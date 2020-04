Clôture de Wall Street : en berne, le Covid-19 paralyse l'économie américaine

(Boursier.com) — La Bourse de New York a entamé le 2e trimestre en nette baisse, mercredi, les investisseurs prenant conscience que la crise du coronavirus menace d'affecter durablement l'économie américaine, alors que la pandémie ne fait que démarrer son ascension aux Etats-Unis. Depuis mardi soir, Donald Trump a adopté un nouveau ton, plus dramatique, prévoyant que les deux prochaines semaines seraient "très, très douloureuses". La Maison Blanche s'attend désormais à jusqu'à 240.000 décès outre-Atlantique, et a confirmé la prolongation des mesures de confinement jusqu'à la fin avril.

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 4,44% à 20.943 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 4,41% à 2.470 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a lâché 4,41% à 7.360 pts.

Au premier trimestre, le Dow Jones a plongé de plus de 23% et le S&P 500 de 20%, le pire 1er trimestre jamais enregistré par les deux indices. Le DJIA, qui existe depuis 124 ans, a tout de même connu un pire trimestre, avec une chute de 25% au 4e trimestre 1987 et le S&P 500 avait fait pire au 4e trimestre 2008 pendant la crise des "subprimes". Le Nasdaq a perdu 14,2% sur le 1er trimestre, sa pire performance trimestrielle depuis la crise de 2008.

Inquiétudes pour les résultats et les dividendes

Les analystes commencent à intégrer le scénario d'une crise durable, qui va non seulement laminer les bénéfices des entreprises mais aussi réduire, voire suspendre le versement de dividendes et les programmes de rachat d'actions. Autant de facteurs qui pourraient entraîner une rechute des marchés boursiers dans les prochaines semaines.

Les analystes tablent désormais sur une baisse de 9,6% des bénéfices du S&P-500 au deuxième trimestre et à un recul de 2% sur l'année, selon le consensus IBES Refinitiv. Des données sans aucun doute appelées à être révisées à la baisse...

Le plan américain de soutien budgétaire (baptisé CARES : Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) prévoit que toute société ayant bénéficié d'emprunts garantis par l'Etat ne pourra plus verser de dividendes avant d'avoir remboursé en totalité ces prêts. Même les sociétés n'ayant pas besoin de recourir à ce soutien d'Etat seront tentées de réduire leurs dividendes et leurs rachats d'actions afin de conserver de la trésorerie pour faire face à la crise actuelle.

Dans une étude consacrée aux entreprises versant des dividendes, l'analyste de Goldman Sachs, Cole Hunter, a estimé que les dividendes du S&P 500 allaient reculer de 20% en 2020. En Europe, les grandes banques britanniques ont annoncé mercredi un gel de la distribution de dividendes : Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland et Standard Chartered. Société générale et Natixis ont fait de même en France.

Les statistiques commencent à montrer les dégâts du Covid-19

Jour après jour, les statistiques économiques montrent les dégâts causés par la coronavirus aux Etats-Unis. Sur le front de l'emploi, la publication, ce mercredi, de l'enquête ADP dans le secteur privé a montré que ce dernier a détruit 27.000 emplois en mars. Ce chiffre est inférieur aux attentes, mais l'enquête a été arrêtée au 12 du mois, alors que l'impact du Covid-19 a fortement augmenté dans la 2e partie du mois. Les chiffres complets de l'emploi US en mars sont attendus ce vendredi, précédés jeudi des demandes d'indemnisation de chômage pour la semaine achevée le 28 mars.

En février, l'économie américaine avait encore créé 273.000 emplois, et le taux de chômage avait reculé à 3,5%, contre 3,6% en janvier, au plus bas depuis près de 50 ans... Mais lors de la semaine close au 21 mars, les inscriptions au chômage se sont envolées à un niveau record de 3,283 millions contre seulement 282.000 la semaine précédente. Les experts s'attendent désormais à ce que le taux de chômage grimpe entre 10% et 15% dans les prochains mois, compte-tenu du nombre d'entreprises ayant gelé leur activité face à l'épidémie.

