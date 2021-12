Clôture de Wall Street : en mode pause avant l'inflation US

(Boursier.com) — Après trois séances de hausse, la Bourse de New York a marqué le pas jeudi, sous l'effet de prises de bénéfices avant la publication, vendredi, de l'inflation en novembre aux Etats-Unis, qui pourrait frôler 7% après 6,2% en octobre. Le marché de l'emploi américain a continué de s'améliorer la semaine dernière, avec des inscriptions aux chômage au plus bas depuis... 1969 ! Les prises de risques sont aussi restées limitées à Wall Street dans l'attente de la réunion de la Réserve fédérale mardi et mercredi prochain, qui devrait accélérer son "tapering".

A la clôture, le Dow Jones a fait du surplace à 35.754 points (après un gain de plus de 3% de lundi à mercredi), tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,72% à 4.667 pts, après +3,5% en 3 séances. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,71% à 15.517 pts, après un rebond supérieur à 4,5% de lundi à mercredi.

Plus tôt dans la journée, en Asie, l'indice Nikkei a cédé 0,47%, tandis que le CSI 300 chinois a grimpé de 1%. A Hong Kong, le Hang Seng a gagné 1,6%, malgré le défaut partiel du géant immobilier Evergrande (qui a repris 4%). En Europe, les prises de bénéfices ont dominé, l'EuroStoxx 50 cédant 0,59% et à Paris, le CAC 40 a rendu 0,09%, sauvegardant les 7.000 pts.

La situation sanitaire repasse au second plan

Les marchés sont désormais un peu rassurés concernant la gravité du variant Omicron du coronavirus, même si la 5e vague de pandémie liée au variant Delta continue de progresser en Europe, entraînant le retour de mesures de restriction sanitaire, notamment en Angleterre, où le recours au télétravail va notamment être accru.

Aux Etats-Unis, le président Biden a annoncé en fin de semaine dernière une série de mesures pour accélérer la vaccination et augmenter le nombre de tests de dépistage. Si ces mesures devraient peser un peu sur la croissance (notamment les secteurs du tourisme et des transports), aucun pays ne songe plus à prendre des mesures radicales telles que le confinement.

Les progrès de la vaccination et l'arrivée de nouveaux traitements font même dire aux stratégistes action de JP Morgan que l'économie mondiale devrait définitivement surmonter la pandémie en 2022.

Inflation et emploi plaident pour une Fed un peu moins accommodante

En attendant, le principal souci des investisseurs réside dans l'évolution de la politique monétaire des banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine, qui devrait se montrer un peu moins accommodante l'an prochain. L'accélération de l'inflation, qui n'est désormais plus considérée comme "transitoire" par la Fed, a fortement accentué la pression pour un retrait plus rapide que prévu des achats d'actifs ("tapering") et au-delà, sur la date de la première hausse des taux directeurs, qui pourrait intervenir avant la mi-2022, selon les anticipations des marchés à terme.

Aux Etats-Unis, les deux indicateurs clés surveillés par la Fed, l'emploi et l'inflation, pointent vers une politique monétaire moins accommodante. Le taux de chômage est tombé à 4,2% en novembre, et la semaine passée, les inscriptions au chômage sont tombées au plus bas depuis septembre 1969 ! Le Département américain au Travail a annoncé jeudi que ces inscriptions sont tombées à 184.000 sur la semaine achevée le 4 décembre, en repli de 43.000 par rapport à la semaine précédente, alors que le consensus était positionné à 220.000.

Demain vendredi, les opérateurs seront attentifs à l'indice des prix à la consommation (CPI) pour novembre, qui sera communiqué à 14h30 (consensus +0,7% en comparaison du mois antérieur et +6,8% en glissement annuel ; +0,5% et +4,9% hors alimentaire et énergie).

Un autre indicateur très suivi, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs pour le mois de décembre, mesuré par l'Université du Michigan, sera connu demain à 16 heures (consensus 67). En novembre, le moral des ménages était tombé au plus bas depuis 10 ans, les Américains s'inquiétant de la hausse des prix.

La fin du "tapering" vers mars 2022 ?

Les marchés s'attendent à ce que la Fed annonce mercredi prochain une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs, qui pourrait être achevé dès mars 2022, au lieu de la mi-2022. Le 3 novembre, la Fed avait donné le coup d'envoi du "tapering", au rythme initial de 15 milliards de dollars par mois, mais ce rythme pourrait être porté à 30 Mds$ par mois. Le programme, lancé en 2020 pour soutenir l'économie face a la récession liée à la pandémie, consistait jusqu'en octobre à acheter pour 120 Mds$ par mois d'obligations d'Etat et de titres adossée à des emprunts hypothécaires (MBS). La Fed a jusqu'ici insisté sur le fait qu'elle dissocierait la fin du "tapering" de ses décisions concernant la hausse des taux directeurs.

