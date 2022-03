Clôture de Wall Street : en berne, malgré le reflux du pétrole

(Boursier.com) — La Bourse de New York a cédé environ 1,5% jeudi et a affiché sa première baisse trimestrielle depuis le 1er trimestre 2020, lorsque les confinements liés à la crise du coronavirus avaient provoqué une récession. Les marchés n'ont pas salué l'annonce spectaculaire des Etats-Unis, qui vont puiser massivement dans leurs réserves stratégiques de pétrole, ce qui a fait plonger le cours du brut WTI de 7% ce jeudi. Les taux d'intérêts ont fait une pause mais la courbe des taux s'est à nouveau inversée sur le segment 2/10 ans, entretenant les craintes de récession aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,56% à 34.678 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,57% à 4.530 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 1,54% à 14.220 pts.

Sur le premier trimestre 2022, les trois indices américains ont perdu respectivement 4,6%, 5% et 9,1%, plombés par la guerre en Ukraine et l'envolée de l'inflation qui fait craindre un resserrement monétaire énergique de la Fed, et un ralentissement de la croissance, voire une récession.

Inversion de la courbe des taux sur le segment 2/10 ans

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont détendus jeudi, mais ils ont bondi sur le trimestre. En outre, pour la 2e fois depuis mardi, la courbe des taux s'est inversée sur le segment des emprunts d'Etat américains à 2 et 10 ans, traduisant des craintes de récession aux Etats-Unis.

Jeudi soir, le taux du T-Bond à 10 ans cédait 4 points de base (pb) à 2,33%, tandis que le "2 ans" américain pointait lui aussi à 2,33%, alors que l'écart entre les deux taux était de 130 pb en début d'année en faveur du taux long. Un peu plus tôt en séance, le "2 ans" est tombé sous le "10 ans" pour la 2e fois depuis le début de la semaine. Historiquement, lorsque les taux longs tombent sous les taux courts, cela signifie que les investisseurs anticipent une récession dans l'année à venir.

Face à l'envolée de l'inflation, les investisseurs anticipent un cycle énergique de hausse des taux directeurs de la Fed, qui a commencé le 16 mars par un resserrement d'un quart de point. Des hausses par paliers d'un demi-point sont attendues désormais pour la réunion de mai, et peut-être pour celle de juin par les marchés. Les traders envisagent désormais des taux directeurs à plus de 2,5% fin 2022 (contre 0,25%-0,50% actuellement), puis à plus de 3% courant 2023, un niveau qui pèserait sur la croissance.

Mercredi soir, Esther George, patronne de la Fed de Kansas City, et Thomas Barkin, dirigeant de la Fed de Richmond, ont tous deux indiqué qu'ils soutenaient un mouvement de 50 points de base sur le taux des 'fed funds' en mai. Mme George a déclaré à l'Economic Club de New York qu'elle soutenait un mouvement "expéditif" (terme utilisé récemment par le président de la Fed, Jerome Powell) vers une posture politique neutre. M. Barkin, membre non-votant cette année, a déclaré à Bloomberg qu'il était ouvert à une hausse de 50 points de base en mai compte tenu du contexte inflationniste actuel, et que la Fed pourrait devoir relever les taux au-dessus du niveau de neutralité afin de faire baisser l'inflation.

Washington va puiser 180 millions de barils dans ses réserves de pétrole

Les cours du pétrole ont plongé jeudi en réaction aux annonces de Washington, qui compte libérer 180 millions de barils, des volumes sans précédent, de ses réserves stratégiques de pétrole, afin de faire reculer les prix des carburants, qui pèsent sur les budgets des ménages américains.

Le baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a perdu 7% à 100,28$ sur le Nymex, et le baril de Brent de la mer du Nord a lâché 4,9% à 107,91$ (contrat de mai).