Publiés eux aussi ce mercredi, les indicateurs d'activité manufacturière ISM et PMI ont reculé, mais ces enquêtes ne reflètent pas non plus la rapide détérioration de la fin du mois de mars. L'indice PMI calculé par IHS Markit manufacturier américain de mars a été revu en baisse pour sa lecture finale, à 48,5 contre 49,2 en première estimation et après 50,7 en février.

Le nombre de cas et de décès en forte hausse aux Etats-Unis

Sur le plan sanitaire, Donald Trump a désormais pris la mesure de l'ampleur de la pandémie, après en avoir longtemps minimisé la gravité. Dans sa conférence de presse quotidienne, le président américain Donald Trump a prévenu mardi soir que les deux prochaines semaines seraient "très, très douloureuses" aux Etats-Unis.

La Maison Blanche s'attend désormais à entre 100.000 et 240.000 morts aux Etats-Unis, si les mesures actuelles de distanciation sociale, qui ont été prolongées jusqu'au 30 avril, sont correctement appliquées... Si ces mesures n'étaient pas prises, le nombre de morts pourrait atteindre 1,5 à 2,2 millions, a précisé l'administration Trump.

Mercredi soir, le nombre de contaminations par le Covid-19 dépassait les 206.000 aux Etats-Unis et le nombre de morts était d'au moins 4.540 (contre 3.600 24h plus tôt), selon le décompte de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre de décès continue d'accélérer, notamment à New York, épicentre américain de la pandémie.

Une lueur d'espoir en Italie

En Europe, une lueur d'espoir est apparue en Italie après plus de 3 semaines de confinement de la population, avec une réduction du nombre de décès quotidiens. Mercredi, Rome a fait état de 727 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures (et 13.155 morts au total), le bilan quotidien le moins important depuis le 26 mars. Le 27 mars, la Protection civile avait fait état de 919 morts supplémentaires, soit la pire journée. Le bilan avait ensuite reflué à 889 décès samedi, 756 dimanche, 812 lundi et 837 mardi.

Du côté politique, le Congrès comme la Maison Blanche préparent déjà un nouveau plan de relance, après le plan de 2.200 milliards de dollars adopté en fin de semaine dernière et deux autres "packages" moins élevés adoptées la semaine précédente. Donald Trump a ainsi exhorté mardi le Congrès à approuver un nouveau plan d'investissement de 2.000 Mds$ dans les infrastructures du pays (routes, ponts, aéroports...)

Poutine et Trump à la manoeuvre sur le pétrole

Les cours du pétrole ont fini en baisse mercredi, après avoir vécu le pire trimestre de leur histoire avec un effondrement des deux-tiers en 3 mois. Mercredi soir, le WTI a cédé 0,8% à 20,31$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, et le Brent de mer du Nord a chuté de 6,1% à 24,74$ (contrat de juin).

Le président russe Vladimir Poutine a appelé mercredi les pays producteurs et consommateurs de pétrole à trouver une solution, face à l'effondrement des cours, et Donald Trump se dit prêt à intervenir sur ce dossier, mais pour l'instant, aucune annonce concrète n'a été faite.

La demande mondiale de pétrole a plongé de 20% à 25% ces dernières semaines en raison de la crise du Covid-19, selon les experts. Malgré cela, la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie entraîne une hausse de l'offre de brut sur des marchés où les stocks débordent. Ainsi, les stocks américains publiés mercredi pour la semaine close au 27 mars, ont montré une envolée de 13,8 millions de barils à 469,2 mb, contre un consensus de +3,3 mb.

Sur le marché des changes, le dollar est reparti à la hausse mercredi. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a gagné 0,36% à 99,40 points, tandis que l'euro a cédé 0,58% à 1,0956$. Sur les marchés obligataires, les taux ont reculé, le rendement du T-Bond à 10 ans lâchant 7 points de base à 0,60%.