Selon l'outil FedWatch du CME, qui reflète les attentes des marchés à terme, il y a une forte probabilité, de 56,9%, pour que la Fed relève ses taux dès sa réunion de mai 2022 pour juguler l'inflation. L'enquête mensuelle de Reuters auprès d'économistes, publiée jeudi, est plus prudente, estimant que la première hausse du taux des "fed funds" interviendra au 3e trimestre 2022 (ce qui est plus tôt que ce qui était anticipé en novembre). Les économistes reconnaissent qu'il existe un risque que le resserrement monétaire commence plus tôt.

La BCE également attendue la semaine prochaine

En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) se réunira la semaine prochaine, le 16 décembre, et devrait confirmer la fin, en mars 2022, de son programme d'achat d'actifs en urgence face à la pandémie (PEPP). Selon des sources citées jeudi par Reuters, la BCE pourrait cependant, après mars, augmenter temporairement son programme "historique" d'achats d'actifs (APP) pour ne pas perturber les marchés et s'adapter à une l'inflation élevée et aux incertitudes sur la croissance.

Malgré ce relèvement du volume mensuel d'achats de titres dans le cadre de l'APP (actuellement de 20 milliards d'euros), l'ensemble des achats de titres de l'institution serait cependant nettement réduit à partir de mars prochain, selon Reuters.

Sur les marchés obligataires, jeudi, les rendements se sont détendus. Le taux du T-Bond à 10 ans a cédé 3 points de base à 1,49% et celui du Bund allemand de même échéance a reculé de 4 pb à -0,36%. Du côté des devises, l'indice du dollar rebondissait jeudi soir de 0,34% face à un panier de devises à 96,22 points, tandis que l'euro rechutait de 0,45% à 1,1291$.

L'once d'or est reparti en baisse de -0,5% à 1.776,70$ sur le Comex (contrat de février). Le bitcoin est retombé sous 50.000$, autour de 47.875$ jeudi soir, en baisse de 5,4% sur 24h.

Le pétrole a corrigé après son rebond de plus de 8% depuis le début de la semaine. Le baril de brut léger américain WTI a reflué de 2% à 70,94$ (contrat à terme de janvier) et le Brent de Mer du nord a cédé 1,85% à 74,42$ (contrat de février).

Notons, ailleurs dans le monde, que Fitch est devenue la première agence de crédit à déclarer le groupe immobilier chinois Evergrande en défaut. En outre, la Chambre des Représentants des États-Unis a adopté hier un projet de loi pour punir la Chine pour son traitement des Ouïghours... Le Sénat américain, enfin, entame le débat sur la mesure de la limite d'endettement, avec suffisamment de votes du parti républicain pour briser l'obstruction systématique.

VALEURS A SUIVRE

Pfizer (+1,3%). Le CEO du laboratoire, cité par CNBC, affirme qu'une quatrième dose du vaccin Covid-19 pourrait être nécessaire plus tôt que prévu du fait du variant Omicron ! "Lorsque nous verrons des données du monde réel, nous déterminerons si Omicron est bien couvert par la troisième dose et pendant combien de temps", a déclaré à CNBC Albert Bourla, DG de Pfizer. "Et le deuxième point, je pense que nous aurons besoin d'une quatrième dose", a ajouté Bourla. Le patron de Pfizer s'attendait à l'origine à une quatrième dose 12 mois après la troisième, mais il a déclaré à CNBC que cela pourrait être nécessaire plus rapidement que cela.

Bourla a déclaré mercredi que les populations pourraient avoir besoin d'une quatrième injection de vaccin covid plus tôt que prévu, après que des recherches préliminaires ont montré que le variant Omicron pouvait saper les anticorps protecteurs générés par le vaccin que la société a développé avec BioNTech.

Pfizer et BioNTech (-2,6%) ont publié hier les résultats d'une première étude en laboratoire qui ont montré qu'une troisième injection était efficace pour lutter contre le variant, tandis que la première série de vaccinations à deux doses afficherait une capacité considérablement réduite à protéger contre la nouvelle souche. Cependant, la série à deux doses offrirait probablement toujours une protection contre les maladies graves causées par Omicron, ont déclaré les sociétés.

Bourla a noté que l'étude préliminaire était basée sur une copie synthétique créée en laboratoire du variant, et que davantage de données étaient nécessaires à partir de tests contre le vrai virus. Ces résultats réels seront plus précis et sont attendus dans les deux prochaines semaines, a indiqué le leader de Pfizer.

