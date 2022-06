Clôture de Wall Street : en berne, face à un regain de tension sur les taux

(Boursier.com) — La Bourse de New York a cédé au pessimisme mercredi soir, face à un nouveau bond des taux d'intérêts souverains, dans la crainte d'un cycle prolongé de hausse des taux de la Réserve fédérale qui pourrait plomber l'économie. Le dernier Livre Beige de la Fed, publié en soirée, a montré que la croissance US a légèrement ralenti en mai, mais que les tensions sont restées fortes sur l'emploi et les chaînes d'approvisionnement. Le rendement du T-Bond à 10 ans est remonté à 2,95% en séance, alors que la Fed a entamé ce 1er juin la réduction de son bilan.

A la clôture de cette première séance de juin, le Dow Jones a cédé 0,54% à 32.813 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,75% à 4.101 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,72% à 11.994 pts. Mai avait été très volatil, le Dow Jones et le S&P 500 terminant presque sans changement sur le mois, tandis que le Nasdaq avait perdu environ 2%.

De fortes tensions subsistent, selon la Fed

Publié mercredi soir, le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques par régions à l'approche de la réunion de politique monétaire des 14 et 15 juin, a signalé que la croissance économique américaine avait légèrement ralenti en mai, à un rythme "léger à modéré", mais que malgré cela, les tensions sont restées fortes sur l'emploi et les chaînes d'approvisionnement. L'inflation a été citée comme un grand problème par les acteurs économiques interviewés par cette enquête de la Fed.

Ce rapport, qui servira de base à la réunion de juin, ne fait que renforcer les attentes du marché en matière de hausses de taux. Selon les marchés à terme projettent désormais trois et non deux hausses d'un demi-point, en juin et juillet, mais également en septembre, avant d'envisager une pause ou un ralentissement par la Fed...

Les responsables d'entreprises dans 3 des 12 districts américains, dont Boston et Philadelphie, ont fait part de leur inquiétude face à une possible récession à venir, alors qu'aucun d'entre eux n'avait signalé ces craintes lors de la précédente enquête menée fin mars-début avril.

Jamie Dimon prépare JP Morgan à un "ouragan économique"

Le patron de la banque JP Morgan Chase, Jamie Dimon, toujours très écouté à Wall Street, a jeté un froid en affirmant mercredi qu'il préparait la plus grande banque américaine à un "ouragan" économique et a conseillé aux investisseurs de faire de même.

"Vous savez, j'ai dit (récemment) qu'il y avait des nuages orageux à l'horizon, mais je vais changer... Il s'agit d'un ouragan", a déclaré Dimon lors d'une conférence financière à New York devant un parterre d'analystes et d'investisseurs. Alors que les conditions économiques semblent encore "bonnes" actuellement, personne ne sait si "l'ouragan sera mineur ou Super-ouragan Sandy", qui avait fait plus de 130 morts aux Etats-Unis en 2012, a-t-il ajouté.

"Vous devriez vous préparer", a déclaré Jamie Dimon. "JP Morgan se prépare et nous allons être très conservateurs dans la gestion de notre bilan". Le banquier a cité deux principaux facteurs d'inquiétude, la réduction simultanée du bilan de la Fed et du cycle de hausse des taux, ainsi que la guerre en Ukraine qui provoque une envolée des cours du pétrole.

Activité manufacturière toujours en forte expansion

Les indicateurs "macro" du jour sont ressortis assez solides. L'indice PMI manufacturier final est ressorti légèrement inférieur aux attentes, mais traduit toujours une forte expansion, à 57 contre 57,5 de consensus. L'indice ISM manufacturier du même mois, s'est quant à lui, établi à 56,1, contre 54,5 de consensus et 55,4 un mois avant.

Les dépenses de construction ont augmenté moins vite que prévu en avril, de 0,2% contre +0,5% de consensus et après +0,3% en mars. Sur un an, la croissance atteint 12,3% en avril. Enfin, le rapport JOLTS du Département au Travail a fait ressortir 11,4 millions d'ouvertures de postes aux États-Unis en avril, en ligne avec le consensus, contre 11,85 millions pour la lecture révisée du mois précédent.

