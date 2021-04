Clôture de Wall Street : en légère baisse, Coinbase attendu !

(Boursier.com) — Wall Street a consolidé proche de ses sommets ce lundi. Le DJIA cède 0,16% à 33.745 pts, le S&P 500 -0,02% à 4.128 pts et le Nasdaq -0,36% à 13.850 pts. Le baril de brut WTI campe sous les 60$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord évolue sous les 64$. La tendance est donc un peu plus prudente, malgré les espoirs de réouverture de l'économie et de reprise de l'activité au rythme de l'accélération du programme de vaccination aux Etats-Unis.

Jerome Powell, patron de la Fed, a estimé dans une interview à '60 Minutes' que l'économie américaine se situait à un "point d'inflexion", avec une forte croissance à venir de l'économie et des embauches. Powell maintient par ailleurs sa position concernant l'inflation, dont il minimise le risque sur le moyen terme...

En Chine, les autorités de régulation ont infligé une lourde amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba, géant du e-commerce, pour abus de position dominante. L'amende est toutefois moins sévère que redouté. Reuters rapporte que bon nombre de firmes technologiques chinoises reportent leurs projets d'introduction en bourse du fait de cette surveillance accrue des autorités locales.

Dans l'actualité sanitaire, les dynamiques restent contrastées, avec un rapide déploiement des vaccins aux USA ou au Royaume-Uni, mais des performances plus poussives en Europe... Les assouplissements sanitaires sont au programme au Royaume-Uni, alors que l'Allemagne se donne pour sa part les moyens d'accroître au contraire les restrictions.

Notons qu'une étude israélienne suggère que le vaccin Pfizer / BioNTech contre le nouveau coronavirus pourrait ne pas être aussi efficace contre le variant sud-africain.

Dans l'actualité économique de la semaine, les opérateurs pourront aussi suivre le PIB chinois et les chiffres locaux du commerce, le CPI américain, le Livre Beige de la Fed, les ventes US de détail... L'euro reste proche des 1,19/$ en attendant.

Notons enfin que Coinbase, plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies, débarquera à Wall Street mercredi dans le cadre d'une introduction directe... Une IPO, très attendue par les amateurs de "cryptos", qui pourrait valoriser la société californienne plus de 100 milliards de dollars. Profitant de l'explosion de la demande pour les devises numériques, Coinbase a indiqué la semaine passée qu'elle prévoyait d'enregistrer un bénéfice de 730 à 800 M$ au premier trimestre 2021, soit plus du double de la totalité des profits engrangés en 2020. Et les revenus des trois premiers mois de 2021 ont probablement dépassé ceux de l'an passé, à près de 1,8 milliard de dollars...

Les valeurs

Microsoft (stable) a confirmé l'acquisition de la firme de Burlington, Massachusetts, Nuance Communications, active dans l'intelligence artificielle et les technologie vocale, pour 16 milliards de dollars, 56 dollars par action.

Nuance (+16%) dispose d'une technologie de reconnaissance vocale qui a notamment contribué au lancement de Siri, application de commande vocale du Californien de Cupertino Apple. La firme conçoit des logiciels pour des secteurs allant de la santé à l'automobile. Ce rachat constitue la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft, après celle de LinkedIn en 2016 pour plus de 26 milliards de dollars. La transaction Nuance est entièrement en cash. Le montant en tenant compte de la dette de Nuance atteint 19,7 milliards de dollars.

Microsoft indique que Nuance est un leader de confiance dans les domaines software cloud et AI, présentant des décennies d'expérience accumulée. Mark Benjamin demeurera CEO de Nuance, rapportant à Scott Guthrie, executive vice president, Cloud & AI chez Microsoft. La finalisation de la transaction est attendue durant l'année calendaire en cours.

Luminex (+16%), concepteur de tests de diagnostics basé à Austin, Texas, s'ajuste à Wall Street sur l'offre d'acquisition formulée par l'Italien DiaSorin pour un montant de 1,8 milliards de dollars.

Alibaba (+9%), géant chinois du commerce électronique, profite finalement ce jour en bourse de l'annonce d'une amende moins lourde qu'anticipé... Les régulateurs chinois ont donc infligé à Alibaba une amende de 2,75 milliards de dollars pour avoir enfreint les règles anti-monopole et abusé de sa position dominante. Il s'agit de la plus importante amende antitrust jamais imposée en Chine. Le management d'Alibaba dit ne pas s'attendre à un impact majeur sur ses opérations.

Apple (-1,3%) : le groupe de Cupertino va faire témoigner l'un de ses dirigeants devant un comité du Sénat US le 21 avril pour répondre aux accusations de pratiques anticoncurrentielles liées à l'App Store.

Regeneron (-0,5%), laboratoire américain, demandera le feu vert de l'autorité américaine de santé (FDA) pour son cocktail d'anticorps contre le covid en tant que traitement préventif. Une étude montre que ce traitement contribue à réduire de 81% le risque de contamination symptomatique.

Johnson & Johnson (stable), le géant médical et pharmaceutique américain, débute les livraisons de son vaccin à dose unique anti-covid à l'Union européenne. Le commissaire européen à l'Industrie Thierry Breton a récemment précisé que J&J s'était engagé à livrer 55 millions de doses à l'UE d'ici à la fin juin et 120 millions de doses supplémentaires au T3.

Tesla (+3,7% à 702$) bénéficie d'une recommandation de broker. Canaccord Genuity vient de relever son conseil de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier du concepteur californien de véhicules électriques, estimant que le groupe d'Elon Musk devrait renforcer sa position de leader dans l'automobile électrique et poursuivre son expansion dans l'énergie solaire, notamment à usage domestique avec sa batterie Powerwall.

Uber (+3%). Le groupe californien de San Francisco a indiqué que son activité mobilité avait connu son meilleur mois en un an en mars, avec des réservations brutes au plus haut à plus de 30 milliards de dollars en base annualisée. Les réservations quotidiennes moyennes brutes sont ressorties en augmentation de 9% en comparaison du mois antérieur sur le segment mobilité. L'activité de livraison, dopée par les restrictions sanitaires et le télétravail, a affiché un record en mars à plus de 52 milliards de dollars de réservations brutes annualisées, en croissance de 150% en glissement annuel.

Uber constate, alors que les taux de vaccination augmentent, une reprise de la demande des consommateurs pour la mobilité plus rapide que la disponibilité des conducteurs, alors que la demande pour les livraisons dépasse quant à elle toujours la capacité...