Clôture de Wall Street : en berne, le Covid-19 perturbe les entreprises US

(Boursier.com) — Le coronavirus insuffle une forte volatilité à Bourse de New York, qui a reperdu jeudi plus de 3% après un gain de plus de 4% la veille... Les cas de coronavirus augmentent aux Etats-Unis, où la Californie a déclaré l'état d'urgence, et de plus en plus d'entreprises sont perturbées par cette crise sanitaire. Les titres des compagnies aériennes et des croisiéristes ont plongé. Les obligations et l'or ont en revanche attiré les investisseurs à la recherche de sécurité, tandis que le pétrole est resté fébrile en attendant les décisions de l'Opep+ sur sa production.

A la clôture, l'indice Dow Jones a reperdu 3,58% à 26.121 points (après +4,53% mercredi, -2,9% mardi et +5,09% lundi...), tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 3,39% à 3.023 pts (+4,2% mercredi, -2,8% mardi et +4,6% lundi) et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a corrigé de 3,10% à 8.738 pts (après +3,85% mercredi, -3% mardi et +4,49% lundi).

L'indice VIX mesurant la volatilité (aussi appelé "l'indice de la peur") a flambé jeudi de 27,4% pour monter à 40,76, bien au-dessus de sa moyenne historique de 20... Il est désormais remonté au plus haut depuis début 2009, en pleine crise des "subprimes". Il avait culminé à environ 70 en octobre 2008, juste après la faillite de la banque Lehman Brothers, qui avait marqué le point de départ de la crise financière.

Le Congrès américain engage 8,3 Mds$ pour lutter contre le Covid-19

Mercredi soir, les marchés avaient vivement rebondi, saluant les actions concertées de la Réserve fédérale, qui a baissé mardi ses taux directeurs d'un demi-point, et du Congrès américain, qui s'emploie depuis mercredi à voter le déblocage de plus de 8 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine face à l'épidémie de coronavirus.

Le texte a été adopté dès mercredi soir par une large majorité des deux camps (démocrates et républicains) à la Chambre des représentants, puis jeudi soir par le Sénat à la quasi-unanimité, avant d'être transmis à la Maison Blanche pour être signé par le président Donald Trump.

Aux Etats-Unis, deux nouveaux décès liés au coronavirus ont été recensés, l'un en Californie, l'autre dans l'Etat de Washington, ce qui porte à 11 le nombre de morts sur le sol américain, pour au moins 177 cas recensés. L'Etat de Washington, sur la côte ouest, est le plus durement touché par le coronavirus, avec 27 cas confirmés et 9 morts.

Les actions des croisiéristes en chute libre à Wall Street

Suite à ces décès, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré un état d'urgence, qui "permettra à l'Etat de mieux préparer nos communautés et notre système de santé si jamais l'épidémie se propage davantage", a-t-il affirmé mercredi.

La personne décédée en Californie revenait d'une croisière, ce qui a entraîné un nouveau plongeon de ce secteur à Wall Street, désormais retombé à des plus bas depuis plusieurs années : Royal Caribbean Cruises a abandonné 16,4%, Carnival a chuté de 14,1% et Norwegian Cruise Line Holdings a perdu 13,3%. Dans le secteur aérien, l'association internationale du transport aérien (IATA) estime que l'épidémie de coronavirus pourrait faire perdre jusqu'à 113 Mds$ aux compagnies aériennes, ce qui a fait plonger les titres de Southwest Airlines (-3,6%), American Airlines (-13,4%), United Airlines (-13,2%) et Spirit Airlines (-18,2%). Le fonds coté "U.S. Global Jets ETF" a perdu 9% à la clôture.

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé jeudi, à commencer par les financières (-4,9%), les valeurs industrielles (4,9%), les produits de consommation discrétionnaire (-3,7%) l'énergie (-3,6%), les services de communication (-3,7%) et les matériaux de base (-3,2%).