Le président américain Joe Biden a précisé lors d'une conférence de presse que les Etats-Unis allaient puiser dans leurs réserves à raison d'un million de barils par jour (soit environ 1% de la consommation mondiale : ndlr), pendant une période de 6 mois. Le président américain a aussi appelé les compagnies pétrolières américaines disposant de permis de forer à augmenter leur production.

Cette annonce de Washington intervient au moment où le groupe de pays producteurs Opep+ a décidé, malgré les pressions occidentales, de ne pas relever sa production au-delà de leur accord actuel. L'Opep et ses alliés, dont la Russie, continueront de relâcher seulement 400.000 barils par jour supplémentaires en mai.

Le retour des inquiétudes géopolitiques autour de l'Ukraine a encore profité à l'or, qui a gagné 0,8% jeudi à 1.954,00$ l'once (contrat de juin sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar reprenait en soirée 0,4% 98,17 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro rechutait de 0,64% à 1,1085$ après son récent "rally". Le bitcoin revenait autour de 45.866$ jeudi soir, en recul de 2,9% sur 24h, selon le site Coindesk.

Les prix continuent d'accélérer en Europe et aux Etats-Unis

Les marchés restent préoccupés par l'inflation, à la lumière des derniers indicateurs macro-économiques publiés des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, aux Etats-Unis, la consommation des ménages a montré des signes de faiblesse en février : si les revenus personnels des ménages ont augmenté de 0,5% sur un mois, leurs dépenses ont en revanche déçu, en timide progression de 0,2% contre +0,7% de consensus.

En outre, les pressions inflationnistes se sont renforcées. L'indice des prix 'core PCE', la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,4% sur un an en février, après +5,2% en janvier, tandis que l'indice PCE a grimpé de 6,4%. L'indice d'inflation plus connu, le CPI, déjà publié, avait fait état d'un bond de 7,9% des prix à la consommation en février.

En Europe, les prix ont accéléré en France à 4,5% en mars sur un an selon l'Insee (et de 5,1% selon les normes européennes IPCH), confirmant les pressions observées dans d'autres pays de la zone euro. L'Allemagne a fait état mercredi d'une hausse des prix de 7,6% et l'Espagne de 9,8% en données IPCH !

L'emploi et l'activité US toujours solides

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close au 26 mars, publiés jeudi, ont augmenté un peu plus que prévu, à 202.000, contre 195.000 attendu, et après 188.000 le semaine précédente. Vendredi, les marchés suivront la publication du rapport gouvernemental sur l'emploi en mars. Les opérateurs espèrent un nouveau mois solide avec des créations d'emplois autour de 450.000, après un bond de 678.000 en février.

L'indice manufacturier américain PMI de Chicago pour le mois de mars 2022 est ressorti à 62, contre un consensus de 57 et un niveau de 56,3 un mois avant. Il traduit donc une accélération de l'expansion. L'indice ISM manufacturier sera publié vendredi.

Vladimir Poutine exige le paiement du gaz en roubles dès vendredi

Sur le front géopolitique, les derniers commentaires du Kremlin n'ont pas atténué le scepticisme quant à la récente promesse de la Russie de réduire son activité militaire en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a déclaré hier qu'il n'y avait pas eu de percée dans les pourparlers avec l'Ukraine et qu'il y avait une longue période de travail à venir, bien que le fait que Kiev ait présenté ses demandes par écrit soit positif.

Vladimir Poutine a annoncé par ailleurs ce jeudi la signature d'un décret imposant aux acheteurs des pays étrangers "inamicaux" de payer en roubles les livraisons de gaz naturel à compter de ce vendredi, prévoyant la suspension des contrats dans le cas contraire. Ainsi, les sociétés importatrices de gaz devraient ouvrir un compte en roubles dans une banque russe pour se conformer à ces exigences.