Le taux US à 10 ans approche à nouveau les 3%

Sur les marchés obligataires, les taux se sont envolés pour la 2e séance consécutive dans l'anticipation de plusieurs hausses de taux directeurs d'un demi-point par la Fed, afin de juguler l'inflation. Le rendement du T-Bond à 10 ans a bondi en séance de 10 points de base à 2,95% avant de revenir à 2,91%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans a gagné 8 pb à 2,64%. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a rebondi de 6 pb à 1,18%.

Outre les hausses de taux attendues de la Fed, qui pourrait porter le taux des "fed funds" au-dessus de 2,5% fin 2022, les marchés financiers s'ajustent à la deuxième mesure de resserrement monétaire mise en oeuvre par la Fed, à savoir la réduction de son bilan, qui frôle les 9.000 milliards de dollars suite à ses programmes massifs de "QE" (achats d'actifs) lors de la crise du Covid-19. Comme annoncé lors de sa réunion d'avril, la banque centrale a entamé ce mercredi 1er juin la réduction de ce bilan, à un rythme qui atteindra 95 milliards de dollars par mois à partir d'août.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar rebondissait en fin de soirée de 0,8% à 102,56 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro reculait de 0,75% à 1,0653$. Le bitcoin n'est pas parvenu à se maintenir au dessus des 30.000$, pointant mercredi soir à 29.620$, en baisse de 6,7% sur 24h. L'or a grappillé 0,01% mercredi à 1.848,70$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

Janet Yellen fait son mea culpa sur l'inflation

Au lendemain d'une rencontre entre Joe Biden et le président de la Fed Jerome Powell, consacrée à l'économie et à l'inflation, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a fait son mea culpa en admettant mercredi sur la chaîne 'CNN' qu'elle s'était trompée en qualifiant l'inflation de phénomène "transitoire".

La ministre et ex-patronne de la Fed a cependant affirmé que l'économie était maintenant dans une période de transition, avec un marché du travail plus lent et une croissance régulière et stable pour faire baisser l'inflation. Le 'Washington Post' a écrit mercredi que le président Biden avait critiqué en privé la gestion de l'inflation par l'administration ces derniers mois...

Lors de sa rencontre avec Jerome Powell, Biden a affirmé son respect de l'indépendance de la banque centrale, et a estimé que les membres de la Fed étaient "totalement concentrés" sur le contrôle des prix, ce qui est leur mission prioritaire, avec le soutien à l'emploi.

Joe Biden prévoit également de rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, alors que la Maison Blanche sollicite l'aide de l'Arabie saoudite pour protéger le marché pétrolier. Enfin, aucune mise à jour n'a eu lieu sur les droits de douane appliqués aux produits chinois, après que Biden a déclaré la semaine dernière qu'il envisageait de lever certains tarifs sur les importations chinoises - une question qui divise la Maison Blanche, même si elle pourrait alléger un peu l'inflation.

Le pétrole progresse, le dollar se renforce

Le pétrole a progressé mercredi, soutenu par l'accord européen sur un embargo sur le pétrole russe, la perspective d'une forte demande de brut aux Etats-Unis pour la saison estivale et l'assouplissement des restrictions sanitaires à Shanghai, la capitale économique chinoise.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a gagné 0,15% à 115,26$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août a avancé de 0,6% à 116,29$ sur l'ICE. Les gains se sont toutefois nettement réduit en fin de séance, el deux variétés de brut gagnant plus de 2% en début de journée.

Mardi, le 'Wall Street Journal' avait affirmé que certains membres de l'Opep envisageaient d'exempter la Russie des objectifs de production du groupe Opep+, ce qui pourrait, selon les sources du 'WSJ', ouvrir la voie à des hausses de production d'autres membres de l'alliance. L'OPEP+ se réunira ce jeudi 2 juin pour fixer ses objectifs de production de juillet. Le consensus prévoit que le groupe maintiendra son rythme d'augmentations mensuelles globales de 432.000 barils par jour.

