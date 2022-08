Clôture de Wall Street : en hausse, sur le fil

(Boursier.com) — Les marchés américains ont eu bien du mal à trouver une direction jeudi soir, toujours à la recherche d'indices concernant les futures décisions politiques de la Fed, au lendemain de la publication de son dernier compte-rendu. Après avoir beaucoup hésité, les trois grands indices ont finalement clôturé en hausse, de justesse. Les résultats du jour ont été diversement accueillis, en forte progression pour Cisco (+5,7%), mais en forte baisse pour Kohl's (-7).

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones affiche un gain symbolique de 0,06% à 33.999 points et le S&P 500 grignote 0,23% à 4.283 points. Le Nasdaq avance de 0,21% à 12.965 points.

Les Bourses européennes ont terminé en hausse grâce à la progression des cours du pétrole. À Paris, le CAC 40 a fini sur une progression de 0,45% à 6.557 points. Le Footsie britannique a pris 0,35% et le Dax allemand a gagné 0,52%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,57%.

Hausse surprise de l'indice "Philly Fed"

L'indice manufacturier régional américain de la Fed de Philadelphie pour le mois d'août 2022 est ressorti à +6,2, contre un consensus de -5. L'indicateur signale donc une expansion inattendue de l'activité. Il s'agit d'une bonne surprise, d'autant plus que l'indice Empire State de la Fed de New York précédemment dévoilé pour la même période, s'était quant à lui complètement effondré.

Les inscriptions au chômage sont ressorties moins élevées que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a fait état, pour la semaine close au 13 août, d'inscriptions au chômage au nombre de 250.000, en repli de 2.000 par rapport au niveau révisé à la baisse de la semaine antérieure. Le consensus tablait sur 264.000 nouvelles inscriptions. La moyenne à quatre semaines s'établit à 246.7500, en retrait de 2.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 6 août atteint 1,437 million, en augmentation de 7.000 sur sept jours (1,455 million de consensus).

D'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants du mois de juillet 2022 se sont établies sur un rythme de 4,81 millions d'unités, contre 4,85 millions de consensus de marché et 5,11 millions pour la lecture révisée du mois antérieur. Cela traduit donc une correction de 5,9% par rapport au mois précédent et une chute de 20,2% en glissement annuel.

Après la Fed

Les marchés américains ont clôturé en baisse mercredi après la publication du compte rendu contrasté de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui ont montré que les responsables de l'institution considéraient que peu d'éléments indiquaient une atténuation des pressions inflationnistes mais qu'il serait probablement approprié "à un moment" de ralentir le rythme des hausses pour évaluer l'impact du resserrement de la politique monétaire sur l'économie.

"À l'exception de la partie concernant le ralentissement du rythme des hausses de taux, le reste des 'minutes' est très restrictif ("hawkish")", a déclaré Win Thin, responsable de la stratégie de change chez Brown Brothers Harriman.

Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré ce jeudi lors d'une interview à CNN qu'il était trop tôt pour déclarer victoire dans la lutte contre l'inflation et qu'une hausse de taux de 50 ou 75 points de base était raisonnable en septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une hausse de taux d'un demi-point de pourcentage le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 63,5% (fourchette de 2,75 à 3% sur le taux des fed funds), contre 36,5% pour la probabilité d'un geste plus fort de trois quarts de point qui serait alors le troisième consécutif (fourchette allant de 3 à 3,25%).

Pétrole et devises

Les cours du pétrole progressent après l'annonce par l'agence d'information sur l'énergie américaine (EIA) d'une baisse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis, à laquelle s'ajoute la perspective d'une diminution de l'offre russe en fin d'année. Le Brent gagne 3,1% à 96,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate,WTI) prend 2,8% à 90,56 dollars.

L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert face à un panier de devises, gagne 0,56%, au plus haut depuis trois semaines. L'euro revient autour de 1,0111 dollar, en baisse de 0,68%.

