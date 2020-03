Clôture de Wall Street : en hausse, les US se mobilisent face au Covid-19

(Boursier.com) — Wall Street a commencé la semaine sur une note positive, les investisseurs continuant de saluer les plans de soutien massifs du gouvernement américain et de la Réserve fédérale pour atténuer les effets récessionnistes de la crise du coronavirus. Le pétrole a cependant poursuivi sa dégringolade, sur les 20$ le baril WTI, sur fond d'excès d'offre et d'effondrement de la demande mondiale. Le dollar a rebondi et les marchés obligataires souverains ont fait du yo-yo.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 3,19% à 22.327 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 3,35% à 2.626 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 3,62% à 7.774 pts. Le titre de Johnson & Johnson (+8%) s'est distingué à la hausse alors que le groupe travaille à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Abbott Laboratories (+6,4%) a progressé aussi, après avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires pour son test de diagnostic rapide du virus.

Depuis les plus bas du lundi 16 mars, le Dow Jones a désormais repris 20%, le S&P 500 plus de 17% et le Nasdaq a rebondi de plus de 13%. Dans un marché hyper-volatil, le Dow Jones a successivement affiché sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2009 (-17%), puis la semaine dernière sa plus forte hausse depuis... 1938 (+12,8%). Les experts sont partagés sur le caractère durable de la reprise, certains comme JP Morgan Chase estimant que le pire est sans doute passé, mais d'autres mettant en garde contre une possible rechute, tant que la crise sanitaire continuera de s'aggraver.

"L'indice de la peur" retombe sous les 60 pts

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont aussi terminé en hausse plus modérée que Wall Street, l'EuroStoxx 50 gagnant 1,35%, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a progressé de 0,62%, après un rebond de plus de 7% la semaine dernière.

L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", continue de se détendre, tombant lundi de 13% à 57 points, revenant sous les 60 points, après avoir franchi des records à plus de 85 il y a deux semaines.

Malgré la hausse rapide du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis, les marchés financiers ont été quelque peu rassurés par l'ampleur des engagements pris par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, ainsi que par les gouvernements en vue d'amortir autant que possible le choc du coronavirus sur l'économie mondiale.

Plan budgétaire de 2.200 milliards de dollars

Vendredi soir, Donald Trump a promulgué le vaste plan de soutien de 2.200 milliards de dollars adopté par le Congrès pour faire face au coronavirus. Ce plan sans précédent, qui s'élève à plus de 10% du PIB annuel des Etats-Unis, prévoit notamment 500 milliards de dollars pour soutenir les entreprises industrielles les plus affectées via des prêts ou des subventions, ainsi que 500 Mds$ d'aides directes pour les Américains. Ces derniers recevront des chèques de 1.200$ par personne, plus 500$ par enfant à charge, dans la limite d'un plafond de revenus.

La pandémie de Covid-19 continue de progresser aux Etats-Unis, où le nombre de malades avérés est passé d'environ 60.000 mercredi dernier à près de 145.000 lundi soir. Le virus a désormais tué 2.600 personnes aux Etats-Unis, moins qu'en Italie (11.600) ou en Chine (3.300 décès), mais le nombre de morts augmente très vite, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Dans le monde, le nombre de malades a désormais dépassé les 756.000 et le nombre de décès dépasse 36.000, selon cette même source.

Mesures de restriction prolongées jusqu'au 30 avril aux Etats-Unis

Pendant le week-end, le président américain Donald Trump a pris la mesure de l'ampleur de la pandémie, en reportant au 30 avril la perspective d'une levée des mesures de distanciation sociale prises au niveau fédéral. Précédemment, le président avait paru bien trop optimiste en se disant favorable à la fin de ces mesures dès le 12 avril, jour du dimanche de Pâques.

Donald Trump avait décrété le 13 mars dernier l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis, mais il s'est refusé à appeler à un confinement au niveau national, estimant que le coup d'arrêt donné à l'économie risquait d'être plus dommageable que la maladie elle-même. De nombreux gouverneurs, notamment en Californie et à New York, sont allés au-delà des préconisations de Washington pour restreindre les déplacements de leurs citoyens.

En attendant les chiffres de l'emploi US en mars

Sur le plan macro-économique, la semaine qui s'ouvre devrait commencer à porter les stigmates de la crise du coronavirus. Les chiffres de l'emploi en mars seront publiés vendredi, et avant eux, mercredi, les marchés prendront connaissance de l'étude ADP sur les créations/destructions d'emploi dans le secteur privé. En outre, les chiffres hebdomadaires de la semaine achevée le 27 mars seront publiés jeudi. La semaine précédente, le nombre de demandes d'indemnisation avait flambé à un niveau record de près de 3,3 millions, contre moins de 0,3 million une semaine plus tôt !

La confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est attendue mardi, de même que les prix immobiliers (indice S&P CoreLogic). Mercredi, les indices ISM et PMI d'activité manufacturière de mars seront suivis de très près, avant ceux des services, vendredi.

Le pétrole WTI plonge sous les 20$ le baril

Lundi, ont été publiées les promesses de vente de logement pour février, avant la crise du Covid-19. Elles sont ressorties meilleures que prévu en hausse de 2,4% sur un mois contre -1,8% attendu par le consensus et après un bond de 5,3% en janvier. Sur un an, les promesses de vente affichent encore une hausse de 9,4% en février, a précisé la NAR (National Association of Realtors).

Les cours du pétrole ont repris leur plongeon lundi, sur fond de chute de la demande mondiale et de guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le cours du brut léger américain WTI est tombé sous 20$ le baril en séance, avant de finir juste au dessus de ce seuil à 20,09$ (-6,6%) pour le contrat à terme de mai sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a abandonné 8,7% à 22,76$. Les deux variétés de pétrole, qui viennent d'enchaîner 5 semaines de baisse d'affilée, ont désormais perdu les deux-tiers de leur valeur depuis le début de l'année.