Des analystes ont déclaré à 'Bloomberg' qu'une exemption de la Russie paraissait plausible étant donné les récentes difficultés de Moscou à maintenir ses exportations, observant que les producteurs pourraient s'inquiéter des impacts inflationnistes et que Riyad pourrait chercher à réparer ses relations effilochées avec les Etats-Unis avant une visite de Biden. Néanmoins, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a publié une déclaration conjointe avec son homologue saoudien soulignant l'effet stabilisateur de la coopération pétrolière de leurs pays

VALEURS A SUIVRE

Salesforce (+9,8%), le géant américain des logiciels de gestion de la relation client (CRM), a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le trimestre écoulé, et a revu en hausse ses prévisions de bénéfices par action pour l'exercice en cours, tout en ajustant en légère baisse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, évoquant des conditions commerciales difficiles. Au premier trimestre fiscal achevé fin avril, les ventes du groupe ont dépassé les attentes de Wall Street, grâce à une forte demande de logiciels et d'outils professionnels, les entreprises adoptants de plus en plus des modèles de travail hybrides. Le chiffre d'affaires a ainsi bondi de 24% pour atteindre 7,41 Mds$ contre 5,96 Mds$ un an plus tôt (+24%) et 7,38 Mds$ attendu par le consensus FactSet. Le bénéfice net trimestriel est tombé à 28 millions de dollars (3 cents par action) contre 469 M$ (50 cents par action) un an plus tôt. Toutefois, en données ajustées, le bénéfice par action ressort à 98 cents, contre 1,21$ au 1er trimestre fiscal 2021, et supérieur aux attentes des analystes, logées à 94 cents.

L'éditeur de logiciels, qui a racheté fin 2021 le spécialiste des solutions de télétravail collaboratif Slack Technologies, s'est cependant montré prudent pour ses ventes annuelles. Il prévoit dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 31,7 et 31,8 milliards de dollars pour son exercice fiscal se terminant en janvier 2023, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette de 32 à 32,1 Mds$.

Salesforce a évoqué des conditions commerciales difficiles obligeant les entreprises clientes à retarder la mise à niveau de leurs infrastructures logicielles. Le groupe a malgré cela revu en hausse ses prévisions de bénéfices annuels et s'attend à un bénéfice par action (bpa) ajusté de 4,74 à 4,76$ contre 4,62 à 4,64$ prévu en mars. Les analystes tablaient de leur côté sur un bpa de 4,66$ pour des ventes de 32,06 Mds$ pour l'exercice en cours.

Meta Platforms (-2,58%). Le titre a chuté à l'annonce de la démission de la directrice des opérations, Sheryl Sandberg, qui avait rejoint Facebook en 2008 en tant que numéro 2 de Mark Zuckerberg. Selon la chaîne 'CNBC', Javier Olivan, l'actuel directeur de la croissance (CGO) reprendra le poste de COO à l'automne. Mme Sandberg restera membre du conseil d'administration de Meta. Elle a fortement contribué, avec Mark Zuckerberg, fondateur et directeur général de Facebook, à transformer le réseau social en leader mondial, avec l'apport de ses filiales Instagram et WhatsApp, et en géant de la publicité en ligne.

HP Inc (+3,8%) a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. En marge de la publication financière du groupe hier soir, le management a indiqué qu'il ne voyait pas de ralentissement majeur de l'économie. Pour le deuxième trimestre fiscal, HP a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,08$, contre 1,06$ de consensus et 93 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 16,49 milliards de dollars, sur ce trimestre clos en avril, contre 15,9 milliards un an avant et environ 16 milliards de consensus. HP a surtout profité de la forte demande provenant des entreprises. Le groupe californien de Palo Alto a réalisé une croissance globale de 3,9%. La division Personal Systems a progressé de 9,2% à 11,5 milliards. Les ventes aux consommateurs ont en revanche décliné de 6%. La croissance est localisée sur le segment desktop, alors que les ventes unitaires de notebooks ont baissé de 23%. Les revenus Printing ont reculé de 7% à 5 milliards. La performance du groupe est globalement résistante. Rappelons que Berkshire Hathaway (Warren Buffett) est récemment monté au capital de HP à hauteur de 11%.

Victoria's Secret (+8,9%). Pour son premier trimestre fiscal 2022, le groupe a réalisé un bénéfice dilué par action de 93 cents et un bénéfice ajusté de 1,11$. L'Ebitda sur 12 mois glissants a été de plus d'un milliard de dollars. Le bénéfice net consolidé a atteint 81 millions de dollars, contre 174 millions un an avant. Le bénéfice opérationnel est ressorti à 94 millions. Le profit opérationnel ajusté, à 115,8 millions de dollars, s'est établi supérieur à la guidance antérieure, qui allait de 80 à 110 millions. Les ventes ont été de 1,484 milliard de dollars sur le premier trimestre, en repli de 4,5% en glissement annuel, mais en haut de fourchette de la guidance. Les ventes totales à comparable ont baissé de 8%.

