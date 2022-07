Clôture de Wall Street : en hausse avec Tesla

(Boursier.com) — Encore de la volatilité ce jeudi à Wall Street, et après avoir beaucoup hésité, les indices ont finalement tous clôturé en hausse, signant une troisième séance consécutive dans le vert. Les marchés ont digéré une nouvelle salve de résultats d'entreprises, avec des réactions diamétralement opposées (positive pour Tesla, négative pour AT&T). L'actualité en Europe a été suivie de près également : la BCE a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011 pour mettre un frein à l'inflation record en zone euro, alors que la Fed doit de son côté livrer son verdict mercredi prochain.

A la clôture des marchés, le Dow Jones gagne 0,51% à 32.036 points et le Standard & Poor's 500 s'adjuge 0,99% à 3.998 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, avance encore de 1,36% à 12.059 points.

Les Bourses européennes ont terminé dans le désordre après les décisions de la Banque centrale européenne. À Paris, le CAC 40 avance de 0,27% à 6.201 points. À Francfort, le Dax recule en revanche de 0,27% et à Londres, le Footsie gagne 0,09%. À Milan, la bourse perd 0,71%, pénalisée notamment par le secteur bancaire.

La BCE dévoile son jeu

La Banque centrale a frappé fort ce jeudi en relevant ses taux directeurs de 50 points de base. Ils passent respectivement à -0,25% pour le taux de dépôt, 0,50% pour la facilité de refinancement et 0,75% pour la facilité de prêt marginale. Il s'agit de la première hausse de taux depuis onze ans, dans le sillage d'autres grandes banques centrales comme la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre, l'ennemi à abattre étant une inflation galopante.

Pour amortir l'impact de la remontée de ses taux, l'institution a également dévoilé un outil anti-fragmentation (Transmission Protection Mechanism, TPM) qui lui permettra d'acheter des obligations si elle observe des signes de divergence des coûts d'emprunt entre les 19 Etats du bloc monétaire.

Que va faire la Fed ?

Aux Etats-Unis, où les investisseurs cherchent des signes positifs pour l'économie dans les résultats des grandes entreprises, une enquête Reuters montre que la Réserve fédérale américaine devrait relever la semaine prochaine ses taux de 75 points de base pour juguler une inflation élevée et que la probabilité d'une récession est désormais de 40%.

Le pessimisme sur la croissance mondiale et les bénéfices des entreprises sont à leur pire niveau depuis la crise financière de 2008, a révélé cette semaine une enquête de Bank of America, conduisant les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués et à accumuler les liquidités.

Hausse des inscriptions au chômage

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux États-Unis lors de la semaine au 16 juillet, à 251.000 contre 244.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes tablaient sur une baisse des inscriptions, attendues en moyenne à 240.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 240.500 contre 236.000 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,384 million lors de la semaine au 9 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,333 million (révisé) la semaine précédente.

Devises et pétrole

Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,0278% à 1,0195 dollars après le relèvement des taux de la BCE et la réouverture du gazoduc Nord Stream 1.

Le marché pétrolier est affecté par les craintes sur la demande alors que les taux d'intérêt remontent et que les stocks d'essence ont augmenté plus vite que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Le baril de Brent abandonne 2,82% à 103,88 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,54% à 96,36 dollars.

L'Italie inquiète

En Italie, après l'éclatement de la coalition gouvernementale, le président du Conseil, Mario Draghi, a remis jeudi sa démission au président Sergio Mattarella, qui a dit en avoir "pris note" et lui a demandé de continuer à gérer les affaires courantes. Cette démission fait craindre une profonde crise politique dans la péninsule, avec une probable dissolution du Parlement et des élections anticipées à l'automne.

Sur le marché obligataire, l'écart de rendement entre le dix ans italien et le Bund allemand de même échéance s'est creusé jusqu'à 247,70 points de base, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis la mi-juin et qui avait déclenché une réunion d'urgence de la BCE. Cet écart est finalement revenu à 233,70 points à la clôture des Bourses en Europe, tandis que le taux du BTP italien à dix ans a pris 10,3 points à 3,570% et celui du Bund allemand de même échéance a fini en baisse d'environ quatre points à 1,225%.

Les valeurs

Tesla bondit de 9,8% après avoir fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice trimestriel grâce notamment à l'augmentation des prix de plusieurs de ses modèles, qui lui ont permis de surmonter les problèmes liés à la production. Le groupe d'Elon Musk a par ailleurs vendu 75% de ses bitcoins.

L'action Alcoa cède 0,1%. Le producteur d'aluminium a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, tout en annonçant un rachat d'actions supplémentaire de 500 millions de dollars.

AT&T, le géant américain des télécoms a relevé jeudi ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires de son activité de services sans fil, portée par l'augmentation du nombre d'abonnés voyageant pendant l'été et utilisant ses services d'itinérance. Le titre plonge de 7,6%.

Ford (+2,1%) a annoncé jeudi une série d'accords visant à accélérer son passage aux véhicules électriques, y compris l'approvisionnement en capacités de batteries et en matières premières. Ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Ford pour atteindre un taux de production annuel de VE de 600.000 véhicules à l'échelle mondiale d'ici à la fin 2023 et plus de 2 millions d'ici à la fin 2026. Ford s'attend à ce que le taux de croissance annuel composé des VE dépasse 90% jusqu'en 2026, soit plus du double du taux de croissance prévu pour l'industrie.

United Airlines a publié mercredi un bénéfice trimestriel ajusté de 1,43 dollar (1,40 euro), inférieur aux attentes des analystes car la forte demande n'a pas permis de compenser la hausse des coûts d'exploitation. Le titre plonge de 10%.

Boeing (1,9%). Qatar Airways a annoncé jeudi une commande de 25 appareils 737 MAX 10, confirmant un accord qui était en suspens depuis des mois et portant à 125 le nombre d'avions monocouloir commandé cette semaine. Cargolux a aussi choisi le 777-8 Freighter pour remplacer sa flotte de 747-400, la première livraison du 777-8 Freighter étant prévue en 2027.

Dow (-2,2%) a fait état d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre alors que l'inflation et les effets du COVID-19 en Chine ont freiné la demande.

Bank of America (+1,9%).La banque américaine a annoncé l'augmentation de son dividende trimestriel sur les actions ordinaires à 0,22 dollar par action.

Blackstone (-4,1%).Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a affiché jeudi une hausse de 86% de son bénéfice distribuable au deuxième trimestre, grâce à de fortes ventes d'actifs malgré une dépréciation de la valeur de la plupart de ses fonds dans un contexte de ralentissement du marché.

Danaher bondit de 9% alors que le conglomérat américain a publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre au-dessus des attentes des analystes.

Philip Morris (+4,2%) alors que le cigarettier américain a annoncé des résultats au deuxième trimestre dépassant les estimations.

American Airlines a publié jeudi son premier bénéfice trimestriel ajusté depuis le début de la pandémie de COVID-19, le boom de la demande de voyages ayant plus que compensé la hausse des coûts. Le titre recule de 7,4%.