Sur le marché des changes, le dollar rebondit après avoir vécu sa pire semaine depuis 2009 avec un recul de 4,3% sur 5 séances. Lundi, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a regagné 0,68% à 99,04 points, tandis que l'euro a perdu 0,85% à 1,1045$. Sur les marchés obligataires, les taux ont zigzagué : le rendement du T-Bond à 10 ans a repris 4 points de base à 0,72%, après être tombé en début de séance jusqu'à 0,60% (-8 pdb).

VALEURS A SUIVRE

* Johnson & Johnson (+8%). La société a identifié un candidat vaccin de premier plan contre le Covid-19 et prévoit de commencer les essais cliniques humaines de phase 1 en septembre au plus tard. Le vaccin a été développé en partenariat avec Jansen Pharmaceuticals et l'Autorité fédérale américaine pour la recherche et développement avancée dans le domaine biomédical. J&J espère que ce vaccin, sur lequel il travaille depuis janvier, pourra être soumis à une demande d'agrément d'urgence début 2021. L'objectif final est d'en produire plus d'un milliard de doses.

* Abbott Laboratories (+6,4%) a annoncé vendredi avoir obtenu l'approbation de l'agence américaine du médicament pour un test de diagnostic du coronavirus qui peut fournir des résultats en quelques minutes.

* Regeneron (+5,2%). Sanofi a annoncé qu'un premier patient avait été traité hors des Etats-Unis dans le cadre du programme mondial d'essais cliniques du Kevzara, développé conjointement avec Regeneron pour des malades présentant une forme sévère de Covid-19. Le programme mondial d'essais cliniques utilisant ce médicament développé conjointement par Sanofi et la firme américaine de biotechnologies Regeneron vient d'être lancé en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, au Canada, en Russie et aux États-Unis, précise Sanofi dans un communiqué. Sanofi dirige les essais en dehors des États-Unis et Regeneron ceux menés aux États-Unis.

* Apple (+2,8%). L'un des principaux fournisseurs d'Apple anticipe une baisse des commandes de la firme californienne de 18% sur le trimestre en cours. Selon ce dirigeant cité par 'Reuters', la montée en puissance de la production de nouveaux téléphones fonctionnant avec les réseaux 5G de prochaine génération a été reportée, bien qu'il soit encore possible que les téléphones 5G soient lancés comme prévu à l'automne. "Personne ne parle plus de pénurie de main-d'oeuvre ou de matériel (en Chine). Maintenant, tout le monde cherche à savoir si la demande des États-Unis et de l'Europe pourra suivre", a déclaré à Reuters le dirigeant. "L'accent est maintenant mis sur la demande des consommateurs aux États-Unis et en Europe". L'un des importants fournisseurs d'écrans d'Apple se prépare à un niveau de contraction similaire, selon une autre source de l'agence.

* American Airlines (-12,7%) est en discussions avancées pour recruter James Millstein, banquier spécialisé dans les restructurations de dette et coprésident de Guggenheim Securities, croit savoir Reuter. Millstein est l'un des banquiers de Wall Street les plus expérimentés en matière de restructuration de la dette. De 2009 à 2011, il a été le principal architecte du remaniement par l'administration Obama de certaines sociétés financières que le gouvernement avait renflouées, notamment le géant de l'assurance American International Group. Alors qu'American Airlines a déclaré ne pas avoir encore décidé si elle allait demander l'aide du gouvernement américain, la nomination prévue de Millstein indique que la plus grande compagnie aérienne américaine se prépare activement à une telle décision et ainsi à négocier avec les responsables du Trésor.

Le plan de sauvetage historique promulgué par Donald Trump vendredi prévoit environ 50 milliards de dollars pour les compagnies aériennes avec 25 Mds$ de prêts et de garanties de prêts et 25 Mds$ de subventions directes, qui pourraient permettre à l'Etat de prendre des participations au capital.

* Carnival (-11,2%). Le groupe a annoncé lundi la prolongation de la suspension des croisières jusqu'au 15 mai en raison de la pandémie de coronavirus.

* General Motors (-0,28%). Le président américain Donald Trump a invoqué vendredi des pouvoirs d'urgence pour contraindre le groupe automobile à fabriquer des respirateurs alors que le nombre de contaminations aux Etats-Unis a dépassé le seuil des 100.000.

* Les grands magasins ont fini en berne. Kohl's (-8,6%) et Macy's (-2,9%) ont annoncé tous deux lundi la mise en congé forcé de la majorité de leurs salariés, en raison de la fermeture de leurs points de vente liée aux mesures de confinement prises par les Etats face au Covid-19. Macy's a annoncé la semaine dernière la mobilisation de la totalité de sa ligne de crédit bancaire de 1,5 milliard de dollars, et Kohl's a fait de même ce lundi, avec sa ligne de crédit renouvelable de 1 Md$.

Kohl's a pris de nombreuses autres mesures de réduction des dépenses afin de préserver sa trésorerie face à la crise actuelle : baisse de 500 millions de dollars des projets d'investissement, baisse des frais de fonctionnement, suspension du programme de rachats d'actions. En outre, le groupe réexamine la distribution de dividendes.

Le secteur fait partie des plus malmenés à Wall Street ces dernières semaines. Ainsi, depuis un mois, les actions des grands magasins américains sont en chute libre : -58% pour Kohl's, -59% pour Macy's, -47% pour JC Penney (-4,5% lundi) et -54% pour Nordstrom (-1,4% lundi).