Les valeurs

Cisco (+5,7%), le géant américain des équipements de réseaux, a rassuré hier soir. Le groupe a dépassé les attentes sur le trimestre clos et livré une guidance optimiste, avec l'apaisement (relatif) de la pénurie de 'puces'. Le chiffre d'affaires des trois mois terminés en juillet - quatrième trimestre fiscal de l'exercice décalé - était de 13,1 milliards de dollars, stable par rapport à l'an dernier. En excluant certains éléments, le bénéfice par action était de 83 cents. Les analystes avaient prévu des ventes de 12,7 milliards de dollars et un bénéfice de 82 cents par titre.

Les revenus du premier trimestre fiscal, période entamée, sont anticipés en hausse de 2% à 4%, a déclaré Cisco dans un communiqué mercredi. Les analystes envisageaient des ventes à peu près stables par rapport à il y a un an, lorsque les revenus étaient de 12,9 milliards de dollars. Pour l'exercice 2023, la société s'attend à ce que les ventes augmentent jusqu'à 6%. Les perspectives suggèrent que Cisco peut faire face à une économie chancelante et à un ralentissement des dépenses technologiques, aidé notamment par un meilleur accès à l'approvisionnement. La société a vu ses commandes rester stables jusqu'à la fin du trimestre et rien n'indique que les clients resserrent leurs budgets, selon le directeur financier de l'affaire, Scott Herren. "Nous ne voyons aucun signe d'annulation de commande", a-t-il déclaré. "Contrairement à l'industrie de l'informatique personnelle, qui subit une forte baisse, les technologies de mise en réseau et de sécurité restent essentielles pour les entreprises". La guidance actuelle de bénéfice trimestriel ajusté va de 82 à 84 cents. Pour l'année, le bpa ajusté est espéré entre 3,49 et 3,56$, contre 3,54$ de consensus.

Apple (-0,2), le colosse californien de Cupertino, devrait dévoiler son iPhone 14 à l'occasion d'un événement à venir au mois de septembre. Bloomberg News affirme que le groupe à la pomme profitera donc d'un événement du 7 septembre pour dévoiler ses nouveautés (Apple Watch, Mac, iPad...) et mettre à jour son smartphone vedette. Au dernier trimestre, Apple a rapporté 40,7 milliards de dollars de revenus provenant des ventes d'iPhone, contre 39,6 milliards de dollars l'année précédente, ce qui représente près de la moitié des revenus totaux de l'entreprise. Apple avait ainsi dépassé les attentes des analystes, défiant les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'inflation. L'"iPhone 14" comporterait un meilleur appareil photo mais des mises à niveau technologiques assez mineures. Apple ajouterait une version avec un écran de 6,7 pouces tout en éliminant la version "mini" de 5,4 pouces, d'après les informations de Bloomberg.

Bed Bath & Beyond décroche de 20% à Wall Street, alors que le titre de la chaîne américaine de distribution de droguerie avait auparavant quasiment quintuplé sur un mois ! Ryan Cohen, le président de GameStop, vient en effet d'indiquer dans un document fourni à la SEC, gendarme américain des marchés financiers, son intention de céder sa participation de 11,8% au capital de "BBBY" dans les 90 prochains jours. Le formulaire 144 de Ryan Cohen auprès de la SEC ne l'oblige certes pas à vendre, mais montre clairement l'intention. RC Ventures, la firme de Cohen, venait tout juste de déclarer sa participation mise à jour à 11,8%, totalisant 9,45 millions de titres. La valeur totale de la participation se monte à 148 millions de dollars.