En Californie et dans l'Etat de Washington (le plus durement touché par le coronavirus avec 27 cas confirmés et 9 morts), les grandes entreprises déconseillent à leurs salariés de se déplacer et mettent en place le télétravail. Parmi les compagnies concernées figurent Microsoft (-2,5%) dont le siège est à Seattle dans l'Etat de Washington et Alphabet (-4,8%) la maison mère de Google.

Les taux américains à 10 et 30 ans sur des planchers historiques

Dans ce contexte d'aversion au risque, les investisseurs se sont rués à nouveau sur les obligations d'Etat (faisant chuter les taux, qui évoluent en sens inverse) et l'or. Le dollar perd du terrain, pâtissant de la baisse surprise des taux de la Fed, mardi, qui rend les placements en dollars moins rémunérateurs.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar (qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises) a cédé jeudi 0,72% à 96,64 points, tandis que l'euro a grimpé de 0,84% à 1,1228$. Le dollar a réagi à la forte baisse des taux de la Fed, alors que la BCE dispose d'une marge de manoeuvre bien plus limitée que la Fed pour baisser ses taux, qui sont déjà au plancher.

Sur les marchés obligataires, les taux longs de la dette souveraine américaine ont testé de nouveaux plus bas historiques. Le rendement du T-Bond à 10 ans a dégringolé de 14 points de base à 0,91%, s'enfonçant sous le seuil de 1%. Début janvier, ce rendement à 10 ans était encore de l'ordre de 1,90%... Le taux du T-Bond à 30 ans a perdu 8 pdb à 1,55%, un plancher historique.

L'or rebondit, le pétrole recule en attendant la décision de l'Opep+

L'or est reparti en hausse, gagnant jeudi 1,50% à 1.668,00$ l'once pour le contrat à terme d'avril coté sur le Comex. Le métal jaune a désormais regagné l'essentiel de ses pertes de la fin de la semaine dernière (-5% vendredi...) provoquées par des ventes forcées de la part d'investisseurs sommés de répondre à des appels de marges de leurs brokers, sur fond de plongeon des marchés d'actions.

Les cours du pétrole ont été volatils jeudi dans la crainte d'un échec de la réunion de l'Opep+, qui se tient depuis mardi à Vienne. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a perdu 1,9% à 45,90$ (contrat à terme d'avril coté sur le Nymex) tandis que le Brent de mer du Nord a cédé 2,23% à 49,99$ (contrat à terme de mai). Le WTI avait plongé de 16% la semaine dernière, et le Brent avait abandonné 13,6% face à la crainte d'une demande atone sur 2020 en raison de la crise du coronavirus.

Jeudi soir, l'Opep a recommandé à ses membres et ses alliés de prolonger leur accord jusqu'à la fin 2020, et de réduire leur production commune de 1,5 million de barils supplémentaires par jour, pour faire face à la baisse de la demande liée à la crise du Covid-19. Mais la Russie se fait prier pour participer à ce nouvel effort, et pour l'instant, l'Opep n'a pas publié de communiqué confirmant ces engagements.

En attendant les chiffres de l'emploi US en février

Sur le plan macro-économique aux Etats-Unis, les commandes industrielles ont reculé plus fortement que prévu en janvier, de 0,5% sur un mois contre -0,1% attendu et après un gain de 1,9% en décembre .

Du côté de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 216.000, contre un consensus de 215.000 et après 219.000 une semaine plus tôt. Par ailleurs, l'étude Challenger relative aux destructions d'emplois fait ressortir 56.660 licenciements en février, bien moins qu'en janvier (67.735).

Le rapport officiel complet sur l'emploi en février, très attendu par les marchés, sera publié vendredi. Le consensus des économistes table sur 175.000 créations d'emplois, après 225.000 en janvier, et sur une stabilité du taux de chômage à 3,6%.

Enfin, les chiffres révisés de la productivité au 4e trimestre, publiés jeudi, n'ont pas convaincu, avec une progression de 1,2% contre un consensus de +1,4%. Les coûts unitaires du travail se sont appréciés de +0,9% contre +1,4% de consensus.