Weibo (stable), le groupe chinois de réseaux sociaux connu pour son site Sina Weibo, grimpe à Wall Street suite à sa publication. Sur le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 485 millions de dollars en augmentation de 6% en glissement annuel et de 3% à devises constantes. Le bénéfice des opérations a été de 103 millions de dollars, représentant une marge de 21%. La perte nette part du groupe a été de 67,5 millions de dollars, soit 29 cents par action. Sur une base ajustée, le bénéfice des opérations a atteint 142 millions de dollars, pour une marge de 29%, alors que le bénéfice net part du groupe est ressorti positif de 133 millions de dollars, 56 cents par titre. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a été de 582 millions en mars 2022, 51 millions de plus que l'an dernier, dont 95% d'utilisateurs mobiles.

Apple (stable), le géant californien de Cupertino, transfère une partie de la production d'iPad de Chine vers le Vietnam en réponse aux blocages liés au COVID, croit savoir le Nikkei. Des sources indiquent au Nikkei que le groupe à la pomme demanderait également aux fournisseurs de composants pour toute sa gamme de produits de constituer des stocks afin de renforcer la sécurité contre les futurs problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Des sources ont précisé au Nikkei que répondre pleinement à la demande d'Apple présentait des risques pour les fournisseurs, étant donné les indices de diminution de la demande dans les produits électroniques grand public. Des personnes connaissant le sujet ont indiqué au Nikkei qu'après avoir aidé à mettre en place des lignes de production au Vietnam, le fabricant chinois BYD pourrait bientôt commencer à y fabriquer un petit nombre d'iPad.

Amazon (+1,2%). La Federal Trade Commission américaine réorganiserait son enquête antitrust sur le géant du commerce en ligne Amazon, croit savoir l'agence Bloomberg. Citant des personnes familières de l'enquête, l'article rapporte que sous la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, l'équipe d'enquête a été réorganisée, le 'professeur antitrust' et ancien procureur du ministère de la Justice John Newman prenant en charge l'affaire, et des témoins potentiels étant réinterrogés sur l'acquisition des studios MGM par Amazon et son impact sur Amazon Prime. Les sources notent qu'auparavant, la FTC avait choisi de donner la priorité à une enquête antitrust sur Facebook, avec seulement deux avocats affectés à l'enquête Amazon.

Pfizer (-1,2%), le groupe pharmaceutique américain, aurait l'intention de céder sa participation de 32% dans Haleon, sa coentreprise de produits d'hygiène et de médicaments sans ordonnance, après la scission de celle-ci et son entrée en bourse attendue courant juillet. C'est ce que rapporte GlaxoSmithKline, l'autre actionnaire de la société. Haleon doit s'introduire à Londres le 18 juillet. Pfizer avait déjà signalé auparavant qu'il allait chercher à céder ses parts dans la coentreprise. GSK, qui dispose de 68% des parts, suggère que les administrateurs de Pfizer resteraient au board de Haleon. La sortie de Pfizer devrait se faire "de manière disciplinée". GSK a aussi repoussé une offre de 50 milliards de livres (68 milliards de dollars) d'Unilever pour Haleon l'an dernier, jugeant que la proposition sous-évaluait l'activité.

Delta Air Lines (-5,1%) s'attend à réaliser un très bon deuxième trimestre. Sur les trois mois clos fin juin, le partenaire d'Air France-KLM devrait réaliser une marge opérationnelle ajustée comprise entre 13 et 14% (12 à 14% visé précédemment) avec des revenus ajustés équivalents à ceux du deuxième trimestre 2019. La firme devrait générer 1,5 milliard de dollars de free cash-flow sur la période tandis que les revenus unitaires devraient être supérieurs de 7 à 8 points par rapport aux prévision initiales grâce à une forte demande et à la vigueur des prix. Les coûts unitaires, hors carburants, sont anticipés à un niveau supérieur de 20 à 22% par rapport au deuxième trimestre 2019 (+17% indiqué auparavant) en raison de capacités moindres (entre 82 et 83% du niveau de 2019 vs environ 84%) et d'investissements dans la 'fiabilité opérationnelle'.