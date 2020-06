Clôture de Wall Street : en mode pause, sur fond de valorisations tendues

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York a fini sur une note prudente jeudi soir, les investisseurs reprenant leur souffle après un "rally" de près de 40% depuis deux mois et demi. Celui-ci a porté les valorisations boursières au plus haut depuis 2002 à Wall Street, malgré les incertitudes sur le rythme de la reprise économique après la récession causée par la pandémie de Covid-19. Les marchés ont néanmoins apprécié l'annonce par la BCE d'une rallonge de 600 milliards d'euros à son programme d'achats d'actifs ciblé sur la pandémie (PEPP).

A la clôture, le Dow Jones a fini presque stable (+0,05%) à 26.281 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,34% à 3.112 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fléchi de 0,69% à 9.615 pts. Le Nasdaq a atteint 9.716 pts au plus haut de la séance, se hissant à seulement 1% de son record historique de 9.817 pts atteint le 19 février dernier, avant la crise du Covid-19.

Plus tôt dans la journée, les autres Bourses mondiales ont aussi marqué le pas. Le Nikkei a encore gagné 0,36% mais le Shanghai composite a cédé 0,14%, tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a rendu 0,21%. A Paris, le CAC 40 a cédé 0,2% après un bond de 3,36% mercredi, sauvegardant le niveau psychologique des 5.000 points.

La BCE rallonge son soutien de 600 MdsE

Les Bourses européennes ont fait un bref passage dans le vert à la mi-journée pour saluer la décision de la BCE d'augmenter de 600 milliards d'euros, le montant du "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP), alors que les marchés s'attendaient à une rallonge moins élevée, de l'ordre de 500 MdsE. La BCE avait lancé ce PEPP le 19 mars dernier, avec un premier objectif d'achat d'obligations de 750 milliards d'euros, qui est donc porté désormais à 1.350 MdsE.

Sur le marché des changes, l'euro a bondi jeudi de 0,93% à 1,1337$ après les annonces de la BCE, confirmant son retour à ses plus hauts niveaux depuis trois mois. La devise européenne avait déjà regagné près de 5% depuis les annonce de la BCE le 19 mars, suivies du plan de relance de 750 MdsE en préparation par la Commission européenne, qui comprend une forme de mutualisation de la dette européenne.

Le taux de chômage attendu proche de 20% en mai aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le marché de l'emploi continue de se dégrader bien qu'à un rythme moins rapide que précédemment. En attendant le rapport du mois de mai, qui sera publié vendredi, les inscriptions hebdomadaires nouvelles au chômage pour la semaine close au 30 mai ont atteint 1,877 million, contre 1,79 million de consensus et après 2,126 millions la semaine précédente.

Mercredi, le rapport du cabinet ADP avait comptabilisé 2,76 millions d'emplois perdus en mai, alors que le consensus redoutait 8,66 millions de destructions après un mois d'avril catastrophique, avec 19,56 millions d'emplois perdus. Le marché de l'emploi semble donc sur la voie de la convalescence, même si le chemin reste long jusqu'à un retour à la normale...

Le rapport complet et officiel sur l'emploi en mai aux Etats-Unis est donc attendu vendredi. Le consensus Refinitiv table sur la destruction de 8 millions d'emplois et sur un taux de chômage frôlant les 20%.

Jeudi, les marchés ont pris connaissance de la productivité non-agricole au 1er trimestre, qui a fléchi de 0,9% en lecture révisée, contre -2,5% de consensus et -2,5% pour la lecture antérieure. Les coûts unitaires du travail ont grimpé sur un rythme de 5,1%, contre 4,8% de consensus. Enfin, la balance commerciale américaine s'est dégradée en avril, avec un déficit de 49,4 milliards de dollars, contre un consensus de 42 Mds$ et après 42,3 Mds$ en mars.

Un PER de 21 sur le S&P 500

Après le spectaculaire rebond des marchés d'actions, fondé sur les espoirs d'une reprise rapide à la faveur du déconfinement des populations aux Etats-Unis et ailleurs, les investisseurs s'interrogent désormais sur la capacité de la Bourse américaine à poursuivre sur cette lancée. Les marchés d'actions ont en effet atteint une valorisation élevée au regard des anticipations de bénéfices des entreprises, qui ont été révisées en nette baisse en raison de la crise du Covid-19.