VALEURS A SUIVRE

Les transports ont donc été secoués ce jeudi. Outre les bateaux de croisière et les compagnies aériennes, Hertz Global Holdings a plongé de 14,6% et Avis Budget Group a chuté de 14% après la publication d'une note de Morgan Stanley, qui souligne les risques liés au coronavirus. Selon l'analyste Adam Jonas, les bénéfices et les flux de trésorerie des loueurs de voitures vont être significativement perturbés par la forte baisse des déplacements aux Etats-Unis et à l'étranger.

Adam Jonas a abaissé son objectif de cours sur Hertz à 12$ contre 15$, et celui d'Avis de à 26$ contre 32$ précédemment.

HP Inc (-0,28%) a repoussé une fois encore l'offre d'acquisition améliorée de Xerox Holdings (-6%) son petit mais gourmand rival. HP juge que l'offre sous-évalue encore significativement ses actifs et favorise de manière disproportionnée les actionnaires de Xerox - qui avait offert 18,4$ par titre en cash et 0,149 action pour chaque titre HP. HP Inc estime enfin que les prévisions de synergies avancées par Xerox dépassent les niveaux raisonnablement atteignables.

Ciena (+3%) a révélé des bénéfices supérieurs aux attentes de marché sur le trimestre clos. L'équipementier de réseaux a annoncé pour le premier trimestre fiscal clos fin janvier 2020 un bénéfice de 62 M$ et 40 cents par titre, contre 34 M$ un an avant. Le bpa ajusté s'est élevé à 52 cents, contre 33 cents un an avant et 38 cents de consensus selon FactSet. Les revenus se sont appréciés de 7% à 833 millions.

Marvell Technology (+10,3%) a lui aussi dépassé le consensus de place sur la période close, malgré le coronavirus. Pour son quatrième trimestre, le concepteur de semi-conducteurs a annoncé un bénéfice de 1,8 milliard de dollars soit 2,62$ par titre, contre une perte de 261 M$ un an avant. Le bénéfice ajusté trimestriel est ressorti à 117 M$ soit 17 cents par titre, contre 16 cents de consensus. Les revenus ont régressé à 718 M$, contre 745 M$ un an plus tôt et 713 M$ de consensus. Marvell prévoit sur le trimestre entamé des revenus de 680 M$, contre 672 M$ de consensus.

Southwest Airlines (-3,58%), l'un des leaders américains du transport aérien, a confirmé que le coronavirus Covid-19 allait peser sur ses comptes du premier trimestre. Une forte baisse des réservations affectera donc les comptes sur la période. Le groupe évoque un déclin significatif de la demande durant les jours récents. Le RASM est attendu en déclin jusqu'à -2% ou en hausse de 1% au maximum, contre une guidance antérieure allant de +3,5 à +5,5%. L'impact du virus sur les revenus opérationnels est attendu entre 200 et 300 millions de dollars.

Face au coronavirus,United Airlines (-13,2%) a annoncé mercredi soir une réduction du nombre de ses vols, et un gel des embauches, et a demandé à une partie de ses employés de prendre des congés sans solde face à la faiblesse de la demande...

BJ's Wholesale Club (BJ WHSL , +6,1%) s'est conformé aux attentes de profits et revenus sur le trimestre clos, tout en dévoilant par ailleurs une faible croissance à comparable.

Kroger (+8,1%) a battu le consensus sur le quatrième trimestre, dégageant un bénéfice de 327 millions de dollars et 40 cents par titre, contre 259 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 57 cents, contre 55 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 28,9 milliards de dollars, contre 28,3 milliards un an avant et en ligne avec le consensus de marché. Les ventes digitales ont grimpé de 22%. La croissance à comparable hors essence est ressortie à 2%. Le groupe maintient sa guidance 2020 de bpa allant de 2,30 à 2,40$.