De lundi à mercredi, le titre Bed Bath & Beyond, devenu 'meme stock' vedette à Wall Street à l'instar de GameStop en son temps le plus glorieux, avait pris encore 50%. Néanmoins, la sortie prévisible de Cohen du capital fait rechuter les cours. Les petits porteurs américains regroupés par milliers sur les réseaux sociaux avaient acheté massivement des actions "BBBY" ces dernières semaines, du fait du très haut niveau des ventes à découvert et de la présence de Cohen au capital. RC Ventures avait initialement déclaré une participation de 9,8% au capital en mars et envisageait d'étudier avec le conseil d'administration des alternatives stratégiques, dont une possible scission de la chaîne buybuy Baby de vente d'articles destinés aux enfants. Trois nominations au board avaient été concédées à Cohen. Le directeur général de BBBY, Mark Tritton, avait été remplacé.

Estée Lauder (+1,8%), le géant new-yorkais des produits de soins et cosmétiques, anticipe, pour le premier trimestre fiscal juste entamé, un bénéfice par action de 1,22 à 1,32$, inférieur aux attentes de marché. En outre, les ventes trimestrielles sont attendues en retrait de 8 à 10% en glissement annuel, sur une période affectée par l'inflation record, les perturbations de supply chain, le dollar fort et le risque de ralentissement économique, ainsi que les restrictions covid en Chine. La compagnie s'attend à ce que les ventes nettes de l'année 2023 augmentent entre 3% et 5%, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une hausse de 7,6%. Le dollar fort aura aussi un impact sur les résultats annuels. Estée table sur un bénéfice ajusté annuel par action en augmentation de 5% à 7%, en dessous des estimations (+10% de consensus).

Tapestry (+0,5%), le groupe new-yorkais de luxe, a déclaré ce jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 188,8 millions de dollars, ou 75 cents par action, au cours de son quatrième trimestre fiscal clos au 2 juillet, contre 199,8 millions de dollars, ou 69 cents par action, l'année précédente. Hors charges ponctuelles, le bénéfice par action ajusté de la société s'est élevé à 78 cents, alors que le consensus FactSet était de 77 cents. Les ventes ont atteint 1,625 milliard de dollars contre 1,615 milliard de dollars il y a un an, juste en dessous du consensus FactSet de 1,636 milliard de dollars. La maison-mère de Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman explique que les bénéfices ont été dopés par son 'Programme d'Accélération', dans un environnement par ailleurs difficile.

BJ's Wholesale (+6,8%), la chaîne américaine de clubs d'entrepôts réservés aux membres, a bien résisté sur le trimestre clos, ce qui lui vaut un bond à Wall Street, sur des niveaux record ! Le détaillant a annoncé un bénéfice et des ventes record au deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes. BJ's a relevé ses perspectives pour l'année. Le bénéfice net a atteint 141 millions de dollars, ou 1,03$ par action sur le trimestre clos, contre 111 millions de dollars, ou 80 cents par titre, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action de 1,06$ était bien supérieur au consensus FactSet de 80 cents. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 22% pour atteindre 5,10 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet, logé à 4,7 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 19,8%, ou de 7,6% si l'on exclut les ventes d'essence, pour battre le consensus FactSet d'une croissance de 4,2%. Les revenus provenant des cotisations ont augmenté de 11,3% pour atteindre 99 millions de dollars.

Kohl's chute de 7% à Wall Street. Le détaillant américain vient en effet de réduire ses prévisions, invoquant l'inflation. La compagnie anticipe désormais, pour l'exercice fiscal clos en janvier 2023, un bénéfice par action allant de 2,8 à 3,2$, bien loin de la fourchette antérieure allant de 6,45 à 6,85$ et du consensus FactSet, qui était d'un peu plus de 4$. La chaîne du Wisconsin, qui avait abandonné le mois dernier sa vente à Franchise Group du fait du ralentissement du marché et des conditions de financement difficiles, avait également prévu que les ventes nettes de 2022 chuteraient entre 5% et 6%, par rapport à ses prévisions précédentes de croissance 'stable à 1%'. Les ventes nettes au deuxième trimestre fiscal, juste clos, ont chuté de 8,5% à 3,86 milliards de dollars, en ligne avec le consensus.