VALEURS A SUIVRE

* Les valeurs bancaires ont souffert des craintes pesant sur leurs dividendes ainsi que de la hausse du risque de mauvaises créances, liées notamment à leurs engagements auprès des producteurs de pétrole de schiste. Morgan Stanley (-7%), Bank of America (-6,8%), Citigroup (-8,5%), Goldman Sachs (-6%) et JP Morgan (-6,3%) ont lourdement chuté.

* Parmi les pétrolières, Chevron a perdu 5,4%, Transocean a lâché 6,9% tandis qu'ExxonMobil a limité les dégâts (-1,1%).

* British American Tobacco (+2,5% à Wall Street). La division biotechnologique du fabricant de cigarettes - Kentucky BioProcessing - développe un vaccin COVID-19 dérivé des feuilles de tabac qui est actuellement soumis à des tests précliniques. L'unité du géant américain a déclaré qu'elle pourrait produire entre 1 million et 3 millions de doses dU vaccin par semaine à partir de juin avec le soutien des agences gouvernementales et des bons partenaires. Bien qu'elle demeure une entreprise commerciale, KBP travaille actuellement dans un but non lucratif sur ce projet de vaccin contre le Covid-19, a précisé la firme.

* JC Penney (-9,1%) avec Nordstrom (-13,6%). Boutiques, grands magasins, centres commerciaux... Déjà assailli depuis des années par l'e-commerce, le secteur de la distribution non alimentaire est désormais laminé aux Etats-Unis par le coronavirus, une crise sans précédent qui a fait fermer la quasi-totalité des points de vente et entraîne des milliers de mises à pied de salariés... Mardi, JC Penny a été le dernier grand magasin en date à annoncer la mise au chômage de la plupart de ses 90.000 salariés, en raison du prolongement de la fermeture de ses points de vente suite aux mesures de confinement prises aux Etats-Unis face au Covid-19.

* Toujours dans la distribution, Macy's (-9,8%) va être exclu de l'indice Standard & Poor's 500, a annoncé S&P Dow Jones Indices. Le cours de la chaîne de grands magasins a plongé de plus de 70% depuis le début de l'année. Le titre sera remplacé au sein de l'indice par le spécialiste de la climatisation Carrier Global (-12,7%), scindé le mois dernier d'United Technologies (-3,1%).

* Xerox Holding (-7%) ne rachètera pas HP Inc (-14,5%). Les perturbations causées par l'épidémie de Covid-19 ont dégradé la capacité financière de Xerox et la firme a choisi de renoncer à cette opération de 35 Mds$ qui devait être financée essentiellement par de la dette. En janvier, Xerox avait affirmé avoir sécurisé 24 milliards de dollars d'engagements de financement provenant de Citi, Mizuho et Bank of America. Mais "La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences causées par le Covid-19 sur l'environnement macro-économique et les marchés financiers ont créé un climat incompatible avec la poursuite par Xerox de son acquisition de HP Inc", a indiqué un porte-parole le groupe.

* Honeywell (-3%) a annoncé avoir conclu avec ses banques un accord de financement à court terme de six milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie dans une période "incertaine".

* Caterpillar (-4%) a annoncé l'annulation de toutes les hausses de rémunération pour ses cadres dirigeants comme pour ses salariés en contrat à durée indéterminée cette année afin de contenir ses coûts face aux retombées de la pandémie sur ses activités. Cette décision intervient quelques jours après que le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière eut retiré ses prévisions financières 2020 et suspendu certaines activités, évoquant l'incertitude causée par la pandémie qui a entamé les ventes d'équipements et touché les chaînes d'approvisionnement. Caterpillar a souligné que bien que l'entreprise ne connaisse pas encore l'impact complet de l'incertitude économique sur ses activités, elle doit agir avec un "sentiment d'urgence" pour répondre à cette situation "extrêmement difficile".