Bourla, qui avait précédemment prévu qu'une quatrième injection serait nécessaire 12 mois après la troisième, précise désormais qu'avec omicron, "nous devons attendre et voir car nous avons très peu d'informations. Nous en aurons peut-être besoin plus rapidement". Le CEO de Pfizer a indiqué que le plus important à l'heure actuelle était de déployer les troisièmes doses pour l'hiver. Les responsables de la santé publique s'inquiètent d'un pic d'infections, alors que les gens se rassemblent davantage à l'intérieur...

"Une troisième dose donnera une très bonne protection, je pense", a affirmé Bourla. Il a également déclaré que des traitements tels que la pilule antivirale orale de Pfizer, Paxlovid, aideront à prévenir les hospitalisations et à contrôler Covid pendant l'hiver.

Amazon (-1,1%). Le gendarme italien de la concurrence a infligé au colosse américain du commerce en ligne une lourde amende de 1,13 milliard d'euros pour abus de position dominante. Le groupe de Seattle aurait discriminé des vendeurs et porté atteinte aux opérateurs concurrents dans le service logistique du commerce en ligne, indique le régulateur antitrust italien.

Apple (-0,3%). Coup de théâtre dans le procès qui oppose depuis l'été 2020 Apple et Epic Games, le développeur du jeu vidéo Fortnite. La firme à la pomme a ainsi remporté mercredi une manche importante en appel, un juge ayant décidé de suspendre l'injonction prise en septembre par une juge californienne contre Apple. Ainsi, le groupe californien ne sera pas obligé d'ouvrir dès ce jeudi 9 décembre son App Store aux moyens de paiement extérieurs à son système.

Par ailleurs, trois ingénieurs de haut niveau auraient quitté le projet de voiture d'Apple pour rejoindre des start-ups, indique l'agence Bloomberg.

Criteo (-2,6%). La "French Tech" cotée au Nasdaq, spécialiste du reciblage publicitaire sur internet, a annoncé être entrée en négociation exclusive afin d'acquérir IponPower, une plateforme technologique britannique, pour 380 millions de dollars, financés essentiellement sur fonds propres et à 20% par des actions Criteo. Cette "acquisition stratégique" est la plus grosse jamais réalisée par Criteo. L'intégration d'un spécialiste du trading de données publicitaires devrait aider la société française à réduire sa dépendance aux cookies. L'opération doit être finalisée au premier trimestre 2022, sous réserve des autorisations d'usage.

Uber (-3,2%). La Commission européenne a dévoilé une proposition visant à donner aux personnes qui travaillent par l'intermédiaire de plateformes numériques telles que celle d'Uber de meilleurs droits et avantages sociaux.

GameStop (-10,3%). Le distributeur spécialisé dans les jeux vidéos, 'meme stock' vedette des traders sociaux de WallStreetBets plus tôt cette année, a reçu de la SEC, gendarme boursier américain, une assignation à comparaître en août dans le cadre d'une enquête sur les transactions sur ses actions.

Blackstone (-1%) entend introduire en bourse l'année prochaine sa filiale Cirsa dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'opérateur espagnol de casinos jusqu'à trois milliards d'euros.

KKR (-1,6%), Advent, Silver Lake, EQT, Bridgepoint, Apollo, CVC Capital Partners et Bain Capital font partie des probables candidats au rachat d'une part pouvant aller jusqu'à 20% de la société commerciale que la Ligue de football professionnel souhaite créer pour gérer les droits de diffusion du football français, ont affirmé des sources de l'agence Reuters.

Lucid Diagnostics (-5%). Le constructeur d'automobiles électriques a annoncé mercredi soir un projet d'émettre pour 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles, opération potentiellement dilutive pour les actionnaires actuels. Le titre avait déjà chuté en début de semaine après l'annonce d'une enquête de la SEC, le gendarme la Bourse américaine, sur les condition de l'entrée en Bourse de Lucid via sa fusion avec un SPAC (une "coquille vide" cotée) appelé Churchill. L'entreprise a affirmé dans un document boursier qu'elle "coopérait pleinement avec la SEC".

Twitter (+1,6%) a profité de commentaires positifs de Cathie Wood, la très suivie patronne de la société d'investissement Ark Invest, spécialisée dans les ETF investis dans des sociétés d'"innovation disruptive" (technologies, véhicules électriques...) Wood a estime que le potentiel de Twitter est supérieur depuis que le réseau social a muté, selon elle, vers un espace plus axé sur le contenu que les commentaires.

CVS Health (+4,5%). La chaîne américaine de pharmacies, produits cosmétiques et soins a indiqué que ses bénéfices et ses ventes pour cette année se situeront dans le haut de la fourchette de ses prévisions. Elle a également annoncé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.