Ainsi, le multiple de capitalisation (PER ou rapport cours sur bénéfice par action) du S&P 500 s'est hissé à 21,5 fois les bénéfices attendus dans les 12 prochains mois, comparé à une moyenne à 5 ans de 16,8 fois et une moyenne à 10 ans de 15,1 fois. Le PER du S&P 500 est ainsi logé à son plus haut niveau depuis janvier 2002, il y a plus de 18 ans, selon le consensus établi par le cabinet FactSet.

Le pétrole dans l'attente des décisions de l'Opep+, l'or rebondit

Les cours du pétrole sont hésitants en soirée, sur fond d'incertitudes sur la prolongation de l'accord Opep+ de maîtrise de la production. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet a cédé jusqu'à 2,6% en début de séance avant de réduire ses pertes à 0,30% à 37,41$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août a cédé 0,5% à 39,99$.

La Russie et l'Arabie saoudite auraient conclu un accord préliminaire en vue de prolonger l'accord de l'Opep+ de maîtrise de la production pour un mois supplémentaire, jusqu'à la fin juillet. Mais Moscou et Riyad auraient du mal à convaincre certains pays, dont l'Irak, de respecter l'accord en cours. Le suspense se poursuit donc sur la tenue de la réunion de l'Opep+ prévue les 9 et 10 juin.

De son côté, l'or a rebondi jeudi après trois jours de correction. Le contrat à terme d'août a repris 1,3% à 1.727,40$ l'once à la clôture du Comex. Le métal jaune progresse de 13,6% depuis le début de l'année, faisant office de valeur-refuge face à la multiplication des risques. Les encours des ETF adossés à l'or ont atteint un record en mai, selon le dernier rapport mensuel du conseil mondial de l'or (WGC).

VALEURS A SUIVRE

Zoominfo a bondi de 62% pour ses débuts sur le Nasdaq terminant à 34$. Ces spécialiste des données de marketing s'était introduit à 21$ par action et a levé 934,5 millions de dollars à l'occasion de son IPO. La veille, Warner Music (-0,4% après +20% mercredi) a aussi réussi son introduction en Bourse. Ces deux succès pourrait ouvrir la voie à une reprise du marché des IPO, qui s'était tari avec la crise boursière liée au Covid-19.

Snap (-2,4%) a retiré le compte de... Donald Trump de sa sélection de comptes Snapchat proposés aux utilisateurs, suite à des propos jugés déplacés. Cela ne devrait pas améliorer les relations du président américain - déjà fâché avec Twitter (-3,3%) - avec les réseaux sociaux.

Ford Motor (+6,1%). Les alliances chinoises du groupe du Michigan ont affiché des revenus en vive hausse en mai, de 130% pour la coentreprise avec Changan et 32% pour Jiangling Motors.

American Airlines (+41% !) va fortement renforcer ses vols le mois prochain, le groupe envisageant des capacités correspondant à 55% de leur niveau de juillet 2019 pour les liaisons domestiques et à 20% pour les vols internationaux.

Carnival (+7,1%). Le géant de la croisière, annonce que Princess Cruises, filiale du groupe, prolonge la suspension partielle de ses croisières en Australie, au Canada et à Taïwan du fait de la pandémie.

Navistar (+12,4%). Le fabricant de poids lourds a annoncé une perte par action moins lourde que prévu et un chiffre d'affaires un peu meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre.

Inovio (-4,4%), firme de biotechnologies, prévoit des essais cliniques de son candidat vaccin contre le COVID-19 en Corée du Sud.

Broadcom (-0,2%) ainsi que Slack (-4,9%) publieront quant à eux leurs comptes trimestriels ce soir, après la clôture de Wall Street.

Tiffany (+0,25%). LVMH (-0,8%) n'a pas l'intention d'acheter sur le marché des actions du joaillier new-yorkais, a indiqué le géant français du luxe.

Amazon (-0,7%), le géant du e-commerce, est ciblé par une plainte de trois salariés de l'un de ses entrepôts, qui l'accusent d'avoir favorisé la propagation du coronavirus. Le groupe de Jeff Bezos entame par ailleurs des négociations en vue de l'acquisition d'une participation de plus de 2 milliards de dollars dans l'opérateur télécom indien Bharti Airtel, indiquent des sources de Reuters.

J.M. Smucker (-4,8%) prévoit un recul de 1% à 2% de son chiffre d'affaires annuel du fait de la faiblesse des ventes dans les restaurants et les écoles.