Japon et en Corée du Sud. Au Japon, Tesla aurait réduit les prix Model 3 et Y d'environ 10%, première baisse depuis 2021. Le prix de la version à propulsion arrière Model 3 est désormais de 5,369 millions de yens (40.000$ environ), contre 5,964 millions de yens auparavant selon Reuters.

Bed Bath & Beyond (-22,5%) poursuit sa chute boursière. Selon le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question, le détaillant envisagerait de déposer le bilan, optant donc pour le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, d'ici quelques semaines. Le rapport du WSJ faisait suite à la mise à jour commerciale de la matiné dans laquelle BB&B indiquait donc qu'il existait un doute substantiel quant à sa capacité à poursuivre ses activités...

Pfizer (+2,5%), le géant pharmaceutique américain, envisagerait des options concernant ses programmes et actifs dans les maladies rares à un stade précoce, indique le Barron's. Selon le rapport du Barron's, la société aurait déclaré aux employés qu'elle chercherait à "externaliser" la majorité des programmes de maladies rares à un stade précoce en neurologie et en cardiologie, et les programmes de thérapie génique qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques. L'article cite un porte-parole de l'entreprise disant que Pfizer envisage bien des options concernant ces actifs et programmes. Néanmoins, les traitements des maladies rares qui sont plus avancés en termes de développement ne seront pas impactés.

CytomX Therapeutics flambe de plus de 40% sur le Nasdaq, alors que Moderna a annoncé un accord de licence avec le spécialiste du cancer, dans l'élaboration de traitements à base d'ARN messager pour un large éventail de maladies.

Southwest Airlines (+4,6%), le transporteur aérien américain à bas coût, va lancer un examen approfondi de ses opérations après l'annulation le mois dernier de milliers de vols. L'incident pourrait se traduire par un manque à gagner allant jusqu'à un milliard de dollars, selon un représentant syndical cité par Reuters. Raymond James estime que cela pourrait amputer de plus de moitié la croissance des revenus du quatrième trimestre.

Apple reprend 3,6%, alors que Foxconn, son sous-traitant taïwanais, a fait état d'une reprise de la production malgré la chute des revenus. Rappelons que le titre Apple avait lourdement corrigé ces dernières semaines, sur des inquiétudes liées à la demande et aux soucis de production dans l'usine chinoise géante de Foxconn à Zhengzhou - la fameuse 'iPhone City' à l'activité plombée par les restrictions sanitaires...