Le président russe a présenté cette mesure comme un moyen de renforcer la souveraineté de la Russie face aux sanctions occidentales. Selon le décret, les sociétés étrangères pourraient effectuer des versements en devises sur les comptes en roubles qu'elles auront ouverts dans des banques russes, qui leur fourniront en retour des roubles pour s'acquitter de leurs factures. Les pays membres du G7 et de l'UE, dont un tiers des besoins en gaz sont fournis par la Russie, ont répété quant à eux qu'ils continueraient de payer le gaz en euros ou en dollars, comme le prévoient les contrats...

VALEURS A SUIVRE

Apple (-1,78%) envisage d'élargir sa liste de fournisseurs de puces mémoire, croit savoir l'agence Bloomberg. Des personnes proches du dossier disent que l'important partenaire japonais Kioxia a perdu en production le mois dernier en raison d'une contamination, ce qui a incité le groupe californien à la pomme à rechercher de nouvelles sources pour lutter contre les problèmes potentiels que posent la pandémie et les problèmes d'expédition. Les sources indiquent que Samsung et SK Hynix devraient prendre des commandes, mais Apple envisage également d'ajouter un fournisseur chinois.

L'agence Bloomberg croit aussi savoir, citant des sources, qu'Apple développerait sa propre technologie de paiement afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de partenaires externes.

Apple et Meta (ex-Facebook, -2,4%) auraient enfin été bernés par des hackers se faisant passer pour la police, et auraient ainsi transmis des données de clients aux pirates suite à d'apparentes requêtes légales, indique aussi Bloomberg.

Tesla (-1,5%) aurait reporté sine die la reprise d'activité de son usine de Shanghai, alors que le confinement décidé par les autorités locales face à l'épidémie de Covid-19 doit prendre fin vendredi dans cette partie de la métropole chinoise, montre un document interne consulté par l'agence Reuters. Ainsi, le constructeur de véhicules électriques aurait annulé ses plans de reprise de la production dans son usine de Shanghai vendredi et samedi, retardant encore la réouverture du centre de fabrication de ses voitures Model 3 et Model Y. L'usine de Shanghai, située dans le district de Pudong à l'est du fleuve Huangpu de la ville, a suspendu la production de lundi à jeudi après que la ville a lancé un confinement en deux étapes pour lutter contre l'épidémie.

Le verrouillage des districts à l'est de la rivière devrait être levé aux premières heures du 1er avril. Tesla avait initialement prévu de reprendre la production ce jour-là. Cependant, le dernier avis dont Reuters a pris connaissance indique que le constructeur a annulé les plans de production pour les 1er et 2 avril. Deux personnes proches du dossier citées par Reuters ont déclaré que Tesla n'avait pas encore obtenu de permis du gouvernement de Shanghai pour que ses camions livrent des voitures électriques assemblées à l'extérieur de Pudong dans les parties occidentales de la ville. Shanghai est sur le point de verrouiller les zones à l'ouest du fleuve dès les premières heures demain matin. L'entreprise a peut-être également choisi de prolonger la suspension en raison d'une pénurie de travailleurs, a déclaré l'une des sources.

Walgreens Boots Alliance (-5,6%) a corrigé, alors que le groupe vient pourtant de publier des profits et des ventes supérieurs aux attentes. La chaîne américaine de pharmacies a annoncé des bénéfices et des ventes solides au deuxième trimestre fiscal. Le détaillant a déclaré un bénéfice net de 883 millions de dollars, ou 1,02$ par action, contre 1,026 milliard de dollars, 1,19$ par action, l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action, de 1,59$, a battu le consensus FactSet qui était de 1,39$. Les ventes, de 33,8 milliards de dollars, progressent par rapport aux 32,8 milliards de dollars de l'an dernier et dépassent le consensus (33,2 milliards de dollars).

Faraday Future (-2,2%). La start-up spécialiste du développement de véhicules électriques a annoncé que la SEC, autorité américaine des marchés financiers, avait adressé des citations à comparaître à plusieurs membres de sa direction dans le cadre d'une enquête sur la sincérité de communiqués aux investisseurs.